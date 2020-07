Carlos Sainz, GP Austria 2020 F1: “Ho perso il podio nel confronto con Lando, grande giornata per la McLaren”

Carlos Sainz è soddisfatto per la squadra, meno per se stesso al termine del Gran Premio d’Austria 2020 di Formula Uno. Il pilota spagnolo festeggia assieme a tutta la McLaren il terzo posto conquistato dal suo vicino di box Lando Norris, dall’altro lato, tuttavia, si rammarica per il suo finale di gara. Il madrileno sognava di essere lui a salire sul podio che, oggettivamente, gli è sfuggito per poco. “Penso che sia stata una ottima giornata per tutto il team – spiega il futuro ferrarista ai taccuini di Marca – Un risultato che abbiamo meritato dopo un inverno molto difficile. Terzo e quinto posto per noi sono ottime notizie. Voglio fare le mie congratulazioni a Lando per essere salito sul podio. Sono sicuro che sarà al settimo cielo come successe a me un anno fa”.

La prova dell’ex Renault e Toro Rosso si può riassumere in questo modo: “Dal mio punto di vista ho vissuto una buona gara. Il podio mi è sfuggito per colpa della lotta con Lando. Ero quasi riuscito a superarlo, ma nel corpo a corpo mi ha leggermente spinto fuori e ho quindi dovuto alzare il piede dall’acceleratore. Peccato per la qualifica di ieri che ci ha penalizzato al via della gara”.

La gara si è decisa nel corso delle Safety Car. La volontà di Carlos Sainz di rientrare un giro dopo gli avversari ha inciso parecchio. Come spiega lo stesso pilota spagnolo la scelta è stata tutta sua. “La decisione è stata solo mia. Ho preferito fare rientro ai box nel corso del giro successivo perchè non pensavo di avere abbastanza spazio a disposizione nei confronti di Lando e temevo di perdere molto tempo. Alla fine tutto è andato bene”.

Foto: Lapresse