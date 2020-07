LIVE Parma-Fiorentina 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: inizia il match del Tardini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1′ SI PARTE, il primo pallone del match è per la Fiorentina.

19.27 Squadre in campo, tra pochissimo il calcio d’inizio!

19.25 L’arbitro del match sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo.

19.22 Prosegue il riscaldamento al Tardini quando mancano meno di dieci minuti al calcio d’inizio del match:

19.19 Il capo allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha perso il 50% delle sfide di Serie A contro il Parma (3/6), completano il bilancio due pareggi e un successo.

19.16 Dopo le vittorie di Sassuolo e Bologna contro Lecce e Inter, il Parma di D’Aversa è scivolato al dodicesimo posto in graduatoria, con una vittoria però gli emiliani si riporterebbero a -3 dal Napoli settimo e ancora pienamente in corsa per un posto in Europa League.

19.13 La squadra allenata da Giuseppe Iachini si trova attualmente tredicesima in classifica con 31 punti, a +6 sul Lecce, apri-fila della zona retrocessione, i viola sono dunque alla ricerca di punti per blindare una salvezza non troppo scontata per il club del presidente Commisso.

19.10 L’entrata in campo dei giocatori della Fiorentina per il warm-up al Tardini:

19.07 Dopo 14 gare esterne in questa stagione la Fiorentina si ritrova ad avere esattamente gli stessi punti della scorsa annata nei match disputati lontano dal Franchi (16) e lo stesso numero di partite in cui ha tenuto la porta inviolata (3).

19.04 La Fiorentina è a secco di goal da due trasferte consecutive contro il Parma in Serie A. Solo negli anni ’90 è arrivata a tre gare consecutive senza segnare contro la compagine emiliana.

19.01 L’ingresso in campo dei portieri viola per il riscaldamento:

18.58 Gli emiliani hanno vinto soltanto una delle otto partite giocate in Serie A TIM contro i toscani nel girone di ritorno (l’ultima volta coincide però con la sfida dell’ultima stagione giocata a maggio 2019).

18.55 Il Parma è imbattuto da tre incontri contro la Fiorentina in Serie A (due vittorie e un pareggio). I ducali non registrano una serie più lunga senza sconfitte contro la Viola dal 2004 (tre vittorie e due pareggi).

18.52 Ecco come si presenterà oggi lo stadio Tardini, dove, come da protocollo, il match si disputerà a porte chiuse:

18.48 Il bilancio di questi 33 precedenti recita 8 vittorie per la Fiorentina, 13 pareggi e 12 vittorie del Parma, 1-1 il risultato dell’andata in questa stagione di Serie A TIM, vantaggio dei crociati al 40′ con Gervinho e pareggio dei viola con un colpo di testa di Castrovilli (che oggi parte dalla panchina) al 67′.

18.45 Fiorentina e Parma si incontrano per la 33esima volta in casa dei ducali (22 partite in Serie A, 2 in Serie B, 8 in Coppa Italia e una nel vecchio campionato di Prima Divisione).

18.42 Immagini dei giocatori della Fiorentina prima del riscaldamento allo stadio Ennio Tardini di Parma:

18.39 Turnover per Iachini, che concede addirittura una chance dal 1′ a Terracciano lasciando fuori Dragowski, titolare nelle ultime uscite della Viola ma pienamente a disposizione in panchina.

18.36 Ecco l’undici iniziale scelto da D’Aversa:

18.33 Le formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Benassi, Dalbert; Cutrone Ribery. Allenatore: Iachini.

18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Parma-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Le formazioni di Parma-Fiorentina

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Parma-Fiorentina, match valido per le trentesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Di fronte due squadre dallo stato d’animo simile in questo momento. Da una parte i padroni di casa del Parma, in piena lotta per la conquista di un posto in Europa League ma reduce da una doppia sconfitta bruciante, 1-2 in casa con l’Inter e 2-3 in trasferta a Verona, che ha evidenziato qualche limite fisico della squadra di D’Aversa, punita troppo spesso nel finale in questa fase, dall’altra una Fiorentina che rischia grosso, arriva dalla netta sconfitta sul proprio campo contro il Sassuolo, ha soli 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sembra lontana anni luce dalla condizione migliore. Nei giorni scorsi si è parlato con frequenza della sostituzione di Iachini con Daniele De Rossi al termine della stagione.

D’Aversa dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Sepe tra i pali, difesa composta da Darmian e Gagliolo, Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Scozzarella in regia con Kucka e Kurtic esterni, in attacco il tridente composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Iachini risponderà con il 3-5-2: Dragowski in porta, in difesa Caceres, Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Pulgar in regia con Duncan e Castrovilli interni e Lirola e Dalbert esterni. In attacco la coppia composta da Chiesa e Ribery.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Parma-Fiorentina, match valido per le trentesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà nella cornice dello stadio Tardini di Parma, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30, buon divertimento!

