Tennis, ci sarà anche il pubblico nell’esibizione di Berlino con Jannik Sinner, Thiem e Zverev. Fissato il limite di spettatori

Come scrive livetennis.it, il torneo esibizione di Berlino, che prevede dal 13 al 15 luglio match su erba e dal 17 al 19 incontri sul cemento, vedrà tra i protagonisti (sei uomini e sei donne) l’azzurro Jannik Sinner, i tedeschi Alexander Zverev e Tommy Haas, l’australiano Nick Kyrgios e l’austriaco Dominic Thiem.

Tra le donne invece va segnalata la presenza dell’ucraina Elina Svitolina, della neerlandese Kiki Bertens e della boema Petra Kvitova: secondo il protocollo sanitario che verrà adottato, i tennisti saranno tenuti a rispettare il distanziamento sociale dentro e fuori dal campo e la temperatura corporea sarà rilevata a tutti i giocatori durante il torneo.

A seconda della superficie sulla quale si giocherà sarà diversa la capienza: saranno 800 gli spettatori ammessi per i primi tre giorni di sfide sul’erba ad inizio settimana, mentre per gli incontri del week end, giocati sul cemento, con campi ricavati in un hangar, saranno solo 200 gli spettatori.

Foto: Valerio Origo