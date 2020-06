LIVE Sonego-Arnaboldi, Campionati Italiani tennis in DIRETTA: nuovo ostacolo da non sottovalutare per la tds n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, match valido per gli ottavi di finale dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sulla terra rossa di Todi (Perugia) in palio ci sarà il pass per i quarti di finale della rassegna nazionale.

Sonego, testa di serie n.1 del torneo viste le defezioni importanti di Fabio Fognini e di Matteo Berrettini, è il favorito della vigilia. Tuttavia, nella sfida contro Andrea Pellegrini, il piemontese ha molto sofferto. Il tennista nativo di Torino, infatti, è stato costretto ad annullare ben tre match-point nel super tie-break del terzo set, prima di spuntarla e chiudere in proprio favore il confronto. Una sfida, comunque, che ha dimostrato quanto la determinazione e voglia di lottare non facciano difetto al riferimento di questa manifestazione.

Tuttavia, contro Federico Arnaboldi, servirà un match di spessore diverso. Il 20enne nostrano ha messo in mostra una buona solidità contro il talentino Luca Nardi e, dopo aver completato il proprio percorso nelle qualificazioni, ora vuol continuare la propria marcia, esprimendo il proprio miglior tennis e non avendo nulla da perdere. Il tema tattico del confronto si giocherà molto sul dritto di Sonego, che potrebbe essere l’arma con la quale il n.1 del seeding potrebbe fare la differenza. Non vi sono dubbi infatti che tra i due giocatori ci sia una differenza sostanziale in termini di velocità di palla.

Il tema tattico del confronto si giocherà molto sul dritto di Sonego, che potrebbe essere l'arma con la quale il n.1 del seeding potrebbe fare la differenza. Non vi sono dubbi infatti che tra i due giocatori ci sia una differenza sostanziale in termini di velocità di palla.

