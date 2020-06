LIVE Brescia-Genoa 2-1, Serie A in DIRETTA. Donnarumma-Semprini: uno-due delle Rondinelle, Iago Falque accorcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

42′ Cross dalla tre quarti sinistra di Iago Falque, Mateju anticipa di testa Destro ben appostato

37′ GOOOOOOOOOOOOOL GENOAAAAAAAAAAAA!!! Iago Falque di sinistro calcia sulla sua sinitra e spiazza Joronen

36′ Rigore per il Genoa. Fallo in area su Romero! Lancio lungo e contrasto duro in area, Irrati deciso

30′ Ripreso il match, il Genoa fatica a reagire

28′ Cooling Break

23′: Scontro durissimo tra Perin e Biraschi. Per fortuna si rialzano entrambi

13′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL BRESCIAAAAAAAAAA!!! Genoa in bambola!!! Penetrazione di Bjarnason, tocco per Donnarumma sulla destra, cross all’indietro per Bjarnason che fornisce un assist non si sa quanto volontario per SEMPRINI che da due passi mette in rete

10′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL BRESCIAAAAAAAAAAA!!! Ancora Donnarumma!!!! Grande giocata di Torregrossa sul filo del fallo laterale, tocco per Sabelli, cross rasoterra per Donnarumma che gira al volo da centro area e batte Perin con una conclusione che tocca il palo e si insacca

8′ Prima occasione per il Genoa!!! Destro con un pizzico di fortuna supera Tonali e si invola verso l’area, entra sul versante destro, diagonale rasoterra deviato in corner da Joronen

7′ Poca profondità per le due formazioni. Genoa più intraprendente, qualche errore di troppo per i bresciani

3′ Ritmo inevitabilmente lento, le due squadre devono gestire le energie visto il clima torrido

2′ Cross da sinistra di Barreca, Pinamonti arriva in ritardo

1′ Iniziato il match tra Brescia e Genoa

17.13: Le squadre entrano in campo sulle note di “Il mio canto libero”. Atmosfera mesta come per tutti i match a porte chiuse in questi giorni

17.12: Squadre pronte a scendere in campo

17.10: Il Brescia finora è la squadra che ha vinto meno, solo una volta, tra le mura amiche, mentre il Genoa ha un record bizzarro: finora ha schierato ben 34 giocatori dall’inizio della stagione

17.08: C’è il sole a Brescia, circa 30 gradi, ventilazione quasi assente e dunque il caldo sarà un fattore da considerare nell’andamento del match

17.05: Spicca nel Brescia la presenza del giovanissimo Papetti, classe 2002, al centro della difesa

17.00: Il Brescia occupa l’ultimo posto in classifica e necessita di punti per continuare a sperare. In caso di vittoria sul Genoa, si porterebbe a -5 dalla salvezza. Il Genoa invece è quart’ultimo, a pari proprio col Lecce a quota 25.

16.57: Il Brescia ha segnato sei gol nei primi 20 minuti di gioco ma ha segnato solo 10 gol nei secondi tempi nella Serie A in corso

16.54: Tanti assenti in casa Brescia: Cistana, Bisoli, Ndoj e Alfonso. Criscito non c’è. Sanabria torna ma va in panchina, in attacco giocano Destro e Pinamonti

16.45: Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Brescia-Genoa, una sorta di spareggio salvezza con le due squadre divise da 8 punti in classifica, entrambe devono vincere a tutti i costi, vista anche la sconfitta di ieri del Lecce, altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere.

PRESENTAZIONE GIORNATA SERIE A DI OGGI (27 GIUGNO)

ORARI E TV SERIE A DI OGGI (27 GIUGNO)

LE PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Diego Lopez

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti. All. Nicola

Probabili formazioni Brescia-Genoa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Genoa, match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Allo Stadio Rigamonti di Brescia si distribuiscono punti fondamentali in chiave salvezza: da una parte la squadra di Diego Lopez che non ha ancora deposto le armi nonostante gli 8 punti di distacco sul quart’ultimo posto, dall’altra la formazione genoana allenata da Nicola che occupa proprio la quart’ultima piazza e vuole tirarsi fuori al più presto dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

I padroni di casa si affideranno al consueto 4-3-1-2 con Joronen in porta, in difesa Sabelli e Martella esterni, Mateju e Papetti centrali. A centrocampo Tonali in regia con Bjarnason e Dessena sulle fasce, mentre davanti giocherà alle spalle di Torregrossa e Donnarumma, autore del gol del vantaggio a Firenze che ha illuso la formazione lombarda. Nicola invece punterà sul 3-4-1-2 con Perin tra i pali, Biraschi, Soumaoro e Masiello in difesa. A centrocampo Schone e Behrami centrali, Ankersen e Barreca sulle fasce. Davanti Iago Falque alle spalle di Pandev e Sanabria.

Appena 19 i precedenti nel massimo campionato tra Brescia e Genoa, il primo datato addirittura 5 gennaio 1930 e terminato 1-0 per i liguri, che poi sarebbero usciti sconfitti al ritorno in Lombardia per 4-1 compromettendo la corsa per lo Scudetto andato per appena due punti all’Inter di Arpad Weisz. Il bilancio parla nettamente a favore del Genoa: 10 vittorie, 4 pareggi e 5 successi del Brescia..

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Genoa, match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle 17.15.

