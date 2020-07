Alexander Albon, GP Austria 2020 F1: “”

Alexander Albon si prepara per il Mondiale di F1, pronto a scattare da Spielberg. Il giovane thailandese, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l’inizio della stagione. Ricordiamo che per Albon si tratta della prima stagione completa con la Red Bull. Lo scorso anno entrò nella compagine austriaca solo da metà stagione in sostituzione del francese Pierre Gasly.

La prima domanda rivolta ad Alexander è stata posta sul test svolto a Silverstone nei scorsi giorni: Il pilota ha dichiarato: “Sono tornato in pista per riabituarmi. Sono passati molti giorni dai test invernali. L’auto è buona, siamo contenti di ciò che abbiamo e non vediamo l’ora di scendere in pista”.

L’intervista al compagno di squadra dell’olandese Max Verstappen è continuata con una considerazione riguardo all’avvicinamento alla prima stagione intera con Red Bull. “Quando entri in una squadra a metà stagione non puoi lavorare molto. Ora, iniziando dalla prima gara, c’è un approccio molto diverso”.

