LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: cosa succede se non si disputano le qualifiche?

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO ANNULLATE? I POSSIBILI SCENARI E IL REGOLAMENTO

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

ANALISI DELLE QUALIFICHE: FERRARI DA DECIFRARE

LE PREVISIONI METEO DELLE QUALIFICHE: NUBIFRAGIO IN ARRIVO A ZELTWEG!

GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITA GIA’ OGGI? ECCO COME SI PARTIREBBE CON LE QUALIFICHE CANCELLATE

ORARI FP3 E QUALIFICHE: GUIDA SKY E TV8 (SABATO 11 LUGLIO)

16.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, approfondimenti sugli aggiornamenti della Ferrari, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

16.41 Appuntamento a domani, quando forti nubifragi si abbatteranno sulla Stiria. Si riuscirà a gareggiare o le qualifiche verranno rinviate a domenica mattina? Qualora non si disputassero, allora farebbero fede i tempi di oggi delle FP2 e Max Verstappen partirebbe in pole.

16.40 La classifica finale delle FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 9

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 5

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 6

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 7

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 5

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 5

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 9

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 6

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 5

15 George RUSSELL Williams +1.928 6

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 10

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 6

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 5

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 5

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.39 Sarà solo venerdì, ma Lewis Hamilton ha chiuso solo sesto a ben 688 millesimi da Verstappen, a parità di gomme.

16.37 Tutto da buttare per la Ferrari? In realtà gli aggiornamenti hanno portato ad un incremento della velocità di punta sia in rettilineo sia in percorrenza di curva. Il problema è che il distacco resta ampio, troppo ampio. Resta il dubbio (o la speranza) che la scuderia di Maranello non abbia spinto realmente a fondo:

16.36 Max Verstappen conclude al comando le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1 con 0.043 su Bottas e 0.217 su Perez. Seguono Stroll, Sainz e Hamilton. 9° Leclerc a 1″046. 16° Vettel a 1″953.

16.35 Alto il primo intermedio di Vettel, niente da fare.

16.33 La Ferrari ora prova il colpo in extremis. Gomme soft usate per Vettel.

16.31 1’09″8 l’ultimo passaggio di Vettel con gomme medie ormai usurate.

16.29 Leclerc di nuovo in pista, ancora con le medie. Dunque il venerdì della Ferrari si concluderà nelle retrovie.

16.28 La Ferrari sta pensando di conservare un treno di gomme nuove. Una scelta molto rischiosa…Incombe la pioggia domani, tutta da vedere se si disputeranno FP3 e qualifiche.

16.26 Vettel in pista ancora con le medie. La Ferrari non sembra preoccuparsi del tempo, potrebbe rivelarsi un errore fatale.

16.25 10 minuti al termine, la Ferrari deve risalire a tutti i costi.

16.23 C’è l’incubo pioggia che incombe su domani. La disputa delle qualifiche è a rischio. Se non si dovessero né disputare né venire recuperate domenica mattina, allora la griglia di partenza verrà stilata con i tempi delle FP2 di oggi. Leclerc partirebbe 9°, Vettel 16°…Serve uno scatto per la Rossa.

16.21 Leclerc e Vettel ai box. Ora monteranno le gomme soft per andare a caccia del tempo?

16.20 Albon (Red Bull) finisce nella ghiaia.

16.19 Verstappen costante sull’1’9″0 con le medie. Sta ben impressionando anche Gasly con la AlphaTauri.

16.18 Sul passo Mercedes davanti a tutti, poi c’è la Red Bull. A seguire un’ammucchiata con Racing Point, McLaren, Ferrari e Renault, tutte molto vicine tra loro.

16.16 Il passo di Verstappen con le medie è di 4-5 decimi migliore rispetto a quello delle Ferrari.

16.15 La classifica a 20 minuti dal termine delle FP2:

16.12 1’09″7 il tempo nell’ultimo giro di Leclerc. 1’09″6 per Vettel. Ricordiamo che le due Ferrari montano le medie.

16.10 Non irresistibile il passo delle Ferrari con le medie. Sia Leclerc sia Vettel girano sull’1’09″5. Sostanzialmente long-run similari a quelli della Racing Point, che sulla distanza fatica molto più che sul giro secco.

16.08 La Ferrari sta conservando un treno di gomme soft per il finale di sessione? Per adesso Leclerc e Vettel sono troppo indietro. Ricordiamo che le FP2 di oggi potrebbero delineare la griglia di partenza di domenica, qualora domani non si disputino le qualifiche a causa della fitta pioggia attesa.

16.06 Sinora la SF1000 non ha compiuto evidenti passi avanti. Il distacco resta troppo ampio dai primi.

16.04 La Ferrari torna a lavorare sul passo, gomme medie per Vettel.

16.02 La classifica aggiornata:

16.01 IL GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’03″660, si porta al comando con 0.043 e mette un po’ di pepe al venerdì!

15.59 La Ferrari ha migliorato le prestazioni in termini di velocità di punta, ma la macchina non ne ha beneficiato nel suo complesso. Il divario parla chiaro: un secondo di ritardo da Bottas.

15.58 Hamilton non brilla con le soft ed è quinto a 7 decimi da Bottas.

15.57 La Mercedes, stanca di vedere primeggiare la Racing Point, decide di fare sul serio e rimette le cose a posto. Bottas sale in vetta in 1’03″703, 174 millesimi meglio di Perez. 3° Stroll a 0.538. 9° Leclerc a 1″003, 16° Vettel a 1″9….

15.56 Non bene la Ferrari per ora in termini di prestazioni.

15.55 CANCELLATO NUOVAMENTE IL TEMPO A VERSTAPPEN! Oltrepassato il track limit!

15.54 Verstappen è il primo ad avvicinarsi alle Racing Point. L’olandese della Red Bull è secondo con le soft ad un decimo.

15.52 Benissimo anche la McLaren. Carlos Sainz in terza piazza a 0.456 da Perez. Ora Verstappen ci prova con le soft.

15.51 ANCORA LA RACING POINT! Stroll è secondo a 0.364 dal compagno di squadra Perez!

15.51 Leclerc ha ottenuto una velocità di punta di 318 km/h sul rettilineo, in netto miglioramento rispetto ad una settimana fa. Ma per ora non basta.

15.50 Neanche Hamilton avvicina Perez, è quarto a 0.733 dal messicano.

15.49 Non brilla neppure Leclerc con le soft. E’ quinto a 0.829 da Perez. Un distacco pesante.

15.49 Cancellato il tempo di Vettel per aver oltrepassato il track limit.

15.48 Non bene Vettel, quinto a 8 decimi da Perez. La Ferrari ha una velocità di punta più alta di 5 km/h sul rettilineo del primo settore. Ma non basta.

15.46 PAZZESCO! Perez si migliora ancora! 1’03″877!!! Racing Point pazzesca! Bottas, con le soft, è a 0.502! Mercedes che non sta spremendo il motore al 100%, ma…Ora la risposta della Ferrari con le soft.

15.44 Cambia di nuovo la classifica. Stroll (soft) è terzo a 0.5 da Perez, ma stupisce Ocon con la Renault, quarto a 0.8. Latita ancora la Ferrari, che non si è ancora vista in pista con gomme soft in questa sessione.

15.43 Ricciardo rientra ai box zoppicante dopo l’incidente.

15.42 La classifica aggiornata:

15.41 Verstappen si migliora con le medie, è secondo a 0.483 da Perez. Aspettiamoci dei temponi a breve, perché la classifica di oggi potrebbe valere per la griglia di partenza, qualora non si disputino le qualifiche a causa della pioggia.

15.38 Anche il giro di Verstappen viene cancellato per aver oltrepassato il track limit.

15.37 Verstappen, con le medie, è secondo a 0.608 da Perez. La Racing Point sogna…

15.36 Dai primi dati pare che la Ferrari abbia risolto in parte l’effetto drag con i nuovi aggiornamenti. Serve però un riscontro cronometrico che spazzi via i dubbi. Per ora Vettel e Leclerc non hanno spinto.

15.34 CHE RACING POINT! Perez è al comando in 1’04″087, 8 decimi di vantaggio su Norris, entrambi con gomme soft. Tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit. 3° Sainz a 0.899, 4° Bottas a 9 decimi, 5° Hamilton a un secondo. Le Mercedes, a differenza degli avversari, sono con gomme medie. 9° Leclerc, 10° Vettel: Ferrari a 1″5, ma con le medie.

15.33 Si migliorano tutti. Stroll, con gomme soft, stampa un ottimo 1’04″486.

15.32 SENTENZA Hamilton. Vola in testa in 1’05″088. Il gatto col topo…

15.30 Si riparte. A sorpresa il primo a scendere in pista è il campione del mondo Lewis Hamilton.

15.27 Si è visto poco o nulla prima dell’incidente di Ricciardo, la sessione deve ancora entrare nel vivo. Si conferma molto incisiva la Racing Point.

15.25 Ancora tutto fermo, si sta rimuovendo la Renault distrutta di Ricciardo. Ricordiamo che le FP2 termineranno alle 16.35, essendo iniziate con 5 minuti di ritardo.

15.22 Le immagini dello scontro contro le barriere di Daniel Ricciardo. E’ andato in testacoda alla curva 9, prima di andare a sbattere contro le barriere.

🚩 RED FLAG 🚩 Daniel Ricciardo is off at Turn 9, and the session comes to a halt for now#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/wqIs7MJhwn — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

15.18 BANDIERA ROSSA! Bruttissimo incidente per la Renault di Daniel Ricciardo alla curva 9. Macchina distrutta, per fortuna il pilota sta bene.

15.17 Hamilton transita in quarta posizione con le medie a 0.385 da Perez, che si è ripreso la prima piazza.

15.15 La ‘solita’ Racing Point, che nelle prove libere ormai è una costante, si porta al comando con Stroll. 1’05″456, il canadese precede il compagno di squadra Sergio Perez di 0.056. Ma ora c’è in pista Lewis Hamilton e dovrebbe cambiare la musica…

15.13 Temporeggia come di consueto la Mercedes. Vettel è decimo a 1″158 da Kvyat con le medie.

15.11 Dura poco la leadership della Ferrari. Kvyat vola in testa in 1’06″116. Alle sue spalle Kimi Raikkonen a 0.046.

15.09 Ferrari momentaneamente in testa con Charles Leclerc! 1’06″163, gomme medie. Tempi ovviamente ancora altissimi.

15.07 1’07″159 per la Haas di Grosjean, 30 millesimi meglio di Antonio Giovinazzi, che stamattina aveva lasciato spazio al pilota di riserva dell’Alfa Romeo.

15.07 Subito in pista le Ferrari di Leclerc e Vettel.

15.05 INIZIATE LE FP2!

14.58 ANNUNCIO FIA! Le FP2 inizieranno alle 15.05, quindi con 5 minuti di ritardo. Termineranno alle 16.35.

14.57 Pochi minuti alle FP2!

14.55 Temperature alte e cielo splendente oggi a Zeltweg. La quiete prima della tempesta: domani pioverà a dirotto…

14.53 Norris, in particolare, ha superato Gasly in regime di bandiere gialle. Commissari molto fiscali quest’anno.

14.48 Arriva una notizia. Lando Norris (McLaren) verrà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza per aver effettuato un sorpasso nelle FP1 in regime di bandiere gialle. Al britannico sono stati tolti anche 2 punti sulla patente dei piloti.

Lando Norris has been penalised for an infringement in FP1 The McLaren driver will take a 3️⃣-place grid drop for Sunday’s race#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/RQclR86cIH — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

14.46 Helmut Marko ha chiuso le porte ad un ritorno in Red Bull di Sebastian Vettel, almeno per ora: “Per il 2021 abbiamo già i nostri piloti (Verstappen e Albon, ndr). 2022? Lì i contratti scadranno e vedremo“.

14.45 Ricordiamo la classifica della prima sessione.

14.40 Immagini dall’alto della Racing Point di Segio Perez, al comando dopo le FP1.

Beautiful shots of Sergio Perez on track in FP1 😍 Checo and co. will be back on track for FP2 shortly 🙌#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bJl5uyF7jU — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

14.35 Stamattina la Mercedes ha giocato al gatto col topo. Resta un gap notevole nei confronti della concorrenza. La W1 non ha punti deboli in termini di prestazioni, l’unica apprensione per la scuderia di Stoccarda è data dalla tenuta del motore. In questo senso non sono giunti buoni segnali dalla Williams motorizzata Mercedes, con Latifi che è stato appiedato per un problema alla power-unit.

14.27 Le FP2 di oggi potrebbero addirittura delineare la griglia di partenza della gara di domenica. Com’è possibile? Domani è attesa pioggia torrenziale a Zeltweg per tutta la giornata. Non è detto che si riesca a gareggiare. A quel punto i commissari di gara avranno due alternative:

Tenere per buoni i tempi delle FP2 per delineare la griglia di partenza. Effettuare le qualifiche domenica mattina.

14.15 Cosa ci hanno detto le FP1 per la Ferrari? Sia Leclerc sia Vettel hanno provato un nuovo fondo ed una nuova ala anteriore. Sono poi state effettuate delle comparazioni, utilizzando il nuovo fondo con l’ala ‘vecchia’ utilizzata lo scorso fine settimana. Tantissimo lavoro di messa a punto, senza badare al riscontro cronometrico. La Ferrari sembra più incisiva a centro curva, dove risulta più veloce tra i 6 e i 7 km/h, mentre la velocità di punta in rettilineo, per il momento, non è mutata rispetto al GP d’Austria. E’ pur vero che non sono state apportate modifiche alla power-unit.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 15.00 si svolgeranno le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1.

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

MATTIA BINOTTO: “UN’EMOZIONE CORRERE AL MUGELLO”

UFFICIALE IL GP DI TOSCANA 2020 AL MUGELLO

UFFICIALE ANCHE IL GP DI RUSSIA A SOCHI

IPOTESI PIOGGIA: QUALIFICHE CHE POTREBBERO DISPUTARSI DOMENICA MATTINA

HELMUT MARKO SU SEBASTIAN VETTEL IN RED BULL NEL 2021: “PORTE CHIUSE PER LUI!”

12.36 Appuntamento alle 15.00 per le FP2 che faranno luce sugli aggiornamenti della Ferrari che, con prudenza, lasciano ben sperare. Un saluto sportivo e a più tardi.

12.33 LA CLASSIFICA FINALE DELLE FP1:

12.31 Le Ferrari: 10° Vettel a 0.903, 12° Leclerc a 0.970 da Perez. La Ferrari non ha ricercato il tempo in nessun modo. Solo tantissimo lavoro di settaggio e messa a punto.

12.30 TERMINANO LE FP1!

12.29 Buone sensazioni dagli aggiornamenti della Ferrari, la cui velocità a centro curva è più altra di 6-7 km/h rispetto alla scorsa settimana, mentre non è cambiata quella in rettilineo (anche se la SF1000 non ha utilizzato tutti i cavalli a disposizione.

12.28 La classifica non cambierà più. Perez chiude al comando le FP1 con la Racing Point in 1’04″867, precedendo di 0.096 Verstappen, entrambi con gomme soft.

12.26 Prima sessione in cui le squadre hanno lavorato principalmente su assetti, usura pneumatici e long-run. Alle 15.00 si girerà anche in simulazione da qualifica.

12.24 Passo tra 1’08” e 1’09″2 per la Racing Point, come la Mercedes. Sta girando poco ora la Ferrari.

12.23 Leclerc rientra subito ai box dopo un giro di verifica.

12.21 Non ha girato la Haas di Magnussen per problemi tecnici. Di nuovo in pista Leclerc e Vettel.

12.20 Sergio Perez sempre al comando con 0.096 su Verstappen a parità di gomma.

12.19 Simulazione di passo gara similare per Mercedes e Racing Point, ma logicamente le W1 non si stanno spremendo più di tanto.

12.18 Ai box entrambe le Ferrari di Leclerc e Vettel. Meccanici di nuovo al lavoro sul fondo della SF1000.

12.16 Nessun team ha davvero spinto per ottenere il tempo, ciò avverrà invece nelle FP2 del pomeriggio.

12.14 Finora la Mercedes ha confermato una superiorità netta. La sensazione è che Bottas e Hamilton stiano giocando al gatto col topo. Tantissimo lavoro per la Ferrari. Il nuovo fondo sembra aver dato riscontro positivi a Leclerc nella percorrenza delle ultime curve del tracciato.

12.12 Fase interlocutoria della sessione, tutti i piloti ai box.

12.10 La classifica a 20 minuti dal termine delle FP1:

12.06 Max Verstappen (gomme soft) sale in seconda piazza a 0.096 da Perez. Vettel gira in pista a velocità costante per poter raccogliere dati.

12.05 Ricordiamo che la Ferrari sta provando un nuovo fondo sulle monoposto di Vettel e Leclerc, montando a turno sia la nuova sia la vecchia ala anteriore, di modo da effettuare delle comparazioni.

