LIVE Everton-Liverpool 0-0, Premier League 2020 in DIRETTA: si accende il derby a mezz’ora dalla fine!

70′ A venti minuti dal triplice fischio Everton-Liverpool 0-0, possesso palla 30%-70%, tiri in porta 1-2, angoli 0-4.

69′ Chiusura di Digne su Alexander-Arnold in proiezione offensiva.

68′ Altro cooling-break della partita con i giocatori a bordo campo a dissetarsi prima degli ultimi 20 minuti più recupero.

66′ Resta una sola sostituzione al Liverpool che ha già effettuato quattro cambi, ad Ancelotti ne restano invece ancora quattro.

65′ Doppio cambio effettuato da Jurgen Klopp, fuori Keita e Firmino, dentro Wijnaldum e Origi.

64′ Richarlison ben appostato sul primo palo libera l’area di rigore sugli sviluppi del corner.

63′ Punizione della quale si incarica Alexander-Arnold, pallone deviato dalla barriera e calcio d’angolo per i reds.

62′ GIALLO EVERTON! Entrata in scivolata di Digne su Manè e Dean concede la punizione dal limite al Liverpool e ammonisce il terzino francese, adesso il derby si è acceso!

61′ Lancio lungo per Richarlison che entra in area dalla destra ma con spara alle stelle sulla pressione dei difensori del Liverpool.

60′ Prima sostituzione effettuata da Carlo Ancelotti, fuori Gordon, autore di una buona prova, dentro Sigurdsson.

59′ Cross di Alexander-Arnold dalla destra, Keane mette in calcio d’angolo con il sinistro.

58′ Traversone operato dalla sinistra da Digne che finisce dritto tra le braccia di Alisson.

56′ Henderson prova a mettere un pallone al centro troppo alto per Manè, ancora 0-0 dopo le prime battute del secondo tempo.

55′ Lungo rinvio effettuato da Jordan Pickford.

54′ Altra chiusura di Coleman che questa volta porta fino sul fondo Manè per poi conquistare il rinvio dal fondo dopo un doppio rimpallo.

52′ Il Liverpool aggredisce ora alto gli uomini di Carlo Ancelotti, il tecnico di Reggiolo non ha ancora effettuato alcuna sostituzione.

50′ Scambio volante tra Keita e Firmino con il guineano che va al tiro di prima intenzione, conclusione con il destro strozzata che si spegne sul fondo.

49′ L’arbitro Dean fa ripetere un rinvio dal fondo a Jordan Pickford per palla in movimento.

48′ Splendida chiusura di Coleman in area su Gomez, servito da un lungo lancio di Virgil Van Dijk.

47′ C’è stato un cambio effettuato da Klopp tra primo e secondo tempo, fuori un poco incisivo Takumi Minamino, dentro l’ex Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain.

46′ E’ iniziato il secondo tempo.

21.00 Tra poco l’inizio del secondo tempo

20.57 Ecco qualche immagine del primo tempo:

HALF-TIME Everton 0-0 Liverpool It's all square after 45 closely-fought minutes#EVELIV pic.twitter.com/lcj4DNdhP3 — Premier League (@premierleague) June 21, 2020

20.50 A tra poco per il secondo tempo del “Derby del Merseyside” tra l’Everton di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp.

20.48 Si chiude una prima frazione di gioco non propriamente emozionante a Goodison Park, dopo il primo acuto di Richarlison al 4′ il Liverpool ha prodotto qualcosa di più rispetto agli avversari ma senza mai rendersi realmente pericoloso. Possesso palla Everton 38%-Liverpool 62%, tiri in porta 1-1, angoli 0-0, ammoniti Milner (L) e Keane (E).

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO, EVERTON-LIVERPOOL 0-0.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

44′ Ottima chiusura di Holgate sul tiro di Minamino in area di rigore, il giapponese arrivato a gennaio dal Salisburgo era stato servito da Manè.

43′ Non cambia assetto tattico Klopp con Gomez che va a prendere il posto di Milner sulla corsia di sinistra.

42′ PRIMO CAMBIO LIVERPOOL! Non ce la fa James Milner per un problema muscolare, entra Joe Gomez.

40′ Va sempre Alexander-Arnold a battere, Pickford neutralizza il tentativo dell’esterno classe 1998 in due tempi.

39′ Numero di Manè che scappa via a Coleman, il senegalese viene poi atterrato da Keane, punizione per il Liverpool e giallo per il centrale dell’Everton.

38′ Buono l’impatto del giovane Anthony Gordon sulla partita. Dopo aver debuttato a 16 anni in Europa League il classe 2001 è stato lanciato oggi da Carlo Ancelotti dal 1′ minuto.

36′ Rinvio lungo di Jordan Pickford, portiere classe 1994 dell’Everton e della Nazionale inglese.

35′ Anticipo forse falloso di Coleman su Manè, Dean non fischia provocando la reazione accesa di Klopp.

34′ Assist involontario di Manè a Roberto Firmino che prova un sinistro largo non di molto, ora ci sta provando il Liverpool quando mancano poco più di dieci minuti all’intervallo.

33′ Altro brivido nella metà campo dell’Everton che per la seconda volta nella partita mostra incertezze in fase di disimpegno, ci pensa Holgate ad allontanare il pallone.

31′ Colpo di testa alto di Richarlsion, il quale era però in posizione di offside sanzionata dall’assistente.

30′ MATIP! Cross di Alexander-Arnold e stacco del difensore camerunense che sfiora la porta, prima vera occasione da goal per il Liverpool.

29′ Fallo di mano di Digne e punizione da posizione defilata sulla destra per il Liverpool.

27′ Questa la scena alla quale abbiamo assistito ad inizio partita, ricordiamo inoltre che tutti i giocatori della Premier League giocheranno con la scritta “Black Lives Matter” sulle maglie al posto del loro cognome.

25′ Digne si incarica di una rimessa laterale appena oltre la metà campo.

24′ Fallo di Keita a centrocampo su Davies, punizione Everton.

23′ COOLING-BREAK! Dean fischia e manda i giocatori a bordo campo per una mini-pausa quando abbiamo appena sorpassato la metà del primo tempo.

22′ Continua il possesso palla stitico dei giocatori di Klopp, che almeno per il momento non sembrano voler accelerare la manovra.

21′ Fuorigioco fischiato ai danni di un giocatore del Liverpool, si ripartirà con una punizione in favore dell’Everton.

20′ GIALLO LIVERPOOL! Milner commette fallo a centrocampo su Richarlison e Dean ammonisce il numero 7 dei reds.

20′ I primi venti minuti del derby scorrono via senza particolari emozioni, Everton-Liverpool 0-0.

18′ Rimessa laterale in favore del Liverpool all’altezza del centrocampo.

17′ Minamino prova il cross basso a centro area, murato da Holgate, poi l’azione prosegue con il pallone che finisce tra le mani di Pickford.

15′ Strappo di Richarlison che punta l’area del Liverpool, Henderson chiude bene sul brasiliano in copertura.

14′ E’ ancora una fase di studio della partita, il Liverpool sta iniziando a prendere in mano le redini del gioco con l’Everton di Ancelotti che aspetta per poi agire di rimessa cercando la velocità della coppia d’attacco Richarlison-Calvert Lewin.

12′ Alexander-Arnold prova a mettere un pallone al centro senza però trovare nessuno, ci sarà dunque un rinvio dal fondo per Pickford.

11′ Punizione in favore del Liverpool dai 30 metri circa, Henderson e Arnold sul pallone.

10′ Dopo i primi dieci minuti di gioco punteggio ancora fermo sullo 0-0, possesso palla Everton 58%-Liverpool 42%.

9′ Destro da fuori di Minamino, pallone largo, primo sussulto anche del Liverpool dopo il guizzo di Richarlison al 4′.

8′ Firmino prova a mettere un pallone in mezzo, Holgate libera l’area di rigore in scivolata.

7′ Tocco di mano di Iwobi nell’area del Liverpool dopo un rimpallo con Keita, si ripartirà con una punizione in favore dei reds.

6′ Gli uomini di Ancelotti pasticciano in fase di impostazione, ci pensa Gordon in ripiegamento difensivo ad allontanare il pallone.

5′ Dopo il replay si è vista la leggera deviazione di Alisson sul tentativo del numero 7 dell’Everton.

4′ RICHARLISON! Everton pericoloso, il brasiliano entra in area dalla sinistra e incrocia col mancino, pallone di poco largo.

3′ Piove a dirotto su Liverpool, i reds di Klopp iniziano a far girare il pallone partendo da dietro.

2′ Tutti i giocatori mettono il ginocchio a terra dopo il fischio dell’arbitro, scena molto suggestiva, adesso si parte veramente.

1′ SI PARTE, il primo pallone del match è per il Liverpool!

19.59 Squadre in campo, ci sarà un minuto di silenzio per ricordare le vittime mietute dal coronavirus, tra pochissimo il calcio d’inizio.

19.57 Arbitro: Mike Dean. Assistenti: Simon Bennett e Darren Cann. IV Uomo: Anthony Taylor. VAR: Chris Kavanagh. AVAR: Stephen Child.

19.54 A disposizione per l’Everton: Stekelenburg, Virginia, Baines, Baningime, Bernard, Brantwhite, Kean, Martina, Sigurdsson.

A disposizione per il Liverpool: Adrian, Elliott, Gomez, Lovren, Origi, Oxlade-Chamberlain, Salah, Wijnaldum, Williams.

19.52 Stasera farà il suo esordio con la maglia dell’Everton il giovane attaccante classe 2001 Anthony Gordon:

19.50 Negli ultimi dieci derby giocati a Goodison Park sono arrivati tre vittorie del Liverpool, sei pareggi e una sola affermazione dei Toffees.

19.47 Se infatti Salah e compagni dovessero vincere tutte e 9 le gare restanti, la proiezione porterebbe a 109 punti finali.

19.45 Numeri che potrebbero consentire ai reds di infrangere il primato di 102 punti della Juventus (stagione 2013-2014), record di punti fatto registrare nei primi cinque campionati in ordine di ranking UEFA.

19.42 29 gare giocate, 27 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta. Questi sono gli strabilianti numeri del Liverpool di Klopp in questa stagione di Premier League.

19.40 Immagini dello spogliatoio del Liverpool:

19.38 Quello di stasera sarà il 235esimo “Derby della Merseyside”, il bilancio ad oggi è di 95 vittorie del Liverpool, 66 dell’Everton e 74 pareggi.

19.35 Anche in caso di vittoria oggi il Liverpool di Jurgen Klopp non potrà comunque festeggiare aritmeticamente il titolo dopo la vittoria del Manchester City di Guardiola sull’Arsenal.

19.32 Gli uomini di Ancelotti sembrano ormai tagliati fuori da un piazzamento europeo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate prima della sosta forzata causata dalla pandemia coronavirus COVID-19.

19.30 Questa la disposizione in campo dell’Everton di Carlo Ancelotti:

19.27 Gli ospiti partono con i favori del pronostico con il 2 che è dato a 1.60, a 4.00 il pareggio mentre la vittoria dell’Everton è quoatat 6.00.

19.24 I due precedenti di questa stagione hanno visto un pareggio all’andata in Premier League (0-0 ad Anfield il 04.12.2019) e una vittoria del Liverpool nel turno dei trentaduesimi di finale della FA Cup a gennaio, 1-0 firmato dal giovane centrocampista classe 2001 Curtis Jones.

19.22 L’Everton ha fatto delle buone partenze in questa stagione, chiudendo sotto nel primo tempo in solo quattro delle ventinove partite di campionato. Una statistica che solo i rivali del Liverpool sono stati in grado di superare.

19.20 L’arrivo del Liverpool a Goodison Park:

19.18 Carlo Ancelotti proverà a fermare gli storici rivali dei Toffees, ormai ad un passo dall’essere incoronati campioni d’Inghilterra. L’ex tecnico del Napoli cercherà di regalare all’Everton la vittoria nel derby che manca da ottobre 2010, 2-0 a Goodison Park con le reti di Cahill e Arteta.

19.15 L’Everton è invece tredicesimo prima di stasera con 37 punti, a -9 dal quinto posto occupato dal Manchester United.

19.12 Il Liverpool si trova attualmente primo in classifica con 22 punti di vantaggio sul Manchester City secondo a 9 giornate dalla fine. Ai reds di Jurgen Klopp mancano 6 punti per l’aritmetica certezza del titolo, che manca dalla stagione 1989-1990.

19.09 Si giocherà a porte chiuse stasera al Goodison Park, casa dell’Everton, ecco come si presenterà lo stadio:

🏟️ l Less than 9⃣0⃣ minutes to go until kick off at Goodison Park! 📸 Send us your photos/messages from your matchday set-up at home, and we'll put the best ones on the big screen!#TogetherEverton pic.twitter.com/knmsDXkJ56 — Everton (@Everton) June 21, 2020

19.06 Ecco le formazioni ufficiali:

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Digne; Gordon, Andrè Gomes, Davies, Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin. Allenatore: Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Milner; Henderson, Fabinho, Keita; Minamino, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp.

19.04 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Everton-Liverpool, trentesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020.

Premier League 2020, calendario e orari 17-21 giugno

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Everton-Liverpool. La Premier League riparte e al Goodison Park di Liverpool va in scena il “Derby del Merseyside” tra i “reds” di Jurgen Klopp, quest’anno dominatori incontrastati del campionato e i rivali storici dell’Everton guidati in panchina da Carlo Ancelotti.

I “Toffies” si presentano all’atteso appuntamento dopo aver vissuto un momento di crisi nelle settimane precedenti al lockdown. Gli uomini di Ancelotti avevano infatti raccolto un solo punto nelle ultime tre partite giocate (1-1 interno con il Manchester United), che era arrivato in mezzo alle due sconfitte esterne contro Arsenal (3-2) e Chelsea (4-0). Fino a qui l’Everton ha raccolto 37 punti, buoni solo per un modesto posizionamento nella parte destra della classifica. L’ex tecnico del Napoli dovrebbe schierare la squadra con un 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Calvert-Lewin e il brasiliano Richarlison.

Il Liverpool torna in campo esattamente 100 giorni dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid (rocambolesco 2-3 ad Anfield, nell’ultima e controversa gara della maggiore competizione europea per club giocata con il pubblico prima dello stop forzato). Gli uomini di Jurgen Klopp si trovano al primo posto in Premier League con 82 punti e un vantaggio di 22 lunghezze sul Manchester City secondo (60). Ai “reds” basteranno sei punti nelle prossime due giornate con il titolo che potrebbe essere celebrato già lunedì 22 nel caso Salah e compagni dovessero vincere stasera e contemporaneamente il City perdesse in casa contro il Burnley. Altrimenti la festa potrebbe essere rimandata a mercoledì 24 (Liverpool-Crystal Palace) dove con una vittoria il club del presidente Tom Werner sarebbe incoronato campione d’Inghilterra trenta anni dopo l’ultima volta, stagione 1989-1990 quando l’attuale Premier League si chiamava ancora First Division.

OA Sport vi propone la diretta di Everton-Liverpool, il “Derby del Merseyside” sarà valido per la trentesima giornata del campionato di Premier League 2020. Si giocherà al Goodison Park, naturalmente a porte chiuse come da protocollo. Calcio d’inizio per le ore 20.00 italiane, buon divertimento con il nostro live testuale minuto per minuto per non perdersi nemmeno un’azione di questa emozionante e sentitissima stracittadina.

