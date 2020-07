LIVE Lazio-Sassuolo, Serie A calcio in DIRETTA: biancocelesti per uscire dalla crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Lazio-Sassuolo, sfida valevole per il trentaduesimo turno di Serie A 2019-2020. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei biancocelesti, le due squadre tornano a sfidarsi: proprio i padroni di casa partono favoriti dopo aver vinto tre volte negli ultimi cinque confronti, in cui figurano anche due pareggi. Le compagini provano a giocarsi le ultime chance per i rispettivi obiettivi: lo Scudetto per i biancocelesti e l’Europa per i neroverdi.

Se gli head to head sono in favore della Lazio, i padroni di casa sono comunque in difficoltà nell’ultimo periodo: con le sconfitte per 3-0 in casa contro il Milan e quella di Via del Mare contro il Lecce hanno messo a rischio anche il secondo posto. La vetta dista 7 punti e probabilmente il turno corrente sarà decisivo: in caso di sconfitta della Juventus contro l’Atalanta vedrebbe un ulteriore stop di Madama ma soprattutto l’exploit della Dea. Attualmente gli uomini di Gasperini sono a -2 dall’Aquila e il sogno non è ancora finito: la Lazio quindi deve guardarsi le spalle.

Se per la Lazio lo Scudetto resta l’obiettivo, il Sassuolo proverà sino all’ultimo a qualificarsi in Europa. I neroverdi sono in forma smagliante: tre vittorie consecutivi e due pareggi nelle cinque sfide giocate dopo la ripresa del campionato. Gli uomini di De Zerbi hanno estromesso dalla corsa europea Fiorentina e Bologna vincendo gli scontri diretti e grazie alla vittoria nel derby emiliano, la squadra di Reggio Emilia è a -6 dal Milan a pari punti con l’Hellas Verona.

Il fischio d’inizio in Serie A del match tra Lazio e Sassuolo è fissato per le ore 17.15 in quel dello Stadio Olimpico di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

