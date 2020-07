LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: pole di Hamilton, Ferrari affondata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Loading...

Loading...

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

LEWIS HAMILTON: “AMO LA PIOGGIA, DOMANI NON DEVO FARE ERRORI”

16.51 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, griglia di partenza, classifiche, statistiche, analisi, dichiarazioni e tantissimo altro. Un saluto sportivo!

16.50 Si profila dunque domani il duello più atteso tra Hamilton e Verstappen, con la Mercedes chiaramente favorita per il successo. Il britannico ha firmato la pole n.89 della carriera, migliorando il proprio record. Ferrari disastrosa sotto l’acqua: 10° Vettel, 11° Leclerc, eliminato nella Q2. La SF1000 è inguidabile.

16.49 La classifica della Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.273 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.216 3

3 Carlos SAINZ McLaren+1.398 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.428 3

5 Esteban OCON Renault+1.649 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.652 3

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.738 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.755 4

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.919 3

10 Sebastian VETTEL Ferrari+2.378 5

16.47 HAMILTON MAGO DELLA PIOGGIA! Si migliora ancora, 1’19″273! Stampa la pole addirittura con 1″216 su Verstappen. Da anni il britannico è il numero uno anche sul bagnato. 3° Sainz con la McLaren a 1″398. Seguono Bottas, Ocon, Norris, Albon, Gasly e Ricciardo. Vettel mestamente decimo a 2″378 da Hamilton. Ferrari umiliata nuovamente, come sabato scorso.

16.46 TESTACODA DI VERSTAPPEN, NIENTE DA FARE! ERA AL LIMITE! SUPERLATIVO SAINZ, E’ TERZO!

16.45 PAZZESCO OCON, TERZO CON LA RENAULT! VERSTAPPEN SI STA MIGLIORANDO NELL’ULTIMO TENTATIVO!

16.44 RISPOSTA DI HAMILTON! PERENTORIA! 1’19″702, addirittura 0.787 rifilati a Verstappen.

16.44 GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’20″489, 0.160 su Hamilton grazie ad un grande ultimo settore. Ma ora arriva la risposta del campione del mondo…

16.42 Albon sorprende e sale in terza piazza a 0.602 da Hamilton, davanti al compagno di squadra Verstappen! Vettel scavalca Ricciardo ed è nono, ma a 1″9 da Hamilton…

16.41 RISPONDE HAMILTON! 1’20″649, 0.387 davanti a Bottas. Pioggia o asciutto, ma è sempre e solo Mercedes. Un monopolio che annoia.

16.40 BOTTAS SI PRENDE LA LEADESHIP! 1’21″036! 0.236 meglio di Hamilton, Verstappen a mezzo secondo.

16.40 Ocon pazzesco, è terzo.

16.40 Vettel sprofonda in ultima posizione a 2 secondi da Hamilton…

16.39 HAMILTON GELA VERSTAPPEN! Rifila 3 decimi all’olandese! 3° Gasly con l’AlphaTauri a 0.407!

16.38 Si migliora Verstappen, 1’21″570. Norris secondo a 0.218!

16.38 Buon giro di Vettel, settimo a 1″5. D’altronde la Ferrari è questa…

16.37 Hamilton è secondo a 0.265 da Verstappen! Terzo Bottas a 4 decimi! Seguono Ocon, Albon, Norris e Gasly.

16.37 VERSTAPPEN IN TESTA! 1’21″800! Ha davvero pennellato le curve sul bagnato!

16.35 L’intensità della pioggia è aumentata.

16.34 INIZIA LA Q3! Ultimi 12 ,minuti per delineare la griglia di partenza!

16.32 Verstappen già pronto al semaforo per la Q3. Sarà il primo a scendere in pista.

16.30 Per la pole-position si profila una lotta a tre tra Hamilton, Verstappen e Bottas. Per Vettel qualsiasi posizione guadagnata rispetto alla Q2 sarebbe un buon risultato. La SF1000 ha palesato una grave carenza di grip: il bagnato non ha aiutato la Ferrari.

16.28 La classifica dopo la Q2.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.825 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.113 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.623 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.832 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.919 3

6 Esteban OCON Renault+0.939 3

7 Carlos SAINZ McLaren+1.011 2

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.189 2

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.404 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.720 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.803 4

12 George RUSSELL Williams+1.811 4

13 Lance STROLL Racing Point+1.820 4

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.892 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.386 3

16.27 ELIMINATO LECLERC! E’ il primo degli esclusi! Fuori anche Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen. Si salva invece Vettel, decimo. E’ avvenuto il contrario rispetto ad una settimana fa, quando Leclerc fu 10° e Vettel 11°. Pessima Ferrari.

16.26 Ultimo tentativo per Leclerc, serve un miracolo.

16.25 Piove di più, ma forse non per Hamilton! Il campione del mondo vola in testa con 0.113 su Verstappen!

16.24 Albon è l’unico a migliorare ed è settimo a 1″189. Sempre 11° Leclerc, 10° Vettel.

16.23 AUMENTA LA PIOGGIA! Una pessima notizia per Charles Leclerc, che rischia seriamente l’eliminazione! 3 minuti al termine.

