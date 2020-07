Hanna Prater, chi è la moglie di Sebastian Vettel? Una storia nata sui banchi di scuola a Heppenheim

Se vi aspettate una coppia in stile Brad Pitt e Angelina Jolie (senza contare il fatto che si siano lasciati) oppure in stile hollywoodiano in genere, no, Sebastian Vettel e Hanna Prater non fanno per voi. Anzi, probabilmente sono la coppia meno “social” e glamour del mondo dello sport, soprattutto a livello di Formula Uno dove champagne e lustrini la fanno da padrone. Un binomio solido, anzi solidissimo, che ama davvero pochissimo mettersi sotto la luce dei riflettori.

Sebastian Vettel e Hanna Prater sono entrambi nati ad Heppenheim, in Germania, e sono quasi coetanei. Classe 1987 lui, classe 1988 lei. Come ogni storia d’amore di lunga data che si rispetti, i due si sono conosciuti sui banchi di scuola, hanno iniziato a frequentarsi assiduamente durante gli anni del liceo. Chiusa l’esperienza scolastica le loro strade a livello di carriera si sono divise. Sebastian è diventato un grande campione a livello di Formula Uno, Hanna, invece, ha studiato design e ha svolto l’attività di fashion.designer.

La coppia è talmente schiva da essersi sposata in gran segreto dopo il Gran Premio del Canada 2019 (quello della celebre penalizzazione di 5 secondi che mandò su tutte le furie Sebastian) per coronare un rapporto ormai inossidabile, al quale hanno aggiunto tre figli: Emily, Matilda più il terzogenito che è nato il 28 novembre scorso. La loro vita procede con grande serenità ed armonia nella loto villa in Svizzera, lontani dal clamore del jet-set e dalla vita mondana. Un vero e proprio rifugio perfetto per il quattro volte campione del mondo.



Foto: Lapresse