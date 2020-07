LIVE Inter-Torino, Serie A calcio in DIRETTA: aggiornamenti, streaming, tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Torino, sfida valevole per il trentaduesimo turno di Serie A 2019-2020. I nerazzurri tornano in campo dopo un periodo altalenante cominciato proprio a San Siro: la rimonta subita contro il Bologna che poi ha portato alla sconfitta, è stato un duro colpo per gli uomini di Antonio Conte. Dopo il 3-0 dell’andata, i nerazzurri proveranno a bissare il successo e scalzare la Lazio: Moreno Longo invece vuole allontanarsi dalla zona salvezza.

L’Inter è stata tra le squadre più alti e bassi dalla ripresa del campionato e il 2-2 subito nei minuti finali allo Stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona lo testimonia. I nerazzurri hanno vinto l’ultima sfida proprio a San Siro demolendo il Brescia per 6-0 ma Lukaku&Co. vogliono la vittoria per rimettersi in corsa per il secondo posto, attualmente occupato dalla Lazio. I biancocelesti sono a quota 68 punti dopo aver subito tre sconfitte consecutive ma l’Atalanta è pronto a giocare ancora il ruolo di terzo incomodo.

Il Torino proverà a imitare la buona prestazione di San Siro dell’anno scorso, terminata per 2-2. I granata sono a quota 34 punti, a +6 dal Lecce attualmente al terz’ultimo posto in classifica. Lo spauracchio della retrocessione incombe sulla testa dei giocatori di Moreno Longo: i granata hanno vinto solo due volte nelle ultime 5 partite contro le dirette concorrenti per la salvezza come Udinese e Brescia. 3 sconfitte invece contro Cagliari, Lazio e Juventus in una stagione con più bassi che alti.

Il fischio d’inizio in Serie A del match tra Inter-Torino è fissato per le ore 21.45 in quel dello Stadio San Siro. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE minuto per minuto di OA Sport!

