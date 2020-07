LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: si ripare alle 15.00 con le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.36 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 15.00 per le FP2. Un saluto sportivo e W la F1! W lo Sport dopo il lungo buio!

12.35 Ferrari sul passo ha convinto con le medie, vicina alla Racing Point. Il problema, per ora, è il giro secco, ma ricordiamo che né Vettel né Leclerc hanno montato le gomme soft.

12.33 Mercedes davanti a tutti in queste FP1. le Frecce Nere (la livrea ha mutato colore per dare un segnale contro il razzismo) si sono trovate subito a proprio agio, oltretutto con il vantaggio del DAS. La sensazione, piazzamenti a parte, è che attualmente la Racing Point sia la seconda forza. Red Bull e Ferrari si sono nascoste, il loro distacco non è reale, anche se entrambe non sembrano al livello della scuderia di Stoccarda.

12.32 Prove di partenza per tutti i piloti.

12.31 La classifica finale delle FP1.

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.816 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.356 8

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.602 5

4 Carlos SAINZ McLaren +0.615 9

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.696 6

6 Lando NORRIS McLaren +0.805 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.885 6

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044 7

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.091 6

10 Charles LECLERC Ferrari +1.108 7

11 Lance STROLL Racing Point +1.258 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.261 7

13 Esteban OCON Renault +1.454 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.544 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.549 6

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.588 5

17 George RUSSELL Williams +1.679 4

18 Nicholas LATIFI Williams +2.090 5

19 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.127 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

12.30 Bandiera a scacchi! Hamilton chiude in testa davanti a Bottas, Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Albon, Ricciardo, Magnussen e Leclerc. 12° Vettel.

12.29 Buon passo per la Ferrari con le medie, non distante da Mercedes e Racing Point. Vedremo al pomeriggio dove si spingeranno Leclerc e Vettel con le soft.

12.28 La Ferrari non ha cercato il tempo con le soft, ma la sensazione è che la Mercedes sia comunque piuttosto distante per il Cavallino Rampante.

12.27 La Racing Point è da podio domenica, possiamo già dirlo. Perez sta inanellando giri su un passo ottimo, sul livello di Hamilton!

12.26 McLaren buona sul giro secco, ma fa più fatica sul passo. Mercedes assolutamente in controllo.

12.24 Racing Point molto convincente anche sul passo. Perez e Bottas stanno girando su tempi similari.

12.23 La Red Bull ha chiesto ulteriori chiarimenti alla FIA sull’utilizzo del DAS. La convergenza del volante muta l’altezza della vettura in curva, ciò è vietato dal regolamento secondo la scuderia austriaca.

12.22 Il testacoda di Verstappen.

Max gets swapped around at Turn 1 🔄 But he’s back up to full speed with 15 minutes to go#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/eSs6EIEcCA — Formula 1 (@F1) July 3, 2020

12.21 In ripresa la Williams dopo il buio del 2019. 15° Russell, 17° Latifi. 20° ed ultimo è Grosjean, che è rimasto fermo ai box con la Haas, senza ottenere alcun tempo.

12.21 Testacoda di Gasly con l’AlphaTauri, Russell evita di un soffio il tamponamento.

12.20 Dieci minuti al termine delle FP1.

12.18 Max Verstappen sale in terza posizione con le soft a 0.602. Il distacco da Hamilton è preoccupante.

12.16 La Ferrari è più lenta della Mercedes in rettilineo. 321 km/h la velocità di punta raggiunta da Bottas; 314 km/h per Leclerc. Non è poco…

12.15 Indietro le Ferrari: 8° Leclerc a 1″108, 11° Vettel a 1″261. Entrambi i piloti non hanno ancora montato le soft.

12.14 TESTACODA PER MAX VERSTAPPEN! Non una buona FP1 per la Red Bull.

12.13 Non brilla la Red Bull di Albon con le soft, è sesto a ben 0.885 da Hamilton!

12.12 In grandissima crescita la Mclaren. Sainz, futuro ferrarista, è terzo a 0.615. Bene anche Norris, quindo a 8 decimi da Hamilton. Mercedes per ora intoccabile, la più vicina sembra la Racing Point, ma si attende che la Red Bull faccia veramente sul serio.

12.11 I primi tre, ovvero Hamilton, Bottas e Sainz, hanno montato gomme rosse. Perez è 4° con la Racing Point a 0.696, ma con le hard!

12.09 Perde un pezzo di ala la Renault di Ocon in pieno rettilineo.

12.08 Scala posizioni Leclerc, è sesto a 1″1 da Hamilton, ma con gomma media.

12.06 Hamilton è scatenato, si migliora ancora con le soft. 1’04″816. Mercedes subito a proprio agio, esaltata dal DAS. E dire che la pista di Spielberg non dovrebbe essere favorevole per la scuderia di Stoccarda…Bottas è secondo a 0.356 dal campione del mondo.

12.05 Verstappen è 12° a 1″5 da Hamilton, ma sinora ha utilizzato le gomme hard, la mescola più dura in assoluto.

12.04 Indietro per ora l’Alfa Romeo. 17° Giovinazzi, 18° Raikkonen. Da segnalare il 13° posto di Latifi con la Williams.

12.03 Altra fumata bianca dal posteriore di Sergio Perez.

12.01 Leclerc si migliora con le medie ed è ottavo a 1″152. A prescindere dalle gomme utilizzate, la Ferrari sembra comunque abbastanza lontana da Mercedes e Racing Point. Non l’inizio ideale neppure per la Red Bull, che forse sta nascondendo le carte.

12.00 La classifica a 30 minuti dal termine delle FP1.

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.968 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.204 6

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.544 4

4 Lando NORRIS McLaren +0.653 5

5 Lance STROLL Racing Point +1.106 3

6 Daniel RICCIARDO Renault +1.107 4

7 Carlos SAINZ McLaren +1.110 5

8 Sebastian VETTEL Ferrari +1.375 5

9 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.386 3

10 Esteban OCON Renault +1.432 4

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +1.556 4

12 Charles LECLERC Ferrari +1.586 5

13 Nicholas LATIFI Williams +1.938 4

14 Pierre GASLY AlphaTauri +1.968 3

15 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.071 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.286 4

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +2.381 3

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +2.393 4

19 George RUSSELL Williams +3.565 3

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

12.00 Ferrari invece sempre in pista con le medie.

11.59 IL GRAFFIO DEL CAMPIONE DEL MONDO! Hamilton mette paura a tutti e stampa un 1’04″968 con gomme soft. 0.204 di vantaggio su Bottas, 3° Perez a 0.544, 4° Norris a 0.653.

11.58 Si migliorano sia Bottas sia Perez. Per ora la Racing Point è in grado di tenere il passo della Mercedes!

11.57 La Ferrari per adesso non ha ancora attaccato il tempo con le mescole soft.

11.56 Bottas spegne il sogno della Racing Point. Con gomme soft il finlandese vola in testa in 1’05″486, 287 millesimi meglio di Perez.

11.55 Le Ferrari: al momento Vettel è sesto a 0.454, subito dietro Hamilton. Leclerc è 10° a 0.665. Finora chi sta spingendo sul serio è la Racing Point.

11.54 Continua a lavorare sul passo Verstappen, nono a 0.635.

11.53 Perez si migliora ancora! E’ il primo a scendere sotto il muro dell’1’06”! 1’05″889 per il messicano. Pazzesca la Racing Point….

11.52 DUE RACING POINT DAVANTI! Perez in testa, Stroll secondo a soli 22 millesimi!

11.51 RACING POINT! Vola in testa il messicano Sergio Perez con le soft! 1’06″052. In pista abbiamo, de facto, 4 Mercedes: quelle vere e quelle del 2019 ‘prestate’ alla Racing Point…Così sono dolori per tutti!

11.50 1’06″075 per Ricciardo con le medie, Sainz 2° a 0.003 con identica mescola. 3° Stroll a 0.115, ma con le soft. 4° Hamilton, 5° Vettel, 8° Leclerc, 9° Verstappen.

11.49 Impressionante la Racing Point (o Mercedes B, fate voi…). Stroll si porta in testa, ma viene subito scavalcato da Ricciardo! La pista inizia a gommarsi e i tempi migliorano!

11.47 Perez risale ed è terzo con la Racing Point a 0.147 con gomme soft.

11.46 Ricciardo porta la Renault in sesta piazza a 4 decimi da Hamilton.

11.46 I tempi sono destinati ad abbassarsi ancora molto. Per ora la Red Bull si sta nascondendo. Verstappen è ottavo a 0.685, Albon addirittura 14°.

11.45 La classifica a metà FP1.

1 Lewis HAMILTON 1:06.205 4

2 Sebastian VETTEL +0.138 3

3 Carlos SAINZ +0.336 4

4 Charles LECLERC Ferrari +0.349 3

5 Lando NORRIS McLaren +0.445 4

6 Lance STROLL Racing Point +0.448 3

7 Daniel RICCIARDO Renault +0.624 4

8 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.700 4

9 Esteban OCON Renault +0.715 3

10 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.989 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.156 3

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.598 3

13 Alexander ALBON Red Bull Racing +1.647 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri +1.854 3

15 Nicholas LATIFI Williams +2.283 3

16 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.967 3

17 Romain GROSJEAN- – 2

18 George RUSSELL- – 2

19 Antonio GIOVINAZZI- – 2

20 Sergio PEREZ- – 4

11.44 Hamilton guida in 1’06″205 con gomme hard. Vettel è secondo a 0.138, ma con una mescola di vantaggio, le medie.

11.43 ECCO LA FERRARIIIII!!! Vettel secondo a 0.138 da Hamilton! 3° Sainz a 0.336, 4° Leclerc a 6 decimi.

11.43 La Mercedes sta utilizzando il DAS, che consente di modificare la convergenza dell’asse anteriore.

11.42 Viene cancellato il tempo di Stroll per essere uscito dalla pista prima del rettilineo finale.

11.41 I tempi si stanno abbassando progressivamente.

11.40 Hamilton non ci sta e si riprende subito la vetta con 0.145 su Strollo. 3° Ricciardo a 0.362 con la Renault. 5° Vettel ad 8 decimi.

11.40 ECCOLA LA RACING POINT! Stroll al comando con 32 millesimi su Hamilton! Parte piano anche la Red Bull, Verstappen ottavo a 1″3.

11.39 Leclerc è sesto con gomme medie a 1″6 da Hamilton. Non conosciamo il quantitativo di benzina della Ferrari.

11.38 Hamilton si porta in testa in 1’06″724 con gomme hard.

11.37 Torna in pista anche Leclerc con la Ferrari.

11.37 E’ apparsa una fumata bianca dal posteriore di Perez. Ricordiamo che la Racing Point monta il motore della Mercedes.

11.36 Perez stava facendo segnare un tempone al secondo settore, poi è rientrato ai box. Per ora si nasconde la Racing Point. Ancora nessun tempo per Ferrari e Red Bull.

11.35 Anche la Red Bull ha modificato il fondo della vettura per ottenere dei benefici aerodinamici.

11.33 Hamilton sale in seconda piazza con gomme hard a soli 23 millesimi da Bottas.

11.33 Sulla Mercedes si vedono delle novità al diffusore ed al posteriore. Inoltre la power-unit è aggiornata.

11.32 Hamilton è quarto a 3 secondi da Bottas, chiaramente sta lavorando sulla messa a punto della vettura.

11.31 Anche la AlphaTauri, ex Toro Rosso, somiglia molto alla Red Bull 2019. La Ferrari invece non ha una propria macchina clone in una scuderia amica.

11.30 Un’ora al termine delle prove libere. Sempre davanti Bottas, seguito da Norris e Sainz. Nessun’altro ha fatto segnare tempi.

11.29 Ecco Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Per lui un bellissimo casco tricolore!

11.28 In pista anche l’attesa Racing Point di Sainz e Stroll. Una sorta di clone della Mercedes 2019.

11.27 Tanto movimento ora in pista. Si inizia a fare sul serio.

11.25 E’ una pioggia molto timida, infatti Leclerc afferma che la pista è asciutta. Tornano ai box i piloti Ferrari.

11.24 Si lancia anche Leclerc con gomme intermedie. La Ferrari vuole farsi trovare pronta qualora piova anche nel resto del fine settimana o nel successivo, quando si gareggerà ancora a Zeltweg.

11.22 Torna in pista la Ferrari. Gomme intermedie per Vettel.

11.21 Attenzione, ha ripreso a piovere a Zeltweg! Non una buona notizia per i team.

11.20 Il primo tempo cronometrato in assoluto è stato fatto registrare da Norris.

LANDO NORRIS WINS FP1! Err… sets the first time of the weekend, a 1:08.206 ⏱ Apologies, it’s been a minute 😅#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/JjLWAF6YHH — Formula 1 (@F1) July 3, 2020

11.18 Gomme hard per Bottas e Norris. Sainz è terzo con le medie ad 8 decimi. Finora sono gli unici tre piloti ad aver fatto segnare un tempo utile.

11.17 Primi tempi! 1’07″578 per Bottas, che rifila 628 millesimi a Norris!

11.16 Una suggestiva immagine dall’alto del Red Bull Ring.

11.14 Ricordiamo che la Mercedes ha mutato la livrea dal color argento al nero per combattere il razzismo.

11.13 Si vede sul circuito anche la Mercedes di Bottas. L’attesa è spasmodica per la Ferrari: vogliamo capire dove si trova realmente la SF1000.

11.12 Torna in pista Norris con la McLaren.

11.11 Si rivede in F1 dopo 586 giorni anche il francese Esteban Ocon al volante della Renault.

11.10 Sul volante di Lewis Hamilton è possibile leggere un messaggio anti-razzismo.

11.09 Tutti ai box i piloti, ancora nessun tempo da registrare.

11.08 Anche Hamilton rientra dopo il giro di installazione.

11.07 Attesissimo Max Verstappen dopo i trionfi in Austria nel 2018 e 2019. Il calendario sembra offrire una ghiotta chance alla Red Bull: dopo i due appuntamenti a Spielberg, si andrà infatti a Budapest, altro circuito adattissimo alla scuderia austriaca.

11.06 Ecco in pista Lewis Hamilton con la nuova livrea della Mercedes completamente nera.

11.05 Il primo pilota in assoluto a scendere in pista è stato Sainz con la McLaren.

11.04 Nessun tempo cronometrato sino ad ora. Solo giri di installazione per i team. Non si è ancora vista la Mercedes.

11.02 Sainz felicissimo nel team-radio: “Wooooow, come va veloce!”. Allo spagnolo, futuro ferrarista, mancava tantissimo guidare una F1!

11.02 Semplice giro di installazione per Vettel e Verstappen, che rientrano subito ai box.

11.01 ANCHE LE FERRARI IN PISTA, così come Max Verstappen! Non si perde tempo, giustamente!

11.00 Che emozione vedere il SEMAFORO VERDE! E’ tutto vero! Subito in pista Sainz, Albon e Norris.

11.00 INIZIATE LE PROVE LIBERE 1! Bentornata F1! Le FP1 dureranno 90 minuti.

10.59 Gli spalti sono ovviamente vuoti, ma l’importante è ricominciare!

10.58 Le sei pole-position della Ferrari a Zeltweg.

3 Niki Lauda (1974, 1975, 1977)

2 Michael Schumacher (2001, 2003)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Charles Leclerc (2019)

10.57 Tutto pronto in casa Ferrari! Vedremo se la Rossa tirerà fuori il coniglio dal cilindro…

10.56 Le cinque vittorie della Ferrari nel GP d’Austria 2020.

2 Michael Schumacher (2002, 2003)

1 Lorenzo Bandini (1964)

1 Jacky Ickx (1970)

1 Eddie Irvine (1999)

10.53 Nella prima mattinata ha piovuto molto a Zeltweg, ora però la pista è asciutta. Chiaramente il grip, almeno inizialmente, non sarà ideale: i tempi andranno a migliorare gradualmente.

10.51 L’ultima vittoria della Ferrari nel GP d’Austria risale addirittura al 2003 con Michael Schumacher.

10.49 Peraltro la SF1000 di oggi sarà sostanzialmente la stessa dei test di Barcellona. In Ungheria arriverà invece una vera e propria versione B della Ferrari. L’obiettivo del Cavallino Rampante è di limitare i danni nelle prime due gare (possibilmente salendo sul podio), per poi scatenarsi da Budapest in avanti.

10.47 Dalle dichiarazioni della vigilia e delle ultime settimane si evince un possibile duello tra Mercedes e Red Bull per il Mondiale. La Ferrari per ora mantiene il profilo basso.

10.42 Alain Prost detiene il record di vittorie nel GP d’Austria, 3. Quest’anno Max Verstappen, dopo i successi del 2018 e 2019, potrebbe eguagliarlo.

10.35 Cosa succederà se un pilota risulterà positivo al nemico invisibile? Si correrà lo stesso! Verrà infatti sostituito dal pilota di riserva.

10.29 Vediamo il regolamento relativo alle power-unit disponibili per ciascuna squadra. L’equazione forfettaria è di una power unit ogni sette Gran Premi. Questo significa che, se per qualsiasi ragione, dovessero andare in scena meno di 15 gare, potranno essere utilizzate solamente due unità senza incorrere in penalizzazioni. Se invece si dovessero disputare almeno 15 appuntamenti, ogni pilota potrà utilizzare tre unità, come avvenuto nel 2019.

10.26 Quest’anno si utilizzeranno le stesse gomme Pirelli del 2019, ma con una pressione diversa. Le mescole saranno le stesse del 2019, denominate C5, C4, C3, C2 e C1 dalla più morbida alla più dura. Come avvenuto lo scorso anno, in ogni weekend verranno utilizzati 3 dei suddetti compound. Quello più morbido a disposizione sarà sempre colorato di rosso, quello medio di giallo e il più duro di bianco.

Tuttavia vi sarà una grossa novità, ovverosia che le squadre non potranno più scegliere come suddividere le mescole dei 13 treni a disposizione dei piloti in ogni Gran Premio. I team e la Fia hanno infatti sottoscritto un accordo secondo il quale la ripartizione sarà forfettaria in tutti i weekend di gara. Pertanto, in qualsiasi GP, ogni pilota avrà a disposizione 8 treni di soft, 3 di medie e 2 di hard.

10.22 Il sistema di punteggio non è mutato dal 2019. Dunque, al termine di ogni gara, saranno assegnati 25 punti al vincitore, 18 punti al secondo classificato, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono e 1 al decimo. Inoltre, verrà conferito 1 punto supplementare all’autore del giro più veloce, a patto che concluda la gara nelle prime dieci posizioni.

10.18 Non sembra vero, eppure si riparte…

10.16 Al momento sono in corso le prove libere della F3 al Red Bull Ring. L’asfalto è asciutto, si è asciugato dopo la pioggia della prima mattinata.

10.15 Oggi Sebastian Vettel compie 33 anni. Gli auguri da parte del profilo Twitter della F1.

Happy birthday, Sebastian Vettel! 🎉 We hope being back on track has you dancing with joy 🕺#F1 #HappyBirthday pic.twitter.com/ftmBB7fUN9 — Formula 1 (@F1) July 3, 2020

10.13 Finalmente oggi torneremo a sentire i motori rombare. L’incubo è alle spalle, la F1 è sinonimo di normalità. E allora godiamocela!

10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Austria 2020 di F1. Si comincia con le prove libere: FP1 alle 11.00, FP2 alle 15.00.

Quanto guadagnano i piloti di F1 – Il calendario del Mondiale – I favoriti – Le possibili rivelazioni – Il regolamento – Le previsioni meteo del fine settimana

FERRARI CON UNA VERSIONE B A BUDAPEST: PROGETTO INIZIALE DELLA SF1000 SBAGLIATO

SEBASTIAN VETTEL: “NON MI INTERESSANO I SOLDI, RESTO IN F1 SOLO CON UNA MACCHINA ALL’ALTEZZA”

IL COMMOSSO PENSIERO DI LEWIS HAMILTON AD ALEX ZANARDI

LE PREVISIONI METEO DELLE PROVE LIBERE DI VENERDI’ 3 LUGLIO

VETTEL AVVISA: “NON FARO’ PASSARE LECLERC SENZA LOTTARE”

COME STA ALEX ZANARDI? LE ULTIME NOVITA’

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP Austria 2020 di F1. Si comincia con le prove libere a Zeltweg. Il Mondiale sarebbe dovuto scattare ormai quattro mesi fa in Australia. Sappiamo tutti cosa è accaduto nel frattempo. Oggi potremo però cantare un nuovo inno alla vita. Il rombo dei motori riaccenderà emozioni sopite, allargherà finalmente sui volti un timido sorriso intriso di normalità. Il nuovo calendario, per il momento, prevede la disputa di gare solamente in Europa. Peraltro alcuni circuiti ospiteranno un doppio appuntamento a distanza di una sola settimana: il tutto nell’ottica di limitare al minimo i viaggio ed i conseguenti rischi di contagio. Dal 10 al 12 luglio si correrà nuovamente a Zeltweg, anche se formalmente la competizione assumerà il nominativo di GP di Stiria 2020.

Cosa aspettarsi dunque da queste prime prove libere? I Test invernali appartengono ormai ad un’era geologica fa: vanno considerati attendibili sino ad un certo punto. Per quanto la Fia abbia imposto un limite allo sviluppo delle monoposto, i team hanno comunque lavorato alacremente per apportare delle modifiche in vista del primo appuntamento stagionale. Sulla carta l’uomo da battere sarà sempre Lewis Hamilton: il britannico insegue quella settima corona iridata che gli consentirebbe di agganciare Michael Schumacher in vetta alla classifica dei più vincenti di sempre. Il britannico potrà beneficiare di una Mercedes apparentemente senza punti deboli, peraltro sorretta dalla soluzione rivoluzionaria del DAS (volante a doppio asse) che dovrebbe garantirle un vantaggio non da poco nei confronti della concorrenza. Il Dual Axis Steering consente infatti una maggiore velocità di punta in rettilineo grazie alla riduzione dell’effetto drag, favorisce un miglior angolo di convergenza in curva e, dulcis in fundo, di preservare meglio il degrado delle gomme.

Per quanto visto negli ormai lontani Test di Barcellona, sarà la Red Bull la vera anti-Mercedes. Max Verstappen, da sempre velocissimo, può definirsi un pilota ormai maturo, nonostante l’età ancora verdissima (23 anni da compiere a settembre). Alla sesta stagione in F1 l’olandese è pronto per dare l’assalto a quel titolo iridato che brama con inaudito desiderio. La RB16 è una macchina che non ha nulla da invidiare alla Mercedes sotto il profilo aerodinamico e sarà supportata da una power-unit Honda in ascesa costante. Attenzione: il calendario potrebbe dare una mano a Verstappen, perché le prime tre gare tra Zeltweg e Budapest saranno perfette per le caratteristiche delle ‘lattine volanti’.

E la Ferrari? Nelle ultime settimane non è mancato un giorno senza che qualcuno facesse il ‘de profundis‘ alla SF1000. Nessuno sembra credere che il Cavallino Rampante possa realmente competere per il Mondiale. I risultati dei Test di Barcellona si erano rivelati scadenti: una macchina lenta sia in curva sia in rettilineo, difficile da mettere a punto. In questi mesi si è lavorato soprattutto sul cambio, i cui aggiornamenti dovrebbero garantire un vantaggio di 2-3 decimi: basteranno? Ed è realmente immaginabile pensare ad una Ferrari che abbia completamente toppato il progetto della macchina 2020 o a Zeltweg verrà smascherato uno dei più grandi bluff degli ultimi anni? Il responso, finalmente, arriverà dall’asfalto!

Non perdetevi neppure un aggiornamento del GP Austria 2020 di F1 con la nostra Diretta Live. Si comincia alle 11.00 con le FP1, poi a seguire nel pomeriggio le FP2 alle 15.00. Buon divertimento!

