LIVE Brescia-Roma, Serie A calcio in DIRETTA: Rondinelle obbligate a fare punti per continuare a sperare

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Roma, match valido per le trentaduesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. E’ una sfida fondamentale per entrambe le squadre, impegnate a raggiungere obiettivi diversi. Da una parte le Rondinelle si giocano forse l’ultima chance per rientrare in gioco nella lotta per la salvezza, dopo un’ultima giornata disastrosa con la sconfitta di Torino e il successo del Lecce che ha allontanato il quart’ultimo posto. Dall’altra una Roma rinfrancata dal successo in rimonta casalingo contro il Parma, cerca di mettere ulteriore fieno in cascina per mettersi al riparo da brutte sorprese in chiave qualificazione all’Europa League e comunque è volata per evitare il sesto o il settimo posto (dipende da come si piazzerà il Napoli) che significherà passare dai turni preliminari di Europa League.

Diego Lopez punterà sul 4-3-1-2 con Joronen in porta, in difesa Sabelli, Semprini, Chancellor e Mateju. A centrocampo Tonali in regia con Bjarnason e Dessena esterni e davanti Zmrhal a supporto della coppia di attacco composta da Torregrossa e Donnarumma. Fonseca, invece, si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Bruno Peres e Kolarov esterni arretrati, Mancini e Ibanez centrali di difesa. A centrocampo Diawara e Veretout centrali alle spalle del trio formato da Carles Perez, Pellegrini e Under, con Dzeko unica punta centrale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Roma, match valido per le trentaduesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Rigamonti di Brescia, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30, buon divertimento!

Foto LM/LPS/Marco Iorio