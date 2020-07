LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: griglia di partenza, Bottas in pole. Vettel fuori nel Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

VETTEL FUORI NELLA Q2: FERRARI UMILIATA

BOTTAS: “HO SPINTO AL LIMITE. E DIRE CHE NON AVEVO OTTIME SENSAZIONI”

16.05 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, griglia di partenza, analisi, approfondimenti, video, dichiarazioni e tantissimo altro. Un saluto sportivo.

16.04 Mercedes inarrivabile, domani Verstappen proverà a rimescolare le carte partendo con le medie. Grande exploit della McLaren: 4° Norris, 8° Sainz. Giornata da dimenticare per la Ferrari: 7° Leclerc a quasi un secondo da Bottas, Vettel addirittura eliminato nella Q2 ed 11°.

16.03 Bottas conquista la terza pole-position in Austria, eguagliando il record di Lauda, Arnoux e Piquet.

16.02 La classifica della Q3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:02.939 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.012 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.538 6

4 Lando NORRIS McLaren +0.687 6

5 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.929 5

6 Sergio PEREZ Racing Point +0.929 6

7 Charles LECLERC Ferrari +0.984 6

8 Carlos SAINZ McLaren +1.032 6

9 Lance STROLL Racing Point +1.090 5

10 Daniel RICCIARDO Renault +1.300 5

16.00 HAMILTON NON CE LA FA PER 12 MILLESIMI! Pole-position di Valtteri Bottas! 3° Verstappen a 0.538, 4° Norris con la McLaren a 0.687. 5° Albon, 6° Perez, 7° Leclerc a 0.984.

16.00 BOTTAS FINISCE NELLA GHIAIA! BANDIERA GIALLA!

15.59 Un minuto al termine, si lancia Leclerc. Hamilton prova a strappare la pole a Bottas. Alto il primo intermedio di Verstappen.

15.58 Tutti in pista per l’assalto finale alla pole.

15.57 La Ferrari, finora, è andata peggiorando di sessione in sessione in queste qualifiche. Ora Leclerc è settimo a 1″6 da Bottas…Ultimo dei piloti che hanno fatto registrare un crono valido.

15.56 La classifica a 4 minuti dal termine:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:02.939 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.122 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.612 5

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.929 4

5 Carlos SAINZ McLaren+1.032 5

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.202 5

7 Charles LECLERC Ferrari+1.600 5

8 Lando NORRIS McLaren- – 5

9 Lance STROLL Racing Point- – 5

10 Daniel RICCIARDO Renault- – 4

15.54 Verstappen è lontanissimo, terzo a 0.612 da Bottas. Albon 4° a 9 decimi. Mercedes inavvicinabile, per ora.

15.52 RECORD DELLA PISTA DI BOTTAS! 1’02″939! Giro pazzesco! Hamilton paga ben 122 millesimi. Terzo Sainz a un secondo. Leclerc è ultimo a 1″6. Una Ferrari troppo brutta per essere vera.

15.50 In pista Mercedes, McLaren e Leclerc.

15.49 Hamilton favoritissimo per la pole. Verstappen sogna di agguantare la prima fila: cambierebbe tutto in vista di domani, quando tra l’altro scatterà con le gomme medie, a differenza dei rivali che avranno le soft.

15.48 Iniziata la Q3.

15.47 Domani Vettel potrà variare la strategia rispetto a Leclerc e scegliere una mescola diversa in partenza. Amarissima consolazione…

15.45 Ora l’ultima sessione, la Q3: 12 minuti per definire la griglia di partenza. Difficile attendersi miracoli da Leclerc, qualificatosi per un soffio proprio a scapito del compagno di squadra Vettel. Questa macchina non è all’altezza.

15.44 Ferrari battuta da Mercedes, Racing Point, McLaren, Red Bull, Renault…Incredibile. Progetto sbagliato della SF1000? Meglio non commentare…

15.43 Verstappen ha ottenuto il miglior tempo con le medie, dunque scatterà con una mescola diversa domani rispetto a tutti gli altri piloti che avranno le soft.

15.42 La classifica dopo la Q2:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:03.015 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.081 4

3 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.731 3

4 Lando NORRIS McLaren +0.804 4

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.845 4

6 Lance STROLL Racing Point +0.940 4

7 Carlos SAINZ McLaren +0.956 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.985 4

9 Daniel RICCIARDO Renault +1.008 4

10 Charles LECLERC Ferrari +1.026 4

11 Sebastian VETTEL Ferrari +1.191 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri +1.290 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.416 4

14 Esteban OCON Renault +1.628 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.676 4

15.42 Ferrari imbarazzante. 10° Leclerc a UN SECONDO da Bottas. 11° ed eliminato Vettel con un gap di +1.191. E’ un’umiliazione storica. Molto peggio del previsto.

15.41 ELIMINATO SEBASTIAN VETTEL! Albon lo sbatte fuori. Figuraccia epocale della Ferrari. Binotto attonito…

15.40 Non si migliora Vettel, ora rischia tantissimo…

15.39 Verstappen non rischia e monta le soft.

15.38 Un minuto al termine, tutti in pista. La Ferrari trema…

15.37 Al momento sarebbero eliminati Gasly, Kvyat, Albon, Ocon e Grosjean. La Ferrari deve evitare un umiliante taglio.

15.35 La classifica a 5 minuti dal termine della Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:03.325 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.205 3

3 Lando NORRIS McLaren +0.615 3

4 Lance STROLL Racing Point +0.630 3

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.657 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.675 3

7 Daniel RICCIARDO Renault +0.698 3

8 Charles LECLERC Ferrari +0.732 3

9 Carlos SAINZ McLaren +0.783 3

10 Sebastian VETTEL Ferrari +1.006 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.039 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.106 3

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.139 2

14 Esteban OCON Renault +1.568 3

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.697 3

15.34 Verstappen si migliora con le medie ed è sesto a 0.675. Comunque non è sicuro di superare il taglio. Sta rischiando tantissimo la Ferrari: 8° Leclerc, 10° Vettel. Ferrari dietro anche a Racing Point, Renault e McLaren. C’è da aggiungere altro?

15.33 Con le medie Max Verstappen è ottavo a 0.770. Quasi certamente monterà le soft.

15.31 Tutti gli altri piloti con le soft. Hamilton avvicina il record della pista in 1’03″325, seguito a 0.205 da Bottas. 3° un superlativo Norris con la McLaren a 6 decimi, poi Stroll, Perez e Ricciardo. Ferrari da incubo: 7° Leclerc a 7 decimi, 10° Vettel ad un secondo! Il tedesco rischia il taglio…

15.30 Attenzione a Max Verstappen, è in pista con gomme medie! Ricordiamo che in gara si parte con la stessa mescola montata nel corso del proprio miglior tentativo della Q2. L’olandese vuole variare la strategia?

15.29 Dentro anche Vettel e Leclerc. Serve un giro di sostanza per mettersi al riparo da sgradite sorprese.

15.28 In pista Bottas e Hamilton, la Mercedes rompe gli indugi.

15.27 Ancora calma piatta in pista.

15.25 Iniziata la Q2.

15.24 Ora la Q2 che durerà 15 minuti. Altri 5 piloti da eliminare. La Ferrari deve stare sull’attenti…

15.23 La Ferrari continua ad annaspare: 5° Leclerc a quasi mezzo secondo, 8° Vettel a 0.530. C’è grande equilibrio, il Cavallino potrebbe agguantare la quarta come l’ottava posizione. Dipenderà dalla bravura dei piloti, serve un giro ottimo nella Q3.

15.22 Per la prima volta in questo fine settimana, la Mercedes non è davanti. Verstappen sta diventando una seria minaccia per Hamilton. L’olandese, che a Zeltweg ha vinto nel 2018 e 2019, sogna il colpaccio su una pista che ama.

15.21 Eliminati nell’ordine: Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen e Latifi. Avvio pessimo per l’Alfa Romeo.

15.20 La classifica dopo la Q1.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:04.024 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.087 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.174 2

4 Lance STROLL Racing Point +0.285 2

5 Charles LECLERC Ferrari +0.476 2

6 Carlos SAINZ McLaren +0.513 2

7 Sergio PEREZ Racing Point +0.519 2

8 Sebastian VETTEL Ferrari +0.530 2

9 Daniel RICCIARDO Renault +0.532 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri +0.579 2

11 Lando NORRIS McLaren +0.582 2

12 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.637 1

13 Esteban OCON Renault +0.909 2

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+ 1.007 2

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.070 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.140 2

17 George RUSSELL Williams +1.143 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.151 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.200 3

20 Nicholas LATIFI William s+1.733 2

15.19 Giovinazzi finisce nella ghiaia e viene eliminato. Leclerc risale ed è quinto. Verstappen stampa il miglior tempo davanti a Bottas e Hamilton! Vettel chiude ottavo!

15.18 Tutti in pista anche i piloti di punta. Giovinazzi per ora è il primo degli esclusi per 8 millesimi.

15.16 PAZZESCO! RACING POINT DAVANTI! Stroll si porta in testa in 1’04″309, 17 millesimi meglio di Verstappen!

15.16 Sorprende per ora il terzo posto di Sainz con la McLaren, non il quarto di Perez con la Racing Point che ormai è una realtà.

15.15 Al momento sarebbero eliminati Raikkonen, Magnussen, Russell, Grosjean e Latifi. Leclerc è 11°, la Ferrari sarà obbligata ad un secondo tentativo per evitare sorprese?

15.14 Eccolo Hamilton. Sale in seconda posizione a 109 millesimi da Verstappen. Eccola la Red Bull…Ma qui nessuno tra i big sta ancora spremendo i motori al 100%.

15.13 Attenzione a Hamilton che è 14° e non riesce a migliorarsi.

15.12 La classifica a 5 minuti dal termine della Q1.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.326 1

2 Carlos SAINZ McLaren+0.211 1

3 Sergio PEREZ Racing Point+0.217 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.227 1

5 Sebastian VETTEL Ferrari+0.228 1

6 Lando NORRIS McLaren+0.280 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.281 1

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.335 1

9 Lance STROLL Racing Point+0.352 1

10 Charles LECLERC Ferrari+0.420 1

11 Daniel RICCIARDO Renault+0.533 1

12 Esteban OCON Renault+0.693 1

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.705 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes+0.745 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.849 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.956 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.107 1

18 George RUSSELL Williams+1.186 1

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.469 1

20 Nicholas LATIFI Williams+1.777 1

15.10 Non spinge la Mercedes. Bottas è quarto a 0.227. Hamilton commette un errore ed è 12° a 0.745.

15.09 Malissimo le Ferrari. 4° Vettel a 0.228 da Verstappen, alle spalle anche di Sainz e Perez, che sono rispettivamente secondo e terzo. 9° Leclerc a 0.420.

15.08 1’04″326, Verstappen in testa con 211 millesimi su Sainz. Tra poco la Ferrari. In pista anche le Mercedes.

15.07 In pista Leclerc e Vettel.

15.06 Stroll (Racing Point) al comando in 1’04″678. Rifila 8 decimi a Giovinazzi.

15.05 Russell è terzo a 1 decimo da Giovinazzi con la Williams. In pista Verstappen e le Racing Point, attendono ancora Ferrari e Mercedes.

15.05 Latifi paga 1″7 da Giovinazzi, non un buon giro per il canadese.

15.03 Bravo Giovinazzi. 1’05″478, fa meglio di 91 millesimi rispetto a Raikkonen. E’ un punto di partenza.

15.03 Gomme soft chiaramente per le due Alfa Romeo. Primo settore favorevole a Giovinazzi nel confronto diretto con Raikkonen.

15.02 Dentro anche l’Alfa Romeo con Giovinazzi e Raikkonen. Entrambi dovranno superarsi per evitare la tagliola della Q1.

15.01 Latifi, dopo il botto nelle FP3, è il primo a scendere in pista con la Williams.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP d’Austria 2020 di F1!

14.58 La Q1 durerà 18 minuti e verranno eliminati gli ultimi 5 piloti.

14.57 Per quanto riguarda il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), il primo obiettivo sarà superare lo scoglio della Q1. Non sarà semplice.

14.55 In 17 occasioni (53,1%) il vincitore è partito dalla prima fila in Austria.

14.52 Sovente la pole a Zeltweg non risulta decisiva. In 9 occasioni (28,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.50 La Ferrari comanda in maniera indiscutibile la graduatoria relativa alle pole position. La Scuderia di Maranello ne ha realizzate ben 8. I team più vicini, ovvero Lotus, McLaren e Mercedes, inseguono con la metà delle partenze al palo (4). Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula 1, anche Renault (3) e Williams (3) vantano pole position nel GP d’Austria.

14.46 Cielo parzialmente nuvoloso a Zeltweg, nessun rischio di pioggia.

14.42 Due i piloti italiani capaci di realizzare una pole position a Zeltweg, curiosamente entrambi a bordo di una Benetton. Si tratta di Teo Fabi (1986) e Giancarlo Fisichella (1998).

14.38 La situazione per la Ferrari è chiara. Vettel ha raccontato di una carenza di grip ed aerodinamica della macchina. La SF1000 paga dazio anche in rettilineo rispetto alla Mercedes, in media tra i ed i 7 km/h. Binotto ha ammesso l’errore progettuale: “Abbiamo fatto un passo indietro, speriamo in Ungheria di farne tanti in avanti“. A Budapest arriverà la versione B. Intanto bisogna limitare i danni e portare a casa più punti possibili.

14.34 Il record di pole-position a Zeltweg è detenuto da tre piloti. Si tratta di Niki Lauda (1974, 1975, 1977), René Arnoux (1979, 1980, 1981) e Nelson Piquet (1982, 1984, 1987). Dunque, Arnoux detiene il record di partenze al palo consecutive, essendo l’unico ad averne conquistate tre di fila. Fra i conduttori in attività, Lewis Hamilton (2015, 2016) e Valtteri Bottas (2017, 2018) sono già arrivati a quota 2, dunque oggi potrebbero eguagliare il record.

14.30 Ipotizzando una gerarchia con Mercedes seguita da Red Bull, Racing Point e Ferrari, saranno dunque Renault e McLaren a giocarsi l’accesso alla Q3. Chi resterà fuori? Finora la scuderia francese si è fatta preferire, denotando importanti segnali di crescita.

14.28 Un controllo al limite da parte di Lewis Hamilton nelle FP3.

14.27 Non è cambiato il regolamento delle qualifiche. Tutte e venti le vetture prenderanno parte alla Q1, la cui durata sarà di 18 minuti. I cinque piloti più lenti verranno eliminati, mentre gli altri quindici si sfideranno nella Q2, lunga 15 minuti. Nuovo “taglio” delle cinque monoposto peggiori, con i dieci superstiti a lottare per la pole position nella Q3, la cui durata sarà di 12 minuti.

14.24 La Red Bull, per lo meno con Verstappen, si è avvicinata alla Mercedes nel corso delle FP3. Il gap potrebbe risultare più ridotto del previsto. E non è escluso che l’olandese mediti di scavalcare almeno Bottas. Cambierebbe tutto in ottica gara…

14.21 Il record della pista fu realizzato lo scorso anno da Charles Leclerc in 1’03″003. La sensazione è che le Mercedes possano abbassarlo. Il timore è che il ferrarista potrebbe rimanere distante.

14.18 Vediamo invece i precedenti dei piloti Ferrari in Austria. Nessuno dei due ha mai vinto.

SEBASTIAN VETTEL

2014 (RED BULL) – Ritirato

2015 (FERRARI) – 4°

2016 (FERRARI) – Ritirato

2017 (FERRARI) – 2°

2018 (FERRARI) – 3°

2019 (FERRARI) – 4°

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 9°

2019 (FERRARI) – 2° [POLE POSITION]

14.14 Di seguito i 25 podi della Ferrari a Zeltweg.

1964 Lorenzo Bandini (1°)

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Gilles Villeneuve (3°)

1979 Gilles Villeneuve (2°)

1983 René Arnoux (2°)

1984 Michele Alboreto (3°)

1985 Michele Alboreto (3°)

1986 Michele Alboreto (2°), Stefan Johansson (3°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Eddie Irvine (1°)

2000 Rubens Barrichello (3°)

2001 Michael Schumacher (2°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2016 Kimi Räikkönen (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°), Sebastian Vettel (3°)

2019 Charles Leclerc (2°)

14.09 L’ultima pole-position della Ferrari a Zeltweg risale al 2019 con Charles Leclerc. Quest’anno sarà un’altra storia.

14.00 Chi sembra non voler lasciare scampo alla concorrenza è Lewis Hamilton. Il campione del mondo ha dominato tutte e tre le sessioni di prove libere disputate. Sembra giocare al gatto col topo, forte di una Mercedes straordinaria.

13.54 Per quanto visto nel corso delle prime tre sessioni di prove libere, la Mercedes sembra un gradino sopra la concorrenza. Forse il solo Max Verstappen, con un giro perfetto ed aumentando i giri del motore Honda, potrebbe provare a strappare la prima fila con la Red Bull. Ferrari in grossa difficoltà, nelle FP3 Leclerc e Vettel hanno chiuso anche alle spalle della Racing Point di Perez. Si profila per il Cavallino Rampante l’incubo della terza, se non addirittura quarta fila! Va scongiurato a tutti i costi!

13.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 15.00 assisteremo alle prime qualifiche stagioni del Mondiale di F1. Verrà definita la griglia di partenza del GP d’Austria 2020.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLE FP3

LA CRONACA DELLE FP3

LEWIS HAMILTON: “BASTA ILLAZIONI! NON HO CHIESTO 40 MILIONI ALLA MERCEDES”

SEBASTIAN VETTEL: “DIFENDERO’ SEMPRE LA FERRARI. HO DESCRITTO LA REALTA'”

VIDEO INCIDENTE NICHOLAS LATIFI, WILLIAMS A MURO NELLA FP3

13.03 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.00 per le qualifiche!

13.02 Le FP3 hanno confermato le difficoltà della Ferrari: non sarà semplice per Vettel o Leclerc agguantare la seconda fila. Il che la dice lunga sui problemi della SF1000, macchina che verrà rivoluzionata da Budapest. Mercedes apparentemente irraggiungibile, forse l’unico che può provare almeno a stare davanti a Bottas è Verstappen.

13.00 La classifica finale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.130 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.147 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.283 4

4 Sergio PEREZ Racing Point +0.475 3

5 Charles LECLERC Ferrari +0.573 5

6 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.595 3

7 Sebastian VETTEL Ferrari +0.721 7

8 Lance STROLL Racing Point +0.788 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri +0.819 4

10 Lando NORRIS McLaren +0.820 5

11 Esteban OCON Renault +0.907 2

12 Daniel RICCIARDO Renault +0.958 3

13 Carlos SAINZ McLaren +1.047 5

14 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.160 4

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.233 4

16 George RUSSELL Williams +1.435 5

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.518 4

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.524 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.643 3

20 Nicholas LATIFI Williams +2.919 1

13.00 Terminate le FP3!

12.58 La Ferrari è preoccupata. Leclerc, quinto, si trova a 3 decimi da Verstappen e a 1 da Perez. Dunque Red Bull e Racing Point hanno fatto meglio della SF1000. Si rischia un pessimo piazzamento in qualifica, tra la quinta e l’ottava posizione…

12.56 Perez è quarto a 0.475 da Hamilton. Anche la Racing Point davanti alla Ferrari. Si sta mettendo male, anche la seconda fila in griglia rischia di sfumare.

12.55 Perez sta cercando il tempo con la Racing Point, la Ferrari trema.

12.55 Cinque minuti al termine, sempre le Mercedes saldamente al comando. Vettel rientra ai box dopo un solo giro.

12.53 Vettel di nuovo in pista con le gomme soft.

12.52 Albon (Red Bull) si inserisce tra le due Ferrari, a soli 22 millesimi da Leclerc. E’ quinto a 0.595 da Hamilton.

12.52 Derapata di Lewis Hamilton in uscita dalla curva 1.

12.52 Stroll è settimo a 0.788, dunque dietro le Ferrari.

12.51 Anche la Racing Point in pista con le soft.

12.49 Red Bull avanti alla Ferrari, non di poco. Verstappen è terzo a 0.283 da Hamilton. L’olandese rifila 3 decimi secchi a Leclerc.

12.48 La Mercedes si conferma superiore, ma non avevamo dubbi. Da capire come si colloca la Ferrari rispetto a Red Bull e Racing Point. Ora Verstappen è in pista con le soft: ne sapremo qualcosa in più.

12.47 Ricciardo è sesto a 0.958, appena alle spalle di Ocon. Per ora Red Bull e Racing Point non hanno attaccato il tempo.

12.45 Prosegue la crescita della Renault. Ocon è quinto a 9 decimi, sempre con le soft. Stroll e Perez si stanno nascondendo con la Racing Point, senza cercare il tempo.

12.43 Arriva la stangata per la Ferrari. Hamilton, inesorabile, è primo in 1’04″130, seguito da Bottas a 0.147. 3° Leclerc a 0.573, 4° Vettel a 0.721. Ora sono tutti a parità di gomme, le soft.

12.42 Nel primo settore Bottas è già avanti di 2 decimi, Hamilton addirittura di 5….

12.41 Attenzione però ad illudersi. Tra poco arriverà la risposta delle Mercedes con le soft. Potrebbero essere dolori…

12.39 ECCO LECLEEEEEERC! Si scuote dopo un inizio di fine settimana difficile! Il monegasco si fionda al comando in 1’04″703 con le soft, +0.148 nei confronti di Vettel. 3° Hamilton a 0.437, ma con le medie. 4° Verstappen a 6 decimi con le medie. Ferrari molto competitiva nel secondo settore.

12.38 VETTEL IN TESTA! Con gomma soft nuova scende a 1’04″851, è un buon tempo!

12.37 Verstappen è quarto a 0.199 da Hamilton con le medie. La Red Bull paga qualcosa dalla Mercedes nell’ultimo settore.

12.36 Hamilton non si migliora con le medie, idem Bottas. Leclerc e Vettel ancora in pista con le soft.

12.35 Sul tracciato tutti i big, si fa sul serio. Mercedes e Racing Point montano le medie.

12.34 Si riparte dopo la bandiera rossa. Tutti in pista, Mercedes in prima linea.

12.33 Tra un minuto si riparte.

12.32 Le immagini dell’incidente del debuttante Latifi (Williams).

12.30 Per ora la Racing Point è partita più in sordina rispetto a ieri.

12.29 La Ferrari è vicinissima alla Mercedes, ma non bisogna illudersi: c’è una mescola di differenza tra i due team. Sulla SF1000 sono state montate le soft, più performanti, mentre le Frecce Nere hanno utilizzato le medie, così come Vertsappen. Soft anche per Ricciardo.

12.28 La classifica prima della bandiera rossa:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:05.140 1

2 Sebastian VETTEL Ferrari +0.019 2

3 Charles LECLERC Ferrari +0.158 2

4 Daniel RICCIARDO Renault +0.240 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.308 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.313 1

7 Lance STROLL Racing Point +0.394 1

8 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.634 1

9 Esteban OCON Renault +0.663 1

10 Carlos SAINZ McLaren +0.745 1

11 Sergio PEREZ Racing Point +0.787 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.807 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri +0.833 2

14 Lando NORRIS McLaren +0.907 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.167 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.218 1

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.480 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.523 2

19 George RUSSELL Williams +1.866 1

20 Nicholas LATIFI Williams — 1

12.25 In regime di bandiera rossa i piloti non possono scendere in pista, in attesa che venga pulita. Il tempo, tuttavia, non viene fermato. Dunque le squadre avranno meno minuti a disposizione per provare le macchine. Viene da chiedersi: perché sono rimasti tutti ai box nei primi 20 minuti di sessione? Tali imprevisti sono sempre dietro l’angolo…

12.24 Latifi (Williams) va a sbattere contro il muro all’uscita dalla curva 1. Bandiera rossa. Ora le squadre pagheranno l’ingiustificata mancata attività nei minuti iniziali della sessione.

12.23 Antonio Giovinazzi per ora è 16° con l’Alfa Romeo, subito alle spalle del compagno di squadra Kimi Raikkonen.

12.22 Leclerc sale in terza piazza a 0.158 da Hamilton, ma con gomme soft. Il monegasco è ancora alle spalle di Vettel.

12.21 Hamilton, con un gran terzo settore, si porta al comando con le medie, rifilando 19 millesimi a Vettel con una mescola di svantaggio.

12.20 A parità di gomme, Leclerc ha accusato mezzo secondo da Vettel. Il monegasco non è partito bene, già ieri aveva fatto fatica nelle prove libere, pagando dazio nel confronto diretto con il compagno di squadra.

12.19 VETTEL IN TESTA! 1’05″159! Gomme soft per la Ferrari. Bottas è secondo a 0.289, ma con le medie. 3° Ricciardo con le soft a 0.362, 4° Verstappen con le medie a 0.499, 5° Hamilton a 0.513 con le medie, 6° Leclerc a 0.546 con le soft.

12.19 Scende in pista la Mercedes e si prende subito la testa con Bottas. Ecco anche la Ferrari.

12.18 Ocon, con le soft, si porta a soli 26 millesimi dal crono dello spagnolo.

12.16 Sainz si migliora ancora con le medie e scende a 1’05″885.

12.15 Scende in pista il francese Ocon con la Renault.

12.14 Si fanno attendere Ferrari, Mercedes e Red Bull.

12.12 Sainz si migliora. 1’06″264, sempre con gomme medie. Non sono tempi da qualifica.

12.11 Davvero poca attività in questo avvio. Tutti ai box, tranne Sainz.

12.10 1’06″307 il primo tempo di Sainz, che poi rallenta. Gomme medie per lo spagnolo.

12.09 Solo Sainz in pista, lo spagnolo si lancia per il suo primo giro cronometrato.

12.08 Di nuovo la McLaren sul tracciato, questa volta con Carlos Sainz, promesso alla Ferrari per il 2021.

12.06 Viene montato il musetto sulla Red Bull di Max Verstappen. Oggi l’olandese deve cambiare marcia rispetto a ieri.

12.05 Il primo giro di Lando Norris.

12.04 Calma piatta per ora. Sebastian Vettel non è ancora salito sulla Ferrari.

12.03 Le condizioni atmosferiche.

12.02 Il primo a scendere in pista è Lando Norris con la McLaren, poi rientra subito ai box.

12.01 Inquadratura del Red Bull Ring.

12.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3 che dureranno 60 minuti.

11.58 La McLaren detiene il record di vittorie (6), ma la Mercedes è l’unico team ad aver vinto per quattro anni di fila (dal 2014 al 2017) in Austria.

11.57 Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP d’Austria è stato Alan Jones, che nel 1977 si impose partendo dalla 14ma posizione.

11.55 In 17 occasioni (53,1%) il vincitore è partito dalla prima fila in Austria.

11.52 Quale Red Bull vedremo oggi? Quella di ieri non sembra in grado di impensierire la Mercedes. Eppure Max Verstappen si è detto soddisfatto delle prove. L’augurio è di vedere un po’ di spettacolo in pista. Un monopolio totale delle Frecce Nere non farebbe di certo bene a questo sport.

11.49 Nessuno ha mai vinto il GP d’Austria partendo dalla sesta piazza, ma per due volte il vincitore è partito quinto e in tre occasioni è partito settimo. Abbiamo parlato di sesta piazza non a caso: non è escluso che oggi Vettel o Leclerc possano occuparla.

