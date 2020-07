LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: qualifiche alle 15.00, Ferrari per la seconda fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Pomeriggio soleggiato a Zeltweg, si assegna la prima pole position di questa tormentata stagione e si definisce la griglia di partenza per l’avvincente gara di domani. Le tre sessioni di prove libere, disputate tra ieri e questa mattina, hanno delineato i valori i campo: le due Mercedes sono letteralmente imbattibili e vogliono monopolizzare la prima fila, Lewis Hamilton ha dominato fino a questo momento e punta a conquistare la partenza al palo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

La Ferrari è andata in grande difficoltà durante le prove libere, l’obiettivo massimo del Cavallino Rampante sembra essere la seconda fila: le Rosse dovranno correre in difesa e cercare di ottenere il massimo possibile. Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovranno inventarsi una magia, si profila una battaglia con le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, mentre Max Verstappen con la Red Bull sembra essere avvantaggiato nella corsa verso il terzo posto. Attenzione anche all’altra Red Bull di Alexander Albon e alla Renault di Daniel Ricciardo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

