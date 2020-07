LIVE Lazio-Sassuolo 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: ultimo quarto d’ora decisivo a Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

75′ Ammonito Bastos: brutto fallo in ritardo su Raspadori.

73′ Si riprende a giocare a Roma.

71′ Cooling break del secondo tempo.

70′ La variabile del match sin qui è la condizione fisica migliore del Sassuolo.

68′ Fuori Djuricic, dentro Haraslin dopo la presenza contro il Bologna.

67′ Dentro Lucas Leiva, fuori Milinkovic-Savic: altro cambio a centrocampo per Inzaghi.

66′ IMMOBILE! FIAMMATA DEL #17! Destro a giro dal limite ma palla a lato.

64′ Meglio il Sassuolo che continua a detenere il possesso del pallone.

62′ Caputo! L’ex Empoli sfiora la porta con il mancino.

61′ Inzaghi preferisce coprirsi: dentro Cataldi, fuori Caicedo.

60′ AZIONE PAZZESCA DEL SASSUOLO! Possesso palla prolungato, Boga sfonda a sinistra e serve Djuricic che viene murato, così come Muldur, ma alla fine la palla arriva sui piedi dell’ex Samp che reclama una spinta.

58′ I biancocelesti sono troppo precipitosi e spesso i giocatori tendono a non trovarsi: Luis Alberto può far partire il contropiede ma la palla per Immobile è troppo lunga.

56′ Adesso è il Sassuolo a fare il match: la Lazio si è fermata.

54′ Pareggiano gli ospiti con il giovane classe 2000 che questa volta può festeggiare: grande palla di Caputo che serve Raspadori davanti la porta vuota.

52′ RASPADORI!!! PAREGGIO DEL SASSUOLO! 1-1 A ROMA!

51′ Sassuolo molto rabbioso e alto nella seconda frazione: ammonito Muldur.

48′ Cambio anche per la Lazio: fuori Jordan Lukaku, negativo oggi, dentro Jony.

47′ Dentro Ciccio Caputo e Muldur, fuori Traoré e Toljan.

46′ Si riparte a Roma!

INIZIO SECONDO TEMPO

18.06 La Lazio conclude la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Luis Alberto: meglio i neroverdi, che hanno trovato il momentaneo 1-0 con Raspadori poi annullato dal Var e una traversa con Djuricic. Ai biancocelesti il merito di aver sfruttato le proprie chance.

FINE PRIMO TEMPO

49′ Finiscono qui i primi 45 minuti!

47′ Ultimi frangenti della prima frazione.

45′ 4 minuti di recupero.

43′ Kyriakopoulos! Locatelli scarica per il terzino sinistro: mancino alto.

42′ Ammonito Immobile dopo essere scivolato su Marlon.

40′ TRAORE! Boga si accentra e crossa con il destro per Traoré che sfiora il gol a volo.

38′ BOGA! Velocità pazzesca nei movimenti del #7 che si accentra e sfiora il pareggio.

37′ Ci prova Djuricic! Molto attivo l’ex Sampdoria ma poco preciso.

34′ Un gol nato dalla grande corsa di Lazzari che ha piazzato un cross invitante in mezzo sui lo spagnolo si è avventato, trovando il destro vincente nonostante la scivolata di Locatelli.

33′ VANTAGGIO LAZIO! LUIS ALBERTO PIAZZA L’1-0!

33′ MILINKOVIC-SAVIC! Il serbo vince il rimpallo contro Locatelli e prova il destro: a lato.

32′ Destro interessante di Djuricic dopo la palla riconquistata da Raspadori ma Bastos ripara.

30′ Mezz’ora di gioco: squadre ora che giocano su ritmi equilibrati.

27′ Si riprende a giocare a Roma.

25′ Consueto cooling break all’Olimpico.

23′ Ammonito Parolo: l’ex Cesena è in ritardo sullo scatto di Djuricic.

22′ Brutto intervento di Toljan su Luis Alberto: proteste dei biancocelesti.

20′ Tutto di prima nella squadra neroverde: manovra avvolgente degli ospiti.

18′ Lazio schiacciato dietro: la squadra di De Zerbi continua a manovrare.

15′ È il Sassuolo a fare il match ma non sono mancate le emozioni sin qui.

13′ LUIS ALBERTO! Stessa azione come quella precedente con Immobile: lo spagnolo sbaglia dal centro area su passaggio di Lazzari.

12′ TRAVERSA DI DJURICIC! L’ex Samp supera diversi avversari lasciando sul posto Acerbi e trovando il legno su deviazione di Radu.

10′ GOL ANNULLATO! IL TOCCO È NEROVERDE! Si resta sullo 0-0.

9′ Gol all’esordio da titolare per il classe 2000 freddo davanti Strakosha ma check del Var in corso. Il #18 è avanti rispetto alla difesa ma bisogna capire se il tocco del pallone è di Parolo o Bourabia.

8′ VANTAGGIO SASSUOLO! RASPADORI SBLOCCA IL MATCH!

6′ Brutta palla persa da Locatelli ma Parolo lo grazia sbagliando il lancio per Immobile.

4′ IMMOBILE PERICOLOSO! Il #17 si stacca dalla marcatura su cross basso di Lazzari e sfiora il palo.

3′ Controllo del pallone della Lazio ma i neroverdi non lasciano respirare gli avversari.

1′ Si comincia allo Stadio Olimpico!

INIZIO PRIMO TEMPO

17.14 Squadre in campo!

17.13 Parlando sempre di statistiche, Ciro Immobile ha realizzato 8 assist e Luis Aberto con 14: i due motori della Lazio.

17.11 Sfida interessante quest’oggi tra il bomber del campionato, Ciro Immobile (29 reti) e il tridente emiliano formato da Berardi-Caputo-Boga da 38 reti. Da titolare scenderà in campo solo l’ex Chelsea ma occhio al possibile ingresso dei terribili due di De Zerbi.

17.09 Nel Monday Night invece tornerà protagonista la “Pazza” Inter contro il Torino di Longo ancora in lotta per non retrocedere.

17.07 Per le residue speranze europee, Fiorentina-Hellas Verona e il derby Parma-Bologna ci dirà di più per capire chi potrà essere una spina nel fianco fino alla fine del torneo.

17.05 Durante la 31esima giornata ci saranno anche altre partite fondamentali per la classifica: in zona salvezza Genoa-SPAL e Udinese-Sampdoria saranno veri e proprio scontri diretti.

17.03 Proprio partenopei e rossoneri saranno protagonisti domani sera in un big match molto interessante in cui Gennaro Gattuso sfiderà per la prima volta la sua storica ex squadra da giocatore.

17.00 Il match delle 19.30 vedrà protagoniste Brescia e Roma: le Rondinelle, dopo la sconfitta di Torino, sono quasi in Serie B mentre i giallorossi devono conservare il quinto posto dalla marcia di Napoli e Milan.

16.57 La squadra di Inzaghi proverà a mettere pressione alla Vecchia Signora, impegnata questa sera contro l’Atalanta: tre protagoniste da cui passano le prime posizioni del campionato.

16.54 Nella prossima giornata la Lazio sfiderà fuori casa l’Udinese in un’ostica partita considerando i friulani in zona salvezza. Gli emiliani invece se la vedranno contro la Juventus.

16.52 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento.

16.50 Gli emiliani sono ancora in lotta per l’Europa essendo a quota 43 punti come la squadra di Ivan Juric e a -6 dal settimo posto occupato dal Milan.

16.48 I pareggi pirotecnici con Inter e Hellas Verona hanno permesso alla troupe di De Zerbi di restare imbattuti e in scia di Milan e gli stessi scaligeri.

16.45 Gli emiliani hanno messo in fila Fiorentina, Lecce e Bologna garantendosi ancora la possibilità di lottare per un posto in Europa, estromettendo, o quasi, due papabili rivali.

16.43 Non sarà una partita semplice per gli uomini di Inzaghi che dovranno vedersela con il Sassuolo di De Zerbi reduce da tre vittorie di fila e due pareggi nelle sfide post-quarantena.

16.41 Un periodo di appannaggio per la compagine nerazzurra che spesso non è riuscita a fronteggiare i momenti di difficoltà e di gestione del vantaggio.

16.39 La squadra di Antonio Conte infatti, non approfittando del favore dei cugini del Milan sia contro la Lazio che contro la Juventus, hanno mancato l’avvicinarsi alle prime due posizioni perdendo con il Bologna e pareggiando a Verona.

16.37 La Lazio è a -7 dalla Juventus ma deve guardarsi le spalle: l’Atalanta è a -2 e l’Inter a -3 e proprio i nerazzurri hanno mancato per due volte il sorpasso.

16.34 In questo periodo sono arrivate anche le vittorie contro Fiorentina e Torino in rimonta che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di restare in corsa per la vetta.

16.32 I biancocelesti hanno avuto una ripresa complicata dopo la pausa dovuta dal Coronavirus: nelle cinque sfide giocate è giunta anche la sconfitta contro la squadra più forte del campionato, cioè l’Atalanta.

16.30 La Lazio proverà ad uscire dalla crisi dell’ultima settimana: i biancocelesti hanno perso per 3-0 contro il Milan mentre per 2-1 a Via del Mare contro il Lecce.

16.27 La sfida di Roma vedrà due squadre che proveranno a giocarsi le ultime cartucce per i proprio obiettivi: la Lazio crede ancora nello Scudetto mentre i neroverdi l’Europa.

16.25 L’anno scorso la sfida si concluse per 2-2 in un match pirotecnico: negli ultimi 5 confronti la Lazio ha vinto due volte, rifilando 9 gol in due partite e pareggiando anche a Reggio Emilia.

16.23 Allo Stadio Olimpico va in scena il ritorno della 13esima giornata di Serie A: all’andata è finita per 2-1 in favore dei laziali.

16.21 Come elencato ieri tra i convocati emiliani, Defrel è risultato indisponibile come Romagna e Obiang il quale era anche diffidato come Berardi, Bourabia e Magnanelli.

16.19 Scelte a sorpresa invece per De Zerbi: Caputo e Berardi vanno in panchina mentre Traoré, Djuricic e Boga sono alle spalle di Raspadori. Locatelli in mediana viene assistito da Bourabia.

16.17 La squadra biancoceleste deve fronteggiare le assenze di Lulic e Marusic sugli esterni mentre Correa in attacco: occhio ai diffidati Cataldi, Acerbi e Lazzari.

16.15 Simone Inzaghi si affida ancora al duo Immobile-Caicedo per fronteggiare la difesa neroverde: dal primo minuto anche Lukaku a sinistra.

16.13 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

16.11 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Lazio-Sassuolo, sfida valevole per il trentaduesimo turno di Serie A 2019-2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Lazio-Sassuolo, sfida valevole per il trentaduesimo turno di Serie A 2019-2020. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei biancocelesti, le due squadre tornano a sfidarsi: proprio i padroni di casa partono favoriti dopo aver vinto tre volte negli ultimi cinque confronti, in cui figurano anche due pareggi. Le compagini provano a giocarsi le ultime chance per i rispettivi obiettivi: lo Scudetto per i biancocelesti e l’Europa per i neroverdi.

Se gli head to head sono in favore della Lazio, i padroni di casa sono comunque in difficoltà nell’ultimo periodo: con le sconfitte per 3-0 in casa contro il Milan e quella di Via del Mare contro il Lecce hanno messo a rischio anche il secondo posto. La vetta dista 7 punti e probabilmente il turno corrente sarà decisivo: in caso di sconfitta della Juventus contro l’Atalanta vedrebbe un ulteriore stop di Madama ma soprattutto l’exploit della Dea. Attualmente gli uomini di Gasperini sono a -2 dall’Aquila e il sogno non è ancora finito: la Lazio quindi deve guardarsi le spalle.

Se per la Lazio lo Scudetto resta l’obiettivo, il Sassuolo proverà sino all’ultimo a qualificarsi in Europa. I neroverdi sono in forma smagliante: tre vittorie consecutivi e due pareggi nelle cinque sfide giocate dopo la ripresa del campionato. Gli uomini di De Zerbi hanno estromesso dalla corsa europea Fiorentina e Bologna vincendo gli scontri diretti e grazie alla vittoria nel derby emiliano, la squadra di Reggio Emilia è a -6 dal Milan a pari punti con l’Hellas Verona.

Il fischio d’inizio in Serie A del match tra Lazio e Sassuolo è fissato per le ore 17.15 in quel dello Stadio Olimpico di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

