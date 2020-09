24 Ore Le Mans 2020: alle ore 18.00 è già dominio del team Toyota Gazoo, con Kobayashi davanti a Hartley

Tutto come ampiamente previsto. C’è il team Toyota Gazoo Racing #7 al comando della 24 Ore di Le Mans 2020 dopo le prime tre ore e trenta minuti di gara. L’edizione numero 88 della più celebre gara di endurance del mondo, che si disputa sul tracciato della Sarthe, ha preso il via alle ore 14.30 (senza problemi di meteo, anche se la pioggia è annunciata in arrivo verso le ore 21.00) e ha subito visto la fuga della vettura numero 7 con il britannico Mike Conway che ha scavato un gap notevole nei confronti degli inseguitori, prima di cedere il volante al nipponico Kamui Kobayashi (il terzo dell’equipaggio è l’argentino Josè Maria Lopez) alle ore 17.00 in occasione del quarto pit-stop.

Alle loro spalle i compagni di marchio del team Toyota Gazoo Racing (#8) con lo svizzero Sebastien Buemi che ha passato il volante al neozelandese Brendon Hartley con un distacco che si aggira sui 30 secondi dopo l’ultimo pit-stop dei leader. Terza posizione ad oltre 2 minuti per la #1 del team Rebellion Racing con lo statunitense Gustavo Menezes, mentre al quarto posto troviamo la collega di marchio #42 con al volante il francese Romain Dumas. Accusa già 7 giri di ritardo, invece, la monoposto del team Bykolles Racing con il britannico Olilver Webb, ampiamente fuori classifica.

Nella categoria LMP2 comanda l’equipaggio del team Jackie Chan DC Racing con William Stevens che procede con circa mezzo minuto di margine sulla monoposto del team United Autosports guidata da Job van Uitert, mentre a 41 secondi troviamo la Jota di Roberto Gonzalez. Quarto posto per la So24-Has By Graff con Vincent Capillaire a poco meno di un minuto in una gara davvero combattuta.

Passando alla LM GTE PRO, in vetta troviamo la vettura dell’Aston Martin Racing con Maxime Martin con appena 8.4 secondi sul duo della AF Corse con Alessandro Pier Guidi secondo e Sam Bird terzo, quindi al quarto posto la seconda Aston Martin a 24.8 guidata da Marco Sorensen.

Nella LM GTE AM, infine, prima posizione per la monoposto del team Project 1 con Larry Ten Voorde con appena 4.4 secondi su Saith Yoluc (TF Sport) mentre a 23.0 troviamo la prima Ferrari 488 dell’AF Corse con Emmanuel Collard, davanti a Matteo Cressoni (Iron Lynx) e Tom Blomqvist (Hub Auto Racing) tutti entro il mezzo minuto di ritardo.

CLASSIFICA 24 ORE LE MANS 2020 DOPO 3:30

LMP1 1 TOYOTA GAZOO RACING KOBAYASHI, Kamui

Toyota TS050 – Hybrid

M

55 – – 4:18.457 3:19.357 246.1 5

2 8 RUN LMP1 2 TOYOTA GAZOO RACING HARTLEY, Brendon

Toyota TS050 – Hybrid

M

55 21.084 21.084 3:25.924 3:19.762 245.6 5

3 1 RUN LMP1 3 REBELLION RACING MENEZES, Gustavo

Rebellion R13 – Gibson

M

54 1 Lap 1 Lap 4:23.791 3:19.264 246.2 5

4 3 RUN LMP1 4 REBELLION RACING DUMAS, Romain

Rebellion R13 – Gibson

M

54 1:34.585 1:34.585 3:28.405 3:22.368 242.4 5

5 37 OUT LMP2 1 JACKIE CHAN DC RACING TUNG, Ho-Pin

Oreca 07 – Gibson

G

52 3 Laps 2 Laps 3:41.505 3:30.899 232.6 6

6 32 RUN LMP2 2 UNITED AUTOSPORTS VAN UITERT, Job

Oreca 07 – Gibson

M

52 29.162 29.162 3:36.495 3:30.819 232.7 5

7 38 RUN LMP2 3 JOTA GONZALEZ, Roberto

Oreca 07 – Gibson

G

52 38.725 9.563 3:36.764 3:31.409 232.0 5

8 39 RUN LMP2 4 SO24-HAS BY GRAFF CAPILLAIRE, Vincent

Oreca 07 – Gibson

M

52 48.244 9.519 3:35.560 3:30.423 233.1 5

9 26 RUN LMP2 5 G-DRIVE RACING RUSINOV, Roman

Aurus 01 – Gibson

M

52 49.797 1.553 3:34.672 3:30.843 232.7 5

10 22 RUN LMP2 6 UNITED AUTOSPORTS HANSON P.

Oreca 07 – Gibson

Foto: Lapresse