12.03 Perez davanti con 0.222 su Bottas e 0.253 su Hamilton, ma le Mercedes hanno ottenuto il crono con una mescola di svantaggio rispetto alla Racing Point. Il vantaggio delle Frecce Nere resta ampio.

12.00 Sainz (McLaren) è quinto con le soft a 0.735. Vettel si migliora subito ed è 8° a 9 decimi con le soft. Ripetiamo: la Ferrari sta solo cercando di valutare la bontà delle modifiche tecniche apportate, senza cercare la prestazione pura per il momento.

11.58 La classifica aggiornata.

11.56 Bottas sale in seconda posizione con le medie a 0.222. Vettel sta per rientrare in pista, riassembrata la sua Ferrari con il nuovo fondo, ma l’ala utilizzata è quella vecchia. Test di comparazione in vista.

11.55 SI FA SUL SERIO! 1’04″867 per Perez con gomme soft, fa meglio di 0.253 rispetto a Hamilton che si era migliorato con le medie. Iniziano ad essere tempi interessanti.

11.54 Viene tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit alla curva 10.

11.53 Racing Point competitiva. Stroll è secondo a soli 3 millesimi da Hamilton, ma con gomme soft più favorevoli. Lo scorso fine settimana la Racing Point è crollata il giorno della gara.

11.52 Appena si mette minimamente a spingere, la Mercedes monopolizza subito le prime due posizioni. Hamilton in testa con 1’05″208, poi Bottas a 0.173. Tempi ottenuti con gomme medie, come Verstappen che è terzo a 0.552.

11.50 Per ora gli aggiornamenti della Ferrari sembrano funzionare per quanto riguarda l’ingresso di curva, almeno sulla macchina di Leclerc.

11.49 ‘Aperta’ completamente la Ferrari di Vettel, i meccanici stanno apportando modifiche al fondo.

11.48 Ottimo ultimo settore per Leclerc con gomme soft usate. Si migliora di un millesimo, resta secondo a 0.077 da Verstappen.

11.46 Solo Leclerc in pista. La Ferrari, d’altronde, è quella che più di tutti ha bisogno di girare.

11.45 Leclerc, attraverso un team-radio, ha chiesto alla squadra una modifica dell’ala anteriore. Il monegasco è rientrato ai box, i meccanici hanno effettuato la modifica in pochi secondi.

11.44 ECCO LA FERRARI! Charles Leclerc, con le soft, è secondo a 0.078 da Verstappen, che tuttavia ha montato le medie.

11.42 Meccanici della Ferrari al lavoro sulla vettura di Vettel, mentre Leclerc è in pista con le soft.

11.41 Il fondo della Ferrari di Leclerc ricalca per ispirazione quello della Mercedes, come rivela SkySport.

11.40 Sia Vettel sia Leclerc continuano a provare la SF1000 con le gomme hard, le più dure a disposizione.

11.38 Ecco la Racing Point. Sergio Perez secondo a 0.332 da Verstappen. Seguono Albon, Sainz e Bottas. 8° Leclerc a 0.710, 13° Vettel a 1″5. Hamilton è 11° a 0.878.

11.36 Verstappen si migliora ancora con le medie, seppur di 11 millesimi. L’olandese resta al comando in 1’05″856. La Ferrari non sta forzando, in queste FP1 conta solo mettere a punto il nuovo fondo della SF1000, la nuova ala anteriore e quella posteriore.

11.35 Anche l’Alfa Romeo sta facendo girare in pista il terzo pilota Robert Kubica. Riposa Antonio Giovinazzi.

11.34 Si riparte, di nuovo tutti in pista.

11.33 LA CLASSIFICA AGGIORNATA PRIMA DELLA BANDIERA ROSSA:

11.32 BANDIERA ROSSA! Occorre rimuovere la Williams di Latifi da bordo pista.

11.29 Nel frattempo Verstappejn si è migliorato, scendendo a 1’05″867. Virtual Safety Car a seguito del problema tecnico che ha appiedato Latifi.

11.28 LATIFI FERMO CON LA WILLIAMS! Problemi al motore della Mercedes! Ricordiamo che era già stato sostituito quello di Russell. Campanelli d’allarme per la scuderia di Stoccarda!

11.27 MAX VERSTAPPEN IN TESTA! 1’06″087 con le medie, fa meglio di 0.243 rispetto ad Albon. Sono tempi ancora alti.

11.26 Bloccaggio della ruota anteriore destra per Vettel in frenata. Si fa vedere in pista anche Hamilton.

11.24 In casa Williams sta girando il terzo pilota Jack Aikten al posto di George Russell. Ricordiamo che, mai come quest’anno, le riserve potrebbero risultate fondamentali per sostituire i titolari in caso di positività al virus che ha devastato il mondo.

11.23 La classifica dopo il primo scorcio di FP1.

11.22 Max Verstappen settimo con le medie a 7 decimi dal compagno di squadra Albon. Sono schermaglie.

11.21 Al suo primo passaggio Vettel paga 2 secondi dalla vetta, un crono chiaramente non attendibile.

11.20 Leclerc risale ed è quarto a 0.248 da Albon, dunque appena davanti a Bottas.

11.19 Inizio di sessione piuttosto interlocutorio. Ora rientra in pista anche Sebastian Vettel con le hard, stesse gomme di Leclerc.

11.18 Charles Leclerc, con gomme hard (quindi come Bottas), è quinto a 0.867 da Albon. La Ferrari ovviamente ora non cerca il tempo, ma solo l’assetto ideale con i nuovi aggiornamenti.

11.16 Si fa vedere la Mercedes. Bottas, vincitore del GP d’Austria di 5 giorni fa, è terzo a 0.283 da Albon con gomme hard, dunque una mescola di svantaggio rispetto al thailandese.

11.15 Ultimo settore alto per Norris, terzo a 0.372 da Albon. Ocon (Renault) a 1″3.

11.14 Norris ha montato il primo treno di gomme soft.

11.13 Albon si porta al comando in 1’06″344, 0.131 meglio di Sainz. Sono gli unici due piloti ad aver fatto segnare dei tempi. Ora entrano in pista Norris ed Ocon.

11.12 Il GP del Mugello avrà la denominazione di GP di Toscana.

10.10 Si lavora ai box Ferrari sulle monoposto di Vettel e Leclerc. Si vede la nuova ala anteriore sulla SF1000 del tedesco.

11.09 Albon si inserisce alle spalle di Sainz ad 8 decimi con le medie.

11.07 E’ Sainz (McLaren) il primo a far registrare un crono: 1’07″190 con gomme hard.

11.07 Ancora nessun tempo cronometrato.

11.06 Anche il GP di Russia è confermato per il 27 settembre.

11.04 Intanto arriva una gradita notizia. E’ UFFICIALE! Il Mugello ospiterà un GP di F1 il prossimo 13 settembre, una settimana dopo Monza!

11.03 Giri di installazione per quasi tutti i piloti in pista.

11.02 Temporeggiano, come da copione, le Mercedes: sia Hamilton sia Bottas fermi ai box.

11.01 Anche Leclerc in pista, la Ferrari ha bisogno di testare a fondo il nuovo fondo e le ali modificate.

11.01 La Ferrari non perde tempo, subito in pista Sebastian Vettel!

11.00 INIZIATE LE FP1! Dureranno 90 minuti!

10.58 Ci siamo, 26 gradi la temperatura dell’aria, 42° quella dell’asfalto.

10.54 Novità sul calendario. Non si disputerà il GP di Cina, avendo la nazione asiatica cancellato tutti gli eventi sportivi nel 2020. Nulla da fare nemmeno per Usa, Messico e Brasile. Possibilità per i GP di Canada, Bahrein ed Abu Dhabi, aumentano anche le chance di Imola ed Hockenheim.

10.50 Dieci minuti al via delle prove libere.

10.43 Cosa attendersi dalla Ferrari? La speranza è un guadagno di circa 2-3 decimi. Il nuovo fondo e le ali modificate hanno l’obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento. Tuttavia non sono state effettuate modifiche al motore, il vero tallone d’Achille della SF1000.

10.35 Mercedes che partirà con i favori del pronostico, probabilmente senza l’esigenza di forzare nella prima sessione. Red Bull invece dovrà risolvere il problema relativo all’affidabilità.

10.30 Grande attesa per gli aggiornamenti della Ferrari. Charles Leclerc è stato molto chiaro ieri in conferenza stampa: “L’importante è che funzionino, altrimenti sarebbe un disastro!“.

