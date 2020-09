Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. Dominio Russia: doppio oro nell’ultimo appuntamento della stagione

Russia pigliatutto nell’Europeo Under 22. Come da pronostico le coppie russe, capaci di dominare in lungo e in largo a livello giovanile anche negli anni precedenti, hanno fatto incetta di medaglie a Izmir che ha ospitato il terzo e ultimo torneo continentale giovanile.

In campo femminile addirittura la finale è stata tutta russa e con un epilogo a sorpresa perchè Bocharova e Voronina non sono riuscite a chiudere nel migliore dei modi la loro avventura fantastica a livello giovanile (che le ha viste vincere ben sei ori continentali e due iridati). La coppia più attesa ha infatti perso 2-0 821-19, 21-17) il derby di finale con le connazionali Frolova/Ganenko che si sono così laureate campionesse d’Europa.

Terzo gradino del podio per le svizzere Bobner/Betschart che hanno superato nella finale per il terzo posto 2-1 (21-16, 15-21, 15-10) le ucraine Rylova/Serdiuk. Così le semifinali: Frolova/Ganenko-Rylova/Serdiuk 2-0 (22-20, 21-9), Bocharova/Voronina-Bobner/Betschart 2-0 (21-16, 21-10).

In campo maschile vittoria per i russi Gusev/Shustrov che in una finale spettacolare hanno superato 2-0 (21-18, 22-20) i polacchi Kruk/Miszczuk riuscendo a gestire meglio i momenti decisivi del match. La finale per il terzo posto è andata ai tedeschi Wüst/Schneider che hanno vinto la sfida con i connazionali Pfretzschner/Sowa con un secco 2-0 (21-13, 21-18). Così le semifinali: Gusev/Shustrov-Pfretzschner/Sowa 2-0 (21-16, 21-19), Kruk/Miszczuk-Wüst/Schneider 2-1 (17-21, 21-15, 21-15).

