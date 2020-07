Tennis, nuove parole pesanti di Nick Kyrgios per Djokovic, Zverev e Thiem

Nick Kyrgios alla carica. Il tennista australiano torna nuovamente a parlare e il tema è sempre lo stesso: l’Adria Tour di Novak Djokovic. L’aussie, in questo caso, è stato un po’ pungolato dall’austriaco Dominic Thiem (n.3 del ranking), che ha organizzato in questa settimana un torneo di esibizione sulla terra rossa di Kitzbühel (Austria). Thiem, infatti, ha preso le difese di Djokovic e del tedesco Alexander Zverev, protagonisti di comportamenti poco “appropriati” per il momento vissuto (pandemia). L’austriaco infatti ha dichiarato che Kyrgios dovrebbe capire maggiormente quando qualcuno sbaglia, tenuto conto dei suoi atteggiamenti tutt’altro che irreprensibili in campo.

La risposta di Nick non si è fatta attendere: “Di che cosa cavolo parli? Errori come rompere le racchette? Parlare a vanvera? Uscire una volta ogni tanto? Nessuno di voi ha il livello intellettuale per capire da dove vengo. Questo dimostra solo cosa pensano Djokovic, Thiem e Zverev. Due di loro festeggiano come matti, ci sono persone che intanto muoiono e un altro viene per difenderli. Queste sono le persone che abbiamo al top“, le parole al vetriolo dell’australiano.

Foto: LaPresse