LIVE Fiorentina-Verona, Serie A in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Verona, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Artemio Franchi, senza tifosi sugli spalti, i padroni di casa proveranno a fermare la corsa dell’Hellas a quel sesto posto che significherebbe Europa League (qualificazioni).

Le due formazioni stanno disputando un campionato abbastanza simile dal punto di vista dei risultati, la Fiorentina si trova tredicesima posizione con 35 punti all’attivo, il Verona occupa invece la nona piazza con 43. Il rientro in campo, dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19, recita un copione praticamente identico per le due squadre: i padroni di casa hanno ottenuto due pareggi contro Brescia e Cagliari, due sconfitte contro Lazio e Sassuolo e un pareggio contro il cagliari, i veneti, invece hanno collezionato due sconfitte contro Napoli e Brescia, un successo contro il Parma e due pareggi con Inter e Sassuolo. La voglia dei ragazzi di coach Iachini sarà sicuramente quella di ribaltare il risultato della gara d’andata quando, allo stadio Marcantonio Bentegodi, l’Hellas era riuscito a spuntarla con il risultato di 1-0. Entrambe le squadre andranno alla ricerca dei tre punti, la Fiorentina per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione e il Verona per cercare di avvicinare quel sesto posto che varrebbe l’Europa League.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Verona, match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.30!

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic, Chiesa.Allenatore: Iachini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric

