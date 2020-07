LIVE Villareal-Barcellona 1-3, la Liga in DIRETTA: annullato il quarto gol a Messi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

81′ Incredibile chance per Braithwaite! Messi trova il compagno a tu per tu con il portiere ma Asenjo è bravo nell’uscita.

Loading...

Loading...

79′ E’ il momento del cooling break.

77′ Trigueros cerca Bacca con uno scavetto ma Lenglet respinge di testa.

75′ Grande incursione sulla sinistra di Sergi Roberto, bel cross, il Villareal mette in angolo.

73′ Doppio cambio per Setien: fuori Busquets e Griezmann , dentro Ansu Fati e Braithwaite.

71′ ANNULLATO IL GOL DEL BARCELLONA!!!! Fuorigioco millimetrico di Vidal!

70′ In azione il VAR per la posizione di Vidal nello sviluppo dell’azione.

69′ Azione meravigliosa del Barcellona, Vidal imbuca per Sergi Roberto che appoggia all’indietro per Messi che appoggia di sinistro nell’angolino basso.

69′ MEEEEEEEESSSIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! L’ARGENTINO CHIUDE IL MATCH!

66′ Miracolo di Asenjo!!! Messi imbuca per Rakitic che serve Vidal al limite dell’area che calcia a colpo sicuro, il portiere del Villareal si stende e devia.

65′ Duro scontro tra Griezmann e Albiol, entrambi restano a terra.

63′ Griezmann si libera alla grande sulla destra, il francese mette dentro ma Puig non riesce a deviare verso la porta.

61′ Messi prova ad incunearsi ma Moreno gli sradica il pallone.

58′ Incredibile occasione per Suarez!!!! Gran palla di Vidal per Suarez, l’attaccante salta anche il portiere ma calcia da posizione troppo defilata, palla sull’esterno della rete.

56′ Esce uno dei migliori in campo Carzorla, al suo posto Trigueros.

54′ Vidal serve largo Griezmann che appoggia al volo per Messi che prova il pallonetto ma Asenjo blocca senza troppi affanni.

53′ Ritmi bassissimi nei primi minuti del secondo tempo.

51′ Anguissa subisce fallo da Busquets, Cazorla prova ad imbucare velocemente ma Piquè sbroglia la matassa.

49′ Il Barcellona ha ripreso in mano il pallino del gioco e fa girare la palla sulla tre quarti del Villareal.

46′ Si riparte!

23.02 I calciatori rientrano in campo per il secondo tempo.

22.58 Nonostante il doppio vantaggio la partita potrebbe non essere ancora chiusa perchè il Barcellona nel primo tempo ha mostrato alcune crepe in difesa.

48′ Termina qui uno spettacolare primo tempo, ricco di emozioni, gol e colpi di scena. Il Barcellona è meritatamente avanti 3-1.

47′ Fantastico pallone per Griezmann, esce Asenjo ad anticipare il francese.

45′ Tre minuti di recupero nel primo tempo.

44′ Messi avanza fino al limite dell’area, l’argentino appoggia di tacco e Griezmann mette dentro un meraviglioso pallonetto imprendibile per Asenjo! Che spettacolo!!!!

Goal Barça! @AntoGriezmann makes it 3-1 with a splendid chip from the edge of the area! 👏👏👏 pic.twitter.com/Iezte3mqKj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

44′ MERAVIGLIOOOOOOOOOSOOOOO GOOOOL DI GRIEEEEEZMAAAAAAAAAAAAANN!!!!!!!!

42′ Incredibile occasione per il Barcellona!!!! Jordi Alba servito da Griezmann appoggia per Suarez solissimo nel cuore dell’area, Asenjo respinge il tiro a colpo sicuro dell’uruguaiano. L’arbitro, però, fischia un fuorigioco del terzino blaugrana.

40′ Moreno riparte veloce e allarga per Chukwueze, il cross del nigeriano è troppo sul portiere che blocca.

38′ Occasionissima per il Barcellona!!!!!! Fantastico contropiede iniziato da Sergi Roberto, velo di Suarez, Griezmann appoggia per Vidal che da solo contro il portiere tira sul corpo dello stesso, palla in angolo.

37′ Grandiosa parata di ter Stegen!!!!! Bacca accelera sulla destra e tira un gran bolide in diagonale, miracoloso il portiere del Barcellona.

36′ Problema muscolare per Paco Alcacer che lascia il campo, al suo posto Carlos Bacca.

34′ Alberto Moreno si incunea dalla sinistra e mette dentro un gran pallone, ter Stegen si allunga e blocca.

33′ Si torna in campo.

31′ E’ il momento del cooling break.

30′ Fantastica ripartenza del Villareal, Alcacer finta spalle alla porta e manda in confusione Piquè e appoggia per Moreno che allarga per Chukwueze, il tiro a giro di quest’ultimo finisce alto.

28′ Ottimo scambio sulla sinistra tra Alberto Moreno e Cazorla, palla dentro Gerard Moreno però non riesce a deviare di testa.

