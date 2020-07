LIVE Lazio-Milan 0-2, Serie A in DIRETTA: Calhanoglu-Ibra (rigore) tramortiscono i biancazzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

47′ Milan in vantaggio 2-0 sul campo della Lazio. Calhanoglu (uscito per un problema al polpaccio) e Ibrahimovic hanno regalato il doppio vantaggio ai rossoneri contro una Lazio volitiva ma poco brillante

46′ Conclusione dal limte di Luis Alberto, dopo il tocco all’indietro di Parolo, palla fuori di poco alla destra di Donnarumma

45′ 2′ di recupero

44′ Cross di Jony da sinistra, uscita spericolata di Donnarumma che respinge di pugno

43′ Il Milan al momento sta rischiando pochissimo

39′ Corner per la Lazio

37′ Problema fisico per Calhanoglu (polpaccio?). Il turco esce per fare posto a Paquetà

34′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAAAAAAAAAAAAAAN!!! Ibrahimovic!!! Che rischio per lo svedese che calcia rasoterra sulla sua sinistra, Strakosha intuisce, tocca ma poi butta in rete il pallone con il corpo

33′ RIGORE PER IL MILAN! Cross di Saelemaeker e tocco con la mano di Radu in area. Non ha dubbi Calvarese

31′ Gol annullato a Ibrahimovic: cross dalla tre quarti per l’attaccante svedese che, al volo, la mette in rete: sempre 0-1

29′ Prova a scuotersi la Lazio, azione prolungata ma nessuna conclusione in porta

24′ Ancora una volta in svantaggio la Lazio, come a Firenze e come a Torino, vedremo se saprà rimontare ancora una volta

23′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAAAAAAAAAAAAN!!! Lungo possesso palla dei rossoneri, Ibra verticalizza per Calhanoglu che si accentra e tira, deviazione impercettibile di Parolo e la palla si insacca alla destra di Strakosha

22′ Calcia debolmente Milinkovic-Savic, blocca Donnarumma

21′ Punizione da 30 metri per la Lazio

20′ Prima occasione per la Lazio: Luis Alberto apre sulla sinistra per Jony che crossa rasoterra, nessuno riesce a deviare

18′ Quasi tre minuti di possesso palla del Milan, errore nell’assist di Bennacer

15′ Una delle sfide più tattiche viste finora dopo la ripresa. C’è davvero tanta pressione a centrocampo e le due squadre faticano a costruire

13′ Lungo possesso palla del Milan, che non trova sbocchi

10′ Bella azione di Lazzari a destra, cross bloccato da Donnarumma

9′ Grande pressione a centrocampo, le squadre faticano a trovare sbocchi. Tanti errori in fase di impostazione

7′ Il Milan si fa intraprendente ma senza riuscire ad arrivare al tiro

5′ Corner per la Lazio, senza esito

3′ Subito ritmo alto, squadre propositive

1′ Iniziato l’incontro

21.43: Squadre schierate a centrocampo, fra poco il calcio d’inizio

21.40: Squadre pronte per entrare in campo

21.37: Il centrocampo di Inzaghi con un peso specifico altissimo di qualità cercherà di fare la differenza. Leiva, Milinkovic-Savic e Parolo possono essere decisivi per i padroni di casa

21.34: Da verificare lo stato di forma di Ibra e quanti minuti ha nelle gambe, dopo la mezz’ora non straordinaria di Ferrara

21.31: Oggi Pioli ha messo mano alla formazione. Fuori Gabbia e Calabria, dentro Conti e Kjaer che aveva saltato la trasferta sul campo della Spal per infortunio. A centrocampo Saelemaekers (fra i migliori a Ferrara) parte dal primo minuto con Bonaventura, mentre Paquetà parte dalla panchina come Rebic che lascia il posto di punta centrale al ritrovato Ibrahimovic

21.28: Il Milan visto a Ferrara è tornata la squadra discontinua e ricca di contraddizioni di prima dello stop per il coronavirus. I rossoneri hanno probabilmente pagato anche dal punto di vista fisico le fatiche delle tre partite precedenti in rapida sequenza

21.26: Si preannuncia una partita complicata per Inzaghi. Dovrà cercare di scardinare la difesa del Milan senza i suoi attaccanti titolari ma con il pilastro del centrocampo come Leiva che rientra oggi. I biancazzurri dovranno puntare sulla velocità e sulle azioni manovrate

21.23: Si è conclusa nel frattempo la sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo che ha superato 4-2 il Lecce e potrebbe addirittura rientrare nella lotta per l’Europa League

21.20: problemi addirittura di abbondanza per Pioli in attacco con Ibrahimovic che torna titolare e Rebic, apparso stanco e appannato a Ferrara, che siede in panchina con Leao. Giocano Bonaventura e Saelemaekers, in difesa rientra Kjaer

21.17: La Lazio deve fare a meno per squalifica dei suoi due attaccanti titolari, Caicedo e soprattutto Immobile che, anche dopo lo stop, ha tenuto un ritmo di realizzazione altissimo. Inzaghi si affida a Luis Alberto e Correa in attacco

21.13: Si affrontano due squadre in salute: la Lazio ha sempre vinto dopo la ripresa del campionato, tranne che a Bergamo contro la scatenata Atalanta, il Milan ha conquistato due successi a Lecce e con la Roma, lasciando un punto sul campo della Spal mercoledì sera al termine di un match in cui ha tirato per ben 41 volte in porta

21.10: Fra poco più di mezz’ora all’Olimpico va in scena la sfida forse più interessante del 30mo turno. Di fronte la Lazio, torna a -7 dalla Juve che ha vinto nel pomeriggio il derby con il torino ma che cresce ancora nello scudetto e il Milan che ha bisogno assoluto di punti per centrare l’obiettivo Europa League dopo il rocambolesco pareggio di Ferrara

20.40: Queste le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa. All.: Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli.

20.37: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Lazio-Milan, match valido per le trentesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020.

Lazio-Milan, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Milan, match valido per le trentesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Dopo le due vittorie in rimonta contro Fiorentina e Torino, entrambe concluse sul risultato di 2-1, i biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano il “Diavolo” dell’ex Stefano Pioli all’Olimpico per continuare ad inseguire il sogno scudetto, che in casa Lazio manca esattamente da 20 anni (stagione 1999-2000).

La Lazio si presenta al match contro i rossoneri dopo la vittoria in rimonta sul Torino, 1-2 firmato da Ciro Immobile e Marco Parolo, capaci di rispondere al vantaggio iniziale di Andrea Belotti su calcio di rigore in avvio di partita. I biancocelesti sono secondi in classifica con 68 punti a -4 dalla Juventus. Simone Inzaghi è alle prese con vari problemi di formazione dato che avrà squalificati sia Immobile che Caicedo per somma di ammonizioni e sarà dunque privato di entrambi i suoi attaccanti, titolari nelle ultime due uscite della Lazio. Il tecnico piacentino dovrebbe dunque proporre una sorta di 3-5-1-1 con uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto a ridosso del “Tucu” Correa unica punta.

Il Milan di Stefano Pioli, capo allenatore della Lazio dal 2014 al 2016, arriva invece alla sfida dello stadio Olimpico di Roma dopo il pareggio per 2-2 raggiunto in extremis in casa della SPAL di Luigi di Biagio. Sotto 2-0 dopo le reti dell’ex Valoti e di Floccari i rossoneri sono riusciti a rimettere in piedi la gara con i goal di Rafael Leao e un’autorete al quarto minuto di recupero di Vicari dopo un cross teso operato da Saelemakers, riuscendo ad uscire dalla gara dello stadio Mazza di Ferrara quantomeno con un punto. Il Milan è attualmente 7° in campionato con 43 punti, a -2 dal Napoli sesto e a -5 dalla Roma quinta, i meneghini sono alla ricerca di un posto che possa garantire la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Europa League.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Milan, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45, buon divertimento!

Foto: Lapresse