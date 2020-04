LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA. Nono caso di contagio nella Città del Vaticano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.40 Grazie per averci seguito anche oggi, appuntamento a domani, alle ore 07.10. Buona serata da OA Sport.

23.39 Il Governatore della Georgia, Stati Uniti, Brian Kemp, ha appena deliberato la riapertura di entri estetici e palestre a partire da venerdì 24 aprile, mentre da lunedì 27 riapriranno ristoranti e teatri. Ancora chiusi bar e night club.

23.12 Salgono a 9 i contagi nella Città del Vaticano: “Si è aggiunto nei giorni scorsi un nono caso di positività agli otto già registrati all’interno dello Stato della Città del Vaticano e tra i dipendenti della Santa Sede. La persona è stata ricoverata in ospedale, sotto osservazione, e sono state fatte le opportune sanificazioni e verifiche tra quanti avevano avuto contatti con l’interessato nell’unico giorno di sua presenza sul luogo di lavoro nelle due settimane precedenti al riscontro, tutte con esito negativo“.

22.41 Tutte le elezioni amministrative sono state posticipate in autunno, e c’è anche la possibilità che ci sia un unico election day con il referendum sul taglio dei parlamentari, che non necessita di quorum in quanto confermativo.

22.19 Dati ufficiali della Francia, annunciati dal dg della Sanità, Jerome Salomon: tra ospedali, case di riposo ed istituti per disabili, sono stati raggiunti i 20265 decessi dall’inizio dell’emergenza.

21.45 Questa la replica di Vincenzo Spadafora: “Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato. Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A. La Serie A è un’industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme“.

21.21 Il calcio vuol portare a termine la stagione, secondo quanto scritto da SkyTG24: “Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza“.

20.58 Così Pierpaolo Sileri a SkyTG24: “Da medico e da Viceministro della Salute sostengo che le regole per l’attività all’aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l’avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto“.

20.39 In Piemonte cala il numero dei decessi comunicato oggi, con 74 morti contro i 77 di ieri, mentre per la prima volta dallo scoppio della pandemia, non ci sono stati decessi all’ospedale Maggiore di Novara.

20.16 Secondo Luca Richeldi del Comitato tecnico-scientifico, l’utilizzo dell’App Immuni sarà efficace se utilizzato almeno dal 70% degli italiani: “Molto si baserà su questa App, che se sarà utilizzata dal 70-80% dei cittadini sarà’ efficace, dicono gli epidemiologi. Credo sarà un momento in cui si vedrà la responsabilità degli italiani“.

19.46 Dati ufficiali della Francia, annunciati dal dg della Sanità, Jerome Salomon: tra ospedali, case di riposo ed istituti per disabili, sono stati raggiunti i 20265 decessi dall’inizio dell’emergenza.

19.30: “I problemi economici saranno drammatici, molti perderanno il lavoro o l’impresa ma nessuno rimarrà da solo. Serviranno strumenti come un reddito universale per chi si trova in povertà e sostegno a imprese perché non affrontino da sole l’emergenza” coronavirus. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Abbiamo bisogno dell’Europa perché insieme ce la faremo sicuramente”, ha aggiunto.

19.26: Secondo lo scienziato il virus sarebbe stato rilasciato per errore durante un esperimento su un vaccino per l’HIV. Ma uno studio di febbraio su Emerging Microbes & Infections già negava il legame tra SARS-CoV2 e HIV, e Nature Medicine ne ha confermato l’origine naturale.

19.13: Dopo l’annuncio del governo di ridurre le restrizioni, la vita riprende a scorrere quasi normale. Negozi aperti e mascherine, il distanziamento sociale è la nuova prassi ma i tedeschi non rinunciano ad affollare i parchi e la natura.

19.09: Il petrolio Wti scende anche sotto gli 8 dollari al barile, affondando del 57,53% a 7,76 dollari, ai minimi da oltre 30 anni.

19.04: Dall’inizio dell’emergenza sono oltre 943mila gli italiani che sono stati sottoposti a tampone per il coronavirus. Il dato sulle persone sottoposte all’esame è stato fornito per la prima volta dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Combinando tamponi, app e misure di individuazione dei soggetti positivi – ha aggiunto – pensiamo che si possa mettere in atto un’azione di contrasto più efficace di quello fatto finora”.

18.56: Per il tracciamento dei positivi “molto si baserà su questa App, che se sarà utilizzata dal 70-80% dei cittadini sarà’ efficace, dicono gli epidemiologi. Credo sarà un momento in cui si vedrà la responsabilità degli italiani” nello scaricarla e usarla. Così Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico (Cts).

18.47: “Su 6 parametri solo uno, i deceduti, non va nella direzione voluta, ma gli epidemiologi ci dicono che sarà l’ultimo a calare; ha varie spiegazioni epidemiologiche, ma deve far riflettere su quanto successo e succede, la battaglia certo non è vinta, è un periodo di relativa tregua nella diffusione del virus, non è il momento di abbassare la guardia”. Lo ha detto Luca Richeldi del Comitato tecnico scientifico in conferenza stampa alla Protezione civile.

18.44: In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

34.587 in Lombardia

13.522 in Emilia Romagna

14.557 in Piemonte

10.061 in Veneto

6.568 in Toscana

3.496 in Liguria

3.212 nelle Marche

4.365 nel Lazio

3.019 in Campania

1.929 a Trento

2.810 in Puglia

1.190 in Friuli Venezia Giulia

2.210 in Sicilia

2.062 in Abruzzo

1.540 a Bolzano

424 in Umbria

854 in Sardegna

828 in Calabria

548 in Valle d’Aosta

242 in Basilicata

213 in Molise

18.41: Per chi non può fare l’isolamento nella propria abitazione sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali messi a disposizione dello Stato e altri 12.230 in 262 strutture reperite dagli enti locali. Il dato è stato fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli in conferenza stampa dopo un censimento con le Regioni per capire le disponibilità per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento dei positivi. Al momento di questi 19mila posti ne sono occupati 4.146.

18.36: Il sindaco di Castellino del Biferno, piccolo paese nella provincia di Campobasso, ha creato delle banconote che imitano i vecchi titoli del Regno di Napoli da distribuire alla popolazione per l’emergenza Covid-19.

18.33: E’ on line e scadrà mercoledì il bando per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che è on line anche il bando per reclutare un nuovo contingente di medici per integrare la task force che già opera nelle regioni più colpite e che scadrà giovedì.

18.29: “Per la prima volta un dato ulteriormente positivo, diminuisce il numero delle persone attualmente positive”, in calo di 20 unità. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa a Roma. “Sono 2.537 le terapie intensive, 62 in meno, il numero più basso da un mese a questa parte” .

18.21: Dunque, l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma e forse cristallizza l’andamento al ribasso dei contagi registrato nei giorni scorsi: per la prima volta dall’inizio della pandemia da Coronavirus non sono stati testati nuovi positivi all’infezione. Ma il numero delle vittime è ancora stabile, in lieve rialzo rispetto all’ultimo dato. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 454 persone (ieri erano 433), il numero complessivo delle vittime sale dunque a 24.114. Come detto, per la prima volta non si registrano nuovi contagi tra le persone sottoposte a tampone: dunque la categoria degli “attualmente positivi” scende di 20 unità (ieri si erano registrati +486 nuovi positivi) e si attesta complessivamente a 108.237 malati di Covid-19 (ieri erano a quota 108.257).

18.17: Per la prima volta diminuisce il numero di casi attualmente positivi (-20 rispetto a ieri), mentre sono 454 i morti di oggi e 1.822 i guariti. Numeri che quindi possono dare una boccata d’ossigeno.

18.11: Iniziata la conferenza stampa della Protezione Civile.

18.05: In attesa della conferenza stampa di Angelo Borrelli nella sede della Protezione Civile, sono già disponibili i dati di oggi. Sale 24.114 (+454) il bilancio dei morti in Italia, 48.477 sono i guariti (+1.822). 181.222 i casi totali (+2.256 oggi).

17.57: Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.738 (+49)

Brescia 12.004 (+58)

Como 2.550 (+62)

Cremona 5.491 (+74)

Lecco 2.080 (+8)

Lodi 2.740 (+16)

Monza e Brianza 4.157 (+59)

Milano 16.112 (+287)

Mantova 2.913 (+8 )

Pavia 3.641 (+59)

Sondrio 960 (+4)

Varese 2.196 (+38)

17.54: I dati sulla Lombardia arrivano a fronte di 6.331 tamponi eseguiti, per un totale di 276.486. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 901 (-21), i ricoverati sono 10.138 (-204). I dimessi sono in tutto 43.011 (+252 rispetto a ieri).

17.50: L’allentamento delle misure di lockdown “non significa la fine della pandemia”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus.

17.46: Frenano i contagi da Coronavirus con 737 casi in più di ieri per un totale di 66.971 positivi. Cala anche in numero di decessi in un giorno (comunque 163) per un totale di 12.376 deceduti. Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). Sono invece stati 6.331 i tamponi, per un totale ad ora di 270.486.

17.41: Da Lega a Pd, da Fratelli d’Italia a Forza Italia: le forze politiche sono concordi nel sostenere che l’ordinanza del commissario Arcuri non sia sufficiente e che serva il parere delle Camere. Soprattutto sulle modalità di trattamento dei dati personali.

17.35: Nel decreto Aprile aumenteremo l’importo dell’indennità e cercheremo di dare supporto economico a tutti i comparti produttivi e al turismo che stanno subendo pesanti conseguenze per la crisi #coronavirus. Per farlo incrementeremo lo scostamento di bilancio rispetto a marzo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in un’intervista con la Rai. Il voto del Parlamento sul deficit, ha spiegato, “credo ci sara’ tra il 29 e 30 aprile”.

17.23: “Io credo che bisognerà con rigore accertare tutte le responsabilità perché è’ evidente che la tutela della salute è fondamentale ma soprattutto quando parliamo di persone fragili, di persone anziane”. Così il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, intervistato da SkyTg24 su quanto accaduto anche nelle Rsa piemontesi durante l’emergenza coronavirus.

17.17: Su Instagram è stato pubblicato il grafico aggiornato: i casi di covid 19 in città sono 883 senza alcun incremento rispetto a ieri.

17.07: A partire da domani, Basilicata e Umbria dovrebbero non vedere più la presenza di nuovi contagi di Covid-19. E’ quanto emerge dal report dell’Osservatorio nazionale della salute.

16.59: Nel Paese oltre 140mila casi e più di 4mila morti. La cancelliera Merkel, nel gruppo parlamentare della Cdu, respinge ancora gli eurobond.

16.53: “Dalle informazioni non ufficiali che abbiamo raccolto da inizio marzo sono circa 200 gli anziani deceduti su 1.000 degenti, circa 200 sono quelli positivi al covid19, il personale è fortemente sotto organico, su 1.100 operatori sanitari quasi 300 sono a casa in malattia”. A dirlo in un comunicato è il Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio.

16.45: Boris Johnson ha espresso la massima cautela di fronte all’ipotesi di rimuovere le misure di lockdown nel Regno unito. Secondo quanto riferisce la Bbc, il premier ha parlato venerdì con il capo della diplomazia Dominic Raab, che ha guidato il governo nel periodo in cui Johnson è stato ricoverato in ospedale per il contagio del coronavirus, manifestando la sua perplessità sull’ipotesi riapertura e invitando alla massima cautela.

16.41: Nessun nuovo contagio è stato registrato a Napoli nelle ultime 24 ore, ha annunciato via social il sindaco Luigi De Magistris. E su Instagram compare il grafico aggiornato: i casi di Covd-19 in città erano 883 e non sono stati segnalati incrementi.

16.38: Stanno arrivano nuovi aiuti dalla Slovenia per la lotta al virus. Lo annuncia un tweet del ministro degli Esteri di Lubiana Ivan Korcok, che scrive: “Abbiamo appena inviato assistenza umanitaria all’italia. Caro Luigi Di Maio, accettalo come simbolo di solidarietà europea nella lotta contro il coronavirus”. Immediata la risposta del responsabile della Farnesina, che ha twittato: “Grazie”.

16.26: Per una “risposta concreta alla nostra economia” e per la ripresa dopo l’emergenza coronavirus “porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria”. Ad annunciarlo è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che “metteremo a disposizione 3 miliardi per un piano di investimenti”.

16.21: Sono 197.750 le persone controllate nelle ultime 24 ore dalle forze dell’ordine per l’emergenza coronavirus e tra loro 8.641 sono state sanzionate. Altre 74 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 9 per violazione di quarantena. Verifiche sono state eseguite su 68.252 esercizi commerciali: 104 i titolari sanzionati, 32 le chiusure. Tra l’11 e il 19 aprile controllate in tutto nove milioni di persone e quasi 3 milioni e mezzo di attività.

16.12: Sono 11 in totale i farmacisti morti per coronavirus. Altri due farmacisti infatti sono morti nel Piacentino. Ad annunciarlo è la Federazione degli ordini dei farmacisti.

16.03: Le tensioni scatenate domenica da un gruppo di anarchici a Torino, nella zona Barriera di Milano, per ostacolare l’arresto di due scippatori, sono state “un bieco tentativo di strumentalizzare un’operazione di polizia”. Lo ha detto il questore del capoluogo Giuseppe De Matteis.

15.52: “L’epidemia è solo all’inizio e ne dobbiamo tenere conto a maggior ragione proprio adesso che siamo all’inizio degli allentamenti”. A dirlo è la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso di una conferenza stampa.

15.43: I primi contagiati registrati in Italia sono stati dimessi. Si tratta della coppia di cittadini cinesi provenienti da Wuhan. Marito e moglie, dopo essere guariti allo Spallanzani, ora hanno terminato la riabilitazione al San FIlippo Neri.

15.41: Il governatore del Veneto Zaia: “Occorre ripartire gestendo e attraversando” un periodo di convivenza, “Siamo pronti e non cerchiamo prove muscolari, ma bisogna decidere”. Su Regionali e Comunali, “tutto ci dice che la miglior finestra, quella meno rischiosa, è in luglio”.

15.36: E’ bufera su Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del ministro della Salute, che ieri ha twittato e poi cancellato un video contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’Organizzazione ha diffuso una nota invitando i media a “evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti”. Mentre la Lega ha chiesto al governo di licenziarlo.

15.23 Piscine chiuse a New York per tutta l’estate, ad annunciarlo è stato il sindaco Bill de Blasio: “Non possiamo fare piani sull’estate. I soldi da stanziare per le attività all’aperto andrebbero stanziati ora, ma non abbiamo ancora idea di come muoverci in futuro, non sappiamo come evolverà la situazion”.

15.14 In Danimarca sono state ulteriormente allentate le misure restrittive. Oggi, infatti, hanno riaperto alcune attività come: parrucchieri, dentisti, scuole guida, ma anche saloni di massaggi e di tatuaggi.

15.03 In Arabia Saudita il numero di contagi ha superato quota 10 mila con 1.122 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore.

14.52 In Olanda nelle ultime 24 ore sono state ricoverate in ospedale 75 persone affette da Covid-19, 67 morti e 750 nuovi positivi, per un totale di 3.751 morti e 33.405 contagiati.

14.41 Secondo quanto riportato dal sito di Skytg24 entro l’autunno le tre maggiori compagnie aeree americane potrebbero tagliare 100mila posti di lavoro.

14.30 In Spagna superati i 200mila casi di contagio. Il numero di decessi è di 20.852.

14.22 Il presidente russo Putin è convinto che la sua nazione sia riuscita a contenere l’emergenza:”Ora dobbiamo fare di tutto per appianare questo picco, per abbreviare il tempo di transito attraverso il cosiddetto plateau, quando si registra il maggior numero di nuove infezioni”.

14.10 In Germania è di fatto iniziata la fase 2. E’ stata, infatti, predisposta la riapertura di diverse attività chiuse a causa del Coronavirus.

13.59 Il sindaco di Codogno ha spiegato come ha fatto la sua cittadina ad uscire dall’emergenza: “Noi ci siamo attivati da subito come Protezione Civile territoriale e locale per cercare di dare una risposta immediata a quelle che erano le tante esigenze”.

13.47 Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che:”Sul totale di 330 case di riposo del Veneto, 244, cioè il 73,9%, sono “pulite”, non hanno registrato casi di contagio da Coronavirus”.

13.36 Le particelle del nuovo coronavirus restano in sospensione nell’aria fino a 16 ore, un periodo molto più lungo rispetto a quello osservato nelle particelle dei coronavirus responsabili della Sars e della Mers.

13.25 Nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno controllato 197.750 persone e 68.252 tra esercizi e attività commerciali. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone sanzionate amministrativamente sono state 8.641, quelle denunciate per aver dichiarato il falso 74 e quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività 9.

13.12 Sono stati 1890 i buoni spesa erogati dal Comune di Bergamo in queste ultime settimane, per un totale complessivo di 646.590 euro.

13.01 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che rinvia le elezioni amministrative previste nella primavera 2020.

12.50 L’azienda italiana di cosmetici Kiko della famiglia Percassi, ha donato 50mila mascherine ai medici di Bergamo oltre che prodotti per la cura delle mani ad alcuni ospedali portoghesi e francesi che necessitano di creme.

12.35 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha proposto che nella seconda fase i tamponi vengano fatti anche alle persone con sintomi lievi così da poterle isolare.

12.20 E’ stato isolato a Siena, dalla Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’Aou senese, il virus SARS-Cov2.

12.08 Il Belgio è lo Stato europeo con la più alta percentuale di vittime legate al Covid-19 con 5.828 decessi a fronte di 39.983 casi di contagio.

11.57 Gli esperti sono a lavoro per una suddivisione dell’Italia in diverse macro-aree che serviranno per differenziare le riaperture delle varie attività.

11.43 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sta pensando di limitare per motivi di sicurezza gli accessi alla metro del 30%.

11.31 La Biennale di Venezia ha comunicato oggi le nuove date di svolgimento dei Festival di Teatro e Danza, confermando invece le date della Mostra del Cinema e del Festival di Musica

11.20 Si registra un altro calo in Spagna nel numero di decessi per coronavirus: sono 399 quelli contanti nelle ultime 24 ore

11.10 Sono morti altri 5 medici in Italia, il numero totale sale a 136.

11.00 “Sabato ero in cabina di regia per l’emergenza con il presidente Conte e ho chiesto che lo smart working sia normato per legge e diventi una delle modalità con le quali il lavoro deve essere svolto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

10.50 La Baviera introduce l’obbligo di mascherine dal 27 aprile.

10.40 Licia Ronzulli di Forza Italia: “Non può esserci fase 2 se non in totale sicurezza, ancora ieri non c’è stata una sola Regione senza contagi. Non possiamo prescindere dalla sicurezza degli italiani, ripartire sì ma con dispositivi di protezione individuale per tutti. Bisogna poi pensare a tutte quelle aziende che resteranno comunque ferme, come quelle del settore turistico che rappresentano il 12% del Pil e in cui sono occupati 4 milioni di lavoratori”.

10.30 Chiara Appendino, Sindaco di Torino: “C’è una fase in cui dovremo convivere con questo virus, questo è evidente, non possiamo aspettare il vaccino. Ovviamente avremo bisogno del sostegno dello Stato”.

10.20 Roberto Speranza a Radio Capital: “Siamo il paese che già oggi con la Germania fa il maggior numero di tamponi e i test sierologici, ci dicono gli scienziati, non possono dare alcun patentino di immunità. Sono test che ti dicono se dentro il tuo sangue si sono sviluppati anticorpi che sono la reazione al virus dopo un determinato numero di giorni. Ci dicono se sei stato toccato dal virus. Servirà ad avere una fotografia dello stato del paese”.

10.10 I primi kit dei test sierologici saranno assegnati entro il 3 maggio.

10.00 È iniziata la gara per l’acquisizione dei test sierologici per la campagna nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini al covid-19. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto la gara “in procedura semplificata e di massima urgenza”.

09.50 Roberto Speranza sempre a Radio Capital: “Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità e’ l’ultimo problema di cui possiamo occuparci”.

09.40 “Evitare le fughe in avanti”. E’ il monito ai governatori delle Regioni lanciato dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ai microfoni di Rtl 102,5.

09.30 Roberto Speranza a Radio Capital: “Sulla App ‘Immuni’: è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più breve tempo possibile. L’app è uno degli strumenti: in questa vicenda non c’è una mossa salvifica”.

09.20 Ospedale Niguarda: “Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid”.

09.10 Roberto Speranza, Ministro della Salute: “Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa fase 2. Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma voglio essere chiaro su un punto: la battaglia non è vinta”.

09.00 Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute: “So bene che cosa significa tenere chiuse le attività ma non giochiamoci risultati costati sacrifici giganteschi a livello individuale e collettivo. Il governo fisserà una base, le Regioni potranno stringere ma non allentare”.

08.50 “D’ora in poi occorre agire sul territorio per identificare tempestivamente qualsiasi focolaio, perché il virus continuerà a circolare”.

08.40 “Due mesi dopo quel 20 febbraio, l’Italia sta decisamente meglio”. Ora “è giusto voler tornare alla normalità, soprattutto per chi sta soffrendo economicamente. Però è anche giusto continuare a essere preoccupati”. Lo ha affermato l’epidemiologo Gianni Rezza (da TgCom24).

08.30 I medici giapponesi sostengono che le misure anti-coronavirus devono essere molto migliorate, per evitare il collasso del sistema sanitario. Superata la soglia dei 10.000 casi di Covid-19.

08.20 Giuseppe Conte al Suddeutsche Zeitung: “L’Ue ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco nella risposta alla crisi economica generata dal coronavirus, nello specifico attraverso l’emissione di titoli comuni”.

08.10 Luca Zaia al Corriere della Sera: “La Fase 2 dell’epidemia è quella della convivenza, più che della ripartenza. Tenendo fisso in mente che, prima di tutto, viene la salute dei cittadini”.

08.00 La Cina ha registrato domenica 12 nuovi casi di infezioni da coronavirus, di cui 8 importati e 4 domestici. La Commissione sanitaria nazionale non ha rilevato decessi, segnalando però 49 asintomatici aggiuntivi,

07.50 “Non c’è stata nessuna commistione” nelle Rsa tra malati di Covid e ospiti. Lo ha detto l’assessore lombardo, Giulio Gallera, a Che tempo che fa.

07.40 “Onestamente, non credo sia probabile che le Olimpiadi si svolgano l’anno prossimo”, ha detto Kentaro Iwata, professore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Università di Kobe (Ovest) in una conferenza stampa online.

07.30 Beppe Sala, sindaco di Milano: “Stiamo lavorando a un piano per la riapertura che presenteremo settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni: la data esatta, la sicurezza nel trasporto pubblico e soprattutto una nuova regolamentazione degli orari di scuole e negozi. Non possono avere gli stessi orari di adesso”.

07.20 Ricordiamo i dati del contagio in Italia:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 178.972: 108.527 ammalati, 47.055 guariti, 23.660 morti

TOTALE MALATI: 108.527 di cui: 2.635 in terapia intensiva, 25.033 ricoverati con sintomi, 80.589 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 23.660

TOTALE GUARITI: 47.055

07.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus

23.16 Anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Che Tempo Che Fa: “Fermarsi oggi sarebbe un disastro.

Se il calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo, sul settore ma anche sul Paese, visto che movimentiamo circa cinque miliardi“.

22.57 Intervenuto a Che Tempo Che Fa anche il Presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi: “Sono un imprenditore e guardo ai numeri, avremo bisogno di bazooka liquidità. Laddove ci sono le condizioni per avere i soldi dall’Europa vanno presi“.

22.42 Il Ministro alla Sviluppo, Patuanelli, a Che Tempo Che Fa, ha dichiarato: “La discussione si sta concentrando sul chi e sul quando, che sono temi certamente importanti, ma l’importante è il come“.

22.26 L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: “Se non ci saranno queste cose non si riaprirà, si riaprirà solo nella massima sicurezza. Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro e poi c’è il tema del trasporto pubblico. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, senno’ no“.

21.53 Negli Stati Uniti, secondo la John Hopkins University, i decessi hanno superato quota 40500, mentre i contagi sono oltre 740000.

21.34 Così Matteo Salvini a “Non è l’arena” sulla Lombardia: “Non è gradevole fare è colpa mia è colpa tua, salviamo le vite e poi vediamo. Se la bomba scoppia a Milano è inutile iniziare a fare il processo sull’autoambulanza arrivata prima o dopo, spegni prima l’incendio. Oggi ho visto il capo M5s con tutto quello che potrebbe fare al governo ha chiesto il commissariamento della regione, io dico di lasciare lavorare i sindaci ed abbattere il virus”.

21.06 Giuseppe Conte ha avuto un colloquio telefonico con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella quale i due hanno parlato della risposta europea alle conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza da Covid-19. Lo scrive SkyTG24.

20.44 Così a SkyTG24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’OMS: “Stiamo facendo dei modelli che studiano quando presumibilmente ci sarà l’azzeramento dei contagi nelle prossime settimane o in certi casi nei prossimi mesi. Soltanto sulla base di quei numeri si potrà dare il via libera, perché altrimenti quello che succede, come è successo nel passato, è che nel momento in cui si allentano le misure di sicurezza la pandemia riesplode con una seconda ondata, che il passato ci dice che molto spesso è peggiore della prima. Non ce lo possiamo permettere perché significherebbe richiudere prontamente tutte le attività, risigillare tutti a casa in maniera forte e soprattutto esercitare quella pressione sul servizio sanitario nazionale che poi si traduce in malati, intubati e morti. È una cosa che non vogliamo che si ripeta”.

20.22 Così a SkyTG24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’OMS: “È assolutamente troppo presto per iniziare la fase due, i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase uno che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare. Il piano del ministro Speranza, articolato su cinque punti e che sta preparando la fase due, è quello da attuare ed è basato su distanziamento sociale, rafforzamento del servizio sanitario nazionale sia nella parte territoriale che nella parte ospedaliera e poi sulla diagnostica estesa ma mirata e sul tracciamento. Questa è la fase preparatoria, però non c’è dubbio che potrà partire, soprattutto in alcune Regioni, quando conteremo i nuovi casi sulle dita di una mano e non certamente con numeri a quattro cifre”.

19.54 Dati Regione Lombardia: 163 i decessi registrati oggi, mentre gli ammalati salgono di 302 unità.

19.36 Giuseppe Conte in un’intervista al “Sueddeutsche Zeitung” ha dichiarato: “L’Europa ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco nella crisi. Alto surplus commerciale Germania frena UE“.

19.10 Nello Stato di New York nelle ultime 24 ore ci sono stati 507 decessi e 1384 ricoveri. Così il Governatore Andrew Cuomo: “Tutte le indicazioni sono che siamo in una fase discendente, ma la strada è ancora lunga”.

18.50 CLASSIFICA NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI MORTI PER CORONAVIRUS

1. USA 39.103

2. Italia 23.227

3. Spagna 20.453

4. Francia 19.323

5. Gran Bretagna 16.060

6. Belgio 5.683

7. Iran 5.118

8. Cina 4.632

9. Germania 4.547

10. Paesi Bassi 3.684

18.30 CLASSIFICA CONTAGI CORONAVIRUS NEL MONDO (PRIMI 10 PAESI):

1. USA 741.230 (39.103 morti)

2. Spagna 195.944 (20.453 morti)

3. Italia 178.972 (23.660 morti)

4. Francia 151.793 (19.323 morti)

5. Germania 144.348 (4.547 morti)

6. Gran Bretagna 120.067 (16.060 morti)

7. Cina 82.735 (4.632 morti)

8. Turchia 82.329 (1.890 morti)

9. Iran 82.211 (5.118 morti)

10. Russia 42.853 (361 morti)

18.15 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a domenica 19 aprile:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 178972: 108.527 ammalati, 47.055 guariti, 23.660 morti

TOTALE MALATI: 108.527 di cui: 2.635 in terapia intensiva, 25.033 ricoverati con sintomi, 80.589 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 23.660

TOTALE GUARITI: 47.055

18.00 Nuovo bollettino con cifre importanti quello fornito oggi, domenica 19 aprile, dalla Protezione Civile, in merito ai contagi da Coronavius in Italia: sale il totale degli ammalati a 108527, con un incremento di 756 unità, ed il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 178972. Sono infatti 3047 i nuovi contagi complessivi.

Il numero dei guariti fortunatamente sale di ben 2128 unità nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 47055, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 373, per un totale di 23660. Dei 108527 ammalati, 25033 sono ricoverati con sintomi, altri 2635 sono in terapia intensiva, infine 80589 sono in isolamento domiciliare.

17.51 Nota su Facebook dell’Ospedale Niguarda di Milano: “Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid. Negli ultimi 50 giorni, in molti hanno lavorato in questo reparto con tantissima dedizione, professionalità, responsabilità e sensibilità“.

17.36 Dati ufficiali Regione Lazio: oggi sono stati accertati 87 casi, mentre i guariti sono 47.

16.23 A Jacksonvile, in Florida, USA, sono state riaperte le spiagge dopo circa un mese, mantenendo comunque le misure di distanziamento sociale: orari conentiti dalle 6 alle 11 e dalle 17 alle 20 tutti i giorni.

16.05 Così a SkyTG24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’OMS: “Nella Fase 2 dovrebbero essere fatti i tamponi anche a chi ha sintomi lievi, in modo da isolarli se positivi“.

15.47 In Gran Bretagna sono 16060 i decessi legati al Coronavirus, con 596 morti nelle ultime 24 ore: lo ha riferito il Ministero della Salute britannico.

