LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: Ferrari, serve una reazione d’orgoglio. Si parte alle 15.10

RACING POINT NON ESALTANTE IN QUALIFICA, MA IL SALTO DI QUALITA’ RESTA DISARMANTE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Austria 2020 di F1, primo appuntamento del Mondiale che ha preso il via in estate a seguito dell’emergenza sanitaria che ha investito il mondo. I favori del pronostico, neanche a dirlo, pendono completamente a favore della Mercedes. Dalla pole-position scatterà Valtteri Bottas, affiancato dal campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico ieri è stato graziato dopo essere stato messo doppiamente sotto investigazione dalla FIA: in primo luogo per aver oltrepassato il track limit nel primo tentativo della Q3, in secondo per non aver rallentato in regime di bandiere gialle dopo l’escursione del compagno di squadra nella ghiaia. Sarebbe una sorpresa se all’arrivo non trionfasse una macchina della scuderia di Stoccarda, con il britannico che partirà favorito nei confronti del finlandese.

L’unico che potrebbe creare qualche reale grattacapo alla Frecce Nere è Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, vincitore a Zeltweg nel 2018 e 2019, inseguirà un difficilissimo tris puntando sulla strategia. Sarà l’unico dei top10, infatti, a scattare con le gomme medie, grazie all’azzardata ma vincente strategia messa in atto in qualifica nel corso della Q2. Ciò implica che il figlio d’arte effettuerà un primo stint sicuramente più lungo rispetto alle Mercedes e questo potrebbe favorirlo. Oggi, inoltre, è attesa una temperatura più alta rispetto a ieri ed il rendimento degli pneumatici potrebbe mutare, provocando effetti inaspettati.

Si prospetta una domenica di passione per la Ferrari. Charles Leclerc scatterà 7°, Sebastian Vettel 11°. Per entrambi la parola d’ordine sarà portare a casa più punti possibili. Da valutare la consistenza sulla lunga distanza di McLaren, Racing Point e Renault. Pur senza attendersi rimonte colossali, è lecito sperare che la SF1000 possa quando meno recuperare qualche posizione rispetto alla griglia di partenza. Qualora dovesse maturare un podio, si tratterebbe di una vera e propria impresa, oggettivamente non preventivabile se non accadranno imprevisti a diversi avversari.

L’appuntamento per la gara del GP d’Austria 2020 è per le ore 15.10. Non perdetevi neppure un appuntamento con la nostra Diretta Live. Buon divertimento!

Foto: Lapresse