16.22 Leclerc si gioca l’ultima carta a disposizione e cambia le gomme.

16.20 Norris sale in terza piazza con la McLaren a 0.510 da uno scatenato Verstappen. Al momento Vettel è 10°, Leclerc 11°. La pioggia, alla resa dei conti, non ha aiutato la Ferrari.

16.19 Verstappen si migliora: 1’17″938.

16.18 Gasly ributta fuori Leclerc inserendosi in nona piazza.

16.18 Leclerc risale in decima piazza, ma è sul filo.

16.17 Leclerc al momento è fuori, 11°. Rischia anche Vettel, ottavo. Verstappen in testa, poi Hamilton, Bottas, Ricciardo, Norris, Sainz, Albon.

16.16 VERSTAPPEN! 1’18″155! L’olandese si conferma l’unico anti-Mercedes. E’ primo con 0.586 su Hamilton. Soffrono le Ferrari: 10° Leclerc, 14° Vettel. Rischio taglio molto concreto.

16.16 Ed ecco Hamilton, inesorabile. In testa con 0.265. 3° Gasly a 1″166.

16.15 Verstappen sale in seconda piazza, ma ad un secondo da Bottas. Mercedes che sul bagnato sta facendo ancor più la differenza grazie al DAS che consente di portare meglio in temperatura le gomme.

16.13 Bottas impressionante. 1’19″006. Rifila 2 secondi a Vettel. Terzo Leclerc a 1″484. Primo giro lento per Hamilton.

16.12 Si lancia Vettel con pista libera.

16.10 INIZIA LA Q2! La Ferrari sceglie nuovamente di entrare in pista per prima.

16.09 Da segnalare il 12° posto di George Russell: la Williams non superava la Q1 dal 2018.

16.08 I piloti eliminati nella Q1: Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi e Grosjean. Sorprende in particolare la presenza di Perez: la Racing Point ha patito più di tutte l’asfalto bagnato.

16.07 Mercedes padrona anche sotto l’acqua, Verstappen rischia una penalità per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Ferrari, dopo un avvio esaltante, ha faticato tantissimo: 11° Vettel, 13° Leclerc. Non sarà semplice superare il taglio della Q2…

16.06 Conclusa la Q1 bagnata. La classifica:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:18.188 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.109 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.316 1

4 Carlos SAINZ McLaren+0.402 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.603 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.474 1

7 Esteban OCON Renault+1.499 2

8 Lance STROLL Racing Point+1.509 2

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.636 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+2.004 2

11 Sebastian VETTEL Ferrari+2.055 2

12 George RUSSELL Williams+2.194 2

13 Charles LECLERC Ferrari+2.683 2

14 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.694 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.952 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.184 2

17 Sergio PEREZ Racing Point+3.419 2

18 Nicholas LATIFI Williams+3.571 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 2

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 1

16.05 Max Verstappen sale in seconda posizione a 0.109 da Hamilton. Attenzione però: ha ottenuto questo tempo mentre erano esposte le bandiere gialle nell’ultimo settore. Rischia una penalità?

16.04 BANDIERA ROSSA! Finisce con 13 secondi di anticipo la Q1 perché si è fermata a bordo pista l’Alfa Romeo di Giovinazzi!

16.03 Ultimo minuto, Leclerc sta rischiando: è 11°. Vettel 9°.

16.02 Giovinazzi perde il controllo dell’Alfa Romeo e va a sbattere con il posteriore contro le barriere. Riesce a ripartire, ma la macchina è danneggiata.

16.00 Hamilton non ci sta e si riprende la vetta in 1’18″188. La Ferrari aveva entusiasmato nelle prime battute sul bagnato, ora fatica: 8° Vettel, 10° Leclerc.

15.59 SAINZ DAVANTI! 1’18″741 per il pilota della McLaren, 0.340 meglio di Hamilton. Poi Norris, Bottas, Ricciardo, Ocon, Verstappen, Vettel e Leclerc.

15.59 Cambio gomme per Leclerc, che monta delle full wet nuove.

15.58 NORRIIIIISSS!! 1’19″128. Attenzione alle sorprese. McLaren davanti con mezzo secondo su Bottas e Hamilton!

15.57 Risale Vettel, settimo a 1″207, appena alle spalle di Leclerc.

15.56 Ocon con la Renault è secondo! Leclerc scivola in sesta piazza, attenzione a Vettel solo 12°.

15.56 La Mercedes, anche grazie all’utilizzo del DAS, brilla anche sotto la pioggia. Hamilton riprende la testa con 0.070 su Bottas.

15.55 Bottas si migliora tantissimo, 1’19″734. Dà quasi 9 decimi a tutti. Ma la pista sta migliorando costantemente…

15.54 Verstappen si prende la testa in 1’20″621, 0.128 meglio di Bottas. 3° Leclerc a 0.250, poi Ocon, Raikkonen e Norris. 8° Vettel a 1″281.

15.53 RISPONDE LECLEEEEEEEEEEEERC! 0.082 meglio di Hamilton! Super Ferrari sotto la pioggia.

15.53 HAMILTON COLPISCE! In testa con 9 decimi su Leclerc!

15.52 VERSTAPPEN! Secondo a soli 85 millesimi da Leclerc.

15.50 TEMPONE DI LECLERC! 1’23″072! Bottas secondo a 0.121. 3° un super Giovinazzi a 7 decimi. Settimo Vettel a 1″163. Da vedere se ora la pioggia si intensificherà o meno. Hamilton per ora sarebbe fuori dalla Q2!

15.49 Russell si porta davanti con la Williams, 2 decimi su Vettel. Altissimo il primo giro di Bottas.

15.49 1’14″235 per Vettel, Giovinazzi a un decimo. Leclerc a 0.423.

15.47 A breve la pioggia dovrebbe tornare ad aumentare di intensità, dunque è fondamentale ottenere subito un buon tempo!

15.46 Solleva tantissima acqua Vettel. Davvero oggi sarà il pilota a fare la differenza, più della macchina.

15.46 INIZIATE LE QUALIFICHE! SEMAFORO VERDE PER LA Q1!

15.44 TUTTE LE MACCHINE INCOLONNATE AL SEMAFORO! Sembra un casello autostradale! Sarà la Ferrari di Sebastian Vettel il primo a scendere in pista. Alle sue spalle Leclerc. Il Cavallino Rampante vuole avere una visibilità migliore, perché si alzerà tanta acqua e chi sta dietro non vedrà benissimo.

15.43 Asfalto ovviamente completamente bagnato, serviranno le gomme full wet. Ora sta piovendo molto meno. Logicamente i piloti entreranno tutti in pista e gireranno senza mai fermarsi, perché la pista potrebbe migliorare (o peggiorare…) con il passare dei minuti e dei giri.

15.41 Lo sguardo di Sebastian Vettel a 5 minuti dall’inizio!

15.39 Attenzione perché la Q1 potrebbe risultare decisiva. Se si disputasse la Q1 e venissero cancellate Q2 e Q3, la griglia di partenza sarebbe delineata dai tempi proprio della Q1! Conterebbero invece i crono della Q2 qualora venisse cancellata solo la Q3.

15.36 SI COMINCIA! Alle 15.46 via alla Q1! La pioggia concede una breve tregua!

15.35 Dal satellite si presume che tra 15 minuti l’intensità della pioggia possa diminuire.

15.33 La deadline è quella delle 19.00. Per ora sono alte le probabilità che le qualifiche vengano rinviate a domani alle ore 10.00.

15.28 Continua a girare la Safety Car, ma per ora non vi sono i presupposti per gareggiare.

15.24 Qualora non si dovesse gareggiare, le qualifiche verrebbero recuperate domani alle 10.00.

15.22 Il direttore di gara darà un warning ai piloti quando mancheranno 10 minuti all’inizio della Q1.

15.20 La pioggia cade dinanzi al box della Ferrari.

15.18 Dal satellite pare che possa aprirsi una finestra in cui poter gareggiare entro le 16.00. Resta però un quesito di base: in F1, ormai, non si può più gareggiare in caso di pioggia? Giustissimo dare priorità alla sicurezza dei piloti, tuttavia siamo distanti anni luce da quanto accadeva fino a 20 anni fa. In condizioni simili a quelle odierne, si sarebbe corso.

15.15 Situazione non semplice per i piloti, che devono mantenere alta la concentrazione nonostante l’incertezza.

15.12 Ancora tutto fermo. E’ un peccato perché dalle 14.10 alle 15.00 aveva smesso di piovere. Ora ha ripreso in maniera abbondante.

15.10 Un arcobaleno virtuale sulle tribune vuote.

15.08 Dall’on-board della Safety Car si comprende come la visibilità sia pessima.

15.05 La Ferrari spera che si possa competere. Charles Leclerc, in queste condizioni, potrebbe confezionare una sorpresa…

15.03 10 minuti di ritardo. Potrebbe trattarsi di un temporale momentaneo.

15.02 La Safety Car sta testando le condizioni della pista.

15.00 NIENTE DA FARE! Torna a piovere in maniera abbondante, inizio della Q1 rinviato!

14.58: Ferrari che potrebbe andare un po’ meglio in queste condizioni particolari, per il carico maggiore generato dal corpo vettura, anche se con il DAS la Mercedes farà la differenza.

14.55: 5′ al via delle qualifiche?

14.53: Da considerare il fatto che oggi i piloti dovranno disputare il time-attack, tenendo conto di un assetto che potrebbe non essere ideale per domani, specie se le condizioni fossero diverse.

