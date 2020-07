LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: Mercedes dominante. Binotto: “Giocheremo in difesa”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.33 Cosa ci hanno detto queste prime due sessioni di prove libere? La Mercedes ha un vantaggio netto nei confronti di tutti, forte anche dell’invenzione geniale del DAS. La Racing Point, che di fatto è la Mercedes W10 del 2019, può giocarsi il podio, forse è anche leggermente davanti alla Ferrari. Venerdì sottotono per una Red Bull che si aspettava ben altro. In crescita Renault e McLaren.

16.32 Prove di partenza sul rettilineo per tutti i piloti.

16.30 BANDIERA A SCACCHI! Conclusa la seconda sessione!

16.29 Ferrari meglio con la macchina scarica. Con serbatoio pieno invece la SF1000 faceva fatica.

16.27 Classifica ormai congelata. Hamilton davanti in 1’04″304, seguito da Bottas (+0.197), Perez (0.641) e Vettel (0.657). 5° Ricciardo, poi Norris, Stroll, Verstappen, Leclerc e Sainz.

16.25 Un buon 1’08″8 per Vettel con le soft, anche se la macchina si sta scaricando di carburante. Meglio anche Leclerc con le hard.

16.24 La Ferrari si aspetta però un netto salto di qualità da Budapest, quando arriverà la versione B della SF1000.

16.23 Non è stato un buon venerdì per la Ferrari, purtroppo tutto è andato secondo le previsioni. Mercedes sembra inavvicinabile, subito dietro un gruppo folto con Racing Point, Ferrari e Red Bull che, in teoria, dovrebbero giocarsi domenica il terzo gradino del podio.

16.21 La Ferrari paga un gap di circa 5/7 km/h dalla Mercedes come velocità di punta.

16.19 Piccolo problema al cambio per Bottas, che rientra ai box.

16.18 Sia Vettel sia Leclerc hanno fatto segnare dei tempi molto simili a quelli del 2019. Un segnale inequivocabile di come la SF1000 sia nata male: un progetto sbagliato nella sua fase iniziale.

16.16 Hamilton ora si sta scatenando, con le medie è nettamente più veloce anche di Bottas!

16.15 Vettel inizia con un 1’09″4.

16.13 Hamilton cambia le gomme e monta le medie. Mercedes sta amministrando, sicura dei propri mezzi.

16.11 Binotto ai microfoni di Sky conferma: “Le prime due gare saremo in difesa, ne siamo consapevoli. E’ importante correggere i difetti della vettura. Dall’Ungheria in poi capiremo qual è il nostro reale potenziale“.

16.09 Gira su tempi troppo alti Leclerc con le soft. Quasi sempre sopra l’1’10”, sta simulando la prima parte di gara.

16.08 Questo pomeriggio Vettel sta guidando complessivamente meglio rispetto a Leclerc, anche se ora stanno montando mescole completamente differenti (hard il primo, soft il secondo).

16.06 Per quanto si sta vedendo, Mercedes e Racing Point molto vicine sul passo gara, poi Ferrari e Red Bull.

16.04 Amici, non sottovalutiamo il passo di Vettel. 1’09” basso con le gomme hard è ottimo! Invece è in grande difficoltà Leclerc con le soft.

16.02 Tempi sull’1’08” alto per Mercedes e Racing Point. Perez eguaglia Bottas e Hamilton! 1’09″5 medio per Vettel con le hard. Con le soft Leclerc paga costantemente circa 8 decimi dalla Mercedes.

16.01 Lungo di Verstappen, che finisce nella ghiaia.

16.00 La Ferrari deve avere paura della Racing Point. I tempi di Perez con le soft sono molto costanti, similari a quelli di Bottas!

15.58 Long-run per Leclerc con le soft e Vettel con le gomme hard. Girano in 1’09”, circa 4 decimi più lente della Mercedes di Bottas.

15.56 Escursione nella ghiaia per Raikkonen.

15.55 Vettel inizia la simulazione con le gomme hard.

15.53 Ricordiamo che per la Ferrari anche un semplice podio sarebbe fondamentale questo fine settimana. Bisogna limitare i danni in vista della versione B della SF1000 in arrivo a Budapest.

15.52 In mattinata la Ferrari ha evidenziato un buon passo, similare a quello della Racing Point. Vedremo se si confermerà.

15.49 Dopo la buona sessione mattutina, brusco passo indietro per la McLaren. 14° Sainz, 15° Norris.

15.47 Le simulazioni di qualifica non hanno lasciato dubbi: domani sarà sorprendente non vedere due Mercedes in prima fila. La Ferrari può giocarsi la seconda fila con Racing Point e Red Bull. Ora inizieranno i long-run.

15.45 La classifica a metà sessione.

15.42 Ogni volta che scende in pista fa il miglior tempo. Sembra imbattibile. 1’04″304 il tempo di Hamilton, rifila 0.197 a Bottas. Racing Point e Ferrari precipitano a 6 decimi, Verstappen a 9. E dire che, storicamente, la pista di Spielberg è sfavorevole alla Mercedes…

15.41 Hamilton si lancia e fa segnare il miglior primo settore con le soft.

15.40 Per il momento Mercedes superiore, Racing Point e Ferrari vicine, Red Bull un po’ più in difficoltà. Su chi domina al momento ci sono pochi dubbi…

15.38 I primi 10 hanno ottenuto il tempo con gomma rossa, tranne Hamilton che ha utilizzato la media.

15.26 Nel suo primo tentativo Hamilton rimane distante da Verstappen. E’ 11° a 0.750.

15.25 Bottas sta continuando a provare il DAS in vari settori della pista, di modo da comprenderne al meglio il funzionamento. Intanto si lancia Hamilton.

15.24 In pista Hamilton, gli avversari tremano. Gomme medie per il campione del mondo.

15.23 Leclerc è nono a 0.696, Vettel 13° a 0.911. La Ferrari però proprio non vuole montare le soft e mostrare il vero valore.

15.22 Verstappen ha fatto segnare un crono di mezzo secondo più lento rispetto a quello di Hamilton di stamattina. La differenza? Il britannico lo aveva ottenuto con le soft, l’olandese con le medie.

15.20 VERSTAPPEN VOLA IN TESTA! 1’05″379, 90 millesimi meglio di Stroll. Ma i tempi per ora sono più alti rispetto a questa mattina.

15.19 Un discreto Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) per ora è 11°, appena davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen.

15.18 VERSTAPPEN ALL’IMPROVVISO! L’olandese inizia a macinare, è terzo a 0.214 con le medie. Per il momento nessun crono per Hamilton, molto tranquillo dopo le prestazioni del mattino.

15.17 BUON GIRO DI LECLERC! E’ sesto a 0.606 da Stoll, ma con gomma hard, quindi una mescola di svantaggio per la Ferrari.

15.16 Altro testacoda della AlphaTauri, questa volta con Gasly.

15.14 Bottas è terzo a 0.277 da Stroll. Sia Mercedes sia Racing Point hanno montato la mescola media. 11° Leclerc a 1″195, 12° Vettel a 1″680. Ferrari con gomme hard, eppure il distacco resta ampio.

15.13 Testacoda di Kvyat, lungo di Magnussen.

15.12 Alza il piede Bottas. Davanti le due Racing Point, Stroll davanti a Perez.

15.10 Gomme medie per Bottas, subito il più veloce nel primo settore. Le Ferrari in pista con le hard.

15.09 In pista anche Ferrari e Mercedes.

15.07 Subito performante la Racing Point. Stroll in testa in 1’05″469, 2° Norris a 4 decimi. La scuderia britannica, in pista con la Mercedes 2019, sta impressionando.

15.06 Nelle FP1 la Ferrari in rettilineo ha pagato tra i 5 e i 7 km/k in meno della Mercedes. Ricordiamo che gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria.

15.05 Sainz si porta davanti con la McLaren in 1’06″886. Gomme hard. Ancora ai box Ferrari, Mercedes e Red Bull.

15.03 1’09″788 per Grosjean con gomme medie, tempo molto alto, ma non potrebbe essere altrimenti.

15.02 Subito in pista Grosjean con la Haas. Il francese era rimasto ai box per tutte le FP1 a causa di un guasto alla macchina.

15.01 La FIA ha fatto sapere che Antonio Giovinazzi ha sostituito la centralina della power-unit. Al prossimo cambio l’italiano incapperà in una penalità.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2!

14.57 Anche le FP2 dureranno 9 minuti, dunque si concluderanno alle 16.30.

14.54 La Mercedes resta la grande favorita, su questo non vi erano dubbi. Vedremo quanto sono realmente distanti Red Bull, Ferrari e la rivelazione Racing Point.

14.50 Dieci minuti al via delle FP2.

14.45 Molto bene la McLaren, soprattutto sul giro secco. E’ difficile però capire quali siano le gerarchie attuali.

14.38 Verstappen ha rischiato un incidente in uscita dai box nella FP1.

14.35 La Williams ha palesato dei concreti segnali di ripresa rispetto alla passata stagione. Non è più una monoposto da F2…

14.30 Questa mattina ha impressionato la Racing Point. Si tratta, in sostanza, della Mercedes in versione 2019. Perez ha concluso quarto a 6 decimi da Hamilton, ma senza utilizzare le gomme soft. Sul passo, inoltre, il messicano ha viaggiato sui tempi del britannico. Sia Perez sia Stroll si trovano probabilmente dinanzi all’occasione della carriera.

14.25 La Ferrari nella prima sessione non ha mai cercato il tempo, utilizzando sempre le gomme medie. Peraltro il passo non è sembrato affatto negativo. Vedremo come andrà la FP2.

14.22 La Red Bull è pronta a fare ricorso alla FIA per il DAS della Mercedes che nella scuderia austriaca considerano irregolare.

14.18 Nella prima sessione la Mercedes ha fatto sin da subito la parte del leone. Peraltro con la nuova livrea completamente nera. Il DAS per ora si è rivelato un vantaggio non da poco.

14.14 Al momento sono in corso le qualifiche di F3 a Spielberg. Il cielo è nuvoloso, non dovrebbe piovere nel pomeriggio.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00 prenderà il via la seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2020 di F1!

12.35 Ferrari sul passo ha convinto con le medie, vicina alla Racing Point. Il problema, per ora, è il giro secco, ma ricordiamo che né Vettel né Leclerc hanno montato le gomme soft.

12.33 Mercedes davanti a tutti in queste FP1. le Frecce Nere (la livrea ha mutato colore per dare un segnale contro il razzismo) si sono trovate subito a proprio agio, oltretutto con il vantaggio del DAS. La sensazione, piazzamenti a parte, è che attualmente la Racing Point sia la seconda forza. Red Bull e Ferrari si sono nascoste, il loro distacco non è reale, anche se entrambe non sembrano al livello della scuderia di Stoccarda.

12.32 Prove di partenza per tutti i piloti.

12.31 La classifica finale delle FP1.

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.816 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.356 8

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.602 5

4 Carlos SAINZ McLaren +0.615 9

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.696 6

6 Lando NORRIS McLaren +0.805 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.885 6

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044 7

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.091 6

10 Charles LECLERC Ferrari +1.108 7

11 Lance STROLL Racing Point +1.258 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.261 7

13 Esteban OCON Renault +1.454 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.544 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.549 6

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.588 5

17 George RUSSELL Williams +1.679 4

18 Nicholas LATIFI Williams +2.090 5

19 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.127 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

12.30 Bandiera a scacchi! Hamilton chiude in testa davanti a Bottas, Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Albon, Ricciardo, Magnussen e Leclerc. 12° Vettel.

12.29 Buon passo per la Ferrari con le medie, non distante da Mercedes e Racing Point. Vedremo al pomeriggio dove si spingeranno Leclerc e Vettel con le soft.

12.28 La Ferrari non ha cercato il tempo con le soft, ma la sensazione è che la Mercedes sia comunque piuttosto distante per il Cavallino Rampante.

12.27 La Racing Point è da podio domenica, possiamo già dirlo. Perez sta inanellando giri su un passo ottimo, sul livello di Hamilton!

12.26 McLaren buona sul giro secco, ma fa più fatica sul passo. Mercedes assolutamente in controllo.

12.24 Racing Point molto convincente anche sul passo. Perez e Bottas stanno girando su tempi similari.

12.23 La Red Bull ha chiesto ulteriori chiarimenti alla FIA sull’utilizzo del DAS. La convergenza del volante muta l’altezza della vettura in curva, ciò è vietato dal regolamento secondo la scuderia austriaca.

12.22 Il testacoda di Verstappen.

Max gets swapped around at Turn 1 🔄

But he’s back up to full speed with 15 minutes to go#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/eSs6EIEcCA

