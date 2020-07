LIVE Spal-Milan 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: Valoti e Floccari lanciano i ferraresi, i rossoneri pareggiano nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.45: Il Milan resta in zona Europa League ma ora è atteso da tre sfide terribili con Lazio, Juventus e Napoli, la Spal resta a -8 dalla salvezza e la strada per la salvezza resta durissima

23.44: Un Milan molto meno brillante di quello visto in precedenza ha rischiato grosso contro una Spal gagliarda, che ha sfruttato al meglio le poche occasioni avute e che ha resistito stoicamente per più di un tempo in inferiorità numerica

96′ Finisce qui l’incontro: Spal-Milan 2-2. Un pareggio che serve a poco a entrambe le squadre

93′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN!!! I rossoneri pareggiano con un clamoroso autogol di Vicari. Cross da destra di Saelemaekers e Vicari devia nella sua porta il pallne per il 2-2

92′ Mischia in area della Spal. Ci provano Leao e Calhanoglu, solo corner

89′ 6′ di recupero

86′ Punizione di Ibra, deviata dalla barriera in angolo

85′ Punizione per il Milan dal limite per fallo su Paquetà

81′ Fuori Dabo, entra Cionek

79′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN!!! Leao approfitta a centro area di un errore della difesa della Spal e di piatto destro batte Letica rimettendo in gara il Milan

78′ Cross da destra di Leao, torre di Ibra e Salomon anticipa Paquetà

73′ Si infortuna anche Fares, entrerà Strafezza

73′ Cross da destra di Ibrahimovic, para a terra Letica

72′ Tiro di Calhanoglu dal limite, deviato e palla che finisce di poco fuori

70′ Cross dalla tre quarti destra di Saelemaekers per Ibra che, di testa, mette alto sopra la traversa. Esce Bennacer, entra Bonaventura

69′ Poco brillante il Milan, ritmo lento, la palla gira, la difesa della Spal ha buon gioco

66′ Entra un altro ex, Salomon, esce Bonifazi, infortunato

65′ Esce Hernandez, non al meglio, entra Laxalt, fuori Rebic, entra Ibrahimovic

63′ Leao tiene palla e serve Rebic al limite conclusione alta

59′ Azione prolungata del Milan, conclusione dalla destra di Kessie, deviazione in corner di Letica

57′ Ammonito Letica per perdita di tempo

56′ Cross di Rebic da destra, Saelemaekers di testa colpisce a botta sicura, respinge Vicari sulla linea

55′ Conclusione dal limite di Paquetà, deviata in corner

54′ Conclusione di Petagna alto

50′ Ritmo lentissimo, è un Milan totalmente diverso da quello visto a Lecce e con la Roma. Ci prova Paquetà da fuori area, Letica devia in corner

46′ Squadre pronte a tornare in campo. Si preannuncia qualche cambio nella Spal, nel Milan fuori Calabria, dentro Leao, con Selemaekers che scala a fare il terzino. Nella Spal dentro Missiroli per Valoti e Fares per Floccari

51′ Finisce qui il primo tempo, la Spal è in vantaggio 2-0 contro un lezioso Milan ma dovrà affrontare tutta la ripresa in inferiorità numerica

50′ Assist di Romagnoli dalla tre quarti, destro al volo di Calabria, palla fuori

47′ Conclusione da 30 metri di Theo Hernandez alto sopra la traversa

45′ 6′ di recupero

44′ Ammonizione per Valdifiori

42′ Palo di Calhanoglu! Conclusione dal limite del centrocampista rossonero, palla che tocca la base del montante e finisce fuori alla destra di Letica

40′ Espulsione per D’Alessandro per fallo su Theo Hernandez

37′ Gol annullato a Calhanoglu per fuorigioco millimetrico di Rebic

35′ Ancora impreciso il Milan in attacco. La conclusione rasoterra di Rebic dal limite che si spegne sulla sinistra del palo di Letica

33′ Bella azione di Paquetà sulla destra, conclusione respinta da Letica con i pugni

30′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL SPAAAAAAAAAAAAAL!!! CHE CAPOLAVORO DI FLOCCARI! Colpo di testa di Dabo che innesca l’attaccante che lascia ribalzare il pallone e indovina un tiro dal limite che scavalca Donnarumma posizionato fuori dai pali. Gol strepitoso

27′ Cooling break

24′ Sul corner colpo di testa di Paquetà sul primo palo, palla fuori di un soffio

24′ Si muove bene Saelemaekers al limite dell’area, conclusione deviata in corner dalla difesa della Spal

22′ Destro di Calhanoglu dal limite alto sopra la traversa

20′ Ancora la Spal: Floccari per Petagna, cross rasoterra da destra e deviazione di Gabbia in corner

17′ Che occasione per il Milan!!! Penetrazione di Paquetà che serve Calhanoglu sulla sinistra, il turco entra in area e, di destro a girare impegna Retica alla deviazione in tuffo

15′ Altra brutta notizia per il Milan. Castillejo prova lo scatto ma si procura un infortunio muscolare e deve uscire. Al suo posto Saelemaekers

13′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL SPAAAAAAAAAAAL Corner per i ferraresi, testa di Petagna, si accente una mischia con tanto di proteste della Spal per un fallo di mano e Valoti, approfitta della difesa fermissima del Milan e gira in rete da due passi

11′ Vicari in profondità per Valoti che entra in area, devia in corner Calabria

9′ Un po’ macchinosa l’azione offensiva della Spal che finora ha fatto il gioco della difesa ospite

6′ Conclusione rasoterra di Castillejo al termine di una bella azione manovrata del Milan. Palla fuori di poco

5′ Cross da sinistra di Calabria, torre di Rebic ma a centro area non c’è nessuno del Milan

4′ E’ Paquetà a concludere dal limite dell’area, nessun problema per Letica

3′ Prima iniziativa del Milan ma Rebic sbaglia il tocco per Chalanoglu

1′ Iniziato l’incontro

21.42: Squadre in campo

21.40: Il Milan ha confermato di attraversare un ottimo momento dal punto di vista fisico sia a Lecce, sia contro la Roma

21.37: I rossoneri hanno vinto tutte le ultime quattro trasferte in casa di una squadra nelle ultime tre posizioni in classifica in Serie A

21.32: La Spal non vince in casa da nove partite di campionato (2 pareggi, 7 sconfitte), e ha perso le ultime sei gare interne: nelle esperienze precedenti nella massima serie i ferraresi non avevano mai perso più di quatto gare interne di fila in Serie A

21.30: Si concludono qui le prime due sfide di giornata: Bologna-Cagliari 1-1, Inter-Brescia 6-0

21.29:

21.27:

21.25:

21.22:

Inspecting the pitch in Ferrara 🔎#SPALMilan: il sopralluogo del campo 🏟️#SempreMilan pic.twitter.com/zDByPSpZsB — AC Milan (@acmilan) July 1, 2020

21.20: Gigi Di Biagio, invece, punterà sulla coppia di attacco formata dall’ex di turno Petagna e dall’esperto Floccari, turn over totale a centrocampo rispetto alla trasferta di Napoli, così come in difesa dove è stato confermato il solo Vicari, quindi solo tre titolari di Napoli riproposti dal tecnico spallino

21.17: Pioli cambia qualcosa rispetto alla sfida di domenica con la Roma. Spazio a centrocampo per Paquetà, mentre Castillejo sarà in appoggio a Rebic, confermato prima punta e decisivo finora nelle due sfide fin qui giocate dai rossoneri. In difesa Gabbia e Calabria

21.13: I fari sono puntati su Zlatan Ibrahimovic: lo svedese torna in panchina e potrebbe anche giocare uno spezzone di gara qualora ce ne fosse bisogno. L’infortunio subito durante la fase di preparazione oltre un mese fa è smaltito

21.10: La Spal, invece, è in situazione disperata. I ferraresi sono ultimi al pari con il Brescia, uscito travolto da San Siro nella sfida che si sta concludendo e, con 9 punti da recuperare sulla zona salvezza, hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria

21.08: Al Mazza di Ferrara si gioca una sfida molto importante per entrambe le squadre. Il Milan punta l’Europa e ha bisogno di un successo in vista della doppia sfida con le due prime della classe, Lazio prima e Juventus poi.

20.47: Le formazioni ufficiali:

SPAL (3-5-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Valoti, Valdifiori, Dabo, Sala; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Paquetà; Rebic. All. Pioli

20.45: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spal-Milan, ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di SPAL-Milan, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020. Due le vittorie consecutive dopo la ripresa del campionato per i rossoneri che, ancora privi di Ibrahimovic, convalescente, puntano al tris consecutivo per avvicinare l’accesso all’Europa League, mentre la SPAL, dopo essere stata raggiunta all’ultimo posto in classifica al Brescia, ha bisogna assoluto di un successo per rilanciare le sue sempre più flebili speranze di permanenza nella massima serie.

Gigi Di Biagio potrebbe affidarsi al 4-3-3 con Letica tra i pali, in difesa Cionek e Reca sulle fasce, Vicari e Bonifazi (Felipe è squalificato) centrali. A centrocampo Missiroli in regia, con Murgia e Dabo mezze ali mentre in attacco il tridente composto da Valoti, Petagna e Strefezza. Pioli, invece, dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha sconfitto la Roma, dimostrando una buona condizione fisica: 4-2-3-1 il modulo con Donnarumma in porta, Conti e Theo Hernandez esterni in difesa, Kjaer e Romagnoli centrali arretrati. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura (ma potrebbe giocare ancora Saelemaekers) alle spalle di Rebic, ancora punta centrale.

SPAL e Milan si sono affrontate fino a ora in 35 gare nel campionato di Serie A: 12 pareggi, una sola vittoria per la SPAL e 22 trionfi per i rossoneri. L’ultima vittoria del Milan nella massima serie allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL risale alla scorsa stagione, quando il Milan vinse 0-4 grazie alla doppietta di Cutrone e ai gol messi a segno da Biglia e Borini, mentre la SPAL non ha mai vinto in casa contro i rossoneri.

Appuntamento alle ore 21.45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di SPAL-Milan, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020, per non perdere perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

