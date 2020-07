LIVE Berrettini-Bautista Agut, Thiem’s 7 in DIRETTA: sale il livello, ostacolo spagnolo per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole per la seconda giornata del Thiem’s 7, il torneo organizzato da Dominic Thiem a Kitzbuehel. E’ una sfida già molto importante sulla terra rossa austriaca, perchè il vincitore si avvicinerebbe in maniera quasi decisiva alla qualificazione per la semifinale.

Ieri c’è stato l’esordio di Berrettini, che ha confermato l’ottimo momento di forma. Il romano, che si è trasferito da Nizza dove sta disputando l’UTS, ha superato in due set l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 7-6 6-3. Un primo set dove l’azzurro ha avuto qualche difficoltà, visto il cambio di superficie rispetto al cemento francese, mentre nel secondo si è visto davvero un convincente Berrettini.

Nello stesso girone del numero otto del mondo, è arrivata la vittoria dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista iberico ha sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e venti di match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, match valevole per la seconda giornata del Thiem’s 7, in corso di svolgimento a Kitzbuehel: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00.