26′ Triangolo Messi-Suarez, la difesa del Villareal si salva proprio al momento del tiro dell’argentino.

24′ Pallone fantastico per Suarez a tu per tu con il portiere ma l’assistente dell’arbitro alza la bandierina.

22′ Il Barça continua a spingere, il Villareal prova a far male in ripartenza.

20′ Messi stoppa di petto sulla tre quarti, accelera supera un paio di avversario e appoggia per Suarez, il Pistolero tira a giro sul secondo palo e fulmina il portiere del Villareal.

20′ SUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAREEEEEEEEZZZZ!!!!! GOOOOOOOOOOL BARCELLONAAAAAAA!

18′ Punizione di Messi deviata dalla barriera in calcio d’angolo.

17′ Buona occasione per il Barcellona. Fallo ai 25 metri di Pau Torres su Suarez, per l’arbitro è ammonizione.

15′ Grande occasione per Piquè che di testa impegna severamente Asenjo.

13′ Chukwueze lancia meravigliosamente Alcacer che parte tra i due centrali, l’attaccante appoggia per Cazorla che calcia di prima in diagonale, ter Stegen si allunga e respinte, per Moreno è un gioco da ragazzi appoggiare in rete a porta vuota.

13′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL VILLAAAAREAAAAAAAAAAL!!!!! MORENO!!!!

11′ Palla filtrante per Suarez, Pau Torres interviene in maniera elegante

9′ Anguissa cerca un bellissimo flirtante per Iborra, Semedo si fa trovare pronto e rinvia.

7′ Il Villareal sembra un po’ in confusione. I ragazzi di Calleja non riescono ad impostare un’azione organizzata.

5′ Il Barça ancora in attacco, questa volta il tiro dal limite di Griezmann viene respinto dalla difesa.

3′ Fantastico inserimento dalla sinistra di Jordi Alba, palla dentro per Griezmann, il difensore del Villareal nel tentativo di anticipare l’attaccante francese ha spinto il pallone nella propria porta.

3′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BARCELLONAAAAAAAA!!!

2′ Partono bene i padroni di casa che manovra sulla tre quarti del Barcellona.

SI COMINCIA!

21.58 Mancano una manciata di minuti all’inizio della partita.

21.54 I giocatori in campo per il riscaldamento.

21.50 Ecco le squadre che si contenderanno i tre punti nell’ultimo match di giornata valevole per la 34ma giornata.

21.45 Mancano 15 minuti all’inizio del match.

21.40 Il Barcellona deve recuperare 7 punti dal Real Madrid. I blaugrana, però, hanno un partita in meno.

21.35 I calciatori in campo per il riscaldamento.

#️⃣1️⃣ always first out to the pitch @mterstegen1 pic.twitter.com/GthJqpFpFU — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020



21.30 Le prime immagini dall’Estadio De La Ceramica

🚨 BARÇA LIVE | #VillarrealBarça

🍿 WARM UP SHOW & MATCHCENTER ⚽

When it’s over we will see you on Barca TV+ with post game analysis and reactionshttps://t.co/v28AM27Zzq#OnlyForCulers https://t.co/YZdsg020hS — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

21.25 Negli ultimi 10 precedenti in campionato il Barcellona ha trionfato per 8 volte con 2 pareggi.

21.20 La formazione ufficiale del Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

21.15 La formazione ufficiale del Villareal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Moreno; Anguissa, Iborra, Cazorla Chukwueze, Moreno; Alcacer.

21.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Villareal-Barcellona. Il match inizierà tra circa trenta minuti.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Villareal-Barcellona, match valido per la 33ma giornata della Liga spagnola. Una sfida fondamentale per i blaugrana che inseguono il Real Madrid primo in classifica con 4 punti di distacco. Messi e compagni, nonostante siano reduci da un periodo decisamente negativo, non possono assolutamente sbagliare se intendono rimanere in corsa per il titolo.

Quella contro il Villareal sulla carta non è proprio il match migliore per ripartire tre pareggi in quattro partite, visto che i padroni di casa sono in piena corsa per la Champions League. I ragazzi di Calleja al momento sono quinti in classifica con sole 3 lunghezze da recuperare al Siviglia. Una sfida molto più equilibrata rispetto a quanto dicano i precedenti con il Barcellona che ha vinto otto volte negli ultimi dieci scontri in campionato con soli due pareggi.

Setien, capro espiatorio per gli insuccessi della sua squadra per la stampa spagnola, dovrebbe affidarsi come al solito al 4-3-3 con in attacco il tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann. In cabina di regia l’inamovibile Busquets affiancato da Rakitic e Riqui Puig, ancora panchina per lo juventino Arthur. Calleja, invece, dovrebbe schierare i suoi con il collaudato 4-2-3-1 con Gerard, Cazorla e Chukwueze che agiranno alle spalle dell’unica punta Alcacer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Villareal-Barcellona, match valido per la 33ma giornata della Liga spagnola. Il calcio d’inizio previsto per le ore 22.00 buon divertimento!

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse