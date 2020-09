Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Diluvia sulla Lettonia: tutto fermo

Programma bloccato e rinviato in toto. La forte pioggia che si è abbattuta su Jurmala dalle prime ore del mattino ha consigliato gli organizzatori del Campionato Europeo di rinviare le gare in programma questa mattina con la conseguenza che il programma slitterà per alcune sfide probabilmente anche di una giornata.

Oggi si dovevano disputare sedicesimi e ottavi del torneo femminile e le finali per il primo posto e per il terzo posto dei gironi maschili. Al momento non si sa quando le sessioni di gare potranno riprendere. In campo devono scendere oggi tutte e tre le coppie italiane: Menegatti/Orsi Toth nei sedicesimi del torneo femminile contro le russe Bocharova/Voronina, nel torneo maschile Carambula/Windisch nella finale del girone contro gli spagnoli Herrera/Gavira e Lupo/Nicolai nella finale per il terzo posto del girone contro i tedeschi Dollinger/Winter.

Loading...

Loading...

Questo il programma iniziale della giornata odierna. Gli orari, ovviamente, sono variati.

Finali primo posto gironi maschili. 12.20: Herrera/Gavira (ESP)-Windisch/Carambula (ITA), 8.00: Likholetov/Bykanov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR), 11.30: Liamin/Myskiv (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED), 8.50: Heidrich/Gerson (SUI)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), 12.20: Doppler/Horst (AUT)-Plavins/Tocs (LAT), 8.50: Varenhorst/van de Velde (NED)-Thole/Wickler (GER), 8.00: Kantor/Losiak (POL)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS), 11.30: Samoilovs/Smedins (LAT)-Mol/Sørum (NOR)

Finali terzo posto gironi maschili. 12.20: Rinkevics/Gabdullins (LAT)-Krattiger/Breer (SUI), 8.00: Pristauz/Hörl (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER). 11.30: Bergmann/Pfretzschner (GER)-Jirgensons/Aispurs (LAT), 8.50: Nicolai/Lupo (ITA)-Dollinger/Winter (GER), 12.20: Dumek/Bercik (CZE)-Koekelkoren/van Walle (BEL), 8.50: Bryl/Miszczuk (POL)-Solovejs/Samoilovs (LAT), 8.00: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Bedritis/Relins (LAT), 11.30: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Huber/Dressler (AUT).

Sedicesimi di finale femminili. 9.45: Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS), Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL). 10.30: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Fivb