10.26 Splende il sole a Spielberg, cielo terso e alte temperature. Ma domani è attesa la pioggia…

10.24 Lando Norris (McLaren) ha festeggiato il primo podio in carriera a 20 anni, 7 mesi e 22 giorni. Nella storia della F1, solo Max Verstappen e Lance Stroll sono stati più precoci nel salire sul podio.

10.21 Vedremo se Lewis Hamilton riuscirà a sfatare il tabù Austria. Il britannico non sale sul podio a Zeltweg dal 2016, quando colse la sua unica vittoria.

10.18 La novità principale della Ferrari dovrebbe riguardare proprio la parte inferiore della vettura, che sinora si è rivelata uno dei punti deboli principali del progetto. Come è ormai risaputo, l’attuale Ferrari fatica a generare downforce, il che crea enormi scompensi a livello di assetto. Il fondo era immediatamente finito sul banco degli imputati e non sorprende che questo sia stato il primo aspetto su cui si sia deciso di mettere mano. Non è dato a sapersi il modo in cui gli ingegneri del Cavallino Rampante hanno deciso di lavorare, ma ben presto scopriremo se le modifiche funzioneranno. Le novità sull’alettone anteriore vanno in una direzione tutto sommato simile, cioè quella di ottimizzare i cosiddetti vortice Y250 e l’effetto out wash. L’obiettivo è di imbrigliare le turbolenze generate dalle ruote anteriori, allontanandole dalle fiancate, allo scopo di migliorare il funzionamento dell’aerodinamica posteriore della vettura.

10.16 La Ferrari porta a Zeltweg una serie di aggiornamenti tecnici che, inizialmente, erano previsti per Budapest. Si tratta di un nuovo fondo della vettura e di alettoni modificati.

10.07 Valtteri Bottas, con il successo di domenica scorsa, ha raggiunto quota 8 vittorie in F1. Il finlandese ha eguagliato il numero di successi raccolto da Jacky Icxx e Denis Hulme, raggiungendo inoltre anche Max Verstappen.

10.04 Si gareggia a Zeltweg ad una settimana di distanza dal primo appuntamento stagionale. Per regolamento nel calendario non possono figurare due Gran Premi con la stessa denominazione. Da qui la prima edizione del GP di Stiria.

9.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Stiria 2020 di F1.

La classifica del Mondiale piloti – La classifica costruttori – I nuovi aggiornamenti della Ferrari

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Ad appena cinque giorni di distanza, sarà ancora il circuito di Zeltweg ad ospitare il secondo appuntamento del Mondiale. La prima gara è rimasta impressa nella mente degli appassionati grazie ad un finale pirotecnico e denso di capovolgimenti di fronte. Memorabili poi i sorpassi messi a segno da Charles Leclerc con una Ferrari tutt’altro che competitiva. E proprio la scuderia italiana sarà la grande osservata speciale di oggi. Sulla SF1000 verranno provati i primi, attesissimi aggiornamenti. In fabbrica si è lavorato giorno e notte a Maranello. Troppo grave la situazione per prendersela comoda. Il pacchetto completo di novità sarebbe dovuto pervenire per il GP d’Ungheria, quando dovremmo vedere in pista una vera e propria versione B della macchina. Eppure si è riusciti ad anticipare l’utilizzo di alcuni pezzi con una settimana di anticipo. Di sicuro la Rossa proverà un nuovo fondo che dovrebbe limitare la resistenza all’avanzamento in rettilineo; inoltre non è escluso che vengano testate una nuova ala anteriore ed una posteriore. Resta il problema del motore, sul quale non sarà possibile fare miracoli in tempi brevi.

La Ferrari non si attende voli pindarici, ma di sicuro dei passi avanti. Ragionevolmente il team più vincente della storia della F1 auspica una posizione alle spalle di Mercedes e Red Bull, ma migliore rispetto a Racing Point, McLaren e Renault. Di sicuro, salvo imponderabili ribaltoni, sarà ancora la Mercedes a farla da padrona, forte di una W11 che non evidenzia punti deboli. In casa Red Bull vige grande preoccupazione a seguito del doppio ritiro iniziale: l’affidabilità rischia di rappresentare una zavorra sulle ambizioni iridate di Max Verstappen.

Si prevede dunque un altro appassionante fine settimana di F1. Peraltro nelle qualifiche di domani sono alte le probabilità di pioggia e ciò contribuirebbe a rimescolare ulteriormente le carte. Appuntamento dunque alle 11.00 per la prima sessione di prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Le FP2 scatteranno invece alle 15.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

PRESENTAZIONE GP STIRIA 2020 E I PRECEDENTI INSOLITI DEL GP DI PESCARA E DEL GP DEL CAESAR PALACE

GP STIRIA 2020, PROVE LIBERE 10 LUGLIO: LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI PROVE LIBERE GP STIRIA F1 2020 (10 LUGLIO)

PRESENTAZIONE PROVE LIBERE DI OGGI

LE PREVISIONI METEO DELLE PROVE LIBERE

SEBASTIAN VETTEL VERSO LA RED BULL: MA MAX VERSTAPPEN NON SEMBRA FAVOREVOLE…

SCOMMESSE GP STIRIA 2020 F1: LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

CAMBIO DI POWER-UNIT SULLA WILLIAMS DI RUSSELL: UN ALLARME ANCHE PER LA MERCEDES

LANDO NORRIS PRIMO NELLA POWER-RANKINGS: CHE COS’E’ QUESTA CLASSIFICA

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI PER IL GP DI STIRIA: ECCO COSA CAMBIERA’

FERRARI CARICA DI AGGIORNAMENTI, ORA GLI AVVERSARI DEVONO AVERE PAURA?

GP STIRIA 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV DEL WEEKEND

SEBASTIAN VETTEL E LA NECESSITA’ DI CAMBIARE ROTTA IN STIRIA

LE PREVISIONI METEO PER IL GP STIRIA 2020: PIOGGIA IN QUALIFICA, GARA SULL’ASCIUTTO?

SEBASTIAN VETTEL: “ALLA RED BULL DIREI DI SI’, E’ UNA MACCHINA VINCENTE”

CHARLES LECLERC: “CI ASPETTIAMO CHE GLI AGGIORNAMENTI FUNZIONINO, DOVREMO COGLIERE LE OCCASIONI”

VIDEO SEBASTIAN VETTEL: “ACCETTEREI IL SEDILE DELLA RED BULL”

VIDEO CHARLES LECLERC: “NON SO SE GLI AGGIORNAMENTI BASTERANNO PER LOTTARE PER IL PODIO”

LA FERRARI ANTICIPA UNA PARTE DEL PACCHETTO AERODINAMICO

FERRARI CON UN NUOVO FONDO: QUALI VANTAGGI GARANTISCE?

FERRARI CON UNA NUOVA ALA ANTERIORE: CHE VANTAGGI GARANTISCE ALLA ROSSA?

NUOVA ALA POSTERIORE PER LA FERRARI? POSSIBILE ALTRA NOVITA’ PER LECLERC E VETTEL

LEWIS HAMILTON: “CONCENTRATO SULL’OBIETTIVO FINALE. BENE IL RITORNO DI ALONSO”

VALTTERI BOTTAS: “NON VEDO L’ORA DI POTER FARE IL BIS”

MAX VERSTAPPEN: “VETTEL ALLA RED BULL? ALBON E’ VELOCE”

ALEXANDER ALBON: “NON HO PARLATO CON HAMILTON. NON HA FATTO APPOSTA”

LANDO NORRIS: “FERRARI HA TANTI PUNTI DI FORZA E UN PACCHETTO MIGLIORE DI MCLAREN”

CARLOS SAINZ: “LA FERRARI USCIRA’ DAL MOMENTO DI DIFFICOLTA’, LA MCLAREN HA FATTO PROGRESSI”

DANIEL RICCIARDO: “NON SONO SORPRESO DELL’ARRIVO DI ALONSO, LA MACCHINA DA’ BUONE SENSAZIONI”

SERGIO PEREZ: “STIMOLANTE LOTTARE CONTRO LA FERRARI”

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI ALPHA TAURI

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI WILLIAMS

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI HAAS

KIMI RAIKKONEN: “IL RITORNO DI ALONSO NON MI SORPRENDE”

ANTONIO GIOVINAZZI: “MI DO 8,5 PER LA PRIMA GARA. PUNTO ALLA FERRARI”

VIDEO ANTONIO GIOVINAZZI: “SOGNO DI GUIDARE LA FERRARI”

Foto: Lapresse