Golf, uno strepitoso Justin Thomas guida il Workday Charity Open 2020 a 18 buche dal termine

L’americano Justin Thomas ha già conquistato un paio di vittorie sul PGA Tour questa stagione, eppure il numero 5 del mondo sembra non essere ancora sazio. Al termine del terzo giro del Workday Charity Open 2020 infatti, torneo che si sta giocando in Ohio sul campo del Miurfield che la settimana prossima ospiterà il prestigioso Memorial Tournament, Thomas è solidamente in testa a quota -16 e la terza vittoria dell’anno pare ampiamente alla sua portata.

Il 27enne proverà domani a resistere all’assalto dei due terribili giovani che al momeno lo tallonano da vicino, visto che i più immediati inseguitori sono il norvegese Viktor Hovland (-14) e il connazionale Collin Morikawa (-13). Visto che in Ohio durante il quarto giro ci si aspettano forti temporali nel pomeriggio, le partenze di domani saranno a gruppi di tre giocatori e tutte la mattina, quindi i tre rivali saranno oltretutto nello stesso flight.

Loading...

Loading...

Il flow del torneo è tutto nelle mani di Thomas, che ha girato in -6 oggi e può inoltre vantare uno strepitoso parziale personale di 8 conversioni in vittoria su 12 tentativi quando si è presentato in testa dopo tre giri di un torneo sul PGA Tour. Stesso score di giornata anche per il baby fenomeno norvegese Hovland che proverà dunque domani a compiere l’impresa di trionfare per la seconda volta dopo la vittoria di Porto Rico. mentre Morikawa, leader questa mattina, ha avuto più difficoltà e non è andato oltre il par del campo complici tre brutti bogey nella fase centrale del proprio giro.

La carta da 66 colpi è stata firmata anche da Rickie Fowler e Gary Woodland, che sono restati così appaiati a -9 e hanno risalito la classifica fino all’ottava posizione, dietro ai due americani Kevin Streelman e Sam Burns (T4 a -11), e alla coppia europea formata da Rory Sabbatini e Ian Poulter, sesti a -10.



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF



michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse