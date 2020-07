LIVE Roma-Parma 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo in parità all’Olimpico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

45’+2 Finisce il primo tempo, Roma-Parma 1-1.

Loading...

Loading...

45’+1 IBANEZ! Roma vicinissima al goal del vantaggio. Colpo di testa del difensore brasiliano ex Atalanta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e palla che sfiora il palo per poi spegnersi sul fondo.

45′ Ci saranno due minuti di recupero per chiudere il primo tempo.

44′ Pareggio meritato della squadra di Fonseca che stava assediando il Parma da quasi mezz’ora. Bruno Peres vince un contrasto con Pezzella, serve Mkhitaryan a centro area e l’armeno ex Arsenal e Dortmund batte Sepe con un rasoterra per la rete che vale il pareggio.

43′ GOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLL DELLA ROMA! MkHITARYAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN. Roma-Parma 1-1.

41′ Prova uno strappo il Parma con Kulusevski che guida la transizione, lo svedese dalla sinistra tocca fuori per Kucka che prova a concludere con il mancino dal limite, pallone alto.

40′ A cinque minuti più recupero dalla fine del primo tempo il Parma sta difendendo con i denti il vantaggio trovato al 9′ con un rigore di Kucka, concesso dall’arbitro Fabbri dopo controllo al VAR per un fallo di Cristante su Cornelius.

39′ Altro pallone scodellato a centro area nuovamente messo fuori dalla retroguardia gialloblù.

38′ Tiro da fuori di Cristante, deviato, altro calcio d’angolo.

37′ Adesso è un assedio della squadra di Fonseca, il Parma fatica ad uscire dalla propria metà campo.

36′ Bruno Alves svetta e allontana il pallone provando a ricacciare indietro la Roma.

35′ Incursione di Bruno Peres dalla destra e conclusione che trova la deviazione di un giocatore del Parma, angolo, il quarto della partita in favore dei giallorossi.

34′ Ci prova Henrikh Mkhitaryan con un destro dalla lunga distanza, pallone alto.

33′ Palla messa in mezzo da Veretout, Iacoponi di testa anticipa Dzeko, altro corner.

32′ Hernani anticipa tutti su un cross dalla destra di Bruno Peres e concede il terzo tiro dalla bandierina ai giallorossi.

31′ Posizione di offside fischiata giustamente ad Andreas Cornelius, punizione Roma.

29′ GERVINHO! L’ivoriano entra in area dalla destra ma viene ben fronteggiato da Mancini che lo mura in corner. Sulle ripartenze il Parma è sempre pericoloso con la velocità dei suoi esterni.

28′ Prova a ricompattarsi ora il Parma che effettua un giro palla difensivo.

26′ Traversone morbido di Spinazzola dalla sinistra, Bruno Peres si inserisce ma di testa non riesce ad indirizzare verso lo specchio della porta, pallone alto e rinvio dal fondo per Sepe.

25′ Hernani conquista una preziosa punizione a centrocampo importante per far rifiatare i suoi.

24′ Altra palla lunga di Cristante, incontrollabile da Edin Dzeko, la Roma fa la partita ma fatica a trovare gli spazi giusti per affondare.

22′ Attacca ora la Roma, quando siamo arrivati a metà del primo tempo, Roma-Parma 0-1 9′ rig. Kucka, possesso palla Roma 60%-Parma 40%, tiri in porta 3-1, angoli 1-1, ammonito Cristante (R).

20′ Cross di Bruno Peres dalla destra, Dzeko la mette giù e appoggia per Veretout, il francese non riesce però ad indirizzare verso la porta e il suo destro scoordinato si spegne altissimo.

19′ Lancio lungo di Cristante a cercare Mkhitaryan, Iacoponi in anticipo sull’armeno copre il pallone e conquista una rimessa laterale.

18′ Sugli sviluppi del corner la difesa giallorossa riesce a disimpegnare.

17′ Contropiede Parma che si chiude con un calcio d’angolo in favore dei ducali, è già una partita molto viva con le squadre molto aperte e leggermente lunghe.

16′ PALO DI PELLEGRINI!!! Conclusione angolatissima del numero 7 che va a sbattere contro il legno. Roma vicinissima al goal del pareggio.

16′ Dopo un’azione prolungata dei giocatori di Fonseca, Sepe riesce a controllare un tiro deviato di Cristante.

15′ Bruno Peres va al tiro in area dopo una sponda di Dzeko, Sepe si salva in angolo in qualche modo.

14′ Attacca adesso la Roma con i giocatori di D’Aversa che riescono però a chiudere bene le linee di passaggio.

13′ Per il centrocampista del Parma si tratta del sesto goal stagionale.

12′ Prova a reagire una Roma spiazzata dallo svantaggio, Pellegrini pennella un pallone morbido dalla destra, Darmian riesce ad anticipare Dzeko nell’area piccola.

10′ KUCKAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Dagli undici metri lo slovacco spiazza Pau Lopez. Roma-Parma 0-1.

⚽ 9' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!#Kucka trasforma il rigore, siamo in vantaggio a Roma!#RomaParma 0 – 1 pic.twitter.com/5qs2nLPZU3 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) July 8, 2020

9′ Come contro la Fiorentina va Juraj Kucka dal dischetto.

8′ CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA! Dopo il controllo al monitor Fabbri assegna il penalty e ammonisce Cristante.

7′ Fabbri richiamato a bordo campo per rivedere l’episodio di un minuto fa.

6′ Lungo lancio di Iacoponi che Cornelius controlla, il danese entra in area dalla destra e viene messo giù da Cristante, proteste da tutto il Parma ma Fabbri lascia proseguire.

6′ Lancio fuori misura di Veretout, si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Parma.

5′ Calcio di punizione in favore della Roma poco oltre il centrocampo.

4′ Diawara tocca per Pellegrini che calcia sulla barriera, sugli sviluppi dell’azione fuorigioco di rientro di un giocatore della Roma.

3′ Fallo di Barillà, il centrocampista crociato entra in ritardo su Mkhitaryan, punizione Roma da posizione centrale ma distante dalla porta difesa da Luigi Sepe.

2′ La squadra di casa giocherà con una divisa bianca con il fulmine giallo-rosso sul petto, bande orizzontali gialloblù invece per il Parma.

1′ SI PARTE! Il primo pallone del match è per la Roma.

21.44 Squadre in campo, tra pochissimo il fischio d’inizio del match!

21.42 ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Stefano Liberti di Pisa e Lorenzo Gori di Arezzo.

IV UOMO: Ivano Pezzuto di Lecce.

VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

21.39 Altre immagini del riscaldamento quando mancano poco più di 5 minuti al calcio d’inizio:

21.36 L’attaccante bosniaco della Roma, dovesse trovare il goal questa sera, diventerebbe l’unico tra i giocatori con più di una presenza in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria ad aver segnato a tutte le squadre affrontate nella competizione (sino a qui 26 su 27).

21.33 Il Parma è l’unica squadra affrontata in Serie A TIM contro cui Edin Dzeko non ha ancora trovato la via del goal (tre precedenti).

21.30 Immagini dei giocatori prima del riscaldamento dai social ufficiali dell’AS Roma:

21.27 Il Parma può vantare sei punti in più (39 vs 33) e otto reti messe a segno in più (41 vs 33) rispetto alla trentesima giornata del campionato 2018/2019.

21.24 Questi gli undici iniziali scelti da Roberto D’Aversa:

21.21 La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A TIM (31), inoltre è il club contro cui i ducali hanno subito più goal nel massimo campionato italiano di calcio (89).

21.18 Il capo allenatore dell Roma Paulo Fonseca ha solo due precedenti contro il Parma, ossia quelli di questa stagione, sconfitta 2-0 all’andata con reti di Sprocati e Cornelius e vittoria per 2-0 (sempre al Tardini) agli ottavi di finale di Coppa Italia con doppietta di Lorenzo Pellegrini, stasera titolare.

21.15 Inizia il riscaldamento all’Olimpico per i portieri della Roma:

21.12 Sono invece 25 le sfide giocate tra la formazione capitolina e quella ducale in casa della Roma, con 18 affermazioni giallorosse, 10 pareggi, e un’unica vittoria parmense risalente al 13 aprile 1997 (0-1 con goal di Hernan Crespo).

21.09 Sono 51 i precedenti complessivi tra le due squadre. il bilancio sino a qui è di 31 vittorie dei giallorossi, 10 pareggi e 10 affermazioni della compagine emiliana.

21.06 Il Parma occupa invece attualmente il dodicesimo posto della graduatoria della Serie A TIM con 39 punti. Entrambe le squadre sono reduci da tre sconfitte consecutive; Milan, Udinese e Napoli la Roma, Inter, Hellas Verona e Fiorentina il Parma.

21.03 Dopo la vittoria di ieri del Milan contro la Juventus (4-2 in rimonta), la Roma è scivolata al sesto posto in classifica con 48 punti, a -1 dai rossoneri.

21.00 L’arrivo dei giocatori della Roma allo stadio Olimpico:

20.57 Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse, come da protocollo anti-COVID-19.

20.54 D’Aversa si affida invece a Sepe tra i pali, Darmian e Pezzella sugli esterni (fuori dunque sia Laurini che Gagliolo), Alves e Iacoponi i centrali, Hernani, Barillà e Kucka a centrocampo e al tridente composto da Gervinho, Kulusevski e Cornelius. Il danese torna titolare al centro dell’attacco crociato dopo la panchina contro la Fiorentina, in favore di un Karamoh (oggi l’ex Inter compie 22 anni) che non ha convinto.

20.51 Difesa inedita per Paulo Fonseca che conferma la linea a tre vista contro il Napoli schierando addirittura un centrocampista, Cristante, al centro davanti a Pau Lopez, con Mancini a destra e Ibanez a sinistra, Bruno Peres e Spinazzola gli esterni, Diawara e Veretout i centrali di centrocampo, chiudono Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Edin Dzeko, unica punta.

20.48 Le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

20.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Roma-Parma: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Olimpico di Roma si gioca una sfida tra due squadre in crisi, entrambe reduci da tre sconfitte consecutive nel massimo campionato italiano di calcio.

La Roma arriva all’appuntamento dopo i tre k.o. di fila rimediati contro Milan (2-0 esterno a San Siro), Udinese (0-2 interno) e Napoli, 2-1 nel posticipo di domenica sera al San Paolo con le reti di Callejon e Insigne per la formazione allenata da Gennaro Gattuso, con in mezzo il momentaneo pareggio firmato da Mkhitaryan al 60′. La squadra di Paulo Fonseca dovrà cercare, a partire da stasera, una rapida inversione del trend, per non compromettere la qualificazione alla prossima Europa League, dopo che le speranze Champions sono definitivamente sfumate per i giallorossi, dato il -15 sull’Atalanta quarta a otto giornate dal termine.

Il Parma si presenta anch’esso all’Olimpico dopo una striscia di tre stop consecutivi in campionato, Inter in casa (1-2 maturato nel finale con i ducali in vantaggio per più di un’ora), Verona in trasferta (pirotecnico 3-2 al Bentegodi) e Fiorentina al Tardini nell’ultimo turno (1-2 con reti messe a segno solo da rigore, due di Pulgar per la Viola nel primo tempo e Kucka ad inizio ripresa per gli emiliani). La squadra di Roberto D’Aversa è sprofondata dunque al dodicesimo posto in classifica, con 39 punti. In caso di vittoria oggi e di una serie di combinazioni favorevoli dei risultati delle dirette concorrenti (scontro diretto Bologna-Sassuolo e Verona-Inter), i crociati potrebbero però tornare a sperare in una qualificazione alla prossima edizione della Uefa Europa League.

OA Sport vi propone la diretta di Roma-Parma, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse come da protocollo anti-COVID-19. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.45. Buon divertimento con il nostro live testuale con un ampio pre-partita e aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko. Allenatore: Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse