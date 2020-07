LIVE Napoli-Milan, Serie A in DIRETTA: al San Paolo si affrontano due squadre in forma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, match valido per la 32ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio San Paolo arrivano due squadre tra le più in forma del nostro campionato: i partenopei dalla ripartenza hanno perso solamente in casa dell’Atalanta, conquistando la Coppa Italia e vincendo i restanti match di Serie A.

Loading...

Loading...

Dall’altro lato c’è un Diavolo tirato a lucido che è reduce da due splendidi successi, rispettivamente a Roma in casa della Lazio (0-3) e tra le mura amiche ai danni della Juventus (4-2). I rossoneri hanno come obiettivo stagionale quello di ottenere la qualificazione in Europa League, cercando magari di raggiungere il quinto posto per strappare il pass per la fase a gironi senza dover prima passare dai preliminari.

Il Napoli, invece, grazie alla succitata vittoria della Coppa Italia, hanno già la certezza di partecipare alla prossima Europa League e tutti i match restanti di campionato assumono più che altro la forma di una lunga preparazione in vista della fase finale di Champions League in programma ad agosto. Gli uomini di Gennaro Gattuso devono giocare il match di ritorno a Barcellona e, in caso di risultato positivo, accederebbero alla Final Eight a Lisbona incontrando la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO