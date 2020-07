LIVE F1, GP Stiria 2020 DIRETTA: speranze per le FP3, qualifiche in forse per la pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.30 Anche la Racing Point scruta il cielo. Al momento non piove, ma si sta scurendo…

Loading...

Loading...

It’s not raining at the moment even if the sky begins to darken ! Rain or not ? ⏳#F1 #StyrianGP pic.twitter.com/j5SgMiAsOS — BWT Racing Point F1 FANS (@BWTRacingPoint) July 11, 2020

9.26 Il peggio della precipitazione dovrebbe materializzarsi al pomeriggio, proprio per le qualifiche. Si potrebbero dunque disputare le FP3, che a quel punto risulterebbero decisive per delineare la griglia di partenza.

8.55 Il cielo tuttavia è coperto, la precipitazione si sta avvicinando.

8.50 Al momento non sta piovendo a Zeltweg. La temperatura è di 21°.

8.31 Le previsioni non sembrano lasciare dubbi. Le probabilità di pioggia vengono date al 100%.

Everything south west of Spielberg on this image is heavy rain at midday and will travel through the circuit during the time of qualifying. #F1 #StyrianGP #AustrianGP pic.twitter.com/xjD8bb3Hpz — F1 Updates (@F1_updates) July 11, 2020

8.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 e qualifiche del GP di Stiria 2020 di F1. Si riuscirà a gareggiare? Sono attese intense precipitazioni per tutto il giorno.

La griglia di partenza se contassero le FP2

QUALI SONO I NUOVI AGGIORNAMENTI PORTATI DALLA FERRARI? ANDIAMO A SCOPRIRLI

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Stiria 2020 di F1. Oggi, sulla carta, andrebbero in scena le FP3 e le qualifiche, tuttavia il condizionale è d’obbligo: un violento nubifragio dovrebbe abbattersi su Zeltweg, mettendo addirittura a rischio lo svolgimento del programma di giornata. Qualora la pioggia cadesse eccessivamente copiosa, il rischio sarebbe quello di allagare la pista, rendendola di fatto insicura ed impraticabile.

Il regolamento prevede che, in caso di mancata disputa delle qualifiche e qualora non vengano recuperate, a far fede per la stesura della griglia di partenza siano i tempi dell’ultima prova cronometrata utile, in questo caso le FP2. A partire in pole sarebbe dunque Max Verstappen (Red Bull) davanti a Valtteri Bottas (Mercedes), mentre Lewis Hamilton, in difficoltà per tutto il venerdì, scatterebbe dalla sesta casella. Per la Ferrari si prospetterebbe una nuova gara di passione, con una rimonta da compiere complicata come e forse più della settimana scorsa: Charles Leclerc occupa infatti l’ottava piazza virtuale in griglia, Sebastian Vettel addirittura la sedicesima.

Insomma, a Maranello l’auspicio è che, in qualche modo, si riesca a gareggiare. Peraltro la pioggia potrebbe anche favorire la SF1000, il cui punto debole è il motore: una qualifica caotica garantirebbe imprevedibilità ed anche imponderabili ribaltoni nelle gerarchie. Gli aggiornamenti hanno portato dei benefici in termini di percorrenza in curva e di riduzione dell’effetto drag, tuttavia il gap da Mercedes e Red Bull resta ancora notevole.

L’appuntamento, pioggia permettendo, è per le 12.00 con le FP3; alle 15.10 sarà poi il turno delle qualifiche. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live di F1. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse