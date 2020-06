LIVE Lazio-Fiorentina 0-1, Serie A in DIRETTA: a fine primo tempo decide il gol di Ribery

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-FIORENTINA

SOSTITUZIONE FIORENTINA: fuori Dalbert, dentro Igor. Due dei cinque ammoniti sono fuori da questa partita, dunque.

SOSTITUZIONE LAZIO: negli spogliatoi entra Radu per Bastos

Tra pochi minuti l’inizio del secondo tempo.

Finora, nei fatti, il dominatore della partita è Franck Ribery, in grado non soltanto di realizzare il gol ,ma anche di creare continuamente scompiglio nella difesa laziale. Una Lazio, quella odierna, che solo a tratti è riuscita a esprimere brillantezza, benché questa piuttosto di rado si sia trasformata in vere occasioni da gol.

46′ FINE PRIMO TEMPO: la punizione per la Fiorentina, pur includendo uno schema con cross di Lirola, non crea particolari problemi e così si va negli spogliatoi.

45′ Un minuto di recupero proprio a causa di questo intervento che ha lasciato Ghezzal a terra per alcuni secondi, in realtà inizierà quando si giocherà la punizione.

44′ AMMONITO Bastos per intervento pericoloso su Ghezzal in scivolata.

44′ COSA SI E’ DIVORATA LA LAZIO! Splendida palla filtrante verso Immobile, che trova però un ottimo Dragowski a parare; Bastos spedisce altissimo, ma era già in fuorigioc.

43′ Due minuti a fine primo tempo, si aspetta l’entità del recupero.

41′ Gran recupero di Cutrone che blocca un’azione manovrata della Lazio dopo che Ribery era finito a terra. Successivamente, però, i biancocelesti recuperano palla: Luis Alberto calcia da 20 metri, ma tira altissimo.

39′ Luis Alberto tira direttamente sopra la traversa.

38′ Cutrone colpisce con il braccio dopo essersi girato per bloccare il cross di Jony, punizione per la Lazio.

37′ Lazio che spinge, Milinkovic-Savic verso Immobile, deviazione in angolo.

35′ Continuano a susseguirsi ora i ribaltamenti di fronte, da una parte Caicedo atterrato in area con proteste, dall’altra Ribery che viene fermato a inizio contropiede, infine ancora Caicedo che cerca il pallone di testa, ma la palla va sul fondo.

34′ Punizione giocata a sinistra verso Dalbert, per la Fiorentina, poi arriva il cross di Lirola verso la zona di Cutrone: palla che non è però direzionata bene e Strakosha controlla.

32′ AMMONITO Milenkovic per aver smanacciato irregolarmente su Luis Alberto.

31′ La palla finisce a centro area, ma nessuno la coglie: rimessa per la Fiorentina.

30′ Calcio di punizione per la Lazio da posizione piuttosto defilata a sinistra.

29′ Adesso c’è un leggero rallentamento della partita, dopo i minuti del gol e immediatamente successivi.

26′ PAROLO CI PROVA! Di testa su angolo cerca il pari, ma c’è una gran parata di Dragowski e infine la palla finisce scodellata via da una zona molto critica.

25′ ED E’ GOL DI FRANCK RIBERY! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Signore e signori, un campione, uno vero, uno per il quale il tempo non conta! Entra in area da sinnistra, scarta due uomini e segna tra palo sinistro e Strakosha!

24′ AMMONITO Milinkovic-Savic per gioco scorretto nei confronti di Ghezzal, intervento effettivamente pericoloso sulla caviglia.

21′ Prova a salire per linee di sinistra Jony, ma viene colto in posizione di fuorigioco.

19′ Da lontano il tiro di Luis Alberto, che ugualmente lontano finisce dalla porta.

17′ Pezzella ci prova di testa, ma la palla è facilissima per Strakosha.

17′ CI PROVA GHEZZAL! Da venti metri, c’è una leggerissima deviazione da qualche parte che provoca il corner.

15′ Milinkovic-Savic dal centro cerca Lazzari, che però è troppo indietro a destra. Difetto di comunicazione tra i due.

14′ Ancora un tentativo di contropiede viola costruito da Ribery, che viene fermato, ma la palla rimane in zona d’attacco per i viola. Il francese in questo primo quarto d’ora sta mettendo in grande difficoltà la difesa laziale.

13′ Tentativo di contropiede 3 contro 3 della Lazio, ma il controllo della difesa viola, con presa di Dragowski, è agile.

10′ Interessante combinazone che coinvolge Lazzari in tentativo di fuga sulla fascia destra per entrare in area, ma sul passaggio di ritorno di Milinkovic-Savic si trova in fuorigioco.

8′ Dalla punizione non nasce alcunché di pericoloso. Partita piuttosto viva, sebbene abbastanza fallosa.

6′ AMMONITO anche Parolo, per aver atterrato Rybery che stava accentrandosi con tutta la difesa laziale intorno. Punizione da 25 metri centrale.

5′ C’è il colpo di testa di Caicedo, ma finisce altissimo senza neanche impensierire Dragowski.

5′ AMMONITO Dalbert per fallo su Lazzari non lontano dal limite dell’area sulla fascia destra, in questo caso un atterramento. Punizione molto interessante.

4′ Palla verticale di Dalbert per Ghezzal, Strakosha controlla.

3′ La punizione di Ribery finisce sulla barriera, nella quale Milinkovic-Savic rimane per qualche istante a terra, ma si rialza subito.

2′ Fallo su Ribery attorno ai venti metri, l’ha commesso Milinkovic-Savic. Punizione per la Fiorentina.

2′ Prima azione della Lazio, Milinkovic-Savic prova a entrare sulla sinistra, ma la palla va alta e sul fondo.

SI COMINCIA!

21:45 Squadre schierate, si sta per cominciare!

21:44 Squadre in campo; in tribuna ci sono i cartonati dei tifosi, sui maxischermi i tifosi della Lazio che hanno intonato l’inno della squadra, sottolineando come “vola un’aquila nel cielo”.

21:43 Tutto pronto, le squadre sono prossime a entrare in campo!

21:42 Ed era giusto rimanere in doveroso silenzio per l’ascolto di “The Mission” in versione elettrica. La leggenda di Ennio Morricone si staglia, una volta di più, sull’Olimpico.

21:39 Calano le luci all’Olimpico, prima che si cominci, con una chitarra elettrica, quella di Jacopo Mastrangelo, che nei giorni del lockdown suonava sui tetti di Roma. La memoria è quella per le vittime della pandemia.

21:35 C’è stata qualche polemica in avvicinamento soprattutto sul fronte biancoceleste: sotto accusa, in particolare, le tre partite nell’arco di sei giorni, la frequenza più elevata in tutta la Serie A in questa ripresa.

21:30 Un quarto d’ora all’inizio del match!

21:26 La maglia numero 10 di Giancarlo Antognoni davanti al campo di gioco.

21:24 Lo spogliatoio laziale.

21:20 Tempo di riscatto, per motivi diversi, per entrambe le squadre: la Lazio ha bisogno di punti per restare in scia alla Juventus, la Fiorentina deve invece terminare la fase di incagliamento nella zona retrocessione, dal momento che il vantaggio rispetto a quella quota è di sei soli punti.

21:15 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match di oggi di Serie A. Nella 28a giornata Lazio e Fiorentina si affrontano allo Stadio Olimpico vuoto, con la sola scritta “Tu non sarai mai sola” allestita in forma di incoraggiamento per i biancocelesti.

20:38 FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Cutrone Ribery. All. Iachini

La presentazione della giornata – Il programma odierno

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match della 28a giornata di campionato che mette di fronte Lazio e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma, in quest’occasione a porte chiuse e seggiolini blu, di conseguenza, vuoti.

Necessità di riscatto per i biancocelesti, che arrivano dalla sconfitta con l’Atalanta per 3-2, particolarmente bruciante peraltro: in ballo c’è la possibilità di inseguire ancora la Juventus, nel frattempo andata sul +7 dopo il 4-0 contro il Lecce. Nei fatti, è la partita che serve per tenere vive le speranze di scudetto, fortemente sperato anche in ragione di un’attesa che perdura da vent’anni e un pomeriggio d’attesa dei tifosi, sempre all’Olimpico (allora con i seggiolini azzurri).

I viola, invece, devono far girare per il verso giusto una stagione nata non bene e che sta continuando con l’odore della zona calda addosso: l’1-1 con il Brescia non ha aiutato in alcun modo, dal momento che permane il 14° posto a quota 31 punti, soltanto 6 in più della zona retrocessione. La vittoria, al netto della pausa Covid-19, manca da metà febbraio, dai cinque gol scaricati nella porta della Sampdoria: questo è uno degli impegni più difficili per cercare di risalire la china.

All’andata finì per 1-2 in favore della Lazio, con gol decisivo di Immobile all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Si tratta della gara numero 139 in Serie A tra le due squadre, con un bilancio che dice 51 vittorie laziali, 46 viola e 41 pareggi. All’Olimpico il conteggio muta in 33-22-14. L’ultimo successo della Fiorentina in campo avverso è della stagione 2015-2016 (2-4). Arbitra il signor Michael Fabbri di Ravenna, con Ranghetti e Galetto assistenti, Calvarese quarto uomo, Mazzoleni al VAR e Carbone assistente al VAR.

Lazio-Fiorentina, match della 28a giornata di Serie A 2019-2020, inizierà alle ore 21:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