14.51: “Valtteri Bottas ieri è andato un po’ meglio, ma non sarebbe stato sufficiente per la pole. Siamo concentrati sul giro da qualifica, ma anche sul capire la macchina. Per Lewis Hamilton la situazione è un po’ differente, perché non gli è piaciuto nulla, dal set-up alla macchina. Ma abbiamo capito perché e speriamo nella disputa delle qualifiche“, le parole di Toto Wolff su Sky Sport.

14.49: Nel frattempo a Spielberg ha ripreso a piovere con la stessa intensità. Se si girerà, sarà davvero un terno a lotto, perché a fare la differenza saranno le condizioni di pista incontrate.

14.46: È presto per trarre indicazione dagli sviluppi ma sicuramente tutti i dati raccolti verranno analizzati dagli ingegneri per capire se la strada intrapresa è quella corretta. Leclerc e Vettel, a differenza dei piloti che li precedono in classifica, hanno utilizzato un solo treno di gomme soft perché sono convinti che le qualifiche si potranno disputare regolarmente.

14.44: Dopo l’opaca prestazione della settimana scorsa, la Rossa ha cercato di reagire e sono stati portati in pista degli sviluppi aerodinamici all’ala anteriore e nel fondo mentre, al posteriore, si è continuato ad utilizzare l’ala posteriore con profilo principale a “cucchiaio”.

14.41: Di seguito le condizioni di pioggia nel corso di gara-1 delle F3:

14.39: Il cielo sembra schiarirsi dopo l’annullamento delle FP3 a causa del maltempo. A questo punto non resta che sperare di vedere attività in pista.

14.36: Condizioni della pista praticabili, queste sono le notizie attuali che arrivano da Spielberg.

14.33: Lando Norris sta meglio, dopo i problemi alla schiena di ieri. Il britannico sarà penalizzato in griglia di partenza di tre posizioni.

14.31: Non piove più e questa è la situazione attuale!

14.26: C’è grande incertezza dunque sulla disputa di queste qualifiche, previste alle 15.00.

14.22 ATTENZIONE, HA SMESSO DI PIOVERE A ZELTWEG! Sarà solo una tregua momentanea o si potranno davvero disputare le qualifiche?

14.19 In casa Renault provano a riderci su, prendendo in giro Daniel Ricciardo per un’esibizione canora alquanto stonata.

14.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00, sulla carta, dovrebbero iniziare le qualifiche del GP di Stiria 2020 di F1. Il problema è che la pioggia non dà tregua. Si attende un miglioramento, l’alternativa è spostare tutto a domani mattina.

COSA SUCCEDE SE NON SI DISPUTANO LE QUALIFICHE? GLI SCENARI

FP3 RINVIATE: PIOVE A DIROTTO A ZELTWEG

BINOTTO: “CI SIAMO CONCENTRATI SULLE NOVITA’, SENZA CERCARE IL TEMPO”

TOTO WOLFF: “SPERIAMO IL METEO MIGLIORI, ALTRIMENTI QUALIFICHE DOMENICA MATTINA”

ROSS BRAWN: “PENSIAMO DI SPOSTARE LE QUALIFICHE A DOMENICA MATTINA”

14.07 Qualora le qualifiche fossero rinviate a domenica 12 luglio, la Ferrari avrebbe attuato una tattica corretta. Ieri, infatti, la Rossa non si è concentrata sulla ricerca del tempo nelle FP2, preservando un treno in più di gomme soft completamente nuove.

14.04 Si fa sempre più larga l’ipotesi che le qualifiche vengano rinviate a domani mattina. Sarebbe dunque una domenica 12 luglio pazzesca, con qualifiche al mattino e gara al pomeriggio. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Si scenderà in pista già oggi se la pioggia darà un minimo di tregua.

13.49 Michael Masi spiega l’ipotesi che si ricorra ai tempi delle FP2 qualora le qualifiche vengano cancellate.

13.18 Queste erano le condizioni di visibilità nel corso della gara di F3, poi sospesa. Non si vedeva nulla. Troppo pericoloso correre così.

13.10 Come potete vedere, non vi erano le condizioni per disputare le FP3.

12.47 Cosa aspettarsi ora? Dalle 14.00 le condizioni dovrebbero ulteriormente peggiorare, per poi migliorare intorno alle 16.00. Gli organizzatori faranno di tutto per disputare le qualifiche, quindi attendiamoci anche dei rinvii dalle 15.00 in poi. Se non si riuscisse a correre, allora le qualifiche dovrebbero venire rimandate a domani.

12.42 CANCELLATE LE FP2! Impossibile correre in queste condizioni! Appuntamento alle 15.00 per le qualifiche. Si spera in un miglioramento che potrebbe arrivare intorno alle 16.00.

12.40 Nulla è cambiato, la pioggia non accenna a diminuire.

12.36 La sensazione è che manchi solo l’annuncio per la cancellazione delle FP3. Diversa sarà la situazione per le qualifiche: gli organizzatori proveranno a svolgerle in tutti i modi.

12.31 Charles Leclerc annoiato ai box, con tanto di mascherina.

12.26 Guenther Steiner, team-principal Haas, ha dichiarato a Sky: “Non sarà facile scendere in pista oggi, alle 14.00 la pioggia dovrebbe anche peggiorare. Speriamo di fare le qualifiche domani“.

12.24 Bottas e Hamilton passano il tempo sfidandosi alla Play Station….

12.21 Più passa il tempo, più le FP3 si avviano verso la cancellazione. Per gli organizzatori conta solo “salvare” le qualifiche, che siano nel pomeriggio o domani mattina.

12.18 Piove, piove, piove…

12.15 La situazione dovrebbe persino peggiorare e la pioggia intensificarsi dalle 14.00. E’ dura…

12.08 Con questa pioggia si vede davvero poco in pista. E’ il problema principale.

12.05 Atmosfera decadentista in Stiria…

12.03 E’ una situazione che ricorda molto da vicino gli sport invernali, quando i ritardi per il meteo sono all’ordine del giorno. In effetti il clima in Austria è decisamente autunnale. Si attende che l’intensità della pioggia diminuisca.

12.01 Ricordiamo che la gara della F3 era già stata interrotta per la pioggia fitta.

11.58 L’annuncio del rinvio delle FP3 a tempo indeterminato. Guadate come piove…

11.52 ANNUNCIO UFFICIALE! Ritardato l’inizio delle prove libere 3. Gli organizzatori non hanno però comunicato la durata del ritardo, che va dunque inteso a tempo indeterminato.

11.51 Al momento filtra la notizia che i team e la FIA siano orientati a disputare le qualifiche domenica mattina.

11.47 Piove tanto, la pista è ai limiti della praticabilità. Nessuna comunicazione da parte della FIA.

11.43 Il Direttore di gara Michael Masi conferma quanto sapevamo già. Qualora non si disputino le qualifiche, si cercherà di recuperarle domani mattina; se le qualifiche venissero cancellate definitivamente, senza venire recuperate, la griglia verrebbe stilata o con i tempi delle FP3 (ammesso che si disputino) o con quelli delle FP2.

11.40 Ferrari pronta a vivere un sabato in cui cogliere eventuali occasioni favorevoli.

11.36 Per ora non arrivano comunicati da parte della FIA. Dunque, per il momento, FP3 confermate.

11.33 Un’immagine da satellite che lascia comprendere bene la situazione.

11.30 La temperatura è scesa a 18°. Nel pomeriggio calerà a 15°. E’ autunno in Stiria.

11.26 Le vetture di F3 parcheggiate in pit-lane dopo la sospensione per l’abbondante pioggia.

11.22 Ricordiamo il regolamento. Se le qualifiche venissero cancellate, farebbe fede l’ultimo turno di prove libere disputate per delineare la griglia di partenza. Attualmente sono le FP2. Max Verstappen partirebbe in pole davanti a Bottas, Hamilton sarebbe 6°, Leclerc 8° (grazie alla penalizzazione di Norris), Vettel 16°.

11.20 Per la FIA si prospetta una decisione non facile. Piove tanto a Zeltweg, i commissari decideranno di rischiare e far disputare le FP3 oppure rimanderanno tutto a domani, qualifiche comprese? E’ un tema delicato che riguarda la sicurezza.

11.12 La F3 è stata sospesa definitivamente. Vedremo se la F1 riuscirà a scendere in pista.

10.54 Bandiera rossa in F3, le condizioni sono peggiorate, piove davvero tanto adesso.

10.43 Ora sta piovendo con minore intensità durante la gara di F3.

10.27 Intanto in F3 si gareggia! Pioggia intensa, ma ci sono le condizioni per correre in sicurezza!

10.14 Come si può vedere dal tweet della AlphaTauri, piove in maniera abbondante. Vedremo se si riusciranno a disputare le FP3.

10.12 INIZIA A PIOVERE A SPIELBERG! La tanto attesa pioggia è arrivata!

10.01 Per ora cielo cupo su Zeltweg, ma la tanto temuta pioggia non si vede ancora.

9.55 Chi sarebbe avvantaggiato se FP3 e qualifiche si disputassero sotto la pioggia? La Ferrari sicuramente, perché si attenuerebbe il gap di motore in rettilineo. Ma il DAS potrebbe aiutare tantissimo la Mercedes a portare in temperatura le gomme (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU‘).

9.30 Anche la Racing Point scruta il cielo. Al momento non piove, ma si sta scurendo…

9.26 Il peggio della precipitazione dovrebbe materializzarsi al pomeriggio, proprio per le qualifiche. Si potrebbero dunque disputare le FP3, che a quel punto risulterebbero decisive per delineare la griglia di partenza.

8.55 Il cielo tuttavia è coperto, la precipitazione si sta avvicinando.

8.50 Al momento non sta piovendo a Zeltweg. La temperatura è di 21°.

8.31 Le previsioni non sembrano lasciare dubbi. Le probabilità di pioggia vengono date al 100%.

8.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 e qualifiche del GP di Stiria 2020 di F1. Si riuscirà a gareggiare? Sono attese intense precipitazioni per tutto il giorno.

PREVISIONI METEO GP STIRIA 2020: PIOGGIA AL 100%, POSSIBILI INONDAZIONI

QUALIFICHE GP STIRIA F1 IN TV: LA GUIDA COMPLETA

F1, PRESENTAZIONE QUALIFICHE GP STIRIA 2020

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO ANNULLATE? I POSSIBILI SCENARI E IL REGOLAMENTO

QUALI SONO I NUOVI AGGIORNAMENTI PORTATI DALLA FERRARI? ANDIAMO A SCOPRIRLI

CALENDARIO F1: IMOLA POTREBBE OSPITARE UNA GARA, USA A FORTE RISCHIO

IL DELEGATO FIA: “PREVISIONI METEO PESSIME: POTREMMO SPOSTARE LE QUALIFICHE A DOMENICA”

MAX VERSTAPPEN, L’UNICO ANTI-MERCEDES

CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E TV DELLE QUALIFICHE (SABATO 11 LUGLIO)

GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI FUNZIONANO? ECCO I BENEFICI CHE HANNO PORTATO

LE FERRARI SONO LE PIU’ LENTE IN RETTILINEO: LA CLASSIFICA DELLE VELOCITA’ DI PUNTA

LA GRANDE AMMUCCHIATA ALLE SPALLE DI MERCEDES E RED BULL

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE

ANALISI DELLE QUALIFICHE: FERRARI DA DECIFRARE

SEBASTIAN VETTEL: “LA FERRARI E’ MIGLIORATA. LA PIOGGIA POTREBBE DARCI UNA MANO”

CHARLES LECLERC: “LA MACCHINA HA DEL POTENZIALE, DOBBIAMO SFRUTTARLO”

MATTIA BINOTTO: “GP AL MUGELLO IMPORTANTISSIMO, CIRCUITO DI PROPRIETA’ FERRARI”

LE PREVISIONI METEO DELLE QUALIFICHE: NUBIFRAGIO IN ARRIVO A ZELTWEG!

GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITA GIA’ OGGI? ECCO COME SI PARTIREBBE CON LE QUALIFICHE CANCELLATE

TOTO WOLFF: “SULLA MACCHINA DI HAMILTON C’ERA QUALCHE PROBLEMA”

CHRIS HORNER: “GRANDE PIOGGIA IN ARRIVO, NON SO SE SI DISPUTERANNO LE QUALIFICHE”

LEWIS HAMILTON: “FACCIO LA DANZA DELL’ASCIUTTO, PARTIRE SESTO FAREBBE SCHIFO”

VALTTERI BOTTAS: “NON HO SPINTO AL 100%, ABBIAMO LAVORATO SUL SET-UP”

MAX VERSTAPPEN: “LA MACCHINA E’ MOLTO MEGLIO, RED BULL SULLA STRADA GIUSTA”

ALEXANDER ALBON: “ABBIAMO PROVATO COSE NUOVE, ALCUNE FUNZIONANO”

LANDO NORRIS: “UN ERRORE STUPIDO. NON STO BENE FISICAMENTE”

CARLOS SAINZ: “UN BUON VENERDI’, MI SONO TROVATO BENE CON LA MACCHINA”

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI RACING POINT

DANIEL RICCIARDO: “SONO ANDATO CONTRO LE BARRIERE, ERRORE MIO. IL GINOCCHIO STA BENE”

ANTONIO GIOVINAZZI: “SIAMO PIU’ VELOCI DI SETTIMANA SCORSA”

VIDEO LA PENALITA’ A LANDO NORRIS

VIDEO L’INCIDENTE DI DANIEL RICCIARDO

VIDEO UN GIRO AL MUGELLO ON BOARD DELLA FERRARI

VIDEO GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI

CLASSIFICA GIRI PERCORSI NELLE PROVE LIBERE: CARLOS SAINZ SCATENATO

ORARI FP3 E QUALIFICHE: GUIDA SKY E TV8 (SABATO 11 LUGLIO)

16.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, approfondimenti sugli aggiornamenti della Ferrari, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

16.41 Appuntamento a domani, quando forti nubifragi si abbatteranno sulla Stiria. Si riuscirà a gareggiare o le qualifiche verranno rinviate a domenica mattina? Qualora non si disputassero, allora farebbero fede i tempi di oggi delle FP2 e Max Verstappen partirebbe in pole.

16.40 La classifica finale delle FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 9

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 5

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 6

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 7

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 5

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 5

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 9

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 6

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 5

15 George RUSSELL Williams +1.928 6

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 10

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 6

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 5

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 5

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.39 Sarà solo venerdì, ma Lewis Hamilton ha chiuso solo sesto a ben 688 millesimi da Verstappen, a parità di gomme.

16.37 Tutto da buttare per la Ferrari? In realtà gli aggiornamenti hanno portato ad un incremento della velocità di punta sia in rettilineo sia in percorrenza di curva. Il problema è che il distacco resta ampio, troppo ampio. Resta il dubbio (o la speranza) che la scuderia di Maranello non abbia spinto realmente a fondo:

16.36 Max Verstappen conclude al comando le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1 con 0.043 su Bottas e 0.217 su Perez. Seguono Stroll, Sainz e Hamilton. 9° Leclerc a 1″046. 16° Vettel a 1″953.

16.35 Alto il primo intermedio di Vettel, niente da fare.

16.33 La Ferrari ora prova il colpo in extremis. Gomme soft usate per Vettel.

16.31 1’09″8 l’ultimo passaggio di Vettel con gomme medie ormai usurate.

16.29 Leclerc di nuovo in pista, ancora con le medie. Dunque il venerdì della Ferrari si concluderà nelle retrovie.

16.28 La Ferrari sta pensando di conservare un treno di gomme nuove. Una scelta molto rischiosa…Incombe la pioggia domani, tutta da vedere se si disputeranno FP3 e qualifiche.

16.26 Vettel in pista ancora con le medie. La Ferrari non sembra preoccuparsi del tempo, potrebbe rivelarsi un errore fatale.

16.25 10 minuti al termine, la Ferrari deve risalire a tutti i costi.

16.23 C’è l’incubo pioggia che incombe su domani. La disputa delle qualifiche è a rischio. Se non si dovessero né disputare né venire recuperate domenica mattina, allora la griglia di partenza verrà stilata con i tempi delle FP2 di oggi. Leclerc partirebbe 9°, Vettel 16°…Serve uno scatto per la Rossa.

16.21 Leclerc e Vettel ai box. Ora monteranno le gomme soft per andare a caccia del tempo?

16.20 Albon (Red Bull) finisce nella ghiaia.

16.19 Verstappen costante sull’1’9″0 con le medie. Sta ben impressionando anche Gasly con la AlphaTauri.

16.18 Sul passo Mercedes davanti a tutti, poi c’è la Red Bull. A seguire un’ammucchiata con Racing Point, McLaren, Ferrari e Renault, tutte molto vicine tra loro.

16.16 Il passo di Verstappen con le medie è di 4-5 decimi migliore rispetto a quello delle Ferrari.

16.15 La classifica a 20 minuti dal termine delle FP2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 6

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 4

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 5

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 6

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 5

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 4

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 3

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 6

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 5

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 5

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 4

15 George RUSSELL Williams +1.928 4

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 6

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 4

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 4

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 4

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.12 1’09″7 il tempo nell’ultimo giro di Leclerc. 1’09″6 per Vettel. Ricordiamo che le due Ferrari montano le medie.

16.10 Non irresistibile il passo delle Ferrari con le medie. Sia Leclerc sia Vettel girano sull’1’09″5. Sostanzialmente long-run similari a quelli della Racing Point, che sulla distanza fatica molto più che sul giro secco.

16.08 La Ferrari sta conservando un treno di gomme soft per il finale di sessione? Per adesso Leclerc e Vettel sono troppo indietro. Ricordiamo che le FP2 di oggi potrebbero delineare la griglia di partenza di domenica, qualora domani non si disputino le qualifiche a causa della fitta pioggia attesa.

16.06 Sinora la SF1000 non ha compiuto evidenti passi avanti. Il distacco resta troppo ampio dai primi.

16.04 La Ferrari torna a lavorare sul passo, gomme medie per Vettel.

16.02 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 4

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 4

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 5

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.746 4

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 3

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 3

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 4

10 Esteban OCON Renault +1.086 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 3

15 George RUSSELL Williams +1.928 3

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 5

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 4

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 4

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.01 IL GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’03″660, si porta al comando con 0.043 e mette un po’ di pepe al venerdì!

15.59 La Ferrari ha migliorato le prestazioni in termini di velocità di punta, ma la macchina non ne ha beneficiato nel suo complesso. Il divario parla chiaro: un secondo di ritardo da Bottas.

15.58 Hamilton non brilla con le soft ed è quinto a 7 decimi da Bottas.

15.57 La Mercedes, stanca di vedere primeggiare la Racing Point, decide di fare sul serio e rimette le cose a posto. Bottas sale in vetta in 1’03″703, 174 millesimi meglio di Perez. 3° Stroll a 0.538. 9° Leclerc a 1″003, 16° Vettel a 1″9….

15.56 Non bene la Ferrari per ora in termini di prestazioni.

15.55 CANCELLATO NUOVAMENTE IL TEMPO A VERSTAPPEN! Oltrepassato il track limit!

15.54 Verstappen è il primo ad avvicinarsi alle Racing Point. L’olandese della Red Bull è secondo con le soft ad un decimo.

15.52 Benissimo anche la McLaren. Carlos Sainz in terza piazza a 0.456 da Perez. Ora Verstappen ci prova con le soft.

15.51 ANCORA LA RACING POINT! Stroll è secondo a 0.364 dal compagno di squadra Perez!

15.51 Leclerc ha ottenuto una velocità di punta di 318 km/h sul rettilineo, in netto miglioramento rispetto ad una settimana fa. Ma per ora non basta.

15.50 Neanche Hamilton avvicina Perez, è quarto a 0.733 dal messicano.

15.49 Non brilla neppure Leclerc con le soft. E’ quinto a 0.829 da Perez. Un distacco pesante.

15.49 Cancellato il tempo di Vettel per aver oltrepassato il track limit.

15.48 Non bene Vettel, quinto a 8 decimi da Perez. La Ferrari ha una velocità di punta più alta di 5 km/h sul rettilineo del primo settore. Ma non basta.

15.46 PAZZESCO! Perez si migliora ancora! 1’03″877!!! Racing Point pazzesca! Bottas, con le soft, è a 0.502! Mercedes che non sta spremendo il motore al 100%, ma…Ora la risposta della Ferrari con le soft.

15.44 Cambia di nuovo la classifica. Stroll (soft) è terzo a 0.5 da Perez, ma stupisce Ocon con la Renault, quarto a 0.8. Latita ancora la Ferrari, che non si è ancora vista in pista con gomme soft in questa sessione.

15.43 Ricciardo rientra ai box zoppicante dopo l’incidente.

15.42 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:04.087 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.483 2

3 Lando NORRIS McLaren +0.874 2

4 Carlos SAINZ McLaren+0.899 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.912 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes +1.001 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +1.077 2

8 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.294 2

9 Lance STROLL Racing Point +1.369 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.379 2

11 Charles LECLERC Ferrari +1.468 2

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.526 2

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.577 2

14 Esteban OCON Renault +1.675 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.845 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.162 3

17 George RUSSELL Williams +2.265 2

18 Nicholas LATIFI Williams +2.363 3

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.381 2

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

15.41 Verstappen si migliora con le medie, è secondo a 0.483 da Perez. Aspettiamoci dei temponi a breve, perché la classifica di oggi potrebbe valere per la griglia di partenza, qualora non si disputino le qualifiche a causa della pioggia.

15.38 Anche il giro di Verstappen viene cancellato per aver oltrepassato il track limit.

15.37 Verstappen, con le medie, è secondo a 0.608 da Perez. La Racing Point sogna…

15.36 Dai primi dati pare che la Ferrari abbia risolto in parte l’effetto drag con i nuovi aggiornamenti. Serve però un riscontro cronometrico che spazzi via i dubbi. Per ora Vettel e Leclerc non hanno spinto.

15.34 CHE RACING POINT! Perez è al comando in 1’04″087, 8 decimi di vantaggio su Norris, entrambi con gomme soft. Tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit. 3° Sainz a 0.899, 4° Bottas a 9 decimi, 5° Hamilton a un secondo. Le Mercedes, a differenza degli avversari, sono con gomme medie. 9° Leclerc, 10° Vettel: Ferrari a 1″5, ma con le medie.

15.33 Si migliorano tutti. Stroll, con gomme soft, stampa un ottimo 1’04″486.

15.32 SENTENZA Hamilton. Vola in testa in 1’05″088. Il gatto col topo…

15.30 Si riparte. A sorpresa il primo a scendere in pista è il campione del mondo Lewis Hamilton.

15.27 Si è visto poco o nulla prima dell’incidente di Ricciardo, la sessione deve ancora entrare nel vivo. Si conferma molto incisiva la Racing Point.

15.25 Ancora tutto fermo, si sta rimuovendo la Renault distrutta di Ricciardo. Ricordiamo che le FP2 termineranno alle 16.35, essendo iniziate con 5 minuti di ritardo.

15.22 Le immagini dello scontro contro le barriere di Daniel Ricciardo. E’ andato in testacoda alla curva 9, prima di andare a sbattere contro le barriere.

15.20 La classifica prima dell’incidente di Ricciardo:

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:05.296 1

2 Lance STROLL Racing Point +0.160 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.368 1

4 Esteban OCON Renault +0.466 1

5 Carlos SAINZ McLaren +0.681 2

6 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.820 1

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.866 1

8 Charles LECLERC Ferrari +0.867 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri +0.892 1

10 Lando NORRIS McLaren +1.077 1

11 Sebastian VETTEL Ferrari +1.143 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.237 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.803 1

14 Nicholas LATIFI Williams +2.143 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.143 1

16 George RUSSELL Williams +3.355 1

17 Lewis HAMILTON Mercedes – – 1

18 Daniel RICCIARDO Renault — 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing – – – –

20 Valtteri BOTTAS Mercedes – – – –

