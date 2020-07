LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: analisi e pagelle. Binotto: “Lacune progettuali”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VIDEO: L'INCIDENTE ASSURDO TRA LECLERC E VETTEL

16.44 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, analisi, classifiche, approfondimenti, analisi, pagelle, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo!

16.43 La gara della Ferrari è durata mezzo giro a causa dell’incidente tra Leclerc e Vettel. Un fine settimana da dimenticare per la scuderia di Maranello.

16.41 Verstappen ha dato tutto. Ha spinto al limite la Red Bull, infliggendo una severa lezione ad Albon. Ha lottato con il coltello tra i denti nel duello con Albon. Ma non è servito a nulla. Mercedes di un altro pianeta. Non si può battere in questo momento la W11.

16.40 85 vittorie in carriera per Hamilton, a -6 dal record di Michael Schumacher. E’ solo questione di tempo. Troppo superiore questa Mercedes. Il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è stato ottenuto dalla McLaren di Carlos Sainz.

16.38 La classifica finale:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+13.719 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+33.698 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+44.400 1

5 Lando NORRIS McLaren+61.470 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+62.387 1

7 Lance STROLL Racing Point+62.453 1

8 Daniel RICCIARDO Renault+62.591 1

9 Carlos SAINZ McLaren1 L 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

16 George RUSSELL Williams2 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams2 L 1

18 Esteban OCON Renault– 1

19 Charles LECLERC Ferrari– 2

20 Sebastian VETTEL Ferrari– 1

71° giro/71 Perez, con l’ala danneggiata, ha preceduto in volata Stroll e Ricciardo. Finale convulso…

71° giro/71 NORRIS QUINTO! E’ andato a riprendere anche Perez che aveva l’ala anteriore danneggiata e l’ha superato all’ultima curva!

71° giro/71 Lewis Hamilton vince il GP di Stiria davanti a Bottas e Verstappen. Doppietta Mercedes. Norris sorpassa Stroll ed è sesto! Che pilota questo ragazzo!

71° giro/71 PAZZESCO! Stroll attacca Ricciardo, vanno larghi; Norris prova ad infilarli entrambi! Alla fine Stroll tiene la sesta piazza davanti al britannico ed all’australiano.

70° giro/71 CONTATTO TRA PEREZ E ALBON! Il messicano danneggia l’ala anteriore! Attacco all’interno, poi le ruote si sono toccate.

69° giro/71 Verstappen rientra ai box. Monta gomme soft e va a caccia del giro veloce che varrebbe il punto di bonus. Intanto Perez sempre alle spalle di Albon, in lotta per il quarto posto.

68° giro/71 Nonostante Verstappen abbia dato tutto, guidando da campione, si materializza una doppietta Mercedes. W11 troppo superiore.

67° giro/71 BOTTAS PASSA VERSTAPPEN! Questa volta in maniera definitiva! Velocità doppia in rettilineo, poi ha coperto l’interno da una possibile manovra di contrattacco dell’olandese.

67° giro/71 Hamilton stampa il giro veloce.

66° giro/71 BOTTAS ATTACCA VERSTAPPEN! Lo passa a velocità doppia! Ma l’olandese non ci sta! Si rimette in scia e lo ripassa all’esterno con una manovra da fenomeno!

66° giro/71 1’07″286 giro veloce di Norris che, grazie ad un ordine di scuderia, ha scavalcato Norris ed è ottavo.

65° giro/71 CROLLANO LE GOMME DI VERSTAPPEN! Bottas è andato a riprendere l’olandese in due giri, è quasi in scia! La Mercedes vuole la doppietta…

64° giro/71 La classifica aggiornata.

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.481 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+11.731 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+46.314 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+46.792 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+58.441 1

7 Lance STROLL Racing Point+58.903 1

8 Lando NORRIS McLaren+62.696 1

9 Carlos SAINZ McLaren+64.695 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

15 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

16 George RUSSELL Williams1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

62° giro/71 Perez sempre vicino ad Albon, ma il thailandese ha aumentato il proprio ritmo. Davanti Hamilton senza rivali.

-10 giri al termine. Raikkonen scavalca Giovinazzi e si prende l’11ma posizione a ridosso della zona punti.

16.23 Mattia Binotto: “Non dobbiamo cercare colpevoli, ma lavorare uniti e migliorare la macchina. Leclerc ha riconosciuto l’errore“.

60° giro/71 Max Verstappen ha danneggiato l’ala anteriore dopo un passaggio sul cordolo. Intanto cresce a 8″2 il suo distacco da Hamilton.

59° giro/71 Perez per ora non riesce a trovare lo spunto per superare Albon, che si sta difendendo in maniera gagliarda.

57° giro/71 Hamilton in carrozza. 7″1 su Verstappen, 13″2 su Bottas. Albon a 49″ con la stessa macchina di Verstappen! Allucinante…

56° giro/71 Perez inizia a farsi vedere negli specchietti di Albon. Bottas si porta a 6″5 da Verstappen, difficile che possa andarlo a riprendere.

55° giro/71 Perez ha ripreso Albon! A breve l’attacco!

55° giro/71 Verstappen alza bandiera bianca. Ha combattuto con tutto se stesso, rimbalzando contro un muro di gomma. Sale a 6″3 il distacco da Hamilton che oggi non ha regalato davvero niente. Attenzione che Giovinazzi, 11°, vede alle sue spalle il compagno di squadra Raikkonen.

53° giro/71 Pazzesco Perez, da 17° a 5°! Si è portato a soli 2 secondi da Albon, rimonta incredibile!

52° giro/71 1’07″578, giro veloce di Perez! Davanti Hamilton mantiene 5″5 su Verstappen e 14″1 su Bottas.

51° giro/71 Stroll attacca Ricciardo, che per ora resiste. Attenzione che Perez potrebbe andare a riprendere anche Albon per il quarto posto, solo 4 secondi il gap tra i due.

50° giro/71 Ora tocca a Stroll andare all’attacco di Ricciardo. Racing Point terza forza oggi dietro Mercedes e Red Bull.

49° giro/71 Perez scatenato. Sorpassa anche Ricciardo ed è quinto.

49° giro/71 Antonio Giovinazzi è a ridosso della zona punti, undicesimo a 2″5 da Kvyat.

48° giro/71 La classifica aggiornata.

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.807 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+12.556 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+44.875 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+49.393 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+50.250 1

7 Lance STROLL Racing Point+51.724 1

8 Carlos SAINZ McLaren+56.371 1

9 Lando NORRIS McLaren+62.692 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 George RUSSELL Williams1 L 1

47° giro/71 Hamilton al comando, poi Verstappen, Bottas, Albon, Ricciardo, Perez, Stroll, Sainz, Norris e Kvyat.

47° giro/71 Stroll non ci sta e tenta un nuovo attacco! Perez chiude la porta con esperienza.

46° giro/71 BATTAGLIA RACING POINT! Perez attacca Stroll all’esterno, ruota a ruota, si sono toccati! Il messicano passa e si prende la sesta posizione. Con l’asciutto questa macchina sta facendo benissimo dopo i problemi di ieri sotto la pioggia.

45° giro/71 Assoluta gestione per Hamilton, che mantiene un distacco fisso di 5 secondi su Verstappen.

43° giro/71 Ora Verstappen guadagna 3 decimi su Hamilton, scende a 4″7 il gap. Bottas non sembra poter andare a riprendere Verstappen, salvo cedimenti.

42° giro/71 Verstappen deve sperare in una Safety Car per avere un’occasione di superare Hamilton. Altrimenti sarà impossibile.

41° giro/71 Bottas strappa subito il punto di bonus virtuale a Hamilton e stampa un 1’07″591. Mercedes di un altro pianeta. L’unico che tiene il passo, pur senza poterla realmente impensierire, è Verstappen.

40° giro/71 Hamilton scatenato, giro veloce in 1’08″40.

39° giro/71 Pit-stop per Perez, rientra in ottava posizione davanti a Sainz. Lo spagnolo non ci sta e supera il messicano, che poi all’esterno restituisce la staccata! Momento spettacolare!

39° giro/71 Fase di doppiaggi per Hamilton, in assoluto controllo.

37° giro/71 Hamilton in testa con 5″ su Verstappen, 13″2 su Bottas, Ricciardo a 23”. L’australiano non si è ancora fermato.Seguono Perez, Norris, Albon e Giovinazzi (che deve ancora fermarsi).

36° giro/71 Pit-stop anche per Bottas, rientra con le medie a ben 8 secondi da Verstappen. Il finlandese è stato sfavorito dalla strategia Mercedes.

35° giro/71 Verstappen non riesce a recuperare su Hamilton, la Mercedes è proprio superiore. Non basta la guida da campione dell’olandese.

34° giro/71 Pit-stop lungo per Sainz, problema nel fissaggio della gomma posteriore sinistra. Ha perso 4-5 secondi.

33° giro/71 Fatica Bottas con le gomme soft usurate. Perde 7 decimi da Hamilton e 2 da Verstappen.

32° giro/71 Bottas in testa con 9″9 su Hamilton e 15″2 su Verstappen. Il finlandese però non si è ancora fermato.

15.48 Charles Leclerc: “Chiedo scusa a Vettel, ho sbagliato. Sono deluso. E’ tutta colpa mia, prendo la responsabilità, mi dispiace tantissimo per il team che aveva lavorato tanto per portare degli upgrade. Ho buttato via tutto“.

29° giro/71 Hamilton rientra davanti a Verstappen con 4″6 di vantaggio. Ora è in testa Bottas, che non si è ancora fermato.

28° giro/71 Pit-stop anche per Hamilton, che risponde a Verstappen con le gomme medie.

27° giro/71 Verstappen, con gomme medie nuove, guadagna solo 2 decimi su Hamilton.

26° giro/71 RITIRO PER LA RENAULT DI OCON! Rientra ai box con un problema tecnico! E’ il terzo ritiro della gara dopo quello delle due Ferrari.

26° giro/71 Hamilton e Bottas per ora non rispondono a Verstappen e restano in pista.

25° giro/71 Verstappen gioca d’anticipo ed effettua un pit-stop velocissimo! Gomme medie per l’olandese, che rientra in terza posizione davanti al compagno di squadra Albon, oggi umiliato nel confronto diretto.

24° giro/71 Al comando Hamilton con 5″7 su Verstappen e 7″6 su Bottas. A 27” Albon! Poi Sainz, Ricciardo, Ocon, Stroll, Perez e Norris.

23° giro/71 Hamilton vuole diventare il secondo pilota della storia dopo Brabham a vincere un GP in tre decenni diversi. La strada è quella giusta…

22° giro/71 Bottas si fa pericoloso per Verstappen, solo 2 secondi tra i due.

15.38 Prime parole per Sebastian Vettel: “E’ un peccato sia andata così, non mi aspettavo un attacco in quel punto. Non credo che ci fosse spazio”

21° giro/71 Hamilton inesorabile, Verstappen precipita a 5″. Calo di prestazioni per le gomme della Red Bull.

19° giro/71 Ricciardo sorpassa in maniera pulita Ocon ed è sesto!

19° giro/71 Hamilton allunga, 3″7 su Verstappen e 6″9 su Bottas. Poi il vuoto. Albon a 21 secondi!

18° giro/71 Stroll scavalca Gasly ed è ottavo.

17° giro/71 BATTAGLIA ANCHE IN RENAULT! Ricciardo attacca Ocon all’esterno, il francese chiude la porta! Hanno rischiato l’incidente. Sono rispettivamente sesto e settimo.

17° giro/71 Gasly e Stroll in bagarre per l’ottava posizione.

15.32 Le immagini dell’incidente tra Leclerc e Vettel.

15° giro/71 Verstappen commovente, sta rifilando 1 secondo al giro al compagno di squadra Albon! Ma contro questa Mercedes sembra non bastare! 3″1 il suo ritardo da Hamilton.

14° giro/71 Raikkonen supera Magnussen ed è 15°. Perez scavalca Norris ed entra in zona punti, è 10°.

13° giro/71 Bottas spinge, giro veloce in 1’08″531. Ma guadagna solo un decimo su Verstappen.

12° giro/71 Sainz ora è tallonato dalle Renault di Ocon e Sainz. McLaren che ancora fatica sulla distanza.

11° giro/71 Verstappen non si vuole arrendere e recupera 3 decimi. Si riporta a 2″4 da Hamilton. A questo punto l’olandese dovrà puntare sulla strategia, in partenza lo spunto migliore è stato del campione del mondo.

10° giro/71 Hamilton al comando, poi Verstappen a 2″7 e Bottas a 7″. Seguono Albon, Sainz, Ocon, Ricciardo, Gasly, Stroll, Norris e Perez. 13° Giovinazzi, 16° Raikkonen. Ritirate le due Ferrari dopo l’incidente tra Leclerc e Vettel. Monegasco colpevole per una manovra troppo aggressiva.

9° giro/71 Hamilton allunga, Verstappen scivola a 2″5. A 7″ Bottas. 1’08″851 il crono del britannico.

8° giro/71 Anche Albon supera Sainz, McLaren in difficoltà sul passo gara.

7° giro/71 La FIA decide di non infierire: nessuna investigazione sull’incidente tra Leclerc e Vettel.

6° giro/71 Bottas attacca Sainz all’esterno e si prende la terza posizione a 5 secondi da Hamilton.

6° giro/71 Hamilton prova a spingere, Verstappen non vuole lasciarlo scappare e resta a 1″5.

5° giro/71 SI RITIRA ANCHE LECLERC! Impossibile proseguire così, rientra ai box! Ferrari, hai toccato il fondo!

4° giro/71 Si riparte, finisce nella ghiaia la Williams di Russell. Leclerc ha problemi, il fondo è danneggiato. Si profila il ritiro anche per lui.

3° giro/71 Safety Car in pista. Hamilton in testa davanti a Verstappen, Sainz, Bottas, Albon, Ocon, Ricciardo, Gasly. Ultimo Leclerc, ritirato Vettel. La gara della Ferrari è durata meno di mezzo giro!

2° giro/71 In pratica la macchina di Leclerc è quasi salita addosso al posteriore di Vettel, essendo ‘decollata’ sul cordolo.

2° giro/71 Leclerc ha provato ad attaccare all’interno Vettel, centrandolo. SAFETY CAR. Vettel si è ritirato, Leclerc è dovuto rientrare ai box per cambiare l’ala anteriore. Il fondo è danneggiato. Il monegasco ha montato le gomme hard.

1° giro/71 ASSURDOOOOOO!!! INCIDENTE TRA LE DUE FERRARI! Distrutto il posteriore di Vettel! Non può essere vero! Danneggiata anche l’ala anteriore di Leclerc!

1° giro/71 Hamilton tiene la prima posizione, Sainz attacca Verstappen!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Stiria 2020!

15.12 Piloti schierati sulla griglia di partenza…Ci siamo…

15.11 Con le medie anche le Alfa Romeo, Kvyat e Latifi. Soft per tutti gli altri.

15.11 La Ferrari differenzia le strategie. Vettel scatta con le medie, Leclerc più aggressivo con le soft.

15.11 I primi sette della griglia montano gomme soft, mentre Daniel Ricciardo (che è ottavo) parte con le medie.

15.10 GIRO DI RICOGNIZIONE! Gomme soft per Hamilton, Bottas, Verstappen e Sainz.

15.09 La temperatura è fresca, 19 gradi.

15.08 Serve una grande partenza da parte di Leclerc e Vettel. Occorre guadagnare subito posizioni.

15.05 Cinque minuti al giro di ricognizione…Cresce la tensione. Verstappen è caldissimo, pronto ad attaccare Hamilton. Vuole vincere, ha il sangue agli occhi…

15.03 Saranno 71 i giri da percorrere, esattamente come una settimana fa.

15.02 Immagini suggestive dall’Austria.

14.59 Tra pochi istanti conosceremo le gomme montate dai piloti.

14.57 Horner a Sky: “Max ci proverà al primo giro, però Hamilton ha una macchina molto forte. Dovremo sfruttare le occasioni. Affidabilità, strategia e velocità sono le tre carte per vincere“.

14.56 E’ stata suonata una canzone tipica austriaca.

14.55 Siete inguaribili ottimisti e volete scommettere sulla vittoria della Ferrari? Charles Leclerc è quotato a 50, Sebastian Vettel a 75 (pur partendo 4 posizioni avanti…). Auguri!

14.53 Non sottovalutiamo Bottas, vincitore 7 giorni fa. Se si sbarazzasse subito di Sainz, diventerebbe il terzo incomodo tra Hamilton e Verstappen.

14.49 Oggi l’unico anti-Mercedes è Max Verstappen. Può davvero vincere? Di sicuro è l’unico che può provarci. Sarà aggressivo più che mai!

14.48 Sulla carta l’obiettivo realistico della Ferrari è portare entrambi i piloti in zona punti. Un sesto/settimo posto andrebbe accolto positivamente. Poi abbiamo già imparato che i miracoli esistono…Sognare non costa nulla.

14.46 Le monoposto stanno andando a collocarsi sulla griglia di partenza.

14.44 Hamilton non vince in Austria dal 2016. Da allora non è più salito neppure sul podio. Oggi sarà la volta buona?

14.40 Carlos Sainz scatterà dal terzo posto e può riportare la McLaren a vincere un Gran Premio, impresa che manca dal Brasile 2012.

14,35 Per la prima volta in assoluto un Gran Premio viene intitolato a una regione amministrativa come è appunto la Stiria: prima era capitato soltanto con Nazioni, città (ad esempio Las Vegas), Continenti (Europa) e addirittura Oceani (Pacifico).

14.27 Hamilton punta anche ad un altro record: dopo aver già trionfato negli anni ’00 e negli anni ’10 del ventunesimo secolo, mira alla prima vittoria negli anni ’20 e diventerebbe così il secondo pilota ad aver conquistato almeno una gara in tre decenni diversi dopo il mitico Jack Brabham (’50-’60-’70).

14.23 Lewis Hamilton insegue la vittoria nel 24° Gran Premio differente, l’alfiere della Mercedes guida già questa speciale classifica visto che è l’unico ad avere messo il sigillo in 23 appuntamenti diversi.

14.19 Essendosi le qualifiche svolte sotto la pioggia, oggi i piloti potranno scegliere liberamente quali gomme montare in partenza.

14.18 Oggi splende il sole a Zeltweg, ma le temperature sono molto più basse rispetto alle prove libere di venerdì. Quasi tutti i team dovrebbero effettuare una sola sosta ai box.

14.16 Romain Grosjean (Haas) partirà dalla pit-lane. Dunque Antonio Giovinazzi guadagna subito una posizione e scatterà 19°.

Haas were forced to work on Grosjean’s VF-20 overnight after an ERS water pump issue in qualifying#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/nGThxSdcDl — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

14.15 Il GP di Stiria non si è mai corso e, per la prima volta nella storia, si disputeranno due gare sullo stesso circuito nella stessa stagione. Questo scenario ricapiterà anche a Silverstone tra poche settimane, con GP di Gran Bretagna e GP del 70° Anniversario.

14.07 Problemi di sospensioni per le Mercedes. Wolff ha ordinato ai piloti di evitare accuratamente i cordoli. L’affidabilità potrebbe essere la grande nemica odierna delle Frecce Nere?

14.03 Lewis Hamilton scatterà dalla pole-position, la n.89 della sua carriera. Dovrà guardarsi da un affamato Max Verstappen, più deciso che mai a giocarsi ogni possibile carta per puntare alla vittoria.

14.00 Antonio Giovinazzi partirà dall’ultima posizione per aver sostituito il cambio della sua Alfa Romeo.

Alfa Romeo were forced to change the gearbox of his C39#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/3pTGrEm6hW — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Stiria 2020 di F1!

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA (AL NETTO DELLE PENALIZZAZIONI)

LA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LA PENALITA’ A GIOVINAZZI

ANTONIO GIOVINAZZI SOSTITUISCE IL CAMBIO, PARTIRA’ ULTIMO

PROGRAMMA GARA GP STIRIA 2020 F1 (DOMENICA 12 LUGLIO)

ANALISI DEI SETTORI: FERRARI PIU’ LENTA ANCHE DI WILLIAMS, ALPHA TAURI E RENAULT!

CLASSIFICA VELOCITA’ DI PUNTA IN QUALIFICA: IL MOTORE FERRARI E’ IL PIU’ LENTO

QUALI GOMME USERANNO I PILOTI? POSSIBILI STRATEGIE E PNEUMATICI A DISPOSIZIONE

RALF SCHUMACHER PUNGENTE: “SE FOSSI IN MATTIA BINOTTO AVREI PAURA DELLA CHIAMATA DEL CAPO”

NUMERI, STATISTICHE E CURIOSITA’: HAMILTON INSEGUE LO STORICO RECORD DI BRABHAM

HAAS SONO INCHIESTA, VIOLATO IL PARCO CHIUSO

PRESENTAZIONE GARA GP STIRIA 2020: RIMONTA POSSIBILE PER LA FERRARI

ANOMALIE AI SENSORI: E’ IL PUNTO DEBOLE DELLA MERCEDES?

LE PREVISIONI METEO E LE TEMPERATURE PER LA GARA

DOPO LA PIOGGIA, SCELTA LIBERA PER LE GOMME IN GARA: LE POSSIBILI STRATEGIE

COME VEDERE IL GP DI STIRIA 2020 IN TV

SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI DOMENICA 12 LUGLIO

AGGIORNAMENTO: CHARLES LECLERC PENALIZZATO DI 3 POSIZIONI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA!

CHARLES LECLERC PENALIZZATO DI 3 POSIZIONI: PARTIRA’ 14°

CHARLES LECLERC, I MOTIVI DELLA PENALIZZAZIONE

MATTIA BINOTTO: “SITUAZIONE NON ALL’ALTEZZA DI CHI PORTA IL NOME FERRARI”

COME VEDERE LA GARA IN TV

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV, IN DIFFERITA E IN REPLICA

FERRARI, RITORNO AGLI ANNI ’90! STESSO LIVELLO DEI TEMPI DI BERGER E ALESI…

CHARLES LECLERC, SERVE UNA NUOVA MAGIA IN GARA

PERCHE’ LA FERRARI HA FATTO UN’ALTRA FIGURACCIA? LE CAUSE

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LA PENALITA’ INFLITTA A LECLERC

LA GRIGLIA DI PARTENZA

FERRARI: SERVE FARE TABULA RASA E PUNTARE AL 2022. MA PER BINOTTO IL TEMPO STRINGE…

TOTO WOLFF: “HAMILTON E’ STATO INCREDIBILE, MA IN GARA SARA’ DURA”

CHARLES LECLERC SOTTO DOPPIA INVESTIGAZIONE, RISCHIA UNA PENALITA’!

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

ANALISI DELLE QUALIFICHE: ZONA PUNTI OBIETTIVO MASSIMO PER LA FERRARI

ANCHE KIMI RAIKKONEN SOTTO INVESTIGAZIONE

CHARLES LECLERC: “LA FERRARI NON ERA INGUIDABILE, SOLO UN PROBLEMA DI ASSETTO”

SEBASTIAN VETTEL: “LA MACCHINA NON VA, NON C’ERA L’ASSETTO IDEALE PER LA PIOGGIA”

LEWIS HAMILTON: “AMO LA PIOGGIA, DOMANI NON DEVO FARE ERRORI”

MAX VERSTAPPEN: “IN GARA FAREMO BENE”

VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE QUALIFICHE

VALTTERI BOTTAS: “NON SONO RIUSCITO A SFRUTTARE LE GOMME”

CARLOS SAINZ: “UNO SPLENDIDO TERZO POSTO”

ESTEBAN OCON: “BELLO TORNARE IN Q3”

ANTONIO GIOVINAZZI: “HO PERSO LA MACCHINA SUL CORDOLO, POTEVO ARRIVARE IN Q2”

KIMI RAIKKONEN: “NON HO POTUTO COMPLETARE L’ULTIMO TENTATIVO”

LANDO NORRIS: “MAI GUIDATO SUL BAGNATO IN QUALIFICA”

CARLOS SAINZ UNICO SORRISO FERRARI

RUSSELL PORTA LA WILLIAMS IN Q2

LA RENAULT SOSTITUISCE IL CAMBIO DI RICCIARDO

LEWIS HAMILTON SI CONFERMA L’UNICO MAGO DELLA PIOGGIA

ALBON: “IL NOSTRO RITMO GARA E’ CONSIDEREVOLE”

INDYCAR: SCOTT DIXON VINCE GARA-1 DEL ROAD AMERICA

PIERRE GASLY: “OTTIME PROSPETTIVE PER LA GARA”

GEORGE RUSSELL: “NON MI ASPETTAVO LA Q2”

16.51 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, griglia di partenza, classifiche, statistiche, analisi, dichiarazioni e tantissimo altro. Un saluto sportivo!

16.50 Si profila dunque domani il duello più atteso tra Hamilton e Verstappen, con la Mercedes chiaramente favorita per il successo. Il britannico ha firmato la pole n.89 della carriera, migliorando il proprio record. Ferrari disastrosa sotto l’acqua: 10° Vettel, 11° Leclerc, eliminato nella Q2. La SF1000 è inguidabile.

16.49 La classifica della Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:19.273 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.216 3

3 Carlos SAINZ McLaren+1.398 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.428 3

5 Esteban OCON Renault+1.649 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.652 3

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.738 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.755 4

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.919 3

10 Sebastian VETTEL Ferrari+2.378 5

16.47 HAMILTON MAGO DELLA PIOGGIA! Si migliora ancora, 1’19″273! Stampa la pole addirittura con 1″216 su Verstappen. Da anni il britannico è il numero uno anche sul bagnato. 3° Sainz con la McLaren a 1″398. Seguono Bottas, Ocon, Norris, Albon, Gasly e Ricciardo. Vettel mestamente decimo a 2″378 da Hamilton. Ferrari umiliata nuovamente, come sabato scorso.

16.46 TESTACODA DI VERSTAPPEN, NIENTE DA FARE! ERA AL LIMITE! SUPERLATIVO SAINZ, E’ TERZO!

16.45 PAZZESCO OCON, TERZO CON LA RENAULT! VERSTAPPEN SI STA MIGLIORANDO NELL’ULTIMO TENTATIVO!

16.44 RISPOSTA DI HAMILTON! PERENTORIA! 1’19″702, addirittura 0.787 rifilati a Verstappen.

16.44 GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’20″489, 0.160 su Hamilton grazie ad un grande ultimo settore. Ma ora arriva la risposta del campione del mondo…

16.42 Albon sorprende e sale in terza piazza a 0.602 da Hamilton, davanti al compagno di squadra Verstappen! Vettel scavalca Ricciardo ed è nono, ma a 1″9 da Hamilton…

16.41 RISPONDE HAMILTON! 1’20″649, 0.387 davanti a Bottas. Pioggia o asciutto, ma è sempre e solo Mercedes. Un monopolio che annoia.

16.40 BOTTAS SI PRENDE LA LEADESHIP! 1’21″036! 0.236 meglio di Hamilton, Verstappen a mezzo secondo.

16.40 Ocon pazzesco, è terzo.

16.40 Vettel sprofonda in ultima posizione a 2 secondi da Hamilton…

16.39 HAMILTON GELA VERSTAPPEN! Rifila 3 decimi all’olandese! 3° Gasly con l’AlphaTauri a 0.407!

16.38 Si migliora Verstappen, 1’21″570. Norris secondo a 0.218!

16.38 Buon giro di Vettel, settimo a 1″5. D’altronde la Ferrari è questa…

16.37 Hamilton è secondo a 0.265 da Verstappen! Terzo Bottas a 4 decimi! Seguono Ocon, Albon, Norris e Gasly.

16.37 VERSTAPPEN IN TESTA! 1’21″800! Ha davvero pennellato le curve sul bagnato!

16.35 L’intensità della pioggia è aumentata.

16.34 INIZIA LA Q3! Ultimi 12 ,minuti per delineare la griglia di partenza!

16.32 Verstappen già pronto al semaforo per la Q3. Sarà il primo a scendere in pista.

16.30 Per la pole-position si profila una lotta a tre tra Hamilton, Verstappen e Bottas. Per Vettel qualsiasi posizione guadagnata rispetto alla Q2 sarebbe un buon risultato. La SF1000 ha palesato una grave carenza di grip: il bagnato non ha aiutato la Ferrari.

16.28 La classifica dopo la Q2.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:17.825 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.113 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.623 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.832 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.919 3

6 Esteban OCON Renault+0.939 3

7 Carlos SAINZ McLaren+1.011 2

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.189 2

9 Daniel RICCIARDO Renault+1.404 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.720 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.803 4

12 George RUSSELL Williams+1.811 4

13 Lance STROLL Racing Point+1.820 4

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.892 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.386 3

16.27 ELIMINATO LECLERC! E’ il primo degli esclusi! Fuori anche Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen. Si salva invece Vettel, decimo. E’ avvenuto il contrario rispetto ad una settimana fa, quando Leclerc fu 10° e Vettel 11°. Pessima Ferrari.

16.26 Ultimo tentativo per Leclerc, serve un miracolo.

16.25 Piove di più, ma forse non per Hamilton! Il campione del mondo vola in testa con 0.113 su Verstappen!

16.24 Albon è l’unico a migliorare ed è settimo a 1″189. Sempre 11° Leclerc, 10° Vettel.

16.23 AUMENTA LA PIOGGIA! Una pessima notizia per Charles Leclerc, che rischia seriamente l’eliminazione! 3 minuti al termine.

16.22 Leclerc si gioca l’ultima carta a disposizione e cambia le gomme.

16.20 Norris sale in terza piazza con la McLaren a 0.510 da uno scatenato Verstappen. Al momento Vettel è 10°, Leclerc 11°. La pioggia, alla resa dei conti, non ha aiutato la Ferrari.

16.19 Verstappen si migliora: 1’17″938.

16.18 Gasly ributta fuori Leclerc inserendosi in nona piazza.

16.18 Leclerc risale in decima piazza, ma è sul filo.

16.17 Leclerc al momento è fuori, 11°. Rischia anche Vettel, ottavo. Verstappen in testa, poi Hamilton, Bottas, Ricciardo, Norris, Sainz, Albon.

16.16 VERSTAPPEN! 1’18″155! L’olandese si conferma l’unico anti-Mercedes. E’ primo con 0.586 su Hamilton. Soffrono le Ferrari: 10° Leclerc, 14° Vettel. Rischio taglio molto concreto.

16.16 Ed ecco Hamilton, inesorabile. In testa con 0.265. 3° Gasly a 1″166.

16.15 Verstappen sale in seconda piazza, ma ad un secondo da Bottas. Mercedes che sul bagnato sta facendo ancor più la differenza grazie al DAS che consente di portare meglio in temperatura le gomme.

16.13 Bottas impressionante. 1’19″006. Rifila 2 secondi a Vettel. Terzo Leclerc a 1″484. Primo giro lento per Hamilton.

16.12 Si lancia Vettel con pista libera.

16.10 INIZIA LA Q2! La Ferrari sceglie nuovamente di entrare in pista per prima.

16.09 Da segnalare il 12° posto di George Russell: la Williams non superava la Q1 dal 2018.

16.08 I piloti eliminati nella Q1: Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi e Grosjean. Sorprende in particolare la presenza di Perez: la Racing Point ha patito più di tutte l’asfalto bagnato.

16.07 Mercedes padrona anche sotto l’acqua, Verstappen rischia una penalità per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Ferrari, dopo un avvio esaltante, ha faticato tantissimo: 11° Vettel, 13° Leclerc. Non sarà semplice superare il taglio della Q2…

16.06 Conclusa la Q1 bagnata. La classifica:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:18.188 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.109 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.316 1

4 Carlos SAINZ McLaren+0.402 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.603 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.474 1

7 Esteban OCON Renault+1.499 2

8 Lance STROLL Racing Point+1.509 2

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.636 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+2.004 2

11 Sebastian VETTEL Ferrari+2.055 2

12 George RUSSELL Williams+2.194 2

13 Charles LECLERC Ferrari+2.683 2

14 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.694 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.952 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.184 2

17 Sergio PEREZ Racing Point+3.419 2

18 Nicholas LATIFI Williams+3.571 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 2

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 1

16.05 Max Verstappen sale in seconda posizione a 0.109 da Hamilton. Attenzione però: ha ottenuto questo tempo mentre erano esposte le bandiere gialle nell’ultimo settore. Rischia una penalità?

16.04 BANDIERA ROSSA! Finisce con 13 secondi di anticipo la Q1 perché si è fermata a bordo pista l’Alfa Romeo di Giovinazzi!

16.03 Ultimo minuto, Leclerc sta rischiando: è 11°. Vettel 9°.

16.02 Giovinazzi perde il controllo dell’Alfa Romeo e va a sbattere con il posteriore contro le barriere. Riesce a ripartire, ma la macchina è danneggiata.

16.00 Hamilton non ci sta e si riprende la vetta in 1’18″188. La Ferrari aveva entusiasmato nelle prime battute sul bagnato, ora fatica: 8° Vettel, 10° Leclerc.

15.59 SAINZ DAVANTI! 1’18″741 per il pilota della McLaren, 0.340 meglio di Hamilton. Poi Norris, Bottas, Ricciardo, Ocon, Verstappen, Vettel e Leclerc.

15.59 Cambio gomme per Leclerc, che monta delle full wet nuove.

15.58 NORRIIIIISSS!! 1’19″128. Attenzione alle sorprese. McLaren davanti con mezzo secondo su Bottas e Hamilton!

15.57 Risale Vettel, settimo a 1″207, appena alle spalle di Leclerc.

15.56 Ocon con la Renault è secondo! Leclerc scivola in sesta piazza, attenzione a Vettel solo 12°.

15.56 La Mercedes, anche grazie all’utilizzo del DAS, brilla anche sotto la pioggia. Hamilton riprende la testa con 0.070 su Bottas.

15.55 Bottas si migliora tantissimo, 1’19″734. Dà quasi 9 decimi a tutti. Ma la pista sta migliorando costantemente…

15.54 Verstappen si prende la testa in 1’20″621, 0.128 meglio di Bottas. 3° Leclerc a 0.250, poi Ocon, Raikkonen e Norris. 8° Vettel a 1″281.

15.53 RISPONDE LECLEEEEEEEEEEEERC! 0.082 meglio di Hamilton! Super Ferrari sotto la pioggia.

15.53 HAMILTON COLPISCE! In testa con 9 decimi su Leclerc!

15.52 VERSTAPPEN! Secondo a soli 85 millesimi da Leclerc.

15.50 TEMPONE DI LECLERC! 1’23″072! Bottas secondo a 0.121. 3° un super Giovinazzi a 7 decimi. Settimo Vettel a 1″163. Da vedere se ora la pioggia si intensificherà o meno. Hamilton per ora sarebbe fuori dalla Q2!

15.49 Russell si porta davanti con la Williams, 2 decimi su Vettel. Altissimo il primo giro di Bottas.

15.49 1’14″235 per Vettel, Giovinazzi a un decimo. Leclerc a 0.423.

15.47 A breve la pioggia dovrebbe tornare ad aumentare di intensità, dunque è fondamentale ottenere subito un buon tempo!

15.46 Solleva tantissima acqua Vettel. Davvero oggi sarà il pilota a fare la differenza, più della macchina.

15.46 INIZIATE LE QUALIFICHE! SEMAFORO VERDE PER LA Q1!

15.44 TUTTE LE MACCHINE INCOLONNATE AL SEMAFORO! Sembra un casello autostradale! Sarà la Ferrari di Sebastian Vettel il primo a scendere in pista. Alle sue spalle Leclerc. Il Cavallino Rampante vuole avere una visibilità migliore, perché si alzerà tanta acqua e chi sta dietro non vedrà benissimo.

15.43 Asfalto ovviamente completamente bagnato, serviranno le gomme full wet. Ora sta piovendo molto meno. Logicamente i piloti entreranno tutti in pista e gireranno senza mai fermarsi, perché la pista potrebbe migliorare (o peggiorare…) con il passare dei minuti e dei giri.

15.41 Lo sguardo di Sebastian Vettel a 5 minuti dall’inizio!

15.39 Attenzione perché la Q1 potrebbe risultare decisiva. Se si disputasse la Q1 e venissero cancellate Q2 e Q3, la griglia di partenza sarebbe delineata dai tempi proprio della Q1! Conterebbero invece i crono della Q2 qualora venisse cancellata solo la Q3.

15.36 SI COMINCIA! Alle 15.46 via alla Q1! La pioggia concede una breve tregua!

15.35 Dal satellite si presume che tra 15 minuti l’intensità della pioggia possa diminuire.

15.33 La deadline è quella delle 19.00. Per ora sono alte le probabilità che le qualifiche vengano rinviate a domani alle ore 10.00.

15.28 Continua a girare la Safety Car, ma per ora non vi sono i presupposti per gareggiare.

awaiting the qualification of the #AustrianGP, ​​it seems that the rain will continue!🌧️ @F1 pic.twitter.com/UhUmKsRuqQ — Gaby Cardoso (@GabyCar85) July 11, 2020

15.24 Qualora non si dovesse gareggiare, le qualifiche verrebbero recuperate domani alle 10.00.

15.22 Il direttore di gara darà un warning ai piloti quando mancheranno 10 minuti all’inizio della Q1.

15.20 La pioggia cade dinanzi al box della Ferrari.

Driving rain washes out final practice at F1’s Styrian Grand Prixhttps://t.co/o4XqQZKedx pic.twitter.com/gEhlGB3uK3 — IndiaTVSports (@IndiaTVSports) July 11, 2020

COSA SUCCEDE SE NON SI DISPUTANO LE QUALIFICHE? GLI SCENARI

FP3 RINVIATE: PIOVE A DIROTTO A ZELTWEG

BINOTTO: “CI SIAMO CONCENTRATI SULLE NOVITA’, SENZA CERCARE IL TEMPO”

TOTO WOLFF: “SPERIAMO IL METEO MIGLIORI, ALTRIMENTI QUALIFICHE DOMENICA MATTINA”

ROSS BRAWN: “PENSIAMO DI SPOSTARE LE QUALIFICHE A DOMENICA MATTINA”

PREVISIONI METEO GP STIRIA 2020: PIOGGIA AL 100%, POSSIBILI INONDAZIONI

QUALIFICHE GP STIRIA F1 IN TV: LA GUIDA COMPLETA

F1, PRESENTAZIONE QUALIFICHE GP STIRIA 2020

COSA SUCCEDE SE LE QUALIFICHE VENGONO ANNULLATE? I POSSIBILI SCENARI E IL REGOLAMENTO

QUALI SONO I NUOVI AGGIORNAMENTI PORTATI DALLA FERRARI? ANDIAMO A SCOPRIRLI

CALENDARIO F1: IMOLA POTREBBE OSPITARE UNA GARA, USA A FORTE RISCHIO

IL DELEGATO FIA: “PREVISIONI METEO PESSIME: POTREMMO SPOSTARE LE QUALIFICHE A DOMENICA”

MAX VERSTAPPEN, L’UNICO ANTI-MERCEDES

CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E TV DELLE QUALIFICHE (SABATO 11 LUGLIO)

GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI FUNZIONANO? ECCO I BENEFICI CHE HANNO PORTATO

LE FERRARI SONO LE PIU’ LENTE IN RETTILINEO: LA CLASSIFICA DELLE VELOCITA’ DI PUNTA

LA GRANDE AMMUCCHIATA ALLE SPALLE DI MERCEDES E RED BULL

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE

ANALISI DELLE QUALIFICHE: FERRARI DA DECIFRARE

SEBASTIAN VETTEL: “LA FERRARI E’ MIGLIORATA. LA PIOGGIA POTREBBE DARCI UNA MANO”

CHARLES LECLERC: “LA MACCHINA HA DEL POTENZIALE, DOBBIAMO SFRUTTARLO”

MATTIA BINOTTO: “GP AL MUGELLO IMPORTANTISSIMO, CIRCUITO DI PROPRIETA’ FERRARI”

LE PREVISIONI METEO DELLE QUALIFICHE: NUBIFRAGIO IN ARRIVO A ZELTWEG!

GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITA GIA’ OGGI? ECCO COME SI PARTIREBBE CON LE QUALIFICHE CANCELLATE

TOTO WOLFF: “SULLA MACCHINA DI HAMILTON C’ERA QUALCHE PROBLEMA”

CHRIS HORNER: “GRANDE PIOGGIA IN ARRIVO, NON SO SE SI DISPUTERANNO LE QUALIFICHE”

LEWIS HAMILTON: “FACCIO LA DANZA DELL’ASCIUTTO, PARTIRE SESTO FAREBBE SCHIFO”

VALTTERI BOTTAS: “NON HO SPINTO AL 100%, ABBIAMO LAVORATO SUL SET-UP”

MAX VERSTAPPEN: “LA MACCHINA E’ MOLTO MEGLIO, RED BULL SULLA STRADA GIUSTA”

ALEXANDER ALBON: “ABBIAMO PROVATO COSE NUOVE, ALCUNE FUNZIONANO”

LANDO NORRIS: “UN ERRORE STUPIDO. NON STO BENE FISICAMENTE”

CARLOS SAINZ: “UN BUON VENERDI’, MI SONO TROVATO BENE CON LA MACCHINA”

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI RACING POINT

DANIEL RICCIARDO: “SONO ANDATO CONTRO LE BARRIERE, ERRORE MIO. IL GINOCCHIO STA BENE”

ANTONIO GIOVINAZZI: “SIAMO PIU’ VELOCI DI SETTIMANA SCORSA”

VIDEO LA PENALITA’ A LANDO NORRIS

VIDEO L’INCIDENTE DI DANIEL RICCIARDO

VIDEO UN GIRO AL MUGELLO ON BOARD DELLA FERRARI

VIDEO GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI

CLASSIFICA GIRI PERCORSI NELLE PROVE LIBERE: CARLOS SAINZ SCATENATO

ORARI FP3 E QUALIFICHE: GUIDA SKY E TV8 (SABATO 11 LUGLIO)

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

MATTIA BINOTTO: “UN’EMOZIONE CORRERE AL MUGELLO”

UFFICIALE IL GP DI TOSCANA 2020 AL MUGELLO

UFFICIALE ANCHE IL GP DI RUSSIA A SOCHI

IPOTESI PIOGGIA: QUALIFICHE CHE POTREBBERO DISPUTARSI DOMENICA MATTINA

HELMUT MARKO SU SEBASTIAN VETTEL IN RED BULL NEL 2021: “PORTE CHIUSE PER LUI!”

La classifica del Mondiale piloti – La classifica costruttori – I nuovi aggiornamenti della Ferrari

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Ad appena cinque giorni di distanza, sarà ancora il circuito di Zeltweg ad ospitare il secondo appuntamento del Mondiale. La prima gara è rimasta impressa nella mente degli appassionati grazie ad un finale pirotecnico e denso di capovolgimenti di fronte. Memorabili poi i sorpassi messi a segno da Charles Leclerc con una Ferrari tutt’altro che competitiva. E proprio la scuderia italiana sarà la grande osservata speciale di oggi. Sulla SF1000 verranno provati i primi, attesissimi aggiornamenti. In fabbrica si è lavorato giorno e notte a Maranello. Troppo grave la situazione per prendersela comoda. Il pacchetto completo di novità sarebbe dovuto pervenire per il GP d’Ungheria, quando dovremmo vedere in pista una vera e propria versione B della macchina. Eppure si è riusciti ad anticipare l’utilizzo di alcuni pezzi con una settimana di anticipo. Di sicuro la Rossa proverà un nuovo fondo che dovrebbe limitare la resistenza all’avanzamento in rettilineo; inoltre non è escluso che vengano testate una nuova ala anteriore ed una posteriore. Resta il problema del motore, sul quale non sarà possibile fare miracoli in tempi brevi.

La Ferrari non si attende voli pindarici, ma di sicuro dei passi avanti. Ragionevolmente il team più vincente della storia della F1 auspica una posizione alle spalle di Mercedes e Red Bull, ma migliore rispetto a Racing Point, McLaren e Renault. Di sicuro, salvo imponderabili ribaltoni, sarà ancora la Mercedes a farla da padrona, forte di una W11 che non evidenzia punti deboli. In casa Red Bull vige grande preoccupazione a seguito del doppio ritiro iniziale: l’affidabilità rischia di rappresentare una zavorra sulle ambizioni iridate di Max Verstappen.

Si prevede dunque un altro appassionante fine settimana di F1. Peraltro nelle qualifiche di domani sono alte le probabilità di pioggia e ciò contribuirebbe a rimescolare ulteriormente le carte. Appuntamento dunque alle 11.00 per la prima sessione di prove libere del GP di Stiria 2020 di F1. Le FP2 scatteranno invece alle 15.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

PRESENTAZIONE GP STIRIA 2020 E I PRECEDENTI INSOLITI DEL GP DI PESCARA E DEL GP DEL CAESAR PALACE

GP STIRIA 2020, PROVE LIBERE 10 LUGLIO: LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI PROVE LIBERE GP STIRIA F1 2020 (10 LUGLIO)

PRESENTAZIONE PROVE LIBERE DI OGGI

LE PREVISIONI METEO DELLE PROVE LIBERE

SEBASTIAN VETTEL VERSO LA RED BULL: MA MAX VERSTAPPEN NON SEMBRA FAVOREVOLE…

SCOMMESSE GP STIRIA 2020 F1: LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

CAMBIO DI POWER-UNIT SULLA WILLIAMS DI RUSSELL: UN ALLARME ANCHE PER LA MERCEDES

LANDO NORRIS PRIMO NELLA POWER-RANKINGS: CHE COS’E’ QUESTA CLASSIFICA

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA FERRARI PER IL GP DI STIRIA: ECCO COSA CAMBIERA’

FERRARI CARICA DI AGGIORNAMENTI, ORA GLI AVVERSARI DEVONO AVERE PAURA?

GP STIRIA 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV DEL WEEKEND

SEBASTIAN VETTEL E LA NECESSITA’ DI CAMBIARE ROTTA IN STIRIA

LE PREVISIONI METEO PER IL GP STIRIA 2020: PIOGGIA IN QUALIFICA, GARA SULL’ASCIUTTO?

SEBASTIAN VETTEL: “ALLA RED BULL DIREI DI SI’, E’ UNA MACCHINA VINCENTE”

CHARLES LECLERC: “CI ASPETTIAMO CHE GLI AGGIORNAMENTI FUNZIONINO, DOVREMO COGLIERE LE OCCASIONI”

VIDEO SEBASTIAN VETTEL: “ACCETTEREI IL SEDILE DELLA RED BULL”

VIDEO CHARLES LECLERC: “NON SO SE GLI AGGIORNAMENTI BASTERANNO PER LOTTARE PER IL PODIO”

LA FERRARI ANTICIPA UNA PARTE DEL PACCHETTO AERODINAMICO

FERRARI CON UN NUOVO FONDO: QUALI VANTAGGI GARANTISCE?

FERRARI CON UNA NUOVA ALA ANTERIORE: CHE VANTAGGI GARANTISCE ALLA ROSSA?

NUOVA ALA POSTERIORE PER LA FERRARI? POSSIBILE ALTRA NOVITA’ PER LECLERC E VETTEL

LEWIS HAMILTON: “CONCENTRATO SULL’OBIETTIVO FINALE. BENE IL RITORNO DI ALONSO”

VALTTERI BOTTAS: “NON VEDO L’ORA DI POTER FARE IL BIS”

MAX VERSTAPPEN: “VETTEL ALLA RED BULL? ALBON E’ VELOCE”

ALEXANDER ALBON: “NON HO PARLATO CON HAMILTON. NON HA FATTO APPOSTA”

LANDO NORRIS: “FERRARI HA TANTI PUNTI DI FORZA E UN PACCHETTO MIGLIORE DI MCLAREN”

CARLOS SAINZ: “LA FERRARI USCIRA’ DAL MOMENTO DI DIFFICOLTA’, LA MCLAREN HA FATTO PROGRESSI”

DANIEL RICCIARDO: “NON SONO SORPRESO DELL’ARRIVO DI ALONSO, LA MACCHINA DA’ BUONE SENSAZIONI”

SERGIO PEREZ: “STIMOLANTE LOTTARE CONTRO LA FERRARI”

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI ALPHA TAURI

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI WILLIAMS

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI HAAS

KIMI RAIKKONEN: “IL RITORNO DI ALONSO NON MI SORPRENDE”

ANTONIO GIOVINAZZI: “MI DO 8,5 PER LA PRIMA GARA. PUNTO ALLA FERRARI”

VIDEO ANTONIO GIOVINAZZI: “SOGNO DI GUIDARE LA FERRARI”

Foto: Lapresse