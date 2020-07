LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: Ferrari con tanti aggiornamenti, Vettel si candida per un posto in Red Bull

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete tutte le analisi sui nuovi aggiornamenti della Ferrari, nonché le dichiarazioni complete dei 20 piloti. Appuntamento poi a domani alle 11.00 con le prove libere del GP di Stiria 2020! Buona serata.

18:05 Su Alonso: “Ci sono vantaggi e svantaggi. L’esperienza è molto preziosa, soprattutto quando si tratta di guidare una squadra da corsa come la Renault in avanti. Sarà un bonus. Non posso dire com’è guidare il Gran Premio all’età di 40 anni, non ci sono ancora! Ma ricordo ancora come è tornato Michael Schumacher, circa a questa età, ed era in perfetta forma fisica. Anche Fernando può farlo. Il vantaggio per me: attualmente sono il secondo pilota più vecchio dietro a Kimi, l’anno prossimo sarò solo il terzo più vecchio! “

18:00 Sugli ordini in Mercedes imposti a lui e Bottas durante la gara: “Facciamo quello che ci viene detto. Beh, almeno nella maggior parte dei casi (ride, ndr)”.

17:55 Parla Hamilton, prima un pensiero su Vettel: “Sarebbe un peccato se dovesse fermarsi, spero riesca a trovare una squadra”.

17:50 Il finlandese ha poi proseguito: “Una gara non significa niente, il calendario è ancora lunghissimo. Ovviamente vincere all’esordio è importante e cercherò di fare subito il bis in questo fine settimana. Il team sta lavorando sodo e la macchina sta dando ottime risposte per cui non ho pressione. Devo proseguire in questo modo e dare sempre il massimo”.

17:45 Queste le prime dichiarazioni di Bottas: “A quanto mi è stato detto siamo stati fortunati a concludere la gara. Abbiamo avuto problemi a livello di cambio e anche di surriscaldamento. Proprio per questo motivo le ultime fasi di gare le abbiamo vissute a scartamento ridotto e siamo stati fortunati a concludere senza problemi. Ad ogni modo avremo a disposizione nuove componenti per far fronte a queste problematiche e le proveremo già da domani”.

17:35 Questo il momento in cui Vettel ha ammesso che ritornerebbe volentieri in Red Bull

17:25 Mancano solo i piloti della Mercedes per completare la conferenza stampa di quest’oggi.

17:17 In ultimo Verstappen ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di lavorare con Vettel in futuro: “Sono stato a ServusTV lunedì e mi sono seduto accanto a Seb quando mi è stato chiesto di farlo. Volevo semplicemente essere gentile, ma il team è soddisfatto dell’attuale scelta dei piloti e la collaborazione sta andando bene. Inoltre, Alex è molto veloce, quindi non c’è motivo di cambiare.»

17:13 Continua così l’olandese: “Se guardi i dati, siamo più veloci nella maggior parte dei tornanti, ma in genere non ero molto contento del bilanciamento del veicolo, dall’entrare nella curva a metà curva. E su una pista come questa hai bisogno di molta fiducia per superare le curve ad alta velocità molto rapidamente. Se riusciamo a migliorare l’equilibrio, allora saremo sicuramente vicini.”

17:10 Prima dei piloti Ferrari aveva parlato Max Verstappen. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che la Honda abbia fatto buoni progressi, ma la Mercedes ha chiaramente fatto passi da gigante, quindi dobbiamo continuare ad accelerare per ottenere di più dal motore e dall’auto”.

17:07 Viene chiesto a Vettel se ci siano stati dei contatti con Renault prima dell’annuncio di Alonso: “Abbiamo solamente parlato, perché, come detto prima, conosco molte persone nel paddock. Ma non c’è mai stato nulla di concreto.”

17:03 A Vettel viene chiesto dei problemi di domenica: “Già da domani avremo risposte importanti, perché abbiamo la possibilità di correre sulla stessa pista. Abbiamo provato a cambiare un paio di cose, ma è difficile dire quanto ciò ci permetterà di migliorare”.

16:59 Sulla scorsa gara questo il commento di Leclerc: “La gara ci ha dato un’iniezione di fiducia. Se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere grandi risultati, anche sfruttando un po’ di fortuna. Bisogna avere fiducia in se stessi sia nei momenti positivi che in quelli negativi”.

16:56 A Charles Leclerc viene chiesto il motivo per il quale non si è inginocchiato. Queste le parole del monegasco: “Ognuno manifesta le proprie idee come più ritiene giusto, io ho dimostrato di essere contro il razzismo in altri modi”.

16:53 Tantissime domande sul futuro rivolte a Vettel. Queste le risposte del tedesco: “Non ho ancora deciso il mio futuro: in Racing Point conosco molte persone ma non abbiamo parlato dell’anno prossimo. Ritorno in Red Bull? Conosco molte persone anche lì, di sicuro è una macchina vincente e se dovessero chiamarmi non direi di no.”

16:50 Sono arrivati i piloti Ferrari!

16:45 Nel 2019, dopo un duello con Max Verstappen, Charles Leclerc ha dichiarato: “Da ora in poi cambierò il modo di guidare le gare”. Albon la pensa allo stesso modo? Alex: «No, per niente. Sono state semplicemente circostanze sfortunate che hanno portato al tocco.»

16:42 Il thailandese continua: “Credo che avremmo avuto la possibilità di essere davvero protagonisti con la nostra strategia aggressiva, ovvero il passaggio alle gomme morbide”.

16:40 Subito riferimento di Albon all’incidente con Hamilton di domenica: “Non c’è stata nessuna conversazione con Lewis Hamilton dopo la collisione”.

16:38 Tocca agli uomini della Red Bull, dichiarazioni molto importanti da seguire.

16:35 Alla domanda se la McLaren possa battere la Ferrari nella classifica costruttori, Norris spiega: “La Ferrari ha molti punti di forza che non sono emersi e che si presenteranno nel corso della stagione. Penso che la Ferrari abbia il pacchetto complessivo migliore del nostro. Non credo che lotteremo regolarmente per il podio. Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi e fare progressi. Quando raggiungiamo il podio o il quarto o il quinto posto, abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Ma non credo che abbiamo il pacchetto per combattere spesso i primi tre posti”.

16:32 Le prime parole di Norris: “È stato un ottimo inizio, non può essere messo in discussione. Ma possiamo pensare solo una gara alla volta, nel centro gruppo siamo tutti estremamente vicini”.

16:30 Arrivati i piloti della McLaren, si parte con Lando Norris.

16:27 Su Alonso: “È fantastico che la Renault abbia portato Fernando a bordo. Tutti sanno quanto è stretto il legame tra lui e la Renault. I reciproci successi sono ammirevoli, ma ora tutti dobbiamo costruire insieme qualcosa di nuovo. So che con la sua ricca esperienza aiuterà la squadra”.

16:24 La prima domanda rivolta ad Ocon riguarda le differenze con il passato: “Ci sono alcune differenze tra le auto del 2018. Le auto da corsa si sono sviluppate in modo particolarmente forte in termini di velocità, abbiamo anche altri pneumatici. La lotta ruota a ruota è diventata ancora più intensa, penso che sia grandiosa. Sono stato finora soddisfatto del mio risultato.”

16:19 Sull’ipotesi di concedere qualche sessione di prove libere ad Alonso, Ricciardo chiosa: “No, Alonso non ha bisogno di aiuto perché non ha rallentato con l’età. La sua ultima stagione di Formula 1 è stata piuttosto forte, ha tirato fuori tutto dall’auto, anche se i risultati non sono stati esaltanti. Non ha davvero bisogno di alcun aiuto, per me può partecipare alle riunioni della squadra. Ma proverò a passare più tempo possibile in macchina”.

16:15 Sull’arrivo di Alonso: “Lo trovo eccitante perché non lo sapevo prima e non lo sospettavo. Sapevo che c’era una possibilità del suo ritorno, ma non ne ero sicuro. È sicuramente fantastico per lo sport perché è uno dei grandi nomi e ora sta tornando nella squadra con cui ha vinto i suoi titoli. Non vedo l’ora di combattere con lui. Ed è anche positivo che ritorni un vecchio pilota. I ragazzi sono bravi, ma mi fanno sentire vecchio”.

16:12 Esordisce così Ricciardo: “Sono stato contento della macchina dal primo giro di venerdì. In qualifica siamo stati sfortunati con le bandiere gialle, altrimenti saremmo arrivati ​​nella top 8. Peccato davvero per il problema in gara. Tuttavia, abbiamo imparato qualcosa in questi pochi giri e penso che possiamo ancora migliorare”.

16:10 Arrivato Daniel Ricciardo, vediamo cosa dirà l’australiano.

16:05 Tra non molto sentiremo le parole dei piloti della Renault.

15:55 Chiude la conferenza stampa della scuderia di Faenza ancora Gasly: “Non possiamo tenere il passo sul giro secco con Racing Point, McLaren e Renault. Abbiamo alcune nuove parti qui che Daniil proverà venerdì. Se tutto funziona, gli aggiornamenti verranno portati anche sulla mia vettura”.

15:51 Parla anche l’altro pilota dell’Alpha Tauri, Kvyat: “Abbiamo provato una strategia aggressiva, ma ho fatto un errore e ho danneggiato l’auto su uno dei cordoli alti, e poi c’è stato un breve tocco con Ocon. È stato deludente perché avrei fatto molti punti. La mia consolazione è che la nostra macchina è veloce. Sarà anche importante vedere chi svilupperà meglio la monoposto. Abbiamo un piano chiaro, ma ovviamente non sai mai cosa stanno facendo gli avversari.”

15:48 Continua il francese: “Al decimo giro la squadra era pronta al ritiro. Ho chiesto di fare un altro giro e all’improvviso i freni sono tornati normali, quindi siamo andati avanti. In seguito abbiamo scoperto che i detriti erano bloccati nella presa d’aria del freno nella parte anteriore destra, che era il motivo principale delle difficoltà. Sappiamo che questo non sarà un problema nel secondo GP qui in Austria.”

15:45 Queste le dichiarazioni di Gasly: “I problemi con i freni hanno reso questa gara molto difficile. Le temperature nella parte anteriore sono aumentate molto bruscamente, il pedale è diventato sempre più morbido. Ho dovuto rallentare due secondi al giro. I freni sono quasi crollati alla fine della corsa, non è una sensazione piacevole a 320 km/h. All’inizio del Gran Premio, non avrei mai pensato che alla fine sarebbero usciti sei punti.”

15:40 C’è Gasly ora pronto per essere interpellato.

15:30 Intanto i piloti McLaren si divertono con un pallone

15:25 Il messicano continua sulle ali dell’entusiasmo: «Dobbiamo crescere in curve lente e medio-veloci, siamo molto forti nelle curve veloci. Spero che abbiamo abbastanza potenziale per crescere lì. Guidare il secondo fine settimana qui è anche un buon test per noi per vedere se possiamo ottenere di più dalla macchina. Siamo di buon umore, l’atmosfera nella squadra è eccellente. E sappiamo che sta arrivando un sostanziale pacchetto evolutivo. Sono alla guida di questo team da diversi anni e posso sentire quanta gioia provano tutti i dipendenti nel raggiungere risultati ancora migliori. Spero di poter ottenere presto un podio. »

15:22 Queste le prime parole di un Perez carichissimo: “È stato bello vedere che eravamo impegnati a combattere nella lotta con Ferrari e McLaren. Abbiamo perso la possibilità di salire sul podio a causa della strategia. Sono molto curioso di vederci su un tracciato completamente diverso in Ungheria, perché se siamo veloci lì, è la prova che siamo veloci ovunque.”

15:18 Arrivato Perez in conferenza stampa, vedremo cosa dirà il messicano.

15:15 Sul ritorno di Alonso il finlandese dice: “Non ho più 20 anni, me ne rendo conto. Però questo sport è cambiato e i metodi di lavoro in allenamento sono migliorati. Quindi si può sicuramente essere più in forma rispetto a venti anni orsono. È vero, io di anni ne ho 40, ma è solo un numero. Il momento giusto per smettere è quando sei in macchina e ti rendi conto che tutto sta andando un po’ troppo veloce. Io non ho ancora avuto questo sentimento. Il comeback di Fernando è una notizia favolosa. Lui e la Renault hanno una splendida storia alle spalle e se devo essere sincero la notizia non mi ha stupito. D’altronde, dopo tutti questi anni in Formula 1, non c’è molto che mi possa sorprendere!”.

15:11 Le prime dichiarazioni di Kimi Raikkonen: “Dobbiamo fare di più con le nostre possibilità. Immagino che non abbiamo ottenuto il meglio dall’auto in termini di velocità su un solo giro. Dobbiamo migliorare in ogni area e abbiamo già alcune idee per avanzare. Penso che se lavoriamo meglio in termini di coordinamento, è possibile fare di più. Non è che la macchina sia mal bilanciata, manca solo il tempo sul giro.”.

15:07 Tra poco avremo le parole di Kimi

15:04 Latifi: “Sono in una fase di apprendimento e non volevo fare niente di stupido. C’erano problemi con la temperatura del motore quando seguivo un avversario. La mia qualifica è stata compromessa dall’incidente della terza sessione di prove libere. Per quanto riguarda la velocità dell’auto, George Russell è attualmente il riferimento migliore, ma sto lavorando su me stesso.

14:58 Ecco le parole di Russell sulla gara di esordio: «Avevo pensato che fossimo più forti alla prima gara qui a Spielberg e avessimo più problemi nelle qualifiche, ma è stato un po’ il contrario. La mia qualifica è stato abbastanza buona, Il passaggio in Q2 è sicuramente possibile. Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati. »

14:55 Ancora Grosjean: “Vedremo se la prima scelta sarà quella giusta, altrimenti passeremo alla seconda. In quel caso avremmo un lieve calo di prestazioni ma ci dovrebbe aiutare anche perchè, se ci dovessimo trovare nelle stesse condizioni di domenica scorsa, non potremmo concludere la gara. Se temo un’altra annata complicata? Beh, la possibilità c’è, ma dovremo fare il bilancio dopo le prime tre gare. Ad ogni modo non siamo partiti con basi solide, questo è certo”.

14:52 Il francese continua: “Abbiamo alcune novità che non vediamo l’ora di provare. Se non dovessero funzionare abbiamo comunque misure di emergenza che potremo mettere in atto. Ad ogni modo abbiamo voluto fare del nostro meglio con i mezzi a disposizione. Tutto ruota attorno al raffreddamento dei freni, ma non posso entrare troppo nel dettaglio”.

14:48 Grosjean piuttosto scoraggiato: “Sin dai test invernali sappiamo che quando entriamo in modalità qualifica la prestazione non cresce tanto quanto l’anno scorso. Siamo sicuramente nei guai quando imbocchiamo i rettilinei. Le qualifiche di sabato scorso ci hanno letteralmente scioccato, non tanto la gara, ma quando c’è da piazzare il giro secco li sì che soffriamo in maniera particolare”

14:42 In particolare è stato già montato il nuovo fondo sulla vettura di Vettel, mentre domani verrà montato sulla monoposto di Leclerc.

14:40 Arrivano notizie confortanti in casa Ferrari: alcuni aggiornamenti arriveranno già in questo GP, vedremo se saranno sufficienti per migliorare la macchina.

14:35 Prime immagini dalla conferenza: si tratta dei piloti della Williams Russell e Latifi

14:30 Occhio alle previsioni meteo: sabato dovrebbe piovere e potremmo vedere tutte le carte rimescolate. Sicuramente sarebbe divertente capire come si comportano le vetture su pista bagnata.

14:25 Grosjean sembra un po’ teso, le prestazioni sue e della macchina devono cambiare e alla svelta.

14:20 Si è parlato di recente della possibilità di lanciare Alonso sulla Renault addirittura prima del 2021, magari in qualche sessione di prove libere. Per ora la scuderia francese ha fatto sapere che non è in programma niente di ciò, perché non si vogliono forzare i tempi.

14:15 In attesa delle parole dei protagonisti, ricordiamo il programma del week-end:

Prove libere 1 venerdì alle 11

Prove libere 2 venerdì alle 15

Prove libere 3 sabato alle 12

Qualifiche sabato alle 15

Gara domenica alle 15:10

14:10 Clip realizzata dalla Ferrari che ci prepara al GP di domenica

14:05 Intanto Antonio Giovinazzi, intervistato da Sky, ha ribadito come guidare la Ferrari sia il suo sogno. L’alfiere italiano ci ha sperato fino all’annuncio di Sainz sulla Rossa e quest’anno è motivato a far rimpiangere la scelta compiuta a Maranello, sapendo che in futuro potrebbe comunque avere le sue chance.

14:00 Nuovo casco per Max Verstappen, ecco le foto

All the angles of @Max33Verstappen's special Spielberg lid 👌 Lovely touch 🇳🇱 #AustrianGP pic.twitter.com/dMKsUuNqea — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 9, 2020

13:56 Non è stato necessario invece sostituire le power unit in casa Red Bull. Sia Verstappen che Albon avevano avuto problemi elettrici, anche se di diverso tipo. Horner ha spiegato che non ci sono stati danni irreparabili e che sono riusciti ad individuare e risolvere le incombenze.

13:51 Notizia di oggi è che verrà sostituito il motore Mercedes sulla Williams di Russell dopo i problemi alla trasmissione accusati la scorsa settimana. Il pilota britannico non subirà ovviamente delle penalità per questo GP. Inoltre domani nelle FP1 ci sarà l’esordio di Jack Aitken proprio al posto di Russell.

13:48 Immagini che giungono dal tracciato austriaco, per il momento vuoto

13:45 Domenica ci sarà la seconda gara consecutiva in Austria ma in queste ore tiene banco nel circus una sola notizia: il ritorno di Fernando Alonso con la Renault dall’anno prossimo. Lo spagnolo ha conquistato due titoli con la scuderia francese ed è entrato nel cuore dei tifosi di tutto il mondo.

13:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1.

ORARI CONFERENZA STAMPA E L’ORDINE IN CUI PARLERANNO I PILOTI

Programma e orari GP Stiria 2020 – Ferrari con nuovi aggiornamenti in Stiria – Fernando Alonso ha firmato con Renault

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna subito in pista al Red Bull Ring dove è andato in scena il GP d’Austria lo scorso weekend, si prosegue senza sosta in questa stagione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia e si torna a fare subito sul serio sul circuito di Zeltweg. Domani ci sarà spazio per le due sessioni di prove libere che apriranno ufficialmente le danze in pista, ma come da tradizione il lungo fine settimana incomincia con una conferenza stampa per dare spazio ai piloti.

Si seguirà la stessa procedura adottata settimana scorsa, si darà quindi la parola a tutti i 20 uomini che saranno poi impegnati attivamente sul tracciato di Spielberg. Ogni scuderia avrà uno slot di venti minuti e i due piloti risponderanno a varie domande a distanza. Si incomincerà con la Wiliams alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 quando parleranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, uomini della Mercedes e favoriti per il successo. Prima dei due alfieri della scuderia anglo-tedesca parleranno i due uomini della Ferrari: Charles Leclerc, reduce dall’incredibile secondo posto di domenica scorsa, sarà insieme a Sebastian Vettel, pronto a riscattarsi dopo il deludente decimo posto di quattro giorni fa.

Spazio anche alla Red Bull, scuderia di casa che vuole rifarsi dopo il doppio zero: Max Verstappen e Alexander Albon saranno sicuramente molto combattivi. Curiosità anche per gli uomini dela McLaren dopo il terzo posto di Lando Norris e il quinto del futuro ferrarista Carlos Sainz. Ci si aspetta tanto anche dalle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll senza dimenticarsi della Renault con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con le dichiarazioni di tutti i piloti per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

