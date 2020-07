LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: via alle qualifiche! La Ferrari a caccia della seconda fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.03 Bravo Giovinazzi. 1’05″478, fa meglio di 91 millesimi rispetto a Raikkonen. E’ un punto di partenza.

Loading...

Loading...

15.03 Gomme soft chiaramente per le due Alfa Romeo. Primo settore favorevole a Giovinazzi nel confronto diretto con Raikkonen.

15.02 Dentro anche l’Alfa Romeo con Giovinazzi e Raikkonen. Entrambi dovranno superarsi per evitare la tagliola della Q1.

15.01 Latifi, dopo il botto nelle FP3, è il primo a scendere in pista con la Williams.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP d’Austria 2020 di F1!

14.58 La Q1 durerà 18 minuti e verranno eliminati gli ultimi 5 piloti.

14.57 Per quanto riguarda il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), il primo obiettivo sarà superare lo scoglio della Q1. Non sarà semplice.

14.55 In 17 occasioni (53,1%) il vincitore è partito dalla prima fila in Austria.

14.52 Sovente la pole a Zeltweg non risulta decisiva. In 9 occasioni (28,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.50 La Ferrari comanda in maniera indiscutibile la graduatoria relativa alle pole position. La Scuderia di Maranello ne ha realizzate ben 8. I team più vicini, ovvero Lotus, McLaren e Mercedes, inseguono con la metà delle partenze al palo (4). Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula 1, anche Renault (3) e Williams (3) vantano pole position nel GP d’Austria.

14.46 Cielo parzialmente nuvoloso a Zeltweg, nessun rischio di pioggia.

14.42 Due i piloti italiani capaci di realizzare una pole position a Zeltweg, curiosamente entrambi a bordo di una Benetton. Si tratta di Teo Fabi (1986) e Giancarlo Fisichella (1998).

14.38 La situazione per la Ferrari è chiara. Vettel ha raccontato di una carenza di grip ed aerodinamica della macchina. La SF1000 paga dazio anche in rettilineo rispetto alla Mercedes, in media tra i ed i 7 km/h. Binotto ha ammesso l’errore progettuale: “Abbiamo fatto un passo indietro, speriamo in Ungheria di farne tanti in avanti“. A Budapest arriverà la versione B. Intanto bisogna limitare i danni e portare a casa più punti possibili.

14.34 Il record di pole-position a Zeltweg è detenuto da tre piloti. Si tratta di Niki Lauda (1974, 1975, 1977), René Arnoux (1979, 1980, 1981) e Nelson Piquet (1982, 1984, 1987). Dunque, Arnoux detiene il record di partenze al palo consecutive, essendo l’unico ad averne conquistate tre di fila. Fra i conduttori in attività, Lewis Hamilton (2015, 2016) e Valtteri Bottas (2017, 2018) sono già arrivati a quota 2, dunque oggi potrebbero eguagliare il record.

14.30 Ipotizzando una gerarchia con Mercedes seguita da Red Bull, Racing Point e Ferrari, saranno dunque Renault e McLaren a giocarsi l’accesso alla Q3. Chi resterà fuori? Finora la scuderia francese si è fatta preferire, denotando importanti segnali di crescita.

14.28 Un controllo al limite da parte di Lewis Hamilton nelle FP3.

Get a wiggle on! You have until qualifying starts to get your 2020 #F1Fantasy team locked in! ⏰ Pick your team NOW! >> https://t.co/dYTVH7khw6 pic.twitter.com/wv4dC6UWpJ — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

14.27 Non è cambiato il regolamento delle qualifiche. Tutte e venti le vetture prenderanno parte alla Q1, la cui durata sarà di 18 minuti. I cinque piloti più lenti verranno eliminati, mentre gli altri quindici si sfideranno nella Q2, lunga 15 minuti. Nuovo “taglio” delle cinque monoposto peggiori, con i dieci superstiti a lottare per la pole position nella Q3, la cui durata sarà di 12 minuti.

14.24 La Red Bull, per lo meno con Verstappen, si è avvicinata alla Mercedes nel corso delle FP3. Il gap potrebbe risultare più ridotto del previsto. E non è escluso che l’olandese mediti di scavalcare almeno Bottas. Cambierebbe tutto in ottica gara…

14.21 Il record della pista fu realizzato lo scorso anno da Charles Leclerc in 1’03″003. La sensazione è che le Mercedes possano abbassarlo. Il timore è che il ferrarista potrebbe rimanere distante.

14.18 Vediamo invece i precedenti dei piloti Ferrari in Austria. Nessuno dei due ha mai vinto.

SEBASTIAN VETTEL

2014 (RED BULL) – Ritirato

2015 (FERRARI) – 4°

2016 (FERRARI) – Ritirato

2017 (FERRARI) – 2°

2018 (FERRARI) – 3°

2019 (FERRARI) – 4°CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° [POLE POSITION]

14.14 Di seguito i 25 podi della Ferrari a Zeltweg.

1964 Lorenzo Bandini (1°)

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Gilles Villeneuve (3°)

1979 Gilles Villeneuve (2°)

1983 René Arnoux (2°)

1984 Michele Alboreto (3°)

1985 Michele Alboreto (3°)

1986 Michele Alboreto (2°), Stefan Johansson (3°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Eddie Irvine (1°)

2000 Rubens Barrichello (3°)

2001 Michael Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2016 Kimi Räikkönen (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°), Sebastian Vettel (3°)

2019 Charles Leclerc (2°)

14.09 L’ultima pole-position della Ferrari a Zeltweg risale al 2019 con Charles Leclerc. Quest’anno sarà un’altra storia.

14.00 Chi sembra non voler lasciare scampo alla concorrenza è Lewis Hamilton. Il campione del mondo ha dominato tutte e tre le sessioni di prove libere disputate. Sembra giocare al gatto col topo, forte di una Mercedes straordinaria.

13.54 Per quanto visto nel corso delle prime tre sessioni di prove libere, la Mercedes sembra un gradino sopra la concorrenza. Forse il solo Max Verstappen, con un giro perfetto ed aumentando i giri del motore Honda, potrebbe provare a strappare la prima fila con la Red Bull. Ferrari in grossa difficoltà, nelle FP3 Leclerc e Vettel hanno chiuso anche alle spalle della Racing Point di Perez. Si profila per il Cavallino Rampante l’incubo della terza, se non addirittura quarta fila! Va scongiurato a tutti i costi!

13.50: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Pomeriggio soleggiato a Zeltweg, si assegna la prima pole position di questa tormentata stagione e si definisce la griglia di partenza per l’avvincente gara di doma

Cronaca FP3 – Classifica tempi FP3

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Pomeriggio soleggiato a Zeltweg, si assegna la prima pole position di questa tormentata stagione e si definisce la griglia di partenza per l’avvincente gara di domani. Le tre sessioni di prove libere, disputate tra ieri e questa mattina, hanno delineato i valori i campo: le due Mercedes sono letteralmente imbattibili e vogliono monopolizzare la prima fila, Lewis Hamilton ha dominato fino a questo momento e punta a conquistare la partenza al palo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

La Ferrari è andata in grande difficoltà durante le prove libere, l’obiettivo massimo del Cavallino Rampante sembra essere la seconda fila: le Rosse dovranno correre in difesa e cercare di ottenere il massimo possibile. Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovranno inventarsi una magia, si profila una battaglia con le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, mentre Max Verstappen con la Red Bull sembra essere avvantaggiato nella corsa verso il terzo posto. Attenzione anche all’altra Red Bull di Alexander Albon e alla Renault di Daniel Ricciardo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse