Basket, Champions League 2019-2020: definite le Final Eight che concluderanno la stagione

La stagione passata, in un caso, è ancora in corso nella pallacanestro europea. Tolto il caso della NBA, che sta celebrando i passi finali dell’annata 2019-2020 nella bolla di Orlando, nel Vecchio Continente c’è la Basketball Champions League a muovere ancora i fili del 2019-2020.

Si sono giocati quest’oggi i tre ultimi incontri che servivano a definire in modo completo la griglia delle Final Eight, per le quali Atene è stata scelta come sede. L’Iberostar Tenerife, in una ritardatissima gara3 causa pandemia di coronavirus, ha sconfitto per 62-54 il Filou Ostenda con 13 punti di Marcelinho Huertas e un importante dominio a rimbalzo (44-31), mentre il JDA Digione ha battuto per 75-67 il Nizhny Novgorod con 20 a testa di David Holston e Alexandre Chassang.

Questo, dunque, il quadro dei definitivi accoppiamenti delle Final Eight:

Turk Telekom Ankara-JDA Digione

Hapoel Gerusalemme-San Pablo Burgos

ERA Nymburk-AEK Atene

Casademont Saragozza-Iberostar Tenerife

I primi due quarti si terranno il 30 settembre, i secondi due il 1° ottobre. Semifinali il 2 ottobre, finali il 4 ottobre.