11.46 Partire in pole in Austria conta meno che altrove. Solo In 9 occasioni (28,1%) il vincitore è partito dalla pole-position.

11.43 Il record di podi in Austria, a sorpresa, è detenuto da David Coulthard. Lo scozzese si è classificato quattro volte secondo (1997, 1998, 1999, 2000) prima di conquistare il tanto agognato successo nel 2001. Nessun altro uomo è stato in grado di issarsi a quota 5.

11.40 Il record di pole-position a Zeltweg appartiene a tre piloti. Si tratta di Niki Lauda (1974, 1975, 1977), René Arnoux (1979, 1980, 1981) e Nelson Piquet (1982, 1984, 1987). Dunque, Arnoux detiene il record di partenze al palo consecutive, essendo l’unico ad averne conquistate tre di fila.

11.37 Tre i piloti italiani capaci di vincere il GP d’Austria. Il primo fu Lorenzo Bandini, nel 1964 a bordo della Ferrari. Quindi nel 1975 arrivò il successo di Vittorio Brambilla, che con la March trionfò sotto un diluvio in una gara interrotta al ventinovesimo dei cinquantaquattro giri in programma. Infine nel 1982 fu il turno di Elio De Angelis, a bordo della Lotus, nel famoso arrivo “in volata” con Keke Rosberg. Per tutti e tre l’affermazione austriaca è stata la prima della carriera (l’unica per Bandini e Brambilla).

11.33 Si è conclusa da circa 20 minuti la gara di F3. Ecco la nuova procedura di premiazione sul podio.

11.31 Andiamo a scoprire il regolamento relativo al numero di power-unit a disposizione. L’equazione forfettaria è di una power unit ogni sette Gran Premi. Questo significa che, se per qualsiasi ragione, dovessero andare in scena meno di 15 gare, potranno essere utilizzate solamente due unità senza incorrere in penalizzazioni. Se invece si dovessero disputare almeno 15 appuntamenti, ogni pilota potrà utilizzare tre unità, come avvenuto nel 2019.

11.27 La Racing Point è quasi la copia identica della Mercedes W10 del 2019, anche se ciò da regolamento non è consentito. A differenza della MotoGP, qui un team ufficiale non può fornire una propria macchina fatta e finita ad un cliente. Fatto sta che ora la Racing Point ha compiuto un salto di qualità stratosferico e non nasconde ambizioni di podio. Sia Stroll sia Perez hanno ben impressionato anche sul passo gara.

11.23 Quale obiettivo per la Ferrari? Sulla carta Vettel e Leclerc potranno ambire al massimo alla seconda fila. Ma dovranno essere perfetti, perché Racing Point e Red Bull sono competitive. Non potranno dunque permettersi la minima sbavatura.

11.18 Per quanto visto ieri, le due Mercedes sembrano destinate a monopolizzare la prima fila. Vedremo se le alte temperature potranno mutare gli scenari. Attesa per la Red Bull, che ieri potrebbe aver giocato a carte coperte.

11.14 Ieri la Red Bull ha presentato ricorso alla FIA, sostenendo l’irregolarità del DAS inventato dalla Mercedes. Nella notte è arrivato il responso: il DAS è legale. Almeno per quest’anno, dato che dal 2021 verrà vietato…Un controsenso da parte della FIA…

11.11 Parte dall’Austria la rincorsa di Lewis Hamilton al record di Mondiali di Michael Schumacher. Per quanto visto ieri dalla Mercedes, l’inglese ha ottime possibilità di agguantare il Kaiser quest’anno.

11.07 Splende il sole oggi a Zeltweg, fa molto più caldo rispetto a ieri. Le condizioni dunque potrebbero mutare.

11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Austria 2020 di F1. Si comincia alle 12.00 con le prove libere 3; alle 15.00 toccherà poi alle qualifiche che definiranno la prima griglia di partenza della stagione.

LA FERRARI NON VA, PUO’ ESSERE NORMALE SBAGLIARE IL PROGETTO? COSI’ CI SI ABITUA A PERDERE

VERSO LE QUALIFICHE: OBIETTIVO SECONDA FILA PER LA FERRARI

A CHE ORA VEDERE LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8

COME VEDERE IN TV FP3 E QUALIFICHE DI SABATO 4 LUGLIO

ORARIO D’INIZIO FP3 E QUALIFICHE DI OGGI

LE PREVISIONI METEO DELLE QUALIFICHE

PRESENTAZIONE QUALIFICHE DI OGGI

RESPINTO IL RICORSO DELLA RED BULL: IL DAS DELLA MERCEDES E’ LEGALE

I VANTAGGI CHE PORTA IL DAS ALLA MERCEDES. MA DAL 2021 SARA’ VIETATO

LA FERRARI HA SBAGLIATO IL PROGETTO: MACCHINA DA RIFARE, A BUDAPEST LA NUOVA SF1000

FERRARI: IN CONFRONTO DEI TEMPI CON IL 2019. LECLERC PIU’ LENTO DI UN ANNO FA!

FERRARI, OBIETTIVO PODIO: LOTTA CON RED BULL E RACING POINT

RICORSO RED BULL: DECISIONE SUL DAS ENTRO LE FP3

CHARLES LECLERC: “VORREI ESSERE PIU’ AVANTI. DOBBIAMO LOTTARE COL COLTELLO TRA I DENTI”

SEBASTIAN VETTEL: “ALLA FERRARI MANCANO GRIP E AERODINAMICA”

LA RED BULL PRESENTA RICORSO CONTRO IL DAS DELLA MERCEDES: “VIOLA DUE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO”

HORNER: “FERRARI? ASPETTIAMO 3-4 GARE PER GIUDICARE”

L’ANALISI DELLE PROVE LIBERE: MERCEDES UBER ALLES, FERRARI RINCORRE, RED BULL NASCOSTA

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA 2020

LA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

ZAK BROWN: “ACCORDO FERRARI-FIA? SAREBBE BELLO CAPIRE COSA E’ SUCCESSO…”

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE: MERCEDES DOMINA, FERRARI INSEGUE

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA 2020

LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

VIDEO MATTIA BINOTTO: “E’ VERO CHE NON ABBIAMO OFFERTO IL RINNOVO A VETTEL”

MATTIA BINOTTO: “VETTEL ERA LA PRIMA SCELTA, SPERIAMO DI CORRERE AL MUGELLO. E SULLO SVILUPPO…”

TOTO WOLFF: “SIAMO CONVINTI DELLA REGOLARITA’ DEL DAS”

VIDEO VETTEL: “SORPRESO DEL MANCATO RINNOVO CON LA FERRARI, MI AVEVANO DETTO ALTRE COSE”

VIDEO LEWIS HAMILTON PRESENTA IL SUO NUOVO CASCO

RACING POINT IL CLONE DELLA MERCEDES W10: L’ANALISI

HORNER: “ABBIAMO CHIESTO ALLA FIA CHIARIMENTI PER IL DAS”

LEWIS HAMILTON: “LA W11 E’ PIU’ FORTE DI TUTTO”

VALTERRI BOTTAS: “BELLISSIMO TORNARE IN PISTA”

MAX VERSTAPPEN: “BUONA GIORNATA, I TEMPI SONO BUGIARDI”

ALEXANDER ALBON: “FEELING BUONO, NELLA FP2 MI SONO GIRATO”

CARLOS SAINZ: “UNA BUONA GIORNATA, DIFFICOLTA’ CON I DISSUASORI”

FRANZ TOST: “ALL’INIZIO DI MARZO LA SITUAZIONE E’ STATA COMPLESSA”

PROGRAMMA E ORARI DELLE QUALIFICHE DI SABATO 4 LUGLIO

WILLIAMS IN CRESCITA: ORA NON SEMBRA PIU’ UNA F2

OGGI SI CORRE ANCHE AD INDIANAPOLIS IN INDYCAR: LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

PARTENZA FALSA PER LA RED BULL NELLE LIBERE

F1: MERCEDES OGNI ANNO PIU’ DOMINANTE

FOTO: CHI E’ LA MOGLIE DI KIMI RAIKKONEN?

16.34 Grazie per averci seguito in questa lunga Diretta Live. Rimanete su OA Sport: non perdetevi classifiche, dichiarazioni, video, analisi, cronaca e tantissimo altro. Un saluto sportivo!

16.33 Cosa ci hanno detto queste prime due sessioni di prove libere? La Mercedes ha un vantaggio netto nei confronti di tutti, forte anche dell’invenzione geniale del DAS. La Racing Point, che di fatto è la Mercedes W10 del 2019, può giocarsi il podio, forse è anche leggermente davanti alla Ferrari. Venerdì sottotono per una Red Bull che si aspettava ben altro. In crescita Renault e McLaren.

16.32 Prove di partenza sul rettilineo per tutti i piloti.

16.31 LA CLASSIFICA DELLE FP2

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.304 9

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.197 8

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.641 4

4 Sebastian VETTEL Ferrari +0.657 7

5 Daniel RICCIARDO Renault +0.668 4

6 Lando NORRIS McLaren +0.783 7

7 Lance STROLL Racing Point +0.831 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.911 5

9 Charles LECLERC Ferrari +0.994 8

10 Carlos SAINZ McLaren +1.048 6

11 Esteban OCON Renault +1.111 4

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.139 5

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.149 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.304 5

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.374 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.604 4

17 Pierre GASLY AlphaTauri +1.712 4

18 George RUSSELL Williams +1.821 7

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.974 5

20 Nicholas LATIFI Williams +2.820 5

16.30 BANDIERA A SCACCHI! Conclusa la seconda sessione!

16.29 Ferrari meglio con la macchina scarica. Con serbatoio pieno invece la SF1000 faceva fatica.

16.27 Classifica ormai congelata. Hamilton davanti in 1’04″304, seguito da Bottas (+0.197), Perez (0.641) e Vettel (0.657). 5° Ricciardo, poi Norris, Stroll, Verstappen, Leclerc e Sainz.

16.25 Un buon 1’08″8 per Vettel con le soft, anche se la macchina si sta scaricando di carburante. Meglio anche Leclerc con le hard.

16.24 La Ferrari si aspetta però un netto salto di qualità da Budapest, quando arriverà la versione B della SF1000.

16.23 Non è stato un buon venerdì per la Ferrari, purtroppo tutto è andato secondo le previsioni. Mercedes sembra inavvicinabile, subito dietro un gruppo folto con Racing Point, Ferrari e Red Bull che, in teoria, dovrebbero giocarsi domenica il terzo gradino del podio.

16.21 La Ferrari paga un gap di circa 5/7 km/h dalla Mercedes come velocità di punta.

16.19 Piccolo problema al cambio per Bottas, che rientra ai box.

16.18 Sia Vettel sia Leclerc hanno fatto segnare dei tempi molto simili a quelli del 2019. Un segnale inequivocabile di come la SF1000 sia nata male: un progetto sbagliato nella sua fase iniziale.

16.16 Hamilton ora si sta scatenando, con le medie è nettamente più veloce anche di Bottas!

16.15 Vettel inizia con un 1’09″4.

16.13 Hamilton cambia le gomme e monta le medie. Mercedes sta amministrando, sicura dei propri mezzi.

16.11 Binotto ai microfoni di Sky conferma: “Le prime due gare saremo in difesa, ne siamo consapevoli. E’ importante correggere i difetti della vettura. Dall’Ungheria in poi capiremo qual è il nostro reale potenziale“.

16.09 Gira su tempi troppo alti Leclerc con le soft. Quasi sempre sopra l’1’10”, sta simulando la prima parte di gara.

16.08 Questo pomeriggio Vettel sta guidando complessivamente meglio rispetto a Leclerc, anche se ora stanno montando mescole completamente differenti (hard il primo, soft il secondo).

16.06 Per quanto si sta vedendo, Mercedes e Racing Point molto vicine sul passo gara, poi Ferrari e Red Bull.

16.04 Amici, non sottovalutiamo il passo di Vettel. 1’09” basso con le gomme hard è ottimo! Invece è in grande difficoltà Leclerc con le soft.

16.02 Tempi sull’1’08” alto per Mercedes e Racing Point. Perez eguaglia Bottas e Hamilton! 1’09″5 medio per Vettel con le hard. Con le soft Leclerc paga costantemente circa 8 decimi dalla Mercedes.

16.01 Lungo di Verstappen, che finisce nella ghiaia.

16.00 La Ferrari deve avere paura della Racing Point. I tempi di Perez con le soft sono molto costanti, similari a quelli di Bottas!

15.58 Long-run per Leclerc con le soft e Vettel con le gomme hard. Girano in 1’09”, circa 4 decimi più lente della Mercedes di Bottas.

15.56 Escursione nella ghiaia per Raikkonen.

15.55 Vettel inizia la simulazione con le gomme hard.

15.53 Ricordiamo che per la Ferrari anche un semplice podio sarebbe fondamentale questo fine settimana. Bisogna limitare i danni in vista della versione B della SF1000 in arrivo a Budapest.

15.52 In mattinata la Ferrari ha evidenziato un buon passo, similare a quello della Racing Point. Vedremo se si confermerà.

15.49 Dopo la buona sessione mattutina, brusco passo indietro per la McLaren. 14° Sainz, 15° Norris.

15.47 Le simulazioni di qualifica non hanno lasciato dubbi: domani sarà sorprendente non vedere due Mercedes in prima fila. La Ferrari può giocarsi la seconda fila con Racing Point e Red Bull. Ora inizieranno i long-run.

15.45 La classifica a metà sessione.

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.304 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.197 4

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.641 2

4 Sebastian VETTEL Ferrari +0.657 3

5 Lance STROLL Racing Point +0.831 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.911 2

7 Charles LECLERC Ferrari +0.994 3

8 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.139 2

9 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.149 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.304 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.374 2

12 Daniel RICCIARDO Renault +1.511 2

13 Carlos SAINZ McLaren +1.560 3

14 Lando NORRIS McLaren +1.565 3

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.604 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.712 2

17 George RUSSELL Williams +1.821 3

18 Esteban OCON Renault +1.926 2

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.974 3

20 Nicholas LATIFI Williams +2.820 2

15.42 Ogni volta che scende in pista fa il miglior tempo. Sembra imbattibile. 1’04″304 il tempo di Hamilton, rifila 0.197 a Bottas. Racing Point e Ferrari precipitano a 6 decimi, Verstappen a 9. E dire che, storicamente, la pista di Spielberg è sfavorevole alla Mercedes…

15.41 Hamilton si lancia e fa segnare il miglior primo settore con le soft.

15.40 Per il momento Mercedes superiore, Racing Point e Ferrari vicine, Red Bull un po’ più in difficoltà. Su chi domina al momento ci sono pochi dubbi…

15.38 I primi 10 hanno ottenuto il tempo con gomma rossa, tranne Hamilton che ha utilizzato la media.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes 1:04.501 4

2 Sergio PEREZ Racing Point +0.444 2

3 Sebastian VETTEL Ferrar i+0.460 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.594 2

5 Lance STROLL Racing Point +0.634 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.714 2

7 Charles LECLERC Ferrari +0.797 2

8 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.942 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.107 3

10 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.282 2

15.37 Non bene Verstappen con le soft. E’ settimo a 9 decimi da Bottas.

15.35 Leclerc aveva abortito il primo giro con le soft per le bandiere gialle. Al secondo accusa 0.797 da Bottas con le soft ed è sesto.

15.34 Tempo impressionante di Bottas: 1’04″501. E’ il migliore di giornata. 2° Perez a 0.444, 3° Vettel a 0.460. Tutti con le soft. Ora i valori in campo iniziano ad essere più chiari…

15.33 RACING POINT! Perez, con le soft, vola in testa in 1’04″945, 150 millesimi meglio di Hamilton.

15.31 Hamilton (medie) al comando con 0.284 su Verstappen (medie). Ora Leclerc in pista con le soft.

15.30 Ferrari troppo anonima, troppo brutta per essere vera. Possibile che il progetto della SF1000 sia stato toppato completamente? Qualcuno dovrà risponderne ai vertici societari…

15.28 Hamilton demolisce il morale dei rivali. Miglior tempo in 1’05″095. Rifila ben 0.284 a Verstappen ed è primo. Con una facilità devastante.

15.27 La classifica aggiornata ad 1/3 delle FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:05.379 1

2 Lance STROLL Racing Point +0.090 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.155 2

4 Sergio PEREZ Racing Point +0.268 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.404 1

6 Lando NORRIS McLaren +0.490 1

7 Carlos SAINZ McLaren +0.496 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri +0.637 1

9 Charles LECLERC Ferrari +0.696 1

10 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.708 1

11 Lewis HAMILTON Mercedes +0.750 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.833 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.899 2

14 Sebastian VETTEL Ferrari +0.911 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.924 1

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.581 1

17 George RUSSELL Williams +1.646 2

18 Nicholas LATIFI Williams +3.697 1

19 Esteban OCON Renault – – 1

20 Daniel RICCIARDO Renault – – – –

15.26 Nel suo primo tentativo Hamilton rimane distante da Verstappen. E’ 11° a 0.750.

15.25 Bottas sta continuando a provare il DAS in vari settori della pista, di modo da comprenderne al meglio il funzionamento. Intanto si lancia Hamilton.

15.24 In pista Hamilton, gli avversari tremano. Gomme medie per il campione del mondo.

15.23 Leclerc è nono a 0.696, Vettel 13° a 0.911. La Ferrari però proprio non vuole montare le soft e mostrare il vero valore.

15.22 Verstappen ha fatto segnare un crono di mezzo secondo più lento rispetto a quello di Hamilton di stamattina. La differenza? Il britannico lo aveva ottenuto con le soft, l’olandese con le medie.

15.20 VERSTAPPEN VOLA IN TESTA! 1’05″379, 90 millesimi meglio di Stroll. Ma i tempi per ora sono più alti rispetto a questa mattina.

15.19 Un discreto Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) per ora è 11°, appena davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen.

15.18 VERSTAPPEN ALL’IMPROVVISO! L’olandese inizia a macinare, è terzo a 0.214 con le medie. Per il momento nessun crono per Hamilton, molto tranquillo dopo le prestazioni del mattino.

15.17 BUON GIRO DI LECLERC! E’ sesto a 0.606 da Stoll, ma con gomma hard, quindi una mescola di svantaggio per la Ferrari.

15.16 Altro testacoda della AlphaTauri, questa volta con Gasly.

15.14 Bottas è terzo a 0.277 da Stroll. Sia Mercedes sia Racing Point hanno montato la mescola media. 11° Leclerc a 1″195, 12° Vettel a 1″680. Ferrari con gomme hard, eppure il distacco resta ampio.

15.13 Testacoda di Kvyat, lungo di Magnussen.

15.12 Alza il piede Bottas. Davanti le due Racing Point, Stroll davanti a Perez.

15.10 Gomme medie per Bottas, subito il più veloce nel primo settore. Le Ferrari in pista con le hard.

15.09 In pista anche Ferrari e Mercedes.

15.07 Subito performante la Racing Point. Stroll in testa in 1’05″469, 2° Norris a 4 decimi. La scuderia britannica, in pista con la Mercedes 2019, sta impressionando.

15.06 Nelle FP1 la Ferrari in rettilineo ha pagato tra i 5 e i 7 km/k in meno della Mercedes. Ricordiamo che gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria.

15.05 Sainz si porta davanti con la McLaren in 1’06″886. Gomme hard. Ancora ai box Ferrari, Mercedes e Red Bull.

15.03 1’09″788 per Grosjean con gomme medie, tempo molto alto, ma non potrebbe essere altrimenti.

15.02 Subito in pista Grosjean con la Haas. Il francese era rimasto ai box per tutte le FP1 a causa di un guasto alla macchina.

15.01 La FIA ha fatto sapere che Antonio Giovinazzi ha sostituito la centralina della power-unit. Al prossimo cambio l’italiano incapperà in una penalità.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2!

14.57 Anche le FP2 dureranno 9 minuti, dunque si concluderanno alle 16.30.

14.54 La Mercedes resta la grande favorita, su questo non vi erano dubbi. Vedremo quanto sono realmente distanti Red Bull, Ferrari e la rivelazione Racing Point.

14.50 Dieci minuti al via delle FP2.

14.45 Molto bene la McLaren, soprattutto sul giro secco. E’ difficile però capire quali siano le gerarchie attuali.

14.38 Verstappen ha rischiato un incidente in uscita dai box nella FP1.

14.35 La Williams ha palesato dei concreti segnali di ripresa rispetto alla passata stagione. Non è più una monoposto da F2…

14.30 Questa mattina ha impressionato la Racing Point. Si tratta, in sostanza, della Mercedes in versione 2019. Perez ha concluso quarto a 6 decimi da Hamilton, ma senza utilizzare le gomme soft. Sul passo, inoltre, il messicano ha viaggiato sui tempi del britannico. Sia Perez sia Stroll si trovano probabilmente dinanzi all’occasione della carriera.

14.25 La Ferrari nella prima sessione non ha mai cercato il tempo, utilizzando sempre le gomme medie. Peraltro il passo non è sembrato affatto negativo. Vedremo come andrà la FP2.

14.22 La Red Bull è pronta a fare ricorso alla FIA per il DAS della Mercedes che nella scuderia austriaca considerano irregolare.

14.18 Nella prima sessione la Mercedes ha fatto sin da subito la parte del leone. Peraltro con la nuova livrea completamente nera. Il DAS per ora si è rivelato un vantaggio non da poco.

14.14 Al momento sono in corso le qualifiche di F3 a Spielberg. Il cielo è nuvoloso, non dovrebbe piovere nel pomeriggio.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00 prenderà il via la seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2020 di F1!

NUOVO CALENDARIO F1 2020: ALTRE 9 GARE IN ARRIVO DOPO MONZA!

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1: TUTTI I TEMPI

VETTEL E FERRARI: UN PROBLEMA DI COMUNICAZIONE

TANTI AGGIORNAMENTI PER MERCEDES E RED BULL, QUASI NESSUNO PER LA FERRARI

PROGRAMMA QUALIFICHE 4 LUGLIO

LEWIS HAMILTON CON IL CASCO NERO

LA RED BULL CHIEDE UN CHIARIMENTO PER IL DAS

12.36 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 15.00 per le FP2. Un saluto sportivo e W la F1! W lo Sport dopo il lungo buio!

12.35 Ferrari sul passo ha convinto con le medie, vicina alla Racing Point. Il problema, per ora, è il giro secco, ma ricordiamo che né Vettel né Leclerc hanno montato le gomme soft.

12.33 Mercedes davanti a tutti in queste FP1. le Frecce Nere (la livrea ha mutato colore per dare un segnale contro il razzismo) si sono trovate subito a proprio agio, oltretutto con il vantaggio del DAS. La sensazione, piazzamenti a parte, è che attualmente la Racing Point sia la seconda forza. Red Bull e Ferrari si sono nascoste, il loro distacco non è reale, anche se entrambe non sembrano al livello della scuderia di Stoccarda.

12.32 Prove di partenza per tutti i piloti.

12.31 La classifica finale delle FP1.

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.816 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.356 8

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.602 5

4 Carlos SAINZ McLaren +0.615 9

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.696 6

6 Lando NORRIS McLaren +0.805 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.885 6

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044 7

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.091 6

10 Charles LECLERC Ferrari +1.108 7

11 Lance STROLL Racing Point +1.258 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.261 7

13 Esteban OCON Renault +1.454 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.544 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.549 6

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.588 5

17 George RUSSELL Williams +1.679 4

18 Nicholas LATIFI Williams +2.090 5

19 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.127 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

12.30 Bandiera a scacchi! Hamilton chiude in testa davanti a Bottas, Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Albon, Ricciardo, Magnussen e Leclerc. 12° Vettel.

12.29 Buon passo per la Ferrari con le medie, non distante da Mercedes e Racing Point. Vedremo al pomeriggio dove si spingeranno Leclerc e Vettel con le soft.

12.28 La Ferrari non ha cercato il tempo con le soft, ma la sensazione è che la Mercedes sia comunque piuttosto distante per il Cavallino Rampante.

12.27 La Racing Point è da podio domenica, possiamo già dirlo. Perez sta inanellando giri su un passo ottimo, sul livello di Hamilton!

12.26 McLaren buona sul giro secco, ma fa più fatica sul passo. Mercedes assolutamente in controllo.

12.24 Racing Point molto convincente anche sul passo. Perez e Bottas stanno girando su tempi similari.

12.23 La Red Bull ha chiesto ulteriori chiarimenti alla FIA sull’utilizzo del DAS. La convergenza del volante muta l’altezza della vettura in curva, ciò è vietato dal regolamento secondo la scuderia austriaca.

12.22 Il testacoda di Verstappen.

12.21 In ripresa la Williams dopo il buio del 2019. 15° Russell, 17° Latifi. 20° ed ultimo è Grosjean, che è rimasto fermo ai box con la Haas, senza ottenere alcun tempo.

12.21 Testacoda di Gasly con l’AlphaTauri, Russell evita di un soffio il tamponamento.

12.20 Dieci minuti al termine delle FP1.

12.18 Max Verstappen sale in terza posizione con le soft a 0.602. Il distacco da Hamilton è preoccupante.

12.16 La Ferrari è più lenta della Mercedes in rettilineo. 321 km/h la velocità di punta raggiunta da Bottas; 314 km/h per Leclerc. Non è poco…

12.15 Indietro le Ferrari: 8° Leclerc a 1″108, 11° Vettel a 1″261. Entrambi i piloti non hanno ancora montato le soft.

12.14 TESTACODA PER MAX VERSTAPPEN! Non una buona FP1 per la Red Bull.

12.13 Non brilla la Red Bull di Albon con le soft, è sesto a ben 0.885 da Hamilton!

12.12 In grandissima crescita la Mclaren. Sainz, futuro ferrarista, è terzo a 0.615. Bene anche Norris, quindo a 8 decimi da Hamilton. Mercedes per ora intoccabile, la più vicina sembra la Racing Point, ma si attende che la Red Bull faccia veramente sul serio.

12.11 I primi tre, ovvero Hamilton, Bottas e Sainz, hanno montato gomme rosse. Perez è 4° con la Racing Point a 0.696, ma con le hard!

12.09 Perde un pezzo di ala la Renault di Ocon in pieno rettilineo.

12.08 Scala posizioni Leclerc, è sesto a 1″1 da Hamilton, ma con gomma media.

12.06 Hamilton è scatenato, si migliora ancora con le soft. 1’04″816. Mercedes subito a proprio agio, esaltata dal DAS. E dire che la pista di Spielberg non dovrebbe essere favorevole per la scuderia di Stoccarda…Bottas è secondo a 0.356 dal campione del mondo.

Quanto guadagnano i piloti di F1 – Il calendario del Mondiale – I favoriti – Le possibili rivelazioni – Il regolamento – Le previsioni meteo del fine settimana

FERRARI CON UNA VERSIONE B A BUDAPEST: PROGETTO INIZIALE DELLA SF1000 SBAGLIATO

SEBASTIAN VETTEL: “NON MI INTERESSANO I SOLDI, RESTO IN F1 SOLO CON UNA MACCHINA ALL’ALTEZZA”

IL COMMOSSO PENSIERO DI LEWIS HAMILTON AD ALEX ZANARDI

LE PREVISIONI METEO DELLE PROVE LIBERE DI VENERDI’ 3 LUGLIO

VETTEL AVVISA: “NON FARO’ PASSARE LECLERC SENZA LOTTARE”

COME STA ALEX ZANARDI? LE ULTIME NOVITA’

FOTOCATTAGNI