15.07 Buone notizie per la Spagna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 410 morti con Covid-19, il numero più basso di tutto aprile. Quest’oggi si aggiungono altri 4.218 contagi che portano il totale di casi positivi a quota 195.944.

14.49 Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha parlato dell’eventualità di un blocco dei confini da parte delle regioni meridionali nei confronti dei cittadini provenienti dal nord: “Fanno loro l’autonomia. Mai fatto ordinanze simili”.

13.51 Prorogato fino al 21 aprile l’isolamento di Paolisi, piccolo comune in provincia di Benevento. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso infatti di confermare la decisione presa lo scorso 10 aprile nonostante gli ultimi dati abbastanza incoraggianti emersi in seguito ai test rapidi eseguiti dall’Asl di Benevento.

13.35 Secondo gli ultimi dati riportati dalle autorità sanitarie locali, quest’oggi non si registra nessun nuovo caso di contagio nella provincia cinese di Hubei, epicentro iniziale dell’epidemia. Fino ad oggi, complessivamente l’Hubei ha registrato un totale di 68.128 casi positivi al Covid-19.

13.21 Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto così nel corso della videoconferenza con gli altri presidenti di Regione ed il Governo nazionale: “Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori ed evitare rischi di nuovi contagi, bisogna guardare avanti. La parola d’ordine è ripartire”. In una nota, ha poi spiegato: “Abbiamo condiviso con il Governo la necessità di avere delle linee guida comuni per tutto il territorio nazionale nel frattempo però la Regione Abruzzo non rimarrà a guardare. L’Abruzzo ha la necessità di ripartire, è un passaggio importante per l’intero Paese e per il nostro territorio“.

13.11 Aumenta leggermente il numero delle persone denunciate dalla forze dell’ordine per non aver rispettato le normative del decreto governativo legato al Coronavirus. Nella giornata di sabato si registrano 8800 denunce rispetto alle 8200 di venerdì. In tutto, ieri, sono state 257.227 le persone controllate.

12.55 Ieri sera sono state denunciate 50 persone a Cisinello Balsamo, in provincia di Milano, per aver celebrato una funzione religiosa senza rispettare le regole del distanziamento sociale.

12.40 Il Governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga, chiede di riaprire prima del 4 maggio condividendo la stessa opinione espressa da altre regioni: “Posizione unitaria di tutte” nel chiedere al governo “di iniziare a riaprire in modo prudente”, ha dichiarato Fedriga.

12.31 Stop a tutte le competizioni nazionali fino al 31 maggio. È questa la decisione presa dalla Federazione Italiana Nuoto per salvaguardare la salute degli atleti e degli addetti ai lavori dalla pandemia di Covid-19.

12.13 Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, ha scritto su Facebook: “Decidere quando riaprire le imprese spetta al governo che dice che non è ora. Benissimo. Ma c’è una grande contraddizione con il fatto che con una semplice comunicazione alle prefetture stanno riaprendo centinaia di migliaia di aziende senza protocolli per la sicurezza, che solo in pochi casi sono stati elaborati. Non è corretto dire in un modo e poi lasciare che avvenga in un altro”.

11.58 Sono già 600 mila le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19 in tutto il Mondo. Più di 300 mila guarigioni sono state registrate esclusivamente in Europa.

11.45: A Jacksonville, località balneare della Florida, dopo oltre un mese sarà possibile accedere alla spiaggia rispettando comunque le regole legate al distanziamento sociale. Sarà dunque possibile fare surf e nuotare nell’oceano ma rispettando delle fasce orarie ben precise (dalle 6 alle 11 e dalle 17 alle 20).

11.31: Fino a questo momento, il Belgio è il Paese europeo maggiormente colpito in termini di numero di decessi per Coronavirus in proporzione alla popolazione totale con 5453 morti su 11 milioni di abitanti.

11.20: È iniziata la gara per l’acquisizione dei test sierologici per la campagna nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini al covid-19. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto la gara “in procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili. Otto i requisiti a cui i test sierologici dovranno rispondere. Le consegne – per i primi 150mila kit estendibili ad ulteriori 150mila – partiranno dal 3 maggio

11.13: Cambia la composizione della commissione dell’esame di Stato. Il ministro dell’Istruzione Azzolina ha ufficializzato che a causa dell’emergenza Covid-19 i commissari che valuteranno gli studenti saranno tutti interni ad eccezione del presidente. “Sarà esame serio”, garantisce.

11.02: Nella Giornata mondiale dedicata al patrimonio culturale, celebrata il 18 aprile, le tre famose tombe del complesso di Giza sono diventate il vettore di un messaggio sul Covid-19. “State a casa”, “State al sicuro”: queste le scritte apparse sulle facciate dei monumenti.

10.59: È stata firmata l’ordinanza del Commissario Arcuri. La scelta è andata sulla società Bending Spoons Spa. L’app è basata su bluetooth e volontarietà, garantisce anonimato e non fa uso di geolocalizzazione. Dovrebbe essere testata in alcune regioni pilota.

10.42: Una delibera simile a quella della Lombardia sulle rsa “era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione”. Così il governatore Attilio Fontana a Radio Padania. Secondo Fontana, “si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda. C’e’ un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica”.

10.31: Dai pannelli in plexiglass agli erogatori igienizzanti: sono diverse le alternative proposte da privati per la riapertura della stagione. Da Rimini, però, i lavoratori del settore protestano: “Sono follie”. Intanto dal governo arriva il via per i lavori di manutenzione.

10.20: Il direttore del laboratorio di Wuhan respinge categoricamente l’ipotesi che il virus sia frutto di un errore del suo istituto.

10.19: Gli esperti starebbero lavorando alla “suddivisione” della Penisola per poi prevedere riaperture differenziate a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta e, in caso contrario, procedere a nuove chiusure.

10.15: Cala il numero di morti per Coronavirus a Bergamo: ieri sono stati 39 i morti e all’ospedale Papa Giovanni XXIII il numero dei positivi ricoverati è stato ‘solo’ di 298, mentre si era arrivati anche a 500. Lo riporta l’Eco di Bergamo che oggi pubblica tre pagine di necrologi, mentre nel momento più difficile era arrivato ad avere anche dodici pagine di annunci di morte.

10.01: Una “Summer school” per aiutare i genitori, che dovranno tornare al lavoro, nella cura dei bambini, vista la chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus.

09.52: Per agevolare i lavoratori pendolari sullo Stretto di Messina viene introdotto un “visto” ed è consentita l’uscita del proprio comune per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Queste le novità della nuova ordinanza firmata da Musumeci.

09.49: Con l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata prorogata fino al 21 aprile la zona rossa nel comune di Paolisi (Benevento).

09.32: “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più, si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”. A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia.

09.11: “Ho letto l’appello di Paolo Giordano sul Corriere della Sera: chiede di svolgere l’orale degli Esami di Stato in presenza. Come docente conosco bene il peso specifico che questa prova ha nella vita dei nostri ragazzi. Mi sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare gli Esami. L’Italia infatti è tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto ieri, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l’orale in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti”. Lo ribadisce la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un post su fb a proposito degli esami di maturità.

09.02: Centinaia di persone hanno affollato le spiagge della Florida settentrionale che hanno riaperto dopo le restrizioni per il coronavirus. Il governatore repubblicano Ron DeSantis aveva raccomandato di mantenere le distanza sociali ma non sembra che la gente abbia fatto molta attenzione. Quasi nessuno indossava la mascherina. Le spiagge riaperte sono quelle di Jacksonville, Neptune beach e Atlantic beach.

08.56: C’è un nuovo bilancio globale che riguarda le vittime del Covid19. I morti in tutto il mondo sarebbero più di 160.000. A fornire il dato è la Johns Hopkins University nel suo ultimo bollettino. Nel mondo finora i decessi sono 160.917 a fronte di un totale di 2.330.259 di casi confermati. Le persone guarite sono 598.228. Negli Stati Uniti il numero dei morti è a quota 39.089 a fronte di 735.242 contagi, rispettivamente il 24,3% e il 31,5% del totale.

08.45: C’è stato anche un tributo all’Italia durante One World Together at Home il concerto evento voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi per l’Oms. A rappresentare tutta la categoria medica italiana la dottoressa Silvia Castelletti, cardiologa all’Auxologico di Milano.

08.36: “Bisogna ricominciare dalle attività fondamentali del Paese sempre che ci siano condizioni di sicurezza. Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi vita quotidiana. Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati”. Così in un’intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Iss Brusaferro.

08.27: Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Continua ad aumentare anche il numero dei guariti: sono 44.927, 2.200 più di ieri. I malati complessivi sono 107.771 (809 più di ieri): 25.007 sono ricoverati con sintomi e 80.031 in isolamento domiciliare.

08.11: In tanti a Saviano (Napoli) sono scesi in strada pur di dare l’ultimo saluto al sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni per Coronavirus. Un assembramento che non è passato inosservato e che è stato ripreso con i cellulari ed è finito su Facebook.

08.03: “Io sono sempre per un Governo politico che ci mette la faccia” mentre “i governi di unita’ nazionale” sono “molto improbabili“. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Giornale in cui ricorda come questo governo stia “operando con coraggio“. “Se non fosse così – aggiunge – sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione“. E su Mario Draghi dice: “Non è persona che si lascia tirare per la giacchetta“.

07.56: Sono solo otto i nuovi contagiati da coronavirus segnalati dalla Corea del Sud: in totale i casi nel Paese sono 10.661, con 234 morti e 8.042 guariti. Totalmente diversa la situazione in Giappone dove si segnalano 568 nuovi contagi, per un totale di 11.073 e 174 morti.

07.51: “Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza tenendo sotto controllo la curva epidemiologica le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale“. Lo ha detto il Premier, Giuseppe Conte in una intervista al Giornale di Milano.

07.40: “Il Paese è pronto a ripartire”. A dirlo, in un’intervista al quotidiano Bresciaoggi il leader della Lega Matteo Salvini , che invita il governo “ad essere all’altezza” della situazione. Difende la Lombardia che ha affrontato il coronavirus ergendosi a “baluardo” contro la tragedia e a proposito delle inchieste sulle Rsa dichiara: “Se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma non si punti il dito contro la regione”.

07.28: Donald Trump ha annunciato di aver ricevuto recentemente “una bella lettera” dal leader nordcoreano Kim Jong-un e di avere “buone relazioni” con lui e che “stiamo andando bene” con Pyonyang. Il presidente Usa ha anche attaccato la Cina: “Se la pandemia è stata intenzionale pagherà le conseguenze”.

07.17: Artisti da tutto il mondo per ‘One World Together at Home’, l’evento-concerto voluto da Lady Gaga con esibizioni dalle abitazioni di ciascuno a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’, di diverse associazioni di volontariato e soprattutto di medici ed infermieri che ogni giorno rischiano la vita per curare chi e’ stato contagiato dal virus.

07.16: Per superare un posto di blocco a Turbigo (Milano), ha finto di essere un infermiere e di aver appena terminato un massacrante turno in ospedale. L’uomo, un operaio residente in provincia di Varese, ha poi postato un video vantandosi di aver così bypassato i controlli legati all’emergenza coronavirus.

07.06: E’ salito a 669 il numero dei marinai della portaerei americana Theodore Roosevelt risultati positivi al coronavirus. Lunedì erano 585, su quasi 5.000 uomini che hanno lavorato a bordo. Lo rende noto la Marina militare Usa. Il comandante della nave era stato rimosso per aver rivelato ai media una lettera in cui sollecitava un’azione più decisa del Pentagono contro la diffusione del Covid-19 sulla portaerei.

06.55: Le industrie americane hanno spedito in Cina in gennaio e in febbraio mascherine e altro materiale protettivo per diversi milioni di dollari con l’incoraggiamento del governo federale, una mossa che secondo il Washington Post sottolinea l’incapacità dell’amministrazione Trump di riconoscere la minaccia della pandemia per gli Usa e di prepararsi all’emergenza. In quei due mesi il valore del materiale esportato è cresciuto di oltre il 1.000%.

06.52: Centinaia di persone hanno affollato le spiagge della Florida settentrionale che hanno riaperto dopo le restrizioni per il coronavirus. Il governatore repubblicano Ron DeSantis aveva raccomandato di mantenere le distanza sociali ma non sembra che la gente abbia fatto molta attenzione. Quasi nessuno indossava la mascherina. Le spiagge riaperte sono quelle di Jacksonville, Neptune beach e Atlantic beach.

06.48: “Se ne sono intenzionalmente responsabili certamente, ma non se è stato un errore”: questa la risposta di Donald Trump alla domanda se pensa che la Cina debba pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus partita da Wuhan. E mentre prosegue la sua politica contro Pechino, il tycoon manda segnali positivi verso la Nord Corea annunciando di aver ricevuto “una bella lettera” dal leader nordcoreano Kim Jong-un e di avere “buone relazioni” con lui.

06.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE sull’emergenza Coronavirus.

Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani con la DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus.

23.50 Raggiunta dunque l’intesa tra Governo e Regioni, verranno seguite delle linee nazionali.

23.45 Giuseppe Conte ha affermato di voler proseguire sulla linea del potenziamento dello smart working e di rafforzare il protocollo di sicurezza sui vari posti di lavoro.

23.40 Si va verso una riapertura graduale delle attività come ha scritto Giuseppe Conte, il piano sarà nazionale e non ci saranno differenze da Regione a Regione. Al momento non si sa però cosa aprirà il 4 maggio e cosa resterà chiuso.

23.35 Giuseppe Conte su Facebook:

Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali durante la quale, con i ministri competenti, ho voluto aggiornare la delegazione di governatori, sindaci e presidenti di provincia sullo schema di lavoro per la ’fase due’ che l’Esecutivo sta portando avanti, coadiuvato dalla Task force di esperti e dal Comitato tecnico scientifico. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Nel frattempo continua incessantemente il lavoro del Governo a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza, che tenga sempre sotto controllo la curva epidemiologica e la capacità di reazione delle nostre strutture ospedaliere. Anche i rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione. Un piano così strutturato dovrebbe garantirci condizioni di massima sicurezza nei luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto. Dovremo proseguire nel confronto con tutte le parti sociali e le associazioni di categoria per ribadire la comune volontà di rafforzare il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, già approvato lo scorso mese di marzo, e di continuare sulla strada del potenziamento dello smart working. Sul fronte delle misure di tutela della salute, il Governo continua a lavorare per implementare i Covid hospital, l’assistenza territoriale e usare al meglio le applicazioni tecnologiche e i test per riuscire a rendere sempre più efficiente la strategia di prevenzione e di controllo del contagio”.

23.30 Ricordiamo i numeri di oggi in Italia:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 175.925 (oggi 3.491): 107.771 ammalati, 44.927 guariti, 23.227 morti

TOTALE MALATI: 107.771 (oggi 809) di cui: 2.733 in terapia intensiva, 25.007 ricoverati con sintomi, 80.031 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 23.227 (oggi 482)

TOTALE GUARITI: 44.927 (oggi 2200)

23.25 Texas e Vermont consentiranno ad alcune attività economiche di riaprire lunedì con certe precauzioni. Lo ha annunciato Donald Trump

23.15 Il rinvio, per quanto di soli due giorni, farà slittare di qualche giorno anche il decreto con le misure di sostegno alla sanità, alle imprese e alle famiglie, prevedibile a questo punto per la fine del mese.

23.05 Come riporta il TgCom24, si allungano di un paio di giorni i tempi per l’approvazione da parte del consiglio dei ministri dello scostamento di bilancio, da presentare in Parlamento prima del nuovo decreto aprile. Il cdm non si terrà lunedì ma mercoledì.

22.55 “Le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato questa ripresa”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi sulla riunione della cabina di regia tra Conte, i ministri Boccia e Speranza e le delegazioni delle Regioni, dei Comuni e delle Province.

22.45 Hanno superato quota 19mila i morti per coronavirus in Francia dall’inizio dell’epidemia. I decessi, rende noto la Direzione della Sanità, sono in tutto 19.323, con un aumento di 642.

22.35 Sono 206 le persone morte oggi in Brasile per Covid-19, per un totale di 2.347. Lo rivela il ministero della Sanità.

22.25 Dunque non ci saranno aperture settimana prossima.

22.15 Palazzo Chigi: “Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione”.

22.05 Esecutivo ed enti locali avrebbero trovato un accordo per avere linee guida nazionali sulla riapertura delle attività produttive.

21.55 Virginia Raggi chiede più poteri ai Sindaci.

21.45 “E’ necessario posticipare, rispetto alla prima fase della riapertura, la mobilità extraregionale”. E’ quanto si legge nel documento presentato dalle Regioni nel corso della cabina di regia con il governo e gli enti locali.

21.35 Da Palazzo Chigi: “Le notizie filtrate circa l’apertura di attività produttive o l’allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione”.

21.25 “Le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.

21.15 Da Sky Tg 24: “Adottare linee guida nazionali lasciando autonomia alle Regioni per contemplare le singole specificità regionali in ordine agli aspetti relativi ai dati geografici, economici e sociali”. Questa la principale delle quattro richieste sollecitate dalle Regioni nel corso della cabina di Regia con il governo e gli enti locali.

21.05 Intanto in Florida riaprono le spiagge e tornano i surfisti

20.55 La pandemia di coronavirus ha provocato oltre centomila morti in Europa.

20.45 Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la volontà di allentare le restrizioni di movimento per i bambini “a partire dal 27 aprile, affinché possano uscire da casa”.

20.35 Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che chiederà una ulteriore proroga del lockdown di 15 giorni, fino al 9 maggio.

20.25 All’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare novità sul decreto fiscale.

20.15 La Serie A di calcio riuscirà a ripartire a fine maggio? Possibile ritorno agli allenamenti il 4 maggio.

20.05 Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 565 decessi. In totale i casi di Covid-19 sono 191.726. Il governo studia la ripartenza. La ministra del Lavoro Díaz dice che per certi settori si dovrà attendere la fine del 2020. Ipotesi confinamento anziani per tutta l’estate.

19.55 Hanno superato quota 19.000 i morti per coronavirus in Francia dall’inizio dell’epidemia, contando gli ospedali, gli ospizi e gli istituti per disabili. Questa sera, i decessi – rende noto la Direzione della Sanità – sono in tutto 19.323, con un aumento di 642 persone.

19.45 In Italia si sta valutando l’ingresso nella fase-2, quali saranno le prime attività a riaprire?

19.35 Il numero di persone uccise dal coronavirus nelle case di cura britanniche potrebbe arrivare a 7.500, cinque volte la stima ufficiale, secondo quanto ha affermato un ente di beneficenza oggi.

19.25 E’ stato inaugurato oggi a Dubai un ospedale da campo da 3.000 posti letto presso il complesso commerciale del World Trade Center.

19.15 L’incremento dei malati di coronavirus rispetto a ieri si concentra quasi esclusivamente in Lombardia: su 809 in più in tutta Italia ben 761 vengono registrati nella regione più colpita dalla pandemia, oltre il 94%.

19.05 Palestre chiuse ma sport all’aperto e jogging consentiti anche lontano da casa. E’ una delle misure allo studio del governo in vista del 4 maggio. “Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa considerando anche il senso di responsabilità delle persone”, spiega il sottosegretario Pierpaolo Sileri”.

18.55 Il Governatore del Veneto Luca Zaia sulle misure restrittive: “Si potrebbero allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”. Ma avverte: ”Il tema del ritorno del Covid-19 in autunno è realtà”.

18.45 La Protezione civile fa sapere che nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.

18.35 CLASSIFICA MORTI NEL MONDO:

1. USA 37.889

2. Italia 23.227

3. Spagna 20.043

4. Francia 18.681

5. Gran Bretagna 15.464

6. Belgio 5.453

7. Iran 5.031

8. Cina 4.632

9. Germania 4.405

10. Paesi Bassi 3.601

18.25 CLASSIFICA CONTAGI NEL MONDO:

1. USA 715.015 (37.889 morti)

2. Spagna 191.726 (20.043 morti)

3. Italia 175.925 (23.227 morti)

4. Francia 147.969 (18.681 morti)

5. Germania 142.569 (4.405 morti)

6. Gran Bretagna 114.217 (15.464 morti)

7. Cina 82.719 (4.632 morti)

8. Iran 80.868 (5.031 morti)

9. Turchia 78.546 (1.769 morti)

10. Belgio 37.183 (5.453 morti)

18.15 Oggi sono stati fatti 61.725 tamponi (ieri 65.705, ma il numero resta molto alto). E il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 17,7 tamponi fatti, il 5,7%, il secondo dato migliore da inizio epidemia dopo quello di ieri.

18.05 I dati sono dunque positivi, continua a calare il numero di persone ricoverate e in terapia intensiva, aumenta il numero dei guariti, purtroppo ci sono ancora troppi morti.

18.00 BOLLETTINO DI OGGI.

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 175.925 (oggi 3.491): 107.771 ammalati, 44.927 guariti, 23.227 morti

TOTALE MALATI: 107.771 (oggi 809) di cui: 2.733 in terapia intensiva, 25.007 ricoverati con sintomi, 80.031 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 23.227 (oggi 482)

TOTALE GUARITI: 44.927 (oggi 2200)

17.45 Tra un quarto d’ora circa dovrebbe essere comunicato il bollettino della Protezione Civile ma non ci sarà conferenza stampa.

1735 I Pink Floyd rendono disponibili gratuitamente alcuni concerti su YouTube.

17.25 Gweyneth Paltrow ha deciso di mettere all’asta il vestito dell’Oscar: ricavato in beneficenza.

17.15 Il governo croato ha deciso di estendere la ‘chiusura’ del Paese per altri 15 giorni, fino al 4 maggio,

17.05 Ha superato la soglia di mille il numero di morti ufficialmente attribuiti al coronavirus in Africa, salendo un gradino che potrebbe essere il primo di ben 300 altri simili.

16.55 L’Esame di Maturità sarà svolto con 6 commissari interni e il Presidente esterno, si pensa soltanto al maxi-colloquio: verso la cancellazione delle prove scritte.

16.45 Negli Stati Uniti i decessi per coronavirus hanno superato quota 37 mila (37.084 per l’esattezza), mentre i casi positivi sono 706.830.

16.35 Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, su Facebook: “Le giornate si allungano, a volte sembrano infinite, per molti diverse. Nonostante tutto la gente non si abbatte e reagisce con dignità a questa emergenza. Ma c’è un aspetto che in questi giorni bisogna considerare ancora di più: la vita umana. La politica a volte si è persa tra le polemiche, mentre è doveroso percorrere sempre la giusta strada, quella della responsabilità. Governo, opposizioni, regioni, comuni, tutti dobbiamo agire tenendo bene a mente che la nostra priorità deve essere la vita umana”.

16.25 Il Governo è al lavoro per la manovra fiscale di aprile, probabilmente delle novità arriveranno all’inizio della prossima settimana.

16.15 In Germania i casi salgono per il quinto giorno consecutivo: I dati parlano di 3.609 nuovi contagi, che portano il totale ad oltre 140.000. Allo stesso tempo sono stati registrati altri 242 decessi a quota 4.110.

16.05 Il 97,2% delle imprese italiane ha subito un impatto negativo dall’epidemia di coronavirus, il 43,7% in misura “molto grave”. Il dato emerge da una seconda indagine sugli effetti della pandemia da Covid-19 per le aziende condotta da Confindustria.

15.55 Oggi non ci sarà la conferenza stampa della Protezione Civile ma alle ore 18.00 vi forniremo il bollettino con aggiornamenti su contagiati, morti, guariti.

15.45 C’è grande attesa per il prossimo discorso del Presidente Giuseppe Conte: sarà lunedì in prima sera? Sicuramente martedì parlerà alla Camera.

15.35 A oggi l’Inps ha erogato 3,1 milioni di indennità 600 euro previste dal Decreto cura Italia, ulteriori 250.000 hanno l’iban in via di correzione in corrispondenza con gli utenti e 500.000 sono in istruttoria. Lo comunica l’istituto in un comunicato.

15.25 “La chiusura delle regioni è incompatibile con la ripresa economica e sociale che si basa sulla mobilità, semmai bisogna consentire spostamenti in modo graduale e per categorie”. Lo dice all’ANSA il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Liguria, Giovanni Toti.

15.15 Il bilancio delle vittime per il coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 morti, portando il numero totale dei decessi nel Paese a 15.464.

15.08 Oltre 500 contagiati da Covid-19 sono stati curati a Wuhan con plasma raccolto dai pazienti guariti. Lo hanno reso noto le autorità locali cinesi. Secondo Wang Lan, responsabile del Wuhan Blood Center, il centro ha finora raccolto quasi 380.000 millilitri di plasma da 1.101 persone guarite dal coronavirus per assistere i pazienti ancora in cura. Le sacche di plasma, ha spiegato Wang, sono state inviate a 13 ospedali designati per accogliere i pazienti positivi al Covid-19

15.02 Maschere da snorkeling trasformate in dispositivi medici anti-Covid. Al progetto ha lavorato il Reparto sperimentale di volo (Rsv) dell’Aeronautica Militare, che ha donato il primo lotto di materiali al Policlinico Casilino di Roma. L’adattamento delle maschere da snorkeling in dispositivi di protezione si è concretizzato nella stampa 3D di raccordi modello ‘Arta’ che consentono l’installazione di due filtri sulle maschere. La soluzione potrà essere adottata come protezione da parte del personale medico e sanitario in un utilizzo prolungato e con la garanzia di un corretto flusso filtrato d’aria sia in ingresso che in uscita.

14.55 Gucci riaprirà lunedì 20 aprile il suo laboratorio di prototipi per pelletteria e calzature di Scandicci (Firenze). Lo rende noto l’azienda, spiegando che ciò avverrà “nella massima sicurezza per i dipendenti”. “La riapertura – viene spiegato – avviene sulla base delle disposizioni dello scorso 10 aprile e dopo un accordo appena raggiunto con i sindacati per rafforzare il Protocollo di Sicurezza dello scorso 15 marzo”.

14.46 È iniziata la gara per l’acquisizione dei test sierologici per la campagna nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini al covid-19. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto la gara “in procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili. Otto i requisiti a cui i test sierologici dovranno rispondere. Le consegne – per i primi 150mila kit estendibili ad ulteriori 150mila – partiranno dal 3 maggio

14.42 In Giappone i medici hanno lanciato l’allarme, avvertendo che il sistema sanitario potrebbe collassare di fronte alla nuova ondata di casi di coronavirus. L’epidemia di Covid-19 sta riducendo le capacità degli ospedali di curare gli altri malati e di trattare le emergenze che non siano legate al coronavirus. Nonostante il numero dei contagiati sia relativamente basso rispetto ad altri Paesi, alcuni ospedali hanno rifiutato dei pazienti: un’ambulanza è stata respinta da 80 strutture prima che l’uomo con sintomi da Covid-19 venisse visitato

14.33 Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “Finalmente vuota la chiesa del nostro cimitero” Poche parole, accompagnate a una foto, sono quelle postate dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Nell’immagine si vede la chiesa, dove nelle scorse settimane erano state riposte le bare perché non c’era più spazio nelle camere mortuarie, finalmente vuota.

14.25 Ieri la polizia ha controllato 289.580 persone e 101.359 tra esercizi e attività commerciali. Secondo i dati resi noti dal Viminale, le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le prescrizioni sugli spostamenti sono state 8.129, quelle denunciate per aver attestato il falso nella auto-dichiarazione 47, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività 28. Gli esercenti sanzionati sono stati 202, le attività chiuse 35.

14.17 I dati del Veneto: sono 318 i nuovi contagiati. A dirlo è’ la regione Veneto attraverso il suo bollettino quotidiano. I contagiati dall’inizio dell’emergenza salgono quindi a 15.692. Sono invece 1.059 i deceduti con 23 nuovi decessi registrati nella notte.

14.09 Sono a oggi 168 i decessi con diagnosi di coronavirus nelle Rsa della Toscana, e sono 1.028 i pazienti positivi. Gli ospiti delle 322 Rsa pubbliche e private della regione sono complessivamente 14.730. Tra gli operatori che lavorano nelle strutture, in totale 15.005 addetti, i positivi rilevati sono 387. Sono i dati emersi dallo screening con test sierologico avviato nei giorni scorsi nelle strutture per anziani di tutta la Toscana, una campagna di controlli che si concluderà venerdì. I test fanno parte del primo blocco di 140.000 controlli deciso martedì dalla Regione e che, oltre agli anziani, riguarderà forze dell’ordine, volontari e badanti.

14.02 In Piemonte finita emergenza delle terapie intensive. “Adesso non abbiamo più l’emergenza della terapia intensiva, ora serve accompagnare i pazienti alla guarigione e liberare gli ospedali”. Così il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che stamattina ha inaugurato il nuovo ospedale da campo allestito alle Officine grandi riparazioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

13.55 Ancora Luca Zaia: “Rispetto alle aperture per la fase 2 sarebbe meglio non complicare la vita agli italiani: per prima cosa pensiamo a mascherine, guanti dove si posso portare, distanziamento sociale”. Quali aziende debbono fare da battistrada alla ripartenza? “Non è un problema di settori. Penserei di aprire tutti un poco”.

13.48 Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto: “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”. L’idea è quella “di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime in un’ottica, comunque di messa in sicurezza”.

13.40 I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 2,25 milioni: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, che indica inoltre un totale di 154.694 morti a livello globale. Per la precisione, i contagi sono ora nel complesso 2.259.317, di cui 706.779 (oltre il 31%) solo negli Stati Uniti, dove sono state testate oltre 3 milioni e mezzo di persone.

13.35 Cambia la composizione della commissione dell’esame di Stato. Il ministro dell’Istruzione Azzolina ha ufficializzato che a causa dell’emergenza Covid-19 i commissari che valuteranno gli studenti saranno tutti interni ad eccezione del presidente. “Sarà esame serio”.

13.27 In Campania “dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio”, e ci saranno “riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie”. Lo sottolinea il governatore Vincenzo De Luca, che ieri aveva annunciato di essere pronto a ‘chiudere’ la Campania nel caso di fughe in avanti di altre regioni in tema di riaperture.

13.21 “Siamo sicuri che lo Stato debba distribuire a titolo gratuito la mascherine a tutti? Chi vivrà vedrà, la storia ci darà una risposta penso presto”. Cosi’ il commissario all’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda.

13.14 “Il 60% delle imprese italiane continua a lavorare e hanno una dotazione di mascherine che si sono giustamente procurate da sole. Probabilmente il 40 per cento residuo quando riprenderà a operare si procurerà le mascherine”. Così Domenico Arcuri in conferenza stampa. “Distribuiamo mascherine al sistema pubblico, sanitario e parasanitario, a titolo gratuito. Le mascherine hanno un costo. Se ci chiederanno nella fase due di distribuirla anche alle imprese lo faremo, ne abbiamo una dotazione sufficiente”.

13.07 La Ferrari ha deciso di finanziare una serie di iniziative nel territorio locale, che si concentrano nelle comunità di Maranello, Fiorano e Formigine. Il programma di aiuti alle diverse città include l’acquisto di test e attrezzature per la diagnosi del Covid-19 destinati al Policlinico di Modena, agli ospedali di Baggiovara e di Sassuolo; auto medica per le comunità locali da donare alla USL di Modena; acquisto di materiale informatico per le scuole come notebook, tablet e modem portatili e acquisto e distribuzione di alimenti a Maranello, un contributo per i buoni spesa e l’acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza.

13.01 Papa Francesco ha donato 10 ventilatori polmonari alla Siria, in collaborazione con Avsi, da suddividere nelle tre strutture per le quali continua il progetto “Ospedali Aperti”, e 3 ventilatori polmonari per l’Ospedale San Giuseppe di Gerusalemme. Sono stati inviati anche kit diagnostici a Gaza e un contributo straordinario e’ stato stanziato per le attività dell’Ospedale Holy Family a Betlemme. Sono i primi stanziamenti del nuovo Fondo di Emergenza per le Chiese Orientali istituito dal Vaticano.

12.55 Il bollettino dello Spallanzani di Roma: “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 140. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio”. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 306”.

12.47 “La Regione Piemonte ha da oggi un ospedale da campo, dove tra poche ore arriveranno i primi pazienti. E’ un momento che vogliamo vivere con sobrieta’, la festa la rimandiamo a quando chiuderemo questo presidio ospedaliero”. Il governatore Alberto Cirio ha inaugurato cosi’ la nuova area sanitaria allestita all’interno delle Ogr, le Officine grandi riparazioni di Torino.

12.39 Un caso di Covid 19 è stato registrato tra i migranti del centro di accoglienza del Campo Roja di Ventimiglia. Si tratta di un pachistano di 39 anni che ieri è risultato positivo al tampone e al momento si trova ricoverato in ospedale a Sanremo, in buone condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalla Prefettura di Imperia. Tutti gli altri migranti che sono stati in stretto contatto con la persona contagiata si trovano ora in isolamento domiciliare obbligatorio. La struttura di accoglienza, che ospita 205 stranieri di diverse nazionalità, è stata messa in isolamento obbligatorio: nessuno può entrare o uscire.

12.33 Una “Summer school” per aiutare i genitori, che dovranno tornare al lavoro, nella cura dei bambini, vista la chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus. Questa è l’idea lanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video per i cittadini postato sulle sue pagine social

12.26 Dai pannelli in plexiglass agli erogatori igienizzanti: sono diverse le alternative proposte da privati per la riapertura della stagione. Da Rimini, però, i lavoratori del settore protestano: “Sono follie”. Intanto dal governo arriva il via per i lavori di manutenzione

12.20 Sono 290 le nuove vittime legate alla pandemia di Covid-19 segnalate in Belgio nelle ultime 24 ore. Fra queste, 93 sono morte in ospedale, 192 nelle case di riposo. Il conteggio totale dei decessi arriva cosi’ a 5.453, il 47% dei quali e’ avvenuto in ospedale, mentre il 51% nelle residenze per anziani. Quest’ultima cifra, pero’, conteggia anche i casi di contagio considerati sospetti, non confermati da alcun test di laboratorio.

12.12 A Barcellona si fa festa sui balconi. Per la terza settimana di fila, gli abitanti di un condominio nel centro della città si sono ritrovati sui terrazzini e alle finestre per dare vita a un party durante il blocco causato dall’emergenza Covid-19, mantenendo il distanziamento sociale.

12.04 Lunedì prossimo 20 aprile Fincantieri e Electrolux riapriranno i cancelli dei loro stabilimenti avviando la fase 2. Fincantieri darà accesso ai cancelli di Monfalcone (il più grande sito della società) a un primo contingente di circa 700 persone, ovvero un decimo della forza lavoro presente abitualmente, grazie alle misure di sicurezza che ha messo a punto in queste settimane di chiusura. Si va dal controllo della temperatura corporea agli ingressi contingentati e su più turni, fino alla continuazione dello smart working dove è possibile.

12.00 Il numero di morti provocati dal coronavirus in Iran ha superato oggi la soglia dei 5.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità precisando che i decessi nel Paese hanno raggiunto quota 5.031, con un aumento di 73 vittime nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, sono stati registrati 1.374 nuovi casi, che portano questo bilancio a quota 80.868. Le persone guarite sono 55.987 mentre 3.513 pazienti versano in condizioni critiche.

11.53 In Russia sono stati registrati 4.785 nuovi contagi di Covid-19, che portano il totale a 36.793 (+15%). Il numero dei morti è salito a 313, compresi gli ultimi 40 decessi, di cui metà a Mosca.

11.47 Il numero di decessi in Africa è salito a 1.017, mentre i casi accertati sono 19.895. I guariti sono 4.642. L’Egitto è il Paese più colpito con 2.844 casi confermati e 205 morti. Ci sono poi il Sudafrica con 2.783 contagiati e 50 morti, e il Marocco (2.564 positivi e 135 vittime). Il Paese dove il Covid-19 ha fatto più vittime è l’Algeria (2.418 casi e 364 morti). L’Africa, con 1.2 miliardi di abitanti, resta comunque una delle zone meno colpite del mondo, almeno stando ai dati ufficiali. Secondo gli esperti, il continente e’ indietro di settimane rispetto alla diffusione del virus registrata negli Usa e in Europa. Secondo le stime della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite, il Covid19 potrebbe uccidere nel continente più di 300 mila persone.

11.39 Numeri sempre più drammatici dalla Spagna che ha superato oggi la soglia dei 20.000 morti: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, secondo cui il numero di decessi nel Paese ha raggiunto quota 20.002 a fronte di 190.839 casi. In Spagna finora le persone guarite sono 74.797.

11.31 Si muove anche il calcio. Convocata per martedì 21 aprile l’assemblea nazionale della Lega calcio di Serie A. All’ordine del giorno “l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21 e sulla fatturazione e pagamento della sesta rata dei corrispettivi 2019-20; audience certificata della stagione sportiva 2019-20: adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali correttivi; scenari attività sportive e relativi protocolli”.

11.23 Sulla Fase 2: Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms e membro del comitato tecnico scientifico, ha spiegato che “c’è stata una valutazione del rischio molto approfondito. Un’intensa discussione fra la commissione per la riapertura e comitato tecnico scientifico per capire quali siano le implicazioni per mettere in sicurezza i lavoratori, compreso nel momento della mobilità” in modo da tornare ad una struttura produttiva efficace il prima possibile.

11.16 La Coldiretti, tramite un monitoraggio, rileva come la permanenza a casa delle persone data dal coronavirus abbia aumentato la presenza di orti sui balconi.

11.12 Ranieri Guerra a Radio24: “Saranno inevitabili nuovi focolai. Serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio”.

11.05 Cambia la commissione dell’Esame di Stato: per quest’anno, sarà formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. Così la Ministra Lucia Azzolina, che ha firmato l’ordinanza: “In questo modo gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”.

10.57 L’Eco di Bergamo riporta di ispezioni dei NAS nelle RSA bergamasche per “creare una lista di strutture da sottoporre eventualmente alla Procura”.

10.51 In Giappone superati i 10.000 casi di nuovo coronavirus (esclusi quelli della Diamond Princess).

10.45 Anthony Fauci, virologo a capo della task force americana contro il coronavirus: “Un gruppo molto qualificato di virologi dell’evoluzione ha osservato le sequenze nei pipistrelli mentre si evolvono. Le mutazioni compiute per arrivare al punto in cui siamo ora sono completamente coerenti con un salto di specie, dall’animale all’uomo”.

10.37 Secondo il quadro che emerge dalla Confesercenti, il rischio concreto è che il 32% delle piccole e medie imprese che lavorano nel commercio e nel turismo possa chiudere definitivamente.

10.30 Uno studio pubblicato su Lancet Psychiatry rivela come gli effetti psicologici del coronavirus e delle distanze sociali possano influire a livello mentale come quelli fisici.

10.22 I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e del NAS e la ASL Napoli Nord 2 hanno sanzionato un imprenditore che produceva mascherine per proteggersi dal Covid-19 perché aveva violato le disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

10.15 L’ospedale di Verduno, in provincia di Cuneo, lotta con i problemi di personale: contratti in scadenza, nuova struttura sottoutilizzata

10.10 Secondo uno studio del Lancet Public Health, la mortalità che si registra in Lombardia è minore rispetto a quella che è possibile trovare a New York o Madrid.

10.05 In Florida, particolari misure permettono di passare tra le onde oceaniche, o semplicemente passeggiare: si può fare dalle 6 alle 11 e dalle 17 alle 20, previo distanziamento adeguato.

09.57 Da oggi i padri, in Alto Adige, potranno tornare nelle sale parto per assistere, con le dovute cautele di sicurezza. Fa eccezione l’ospedale di Brunico, dove non è possibile garantire la sicurezza sufficiente per madre e figlio.

09.50 Così il garante della privacy Soro sull’app per il tracciamento contagi: “Non la conosco, ma abbiamo fornito al ministero dell’Innovazione indicazioni molto chiare rispetto sia alla tutela dei dati personali, sia alla migliore tecnologia per garantirla”.

09.45 Brutte notizie dalla Corea del Sud: si sono nuovamente ammalati 163 pazienti che erano stati precedentemente dichiarati guariti.

09.37 Simpatica e bella dedica di Google per coloro che stanno impegnandosi nella lotta con il virus: un doodle all’ingresso del motore di ricerca tutto da vedere.

09.31 Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “Non è il momento di regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall’arroganza del Nord”.

09.23 Si riunisce oggi, nuovamente, la task force guidata da Colao per la Fase 2.

09.16 Poco più di 32.000 i casi in Russia.

09.07 Il Belgio è il primo Paese per morti di Covid-19 in rapporto alla popolazione.

08.58 Sono 6 i Paesi con oltre 100.000 casi ufficialmente dichiarati: Stati Uniti, Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito.

08.50 Affondo di Antonio Tajani: “Il Movimento 5 Stelle va in frantumi al Parlamento Europeo, si spacca in due e il Partito Democratico vota ancora in un altro modo. La maggioranza è divisa in tre. Per nascondere le loro difficoltà avevano attaccato Forza Italia. Le bugie hanno le gambe corte”.

08.42 Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di sanità: “Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del Centro-Sud è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri”.

08.33 Negli Stati Uniti predisposto un piano di aiuti da 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori a fronteggiare quest’emergenza. L’annuncio è arrivato da Donald Trump.

08.25 Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute: “Dobbiamo ridurre il rischio di nuovi contagi che riempirebbero di nuovo le terapie intensive. Userei i 14 giorni fino al 4 maggio per questa complessa fase organizzativa. Si può riaprire, al di là dei codici aziendali, in base alle capacità di seguire le regole, di osservare la distanza tra dipendenti e coloro che accedono, alla presenza di mascherine, guanti e disinfettanti”.

08.18 Oltre alla casa di cura sequestrata e al legale rapresentante denunciato, a Reggio Calabria si registrano diciotto segnalazioni di titolari all’Autorità amministrativa e cinque provvedimenti di sospensioni all’attività. Gli anziani saranno ricollocati presso altre strutture.

08.10 In Germania 3.609 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il totale sale a 137.349. 242 i nuovi decessi.

08.03 I carabinieri del NAS di Reggio Calabria hanno posto sotto sequestro una casa di cura, denunciandone il legale rappresentante per irregolarità nell’assistenza per gli anziani e mancanza di autorizzazioni. Il nodo è quello delle gravi carenze strutturali; le verifiche sono state decise nell’ambito della lotta contro il Covid-19.

07.55 Al momento 210 Paesi, praticamente la totalità del globo terrestre, sono coinvolti in maggiore o minore misura nella problematica dei contagi.

07.47 Solo 27 i nuovi casi dichiarati in Cina, anche se va annotata la questione del ricalcolo in essere a Wuhan.

07.40 Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, su Rete4: “Il paziente 0 potrebbe essere il numero 300. Non abbiamo nessuna base scientifica per dirlo con certezza ma abbiamo delle osservazioni dei medici di base che non hanno fatto tamponi, radiografie o tac da cui si possa dedurre certamente il quadro polmonare legato al Covid-19. Sono persone che però hanno avuto lunghe storie di febbri e di difficoltà a riprendersi che con le polmoniti normali non succedono. Un fatto sicuro che bisogna dire è però quello riportato dal ‘Guardian’ il 13 marzo e che dice che il 17 novembre in Cina c’erano 266 pazienti già diagnosticati col coronavirus. E da novembre alla fine di dicembre quante persone saranno venute in Italia dalla Cina e viceversa? Forse centinaia di migliaia. Anche ad Alzano alcuni medici hanno visto pazienti con polmoniti prima che scoppiasse tutto il focolaio”.

07.32 Iniziata la gara per l’acquisizione dei test sierologici che rileveranno l’immunità dei cittadini al Covid-19. Le consegne per i primi 150.000 kit partiranno dal 3 maggio. I test dovranno rispondere a otto requisiti.

07.25 I dati italiani: 172.434 casi totali, 22.745 morti e 42.727 guariti.

07.18 Papa Francesco nella messa a Casa Santa Marta: “Ieri ho ricevuto una lettera di una suora che lavora come traduttrice nella lingua dei segni per i sordomuti e mi raccontava il lavoro tanto difficile che hanno gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici con i malati disabili che hanno preso il Covid. Preghiamo per loro che sono sempre al servizio di queste persone con diverse abilità ma non hanno le abilità che abbiamo noi”.

07.11 Roberto Speranza, Ministro della Salute: “”L’indagine a campione sulla sieroprevalenza ci permetterà di capire il livello di diffusione del virus nel Paese e di pianificare le prossime fasi e il ritorno all’attività. E’ uno dei 5 punti della nostra strategia sanitaria”.

07.05 Il Brasile registra 32.682 casi confermati.

07.01 Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal coronavirus, con Italia e Spagna a seguire.

06.57 Dal momento che si prevedono tra i 60.000 e i 65.000 morti negli USA, Donald Trump ritiene che questi saranno meno del previsto.

06.54 Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri: “Abbiamo bisogno di almeno 1000-1500 miliardi in Europa. La politica deve essere unita sui tavoli europei, questa è la patita della vita non per l’Italia ma per l’Europa: l’Italia ai tavoli europei ci va a testa alta. L’Italia non vuole farsi pagare i debiti da qualcun altro. Il Recovery fund serve a creare le condizioni per spendere i soldi che servono in favore di famiglie, imprese e lavoratori

06.51 Il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia è di oltre 2.250.000. I casi attivi sono più di 1.500.000, di cui 57.136 in condizioni serie o critiche.

06.48 Oltre 760.000 casi negli Stati Uniti, con 36.000 morti. Oltre 90.000, invece, i contagiati in America Latina.

06.45 Buongiorno a tutti, e bentrovati per una nuova giornata di aggiornamenti legati al Coronavirus.

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE sul Coronavirus. Appuntamento a domani mattina (ore 06.45) per altri aggiornamenti. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

23.59: L’indice di contagio “R con zero è già sotto il valore di 1, ora è attorno allo 0,8”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, sottolineando l’indice si attesta tra lo 0,83 e lo 0,78. Per farlo scendere, ha aggiunto, “dobbiamo impiegare 5 strumenti: contact tracing, uso tamponi, dispositivi di protezione individuale, permanenza dei Covid hospital, implementazione dell’efficacia della medicina territoriale”

23.46: Utilizzare la ‘fase due’ per disarcionare Conte e preparare un governo delle larghe intese, magari con Draghi, “sarebbe un atteggiamento irresponsabile”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. “Abbiamo bisogno di un governo che sia stabile e di un Parlamento che lavori al meglio. Tutte le istituzioni devono essere unite per superare l’emergenza”.

23.34: Il presidente della Tunisia ha esteso il lockdown del Paese, in scadenza il 19 aprile, mentre il governo annuncerà in un secondo momento il periodo esatto della proroga.

23.32: Il governatore dello Stato di Washington, il democratico Jay Inslee, ha definito Donald Trump un “pazzo”, dopo la raffica di tweet in cui il presidente Usa ha chiesto di “liberare” gli Stati Usa posti in quarantena, per contenere la diffusione del Covid-19.

23.24: Il Texas repubblicano è tra i primi Stati ad allentare la stretta per l’emergenza coronavirus, dopo il piano in tre fasi presentato ieri da Donald Trump. Il governatore Greg Abbott ha annunciato oggi ordini esecutivi che ridurranno alcune delle restrizioni più severe, anche se tutte le scuole resteranno chiuse sino alla fine dell’anno accademico.

23.16: Niente sanzioni e interessi a chi, per le difficoltà economiche legate all’emergenza coronavirus, non dovesse riuscire a pagare in tempo la prima rata Imu-Tasi, in scadenza il 16 giugno. E’ una delle misure allo studio del governo per il decreto di aprile, che si dovrebbe accompagnare al pacchetto che riguarda i Comuni. Ancora da stabilire entro quale data i ritardatari potranno saldare la rata senza essere sanzionati.

23.09: In sette giorni i contagi aumentati del 51%. Rischiano di morire tra le 300mila e i 3,3 milioni di persone a causa del Covid-19, Secondo i dati dell’Afp i morti per coronavirus in Africa hanno raggiunto quota 1.000.

22.58: Un “ingente” quantitativo di materiale sanitario per le Residenze protette per anziani del territorio è arrivato all’Arcivescovado di Perugia dall’Elemosineria apostolica vaticana. Si tratta di tute, mascherine, guanti e copri scarpe monouso, spiega la diocesi.

22.46: “In questo momento siamo in una fase molto difficile. Abbiamo bisogno di grande solidarietà in Europa e di collaborazione e di lavoro comune fra i governi europei”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aggiungendo: “Ecco perché il nostro invito a tutti i governi a fare in modo che si abbassino i toni nei dibattiti e che ci siano sforzo e volontà comuni, perché oggi è in gioco davvero la vita di tutti”.

22.39: E’ pronta a Torino la nuova area sanitaria all’interno delle Ogr, le Officine grandi riparazioni. La struttura sarà dedicata, in particolare, a posti di terapia subintensiva e degenza per i pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 92 posti letto.

22.36: Sì all’introduzione dei recovery bond garantiti dal bilancio Ue, esortazione agli Stati membri a utilizzare il Mes e no ai coronabond: sono questi i contenuti della risoluzione votata dal Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’Ue contro la pandemia di Covid-19. Il testo è stato approvato con 395 sì, 171 no e 128 astenuti.

22.21: Secondo il conteggio, i decessi totali sono precisamente 150.142 di cui due terzi (96.721) in Europa. Gli Stati Uniti hanno il bilancio più grave con 34.575 morti. Più di 2.207.730 casi di Covid-19 sono stati registrati in 193 Paesi e territori, stando al bilancio Afp basato sulle cifre ufficiali comunicate dalle autorità nazionali e sulle informazioni dell’Oms.

22.12: Nel prossimo decreto di aprile saranno previste alcune migliaia di assunzioni per gli infermieri. La decisione sarebbe stata presa anche per far fronte al carico dell’assistenza domiciliare legata all’epidemia di coronavirus.

22.01: “Liberate il Minnesota!”. “Liberate il Michigan”. “Liberate la Virginia e salvate il vostro secondo emendamento. E’ sotto assedio”. Con tre distinti tweet Donald Trump sollecita la riapertura di altrettanti Stati soffiando sul fuoco delle proteste – anche armate – contro il lockdown per il coronavirus, che in questi ultimi giorni hanno preso di mira alcuni governatori, come quello del Michigan.

21.51: Rinforzi e commissariamento per la Rsa Torriglia di Chiavari (Genova) che è in grave difficoltà per i numerosi positivi al coronavirus, oltre 50 su 59 ospiti e carenza di personale. Nella struttura, che fa capo ad una fondazione nel cui Consiglio siede anche il Comune di Chiavari, ci sono stati 5 morti per Covid. Quattro su 20 i dipendenti rimasti al lavoro: gli altri sono in malattia, ferie o positivi.

21.47: n questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi precisando che le decisioni sull’allentamento del lockdown saranno comunicate dopo la conclusione dei lavori della task force sulla fase due.

21.36: Il Commissario Domenico Arcuri ha indetto la gara “in procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili destinati all’effettuazione di 150mila test sierologici che serviranno per l’indagine campione sulla diffusione del coronavirus. La gara sarà conclusa in tempi strettissimi: entro il 22 aprile dovrà avvenire la presentazione delle offerte ed entro il 29 ci sarà la sottoscrizione del contratto di fornitura.

21.28: Sono oltre 150.000 i morti in tutto il mondo per il coronavirus. E’ quanto emerge da un conteggio Afp.

21.17: In vista della fase2 la task force dei tecnici studia riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento. Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive.

21.08: La Fimmg proporrà al Ministero della Salute la possibilità di chiedere alle farmacie ospedaliere antivirali e idrossiclorochina per i malati in isolamento domiciliare e l’utilizzo di app per monitorare a distanza lo stato di salute dei pazienti.

21.02: Superata la soglia dei duemila morti di Covid-19 in Brasile. Lo scrive il ministero della Salute sul proprio sito. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 217, la cifra più alta finora registrata, portando il totale a 2.141. I contagi contabilizzati oggi sono 3.257, per un totale di 33.682. Lo stato di San Paolo si conferma il più colpito dall’epidemia, con 928 morti, seguito da quello di Rio de Janeiro, con 341.

20.52: Il governatore della Campania De Luca: “Se avremo corse in avanti in zone d’Italia dove c’è forte contagio. Faremo ordinanza per vietare ingresso a chi proviene da altre regioni”. Il presidente campano ha poi detto: “Se manteniamo rigore, a metà maggio avremo sconfitto il Covid-19”.

20.48: Il governatore Zaia del Veneto sottolinea come “il trend positivo sui positivi faccia preparare bene alla ripartenza”. “Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità”, aggiunge. Questa mattina i casi totali hanno raggiunto quota 15.374 (+155).

20.36: “Sul tema vacanze, la risposta in questa fase è: mi pare troppo presto. Dobbiamo pensarci un passo alla volta, con cautela, un po’ alla volta cercheremo di capire come fare”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

20.28: “Sono convinto che se saremo in grado di mantenere questi livelli di disciplina e responsabilità, la Sardegna potrà essere la prima Regione Covid free d’Italia, e spero d’Europa”. Lo ha dichiarato il governatore della Sardegna Christian Solinas, durante il consueto punto stampa convocato per illustrare i dati del contagio epidemiologico.

20.26: Il presidente Brusaferro: “Riapertura con grande cautela, presto per parlare di vacanze”. Dall’1 febbraio nelle Rsa 6-7mila morti, ma l’istituto precisa: “Difficile distinguere influenza e Covid-19”. Ipotesi riaperture per macroaree: Italia divisa in nord, centro e sud.

20.15: Da sempre considerato il migliore amico dell’uomo, ora il cane potrebbe aiutarci nella lotta contro il coronavirus sniffando la malattia. Lo rivela lo studio di un gruppo di ricercatori del London School of Hygiene and Tropical Medicine, del Medical Detection Dogs e della Durham University che si stanno preparando “ad addestrare in maniera intensiva i cani in modo tale che possano essere pronti in sei settimane”.

20.06: La Francia ha registrato altri 761 decessi di persone contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dei morti a 18.681. Lo ha annunciato Jerome Salomon, direttore generale della Sanità francese. Oltre 2 mila persone (2.167) sono state ricoverate nelle ultime 24 ore, col totale dei pazienti Covid-29 in ospedale salito a 31.190.

20.01: Nell’ultima settimana i casi confermati di coronavirus in Africa sono aumentati del 51% e il numero delle morti accertate del 60%”, ma in mancanza di kit per i test “è verosimile che i numeri siano più alti”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms,Tedros Adhanom Ghebreyesus.

19.55: Il presidente Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che stabilisce anche l’obbligo di vaccino anti pneumococcica per queste due categorie. “Il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Oms per ridurre i fattori confondenti per il COVID-19″, commenta il governatore.

19.47: Sono 325 i nuovi contagi accertati nella provincia di Milano, in lieve aumento su ieri, quando erano 277 per un totale di 15.277. A Milano città sono 166 (ieri 102), totale 6.326.

19.41: L’ ‘R con zero’ è già sotto il valore di 1, ora è attorno allo 0,8”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanita’ Franco Locatelli sottolineando che in questi giorni l’indice di contagiosità si attesta tra lo 0,83 e lo 0,78.

19.34: “La Lombardia “in questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Certamente in miglioramento ma di particolare gravita’. Tra i paesi europei è la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Non l’Italia, ma la Lombardia. Mi sembra non saggio immaginare delle aperture a prescindere da valutazioni oggettive delle condizioni epidemiologiche“. Lo afferma Walter Ricciardi, rappresentante italiano nell’executive board dell’Oms e consulente del ministro della Salute al giornale ilcaffeonline.it.

19.30 DATI AGGIORNATI AL 17 APRILE

LE 10 PROVINCE CON PIÙ CONTAGI IN ITALIA:

1. Milano 15.277

2. Brescia 11.567

3. Bergamo 10.590

4. Torino 9.503

5. Cremona 5.313

6. Reggio Emilia 4.090

18.45 Così Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa: “Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del centro sud è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali“.

18.30 La conferenza stampa di Angelo Borrelli non avrà più cadenza quotidiana, ma si terrà il lunedì ed il giovedì, mentre i dati saranno disponibili quotidianamente sul sito della Protezione Civile.

18.20 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a venerdì 17 aprile:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 172434 (106962 malati, 42727 guariti, 22745 morti)

TOTALE MALATI: 106962 di cui: 25786 ricoverati con sintomi, 2812 in terapia intensiva, 78364 in isolamento domiciliare

TOTALE MORTI: 22745

TOTALE GUARITI: 42727

18.10 Nuova conferenza stampa e nuovo bollettino con cifre importanti quello fornito oggi, venerdì 17 aprile, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in merito ai contagi da Coronavius in Italia: sale il totale degli ammalati a 106962, con un incremento di 355 unità, ed il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 172434. Sono infatti 3493 i nuovi contagi complessivi.

Il numero dei guariti fortunatamente sale di ben 2563 unità nelle ultime 24 ore, attestandosi a quota 42727, ma continua ad essere alto anche il numero dei decessi, dato che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 575, per un totale di 22745. Dei 106962 ammalati, 25786 sono ricoverati con sintomi, altri 2812 sono in terapia intensiva, infine 78364 sono in isolamento domiciliare.

17.55 A minuti dovrebbe iniziare la consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

17.40 In Iran a partire da domani riapriranno le attività commerciali a basso rischio, mentre resteranno ancora chiuse scuole ed università, e saranno vietati gli assembramenti anche per motivi religiosi.

17.20 Secondo quanto riferito dalla FNOMCEO, la Federazione dell’Ordine dei Medici, sono 129 i medici deceduti a causa del Coronavirus, mentre secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sono nel complesso 16991 gli operatori sanitari contagiati.

16.44 Così Silvio Brusaferro, presidente del’Istituto Superiore di Sanità: “Sul tema vacanze, la risposta in questa fase è: mi pare troppo presto. Dobbiamo pensarci un passo alla volta, con cautela, un po’ alla volta cercheremo di capire come fare“.

16.22 In Turchia è stato rinviato di almeno un mese il servizio di leva per circa 53000 persone, prolungando la leva di altri 66000 militari.

16.03 Così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca in conferenza: “C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in Regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle Regioni“.

15.44 Nella Regione Lazio è stato introdotto l’obbligo del vaccino anti-influenzale per tutti gli over 65: “È stata firmata l’ordinanza dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. L’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale“.

15.24 L’OMS lancia l’avvertimento: l’Africa può essere il nuovo epicentro del virus.

15.11 Da oggi nello Stato di New York negli USA sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

14.56 Parla l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in commissione regionale Sanità riguardo i test rapidi: “io auspicherei le stesse modalità usate per i tamponi rinofaringei, cioè che i laboratori possano farlo solo nelle misure di salute pubblica”.

14.40 Come riportato da SkyTG24: “Sono 788 gli emendamenti al Cura Italia presentati in commissione Bilancio alla Camera. La maggior parte sono firmati da forze dell’opposizione: 267 da Forza Italia e 168 da Fdi. La Lega ne ha presentati 46. Per la maggioranza, il gruppo con più richieste di modifiche è il Pd: 74. Seguono M5s con 51 emendamenti, Iv con 15 e Leu con 11. Il voto degli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera inizierà lunedì”.

14.24 L’ultimo aggiornamento parla di una cifra superiore a 146.000 per quanto riguarda i morti nel Mondo per il coronavirus.

14.08 Parla il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa all’ANSA: “Le riaperture potranno essere a diverse ‘velocità’ sul territorio, perchè ci sono situazioni territoriali più o meno favorevoli, ma non potranno avvenire in modo sparso o incontrollato e sarà necessaria una cabina di regia centrale”.

13.52 L’Iss sull’app: “Tracciare i contatti è il punto chiave. E fare in modo che siano informati del rischio e si comportino in maniera adeguata. Una app riduce i tempi del tracciamento, e sappiamo che i contatti vengono tracciati nelle ultime 48 ore, il periodo presintomatico”.

13.36 Ancora le parole di Brusaferro: “Sul tema vacanze, la risposta in questa fase è: mi pare troppo presto. Dobbiamo pensarci un passo alla volta, con cautela, un po’ alla volta cercheremo di capire come fare”.

13.21 “Stiamo assistendo ad una diminuzione della trasmissione ma probabilmente il virus continuerà a circolare anche se a più bassa intensità”. Le parole di Gianni Rezza dell’Iss.

13.06 “Nella fase 2 l’isolamento domiciliare è la frontiera su cui intervenire. Il contact tracing consente di individuare i contatti stretti e metterle in quarantena. Chi convive ci entra in automatico”. Le parole del presidente Iss, Silvio Brusaferro.

12.51 Negli Stati Uniti, soprattutto in Michigan, iniziano le ribellioni contro il Lockdown.

12.36 Rezza in conferenza stampa: “Spesso si parla di nuovi contagi, ma si tratta in realtà di vecchie notifiche. Adesso è importante considerare la comparsa dei sintomi”.

12.21 Parla il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Abbiamo rigorose misure in Piemonte, che rivendichiamo con forza, perché i numeri ci dicono che mentre sulle terapie intensive e sui pronto soccorso gli accessi si riducono di molto quotidianamente, abbiamo ancora un dato dei contagi molto elevato”.

12.06 Si aggiunge un farmacista morto per coronavirus alla lista italiana. Sono 10, mentre 800 i contagiati totali.

11.52 Come reso noto dal Ministero della Salute, l’ispezione ministeriale relativa al Pio Albergo Trivulzio di Milano è ancora in corso: “Sono in valutazione da parte dei tecnici ulteriori documentazioni e, solo al termine di queste analisi sarà completata la relazione definitiva, come già affermato nella giornata di ieri dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa”.

11.37 In questo momento sarebbe in corso, da quanto si apprende, la task force di esperti guidata da Vittorio Colao per preparare la ripartenza della “fase 2”.

11.20 Tutti i sostegni al reddito, dalla cassa integrazione ai congedi speciali, coperti fino a giugno. Introduzione del reddito di emergenza e conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro. È questo, secondo quanto apprende e riferisce l’Ansa, lo schema cui sta lavorando il Governo.

11.10 Un “aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo- 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019” è stato rilevato dall’Istat.

11.00 I 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono in procinto di essere trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia.

10.50 Come riporta Sky Tg 24, la Cina nega che ci sia mai stato qualche copertura sulla pandemia di Covid-19 rispondendo a diverse accuse degli Stati occidentali. Un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha affermato che la rapida diffusione del virus ha contribuito alla sottostima che ha portato la Cina ad aumentare il bilancio delle vittime venerdì scorso.

10.40 Sempre Jens Spahn: “Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione del contagio è attualmente governabile”.

10.30 Giorgia Meloni a Sky Tg 24: “Penso che il dibattito sul MES sia un dibattito che spetta al Parlamento. Che cosa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia l’autorizzazione a firmare e cosa no nel Consiglio Europeo del 23, in una nazione normale lo decide il Parlamento”.

10.20 “Sono 80 mila i guariti dal coronavirus in Germania, il sistema sanitario nazionale non è mai stato finora sotto stress”. Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn.

10.10 “Sono state 15.678 le persone controllate il 16 aprile a Milano e provincia e 464 sono state sanzionate”. Lo comunica la Prefettura del capoluogo lombardo.

10.00 Attilio Fontana, Governatore di Regione Lombardia: “Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati”.

09.50 Wuhan rivede il bilancio dei morti, salgono a 3869.

09.40 Alberto Cirio a Uno Mattina: “La situazione del Piemonte deve farci mantenere alta l’attenzione e ci dimostra che la linea del rigore che abbiamo adottato è quella giusta”.

09.30 Ricordiamo che tutti gli studenti in Italia sono promossi d’ufficio anche se non si ritornerà in aula. Maturità solo con maxi colloquio orale se non si rientrerà entro il 18 maggio.

09.20 Molto bene anche Tokyo che schizza a +3,1%.

09.10 La Borsa di Milano apre in fortissimo rialzo: +2,29 per il Ftse Mib.

09.00 Lo spread BTP/Bund tedeschi apre a 224 punti.

08.50 “Il fai da te rischia di essere una pratica irresponsabile, un delitto al Paese, che può vanificare i sacrifici di tutti gli italiani”. Così il ministro delle Regioni, Francesco Boccia, parlando della fine lockdown.

08.40 Oltre 140mila morti nel mondo.

08.30 Donald Trump: “Ci sono 29 Stati in buona posizione per riaprire in tempi brevi”.

08.20 Roche ha messo a punto un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus. La casa farmaceutica svizzera punta a rendere il test disponibile agli inizi di maggio. “L’individuazione di questi anticorpi – spiega Roche – potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus”.

08.10 Papa Francesco: “E’ vero che in questo momento occorre celebrare a distanza ma per uscire dal tunnel, non per rimanere così perché la Chiesa è familiarità concreta con il popolo”.

08.00 E’ stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone “di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa”.

07.50 Lucia Azzolina: “Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”.

07.40 Lucia Azzolina: “Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora. Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”.

07.30 Lucia Azzolina al Corriere della Sera: “Stiamo valutando tante soluzioni. Sono contraria all’idea di raddoppiare l’orario del personale scolastico. Smettiamo di pensare che un docente lavori solo 18, 24 o 25 ore alla settimana”.

07.20 Il governo giapponese ha deciso di assegnare a ciascun cittadino un importo equivalente a circa 850 euro come compensazione delle perdite economiche causate dalla pandemia di Covid-19.

07.10 Lucia Azzolina, Ministro dello Sport: “Il Governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora”.

07.00 Ricordiamo una dichiarazione rilasciata ieri da Silvio Brusaferro: “Noi oggi sappiamo che oltre il 90% degli italiani non è venuto a contatto col virus e dunque è suscettibile all’infezione”.

06.55 L’app per il tracciamento delle persone positive si chiamerà Immuni.

06.50 Nel trimestre gennaio-marzo il Pil della Cina crolla del 6,8%, accusando il primo dato negativo dal 1992.

06.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus.

23.58 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani per il prosieguo della nostra diretta.

23.57 Secondo quanto scritto da “Repubblica”, è “Immuni” l’app prescelta per monitorare l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia nella cosiddetta Fase 2. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza, già inserita in Gazzetta Ufficiale, per stipula del contratto con la società Bending Spoons.

23.37 Secondo uno studio della Fondazione GIMBE, i dati riferiti alla pandemia di coronavirus in Italia non sono ancora così rassicuranti da portare alla Fase 2, in quanto il contagio non sarebbe ancora sotto controllo. Lo scrive SkyTG24.

23.19 L’assessore alle emergenze epidemiologiche del Comune di Taranto, Francesca Viggiano ha dichiarato: “Nessuna variazione rispetto a ieri sui casi positivi a Taranto città, che rimangono 61. Dall’inizio della pandemia a Taranto città si sono registrati 73 casi totali, di cui 4 deceduti e 8 guariti. Torniamo a ribadire che i tarantini si stanno dimostrando tra i più disciplinati, cosa che ci consente di contenere il contagio“.

22.54 Così il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro: “Siamo molto lontani dall’immunità di gregge, l’unica medicina possibile oltre al vaccino che al momento non c’è, per sconfiggere il virus. Bisogna continuare ad agire con la massima cautela e in maniera non graduale. Bisogna muoversi passo dopo passo“.

22.32 I medici di base potranno ora richiedere i tamponi per pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus: questo avverrà in Lombardia.

22.11 Così a SkyTG24 Mattia, il 18enne guarito dal Coronavirus: “Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’. All’inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello“.

21.51 In Perù le misure di contenimento per contrastare il contagio da Coronavirus sono state estese fino al 26 aprile: in tutto nel Paese andino i contagi sono 12491, mentre le vittime sono 274. In Sudamerica solo in Brasile si registrano più contagi.

21.25 Vasco Rossi potrebbe rinviare il suo tour al 2021: “Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per giugno 2021“.

21.01 Così l’ISTAT in una nota: “Le attività formalmente sospese riguardano 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48 per cento del totale), che impiegano 7,1 milioni di addetti (di cui 4,8 milioni dipendenti). Tali imprese generano, sulla base dei dati riferiti al 2017, 1334 miliardi di euro di fatturato (il 41,4 per cento del livello complessivo) e 309 miliardi di valore aggiunto (il 39,5 per cento del totale)“.

20.38 Così una nota di Palazzo Chigi: “Si è svolto oggi in video conferenza il secondo vertice straordinario del G7 sul Coronavirus. Il dibattito fra i leader si è concentrato sul coordinamento delle misure sanitarie ed economiche per fronteggiare la pandemia e sul sostegno ai Paesi più poveri. Conte ha sottolineato in particolare l’importanza dei risultati raggiunti in ambito G7 e G20 per la sospensione del debito di questi Paesi“.

20.15 Dati John Hopkins University: i morti nel mondo sono 140773, con il maggior numero tra Stati Uniti, Italia e Spagna. Nel mondo i contagi sono 2101164.

19.00 Ricordiamo i numeri di oggi in Italia:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti

TOTALE MALATI: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 22.170 (oggi 525)

TOTALE GUARITI: 40.164 (oggi 2072)

18.53 CONCLUSA LA CONFERENZA STAMPA.

18.52 Brusaferro: “Il tampone è un aspetto importante ma lo è anche la quarantena”.

18.50 Brusaferro: “L’Italia è il Paese che sta facendo il numero più elevato di tamponi paragonandosi a Paesi simili”.

18.48 Brusaferro: “Sulle vacanze. E’ difficile fare previsioni. La logica è andare passo dopo passo. Ad esempio andare a fare una ferrata nelle Dolomiti ha un rischio ridotto, in una situazione di affollamento è chiaramente diverso”.

18.45 Brusaferro: “Stiamo uscendo da un periodo difficile, i dati ci dicono che ancora il virus circola. Dobbiamo stare attenti e cauti nelle misure che prendiamo perché dobbiamo evitare che ci sia una ripartenza del contagio. Per fare questo bisogna muoversi in maniera graduale e individuare alcuni settore su cui fare dei ragionamenti ma attendo delle misure di monitoraggio per capire se si rimane vicini a R-0”.

18.41 Brusaferro: “Dire che non hanno funzionato le misure in Lombardia e Piemonte non me la sento anche perché il trend è discendente. La circolazione è in quelle Regioni è stata più elevata che altrove. L’Italia è divisa in tre fasce per numero di circolazione è giustificano la gran parte dei casi che riportiamo in ogni giorno. Questo è un dato su cui dobbiamo fare delle considerazioni, vediamo comunque un calo. Ora c’è la possibilità di fare più tamponi sul territorio per trovare persone con sintomatologia lieve visto che gli ospedali sono più leggeri”.

18.38 Brusaferro si è soffermato sulla situazione nelle RSA e sull’elevata mortalità in Italia, presto è previsto un dossier sulle case di riposo.

18.33 Brusaferro: “Quando avremo il vaccino contro il coronavirus dovremo fare dei ragionamenti per proteggere la popolazione. Per raggiungere la copertura della popolazione dovremo somministrare milioni di dosi: prima dobbiamo avere un vaccino, un vaccino efficace, e poi serviranno le dosi per creare l’immunità di gregge”.

18.31 Brusaferro: “Il Ministero della Salute sta raccomandando la vaccinazione antinfluenzale che quest’anno sarà molto importante. Dobbiamo fare in modo che nella prossima stagione influenzale la maggior parte della popolazione sia coperta da questo rischio perché abbiamo visto a gennaio che i sintomi sono confondenti”.

18.28 Brusaferro: “Il nostro obiettivo è che R-0 vada sotto 1. Stiamo valutando il mix di misure per mantenere R-0 sotto 1”.

18.24 Brusaferro: “Ovviamente sui test la situazione si evolverà. Noi oggi sappiamo che oltre il 90% degli italiani non è venuto a contatto col virus e dunque è suscettibile all’infezione. Dunque, se non siamo molto attenti nell’adottare le raccomandazioni, la circolazione del virus può riprendere in maniera importante. Noi oggi abbiamo chiaro che la circolazione sta rallentando: è un dato che stiamo acquisendo ma dobbiamo mantenerlo del tempo”.

18.22 Brusaferro sui test sierologici: “Il tema è un tormentone che ci accompagna giorno dopo giorno. Sono dei test che vanno a cercare la presenza di anticorpi contro il virus nell’organismo delle persone testate. Ci sono molti prodotti sul mercato e il numero in crescita, è in corso una valutazione precisa delle loro caratteristiche in termini di sensibilità: i test sono in fase di messa a punto, bisogna cogliere il significato di negatività e positività di questi test. Oggi è difficile dare patenti di immunità”.

18.20 Brusaferro: “Siamo in un trend discendente”.

18.18 Oggi sono stati effettuati 61000 tamponi.

18.18 Oggi ci sono stati 2072 nuovi guariti rispetto a ieri.

18.17 Purtroppo 525 nuovi deceduti.

18.16 TOTALE AMMALATI: 106.607, 1189 in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione ospedaliera: -143 in terapia intensiva (numero più basso dal 21 marzo), -750 ricoverati con sintomi.

18.15 INIZIA LA CONFERENZA STAMPA.

18.10 941 nuovi casi in Lombardia, 51% di tamponi in più rispetto a ieri. I decessi sono 231, la metà del totale nazionale.

18.07 I dati sono estremamente positivi ma aspettiamo le parole di Borrelli.

18.04 Vi anticipiamo i numeri prima della conferenza stampa:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 168.941 (oggi 3.786): 106.607 ammalati, 40.164 guariti, 22.170 morti

TOTALE MALATI: 106.607 (oggi 1189) di cui: 2.936 in terapia intensiva, 26.892 ricoverati con sintomi, 76.778 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 22.170 (oggi 525)

TOTALE GUARITI: 40.164 (oggi 2072)

17.55 Tra pochi minuti la conferenza stampa di Angelo Borrelli, speriamo che ci sia un calo anche nella giornata odierna.

17.50 Ricordiamo i numeri di ieri in Italia:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 165.155 (ieri 2.667): 105.418 ammalati, 38.092 guariti, 21.645 morti

TOTALE MALATI: 105.418 (ieri 1127) di cui: 3.186 in terapia intensiva, 28.011 ricoverati con sintomi, 73.094 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 21.645 (ieri 578)

TOTALE GUARITI: 38.092 (ieri 962)

17.40 Alle ore 18.00 la conferenza stampa della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti su malati, contagiati, morti, deceduti.

17.30 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per manifestare e confermare la disponibilità del Comune a collaborare “a partire da subito, per costruire insieme le condizioni necessarie alla gestione della crisi e all’uscita dall’emergenza”

17.20 Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri: “Tra acquisti e doni, nel primo mese sono finora arrivate oltre 50 milioni di mascherine, abbiamo firmato un contratto da 180 milioni, che è in via di rinnovo per arrivare fino a 300 milioni”.

17.10 L’assessore lombardo a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi, ha coordinato la consegna di 31 mila mascherine destinate agli operatori di Trenord e Ferrovienord.

17.00 Roberto Speranza, Ministro della Salute, in una riunione del G7: “E’ importante che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro cittadini”.

16.50 La Guardia di Finanza di Milano è ancora negli uffici della Regione Lombardia per completare l’acquisizione di documenti cominciata ieri.

16.40 Il congedo parentale speciale per i genitori lavoratori che hanno i figli a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid 19 è stato prorogato fino al 3 maggio. Lo precisa l’Inps.

16.30 Altri due decessi per coronavirus tra i medici: salgono a 125 in tutta Italia.

16.20 Luca Zaia, Governatore di Regione Veneto: “Conviene tenere tutto chiuso e morire in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza?”. La richiesta di ripartenza della Lombardia? “Legittima”.

16.10 Torna a salire oltre il picco di 800 il numero di morti da coronavirus registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore, con altri 861 decessi.

16.00 “Nessuno sa precisamente quando accadrà, ma come dice Shakespeare nell’Amleto ‘Se non succederà adesso, verrà pure il momento in cui dovrà succedere”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrari Louis Camilleri.

15.50 “Abbiamo bisogno di ripartire e di farlo in sicurezza. Questo significa che dovremo imparare aconvivere col coronavirus e con le misure necessarie acontenerlo”. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, interviene così nel dibattito sulla Fase 2.

15.40 “L’Iss ha condotto approfondimenti: in particolare nelle Rsa il tasso di mortalità da Covid 19 è enormemente più elevato di quello rilevato nella popolazione generale”. Così all’Ansa Fabrizio Starace, psichiatra del Consiglio superiore di sanità (Css).

15.30 La regione Sicilia si dice contraria a uno stop oltre il 3 maggio.

15.25 Calo drastico dei migranti nel Mediterraneo a marzo 2020: -88%.

15.20 Zaia: “Se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto”

15.15 Giuseppe Sala: “Sulla riapertura Salvini ha parlato e la regione ha eseguito”.

15.10 Nei Paesi Bassi sono quasi 30mila i contagiati.

15.00 UE: “Si ad app tracciamento, ma nel rispetto della privacy. Installazione deve essere volontaria”.

14.50 22 milioni di statunitensi hanno chiesto sussidi nelle ultime quattro settimane.

14.40 Enzo Amendola: “Le parole di von der Leyen sono un segnale importante di solidarietà. La leadership si misura negli imprevisti della storia, tra chi alza la voce e chi trova strade nuove. Vecchi nazionalismi contro visione del futuro. E’ tempo di negoziare scelte coraggiose”.

14.30 Zaia: “Su circa 10 mila medici in ‘prima linea’ in Veneto solo l’1,3% è risultato positivo. Questo sta a significare che l’uso della mascherina e’ stato strategico. La mascherina, lo dico a tutti, salva la vita. La mascherina e’ fondamentale”.

14.20 Zaia: “Rispettare le regole partendo da quella basilare che è indossare la mascherina”.

14.10 Bonomi: “Dobbiamo metterci immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi: continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari rispetto a una classe politica che mi sembra molto smarrita in questo momento, che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese”.

14.00 Carlo Bonomi è stato designato come nuovo presidente di Confindustria.

13.50 Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa: “Soccorso ai migranti prosegua”.

13.40 Fontana: “Scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anzichè su 5, con orari di inizio diversi per evitare l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce”.

13.30 289 dimessi allo Spallanzani di Roma.

13.20 Lagarde: “Necessari ulteriori sforzi per contenere gli effetti della pandemia”.

13.05 Sono oltre 90mila i decessi complessivi in Europa.

12.55 Salvini: “Berlusconi è stato malconsigliato sul MES”.

12.50 Salvini: “Votare alle camere prima di andare a Bruxelles”.

12.45 Fontana: “Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Boccia e con lui abbiamo già iniziato a discutere di quelle che possono essere le modalità di riapertura e mi ha anticipato che sabato o domenica ci sarà la cabina di regia per parlare della riapertura del Paese”.

12.40 In Spagna il numero delle vittime supera quota 19000.

12.35 OMS: “Un contagiato su tredici riguarda operatori sanità”.

12.15 Patuanelli: “Il no al MES è definitivo, non lo attiveremo”.

12.05 Ministro Catalfo: “”Con il decreto Cura Italia, abbiamo tutelato quasi 19 milioni di lavoratori”.

12.00 Morto per Covid-19 il jazzista Lee Konitz.

11.50 Di Maio: “Parole di von der Leyen fanno bene all’Europa. Ora l’UE difenda i popoli”

11.45 Oms: “”Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta”.

11.35 Von der Leyden: “Nessuno era pronto ad affrontare questa pandemia. L’UE chiede scusa all’Italia per non esserci stata all’inizio”.

11.25: E’ morto a Oviedo, in Spagna, Luis Sepulveda. Lo scrittore cileno era stato il primo contagiato eccellente dal coronavirus. Aveva 70 anni. Autore di romanzi come “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, “Il mondo alla fine del mondo” “Un nome da torero”, e del libro per ragazzi “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, era stato ricoverato a fine febbraio e le sue condizioni sembravano essere migliorate.

11.17: Un altro medico è morto per l’epidemia di Covid-19. E’ Arrigo Moglia, neurologo. Sono dunque 122 decessi tra i camici bianchi. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

10.59: L’uso della mascherina “sarà fondamentale, credo debba essere fornita dallo Stato e il prezzo debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv Italia.

10.51: “Stabilizzare 2.500 medici e infermieri che hanno dato la disponibilità a collaborare in questo momento di emergenza” e per ora sono stati assunti a tempo determinato. A chiederlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento in Consiglio regionale sull’emergenza coronavirus.

10.46: “Il Mes ora non ci serve, serve un forte intervento della Bce che alimenti le imprese e faccia ripartire il sistema economico”. Così la presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario Carla Ruocco.

10.37: Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 3448 nuovi casi di contagio da coronavirus; il giorno prima l’aumento era stato di 3388 unità. Il totale di casi sale così a 27938.

10.28: Messe con volontari che garantiscano le distanze, funerali, battesimi e matrimoni con la presenza dei familiari stretti, qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di protezione. La Cei ha pronto “un pacchetto di proposte” che verrà illustrato questa settimana al Governo.

10.19: “Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’”: sono le parole di Mattia, 18 anni e il più giovane paziente Covid curato all’ospedale di Cremona e dimesso stamane.

10.08: “Assisto disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico”. Cosi’ l’assessore lombardo Giulio Gallera su Fb dopo gli attacchi dell’opposizione.

09.58: “E’ vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’e’ voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue”. Cosi’ la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.

09.51: “Penso che il 4 maggio la questione coronavirus non sarà risolta. Penso che la salute pubblica rimane il bene primario. Da operatore economico segnalo, pero’, che anche un giorno in più di chiusura per un’azienda può fare la differenza tra sopravvivere o soccombere”, dice Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, in un’intervista al Corriere della sera.

09.46: Nonostante le misure adottate negli Usa contro il coronavirus e gli appelli a restare a casa da lei stessa rilanciati, Ivanka Trump ha violato le regole e insieme al marito Jared Kushner e ai tre figli ha lasciato la casa di Washington per andare a passare il seder, la prima sera della Pasqua ebraica, in New Jersey. Lo scrive il New York Times, citando due fonti a conoscenza dei piani di viaggio della coppia.

09.35: Le persone che hanno contratto il Covid-19 possono cominciare a emettere particelle del virus SarsCoV2, e quindi essere contagiosi, da due a tre giorni prima di manifestare i sintomi della malattia.

09.33: “La stagione NBA sarà anche sospesa, ma questo non vuol dire che Gregg Popovich abbia smesso di motivare le persone”. Questo l’attacco del pezzo del San Antonio Express-News che racconta come l’allenatore degli Spurs.

09.27: “Io non esisto, questa invisibilità mi ha fatto un danno. Mi sento stupida, non so se sto aspettando inutilmente”, la testimonianza di Silva, donna che vive a Bresso, nel Milanese. Questa è la storia di una dei tantissimi malati che sfuggono – soprattutto in Lombardia – a ogni statistica: nessun tampone, nessuna cura.

09.15: “Abbiamo potenziato la distribuzione dei buoni spesa cartacei a Roma. Nei prossimi giorni più vigili si occuperanno di consegnarli direttamente a casa delle famiglie in difficoltà. Ad oggi sbloccati 13 mila ticket”, le dichiarazioni del sindaco Raggi.

09.13: Sono 17 le persone nella squadra ideata dal governo per la fase della ripartenza dell’Italia dopo il lockdown imposto dall’emergenza.

09.01: È stato chiuso il Leishenshan Hospital, l’ospedale costruito a Wuhan in appena 10 giorni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui Sky News. Intanto, la città epicentro della pandemia ha lanciato un’indagine epidemiologica a campione per i residenti locali, iniziando dal distretto di Jiangxia, per rilevare la comparsa di casi asintomatici.

08.52: Sono 784 le persone e 272 gli esercizi commerciali controllati nel periodo Pasquale dalla Guardia di finanza di Catania e 83 le sanzioni elevate. Tre persone sono state controllate su un’auto, sprovvista di copertura assicurativa, mentre facevano ritorno da una giornata di pesca presso la riserva Oasi del Simeto in possesso di 20 chili di pesce.

08.49: L’ospedale di Circolo di Varese scende in campo, nell’ambito della lotta al nuovo coronavirus, per mettere alla prova un particolare strumento diagnostico. Si tratta, nello specifico, di un test rapido della saliva che potrebbe consentire ai sanitari di diagnosticare in 10 minuti e con facilità l’infezione da Sars-CoV-2.

08.43: “L’Oms ci dice che le scuole sono il luogo dove il contagio si moltiplica, i più giovani anche da asintomatici possono diffondere il virus”. Lo ribadisce il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani.

08.30: Il presidente oggi svelerà le linee guida per far ripartire l’economia americana. Poi nuovo attacco all’Oms (“Tragico errore, oppure sapevano”) e la minaccia di sospendere il Congresso se non accelera nell’approvazione delle sue nomine. Oltre 636mila i casi di contagio.

08.24: “La Lombardia mette tutti a rischio”, Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo, professore di Igiene dell’Università di Pisa. “Se le aziende riaperte provocassero l’insorgere di nuovi focolai sarebbe un disastro incommensurabile”, avverte Lopalco in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

08.20: Quattrocentomila mascherine importate illecitamente per essere vendute in tutta Italia sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Torino.

08.11: Secondo la Cnn dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana starebbero esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. La rete allnews cita varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono pero’ prematuro trarre qualsiasi conclusione.

08.06: Nella giornata di ieri a Milano e provincia sono state 325 le persone risultate positive al Coronavirus, per un totale di 14.675. Di questi, solo nel capoluogo lombardo sono stati 144 positivi in più per un totale complessivo di 6.058. Invece, 94 in più a Brescia (totale di 11.187), 46 in più a Bergamo (10.472) e, infine, 18 persone positive in più a Lodi (2.587).

07.57: Su 1.762 tamponi esaminati ieri in Campania, 80 sono risultati positivi, portando il totale dei contagiati a quota 3.887. In totale sono 41.296 i tamponi eseguiti. Sono i dati resi noti dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

07.46: “Nel massimo rispetto delle regole sanitarie e delle indicazioni del comitato scientifico oltre alle fabbriche, ai negozi, dobbiamo pensare alla ripartenza dei ragazzi. In gioco c’è la loro salute, fisica e psichica”. Lo dice in un’intervista a Repubblica la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

07.35: Anche il celebre street artist Banksy è in “smart working”. Sul suo profilo Instagram ha postato le foto della ultima opera: un gruppo dei suoi iconici ratti che corrono, si arrampicano, srotolano carta igienica e fanno pipì all’interno di un piccolo bagno.

07.27: Ventidue nuovi casi di coronavirus sono stati registrati mercoledì dalla Corea del Sud, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613.

07.19: Papa Francesco ha riservato il suo pensiero ai farmacisti, prima di celebrare la messa a Casa Santa Marta. “In questi giorni – ha detto – mi hanno rimproverato perche’ ho dimenticato di ringraziare un gruppo di gente che anche lavora.

07.07: Donald Trump ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus che oggi svelerà le “direttive” per “riaprire” l’economia americana. Citando il calo dei contagi, Trump ha anticipato che alcune riaperture supereranno le aspettative. “Il Paese deve ripartire – ha detto – e vogliamo farlo ripartire presto”.

07.00: Nell’emergenza coronavirus gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo triste record, con circa 2.600 morti in più in 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University si tratta del bilancio giornaliero più pesante registrato da un Paese. In particolare sono state registrate 2.569 vittime tra le 20:30 locali di mercoledì e il giorno precedente allo stesso orario. Questo porta il bilancio totale delle vittime americane a 28.326.

06.56: Un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere pronto all’uso in autunno per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza negli Usa. Lo riferisce Kizzmekia Corbett, scienziata dell’Istituto nazionale della salute americano, impegnata nella ricerca sul coronavirus. “Puntiamo all’autunno per quanto riguarda l’uso del vaccino per gli operatori sanitari in prima linea e per la popolazione in generale l’obiettivo e’ la prossima primavera”, spiega.

06.51: “Hanno fatto un orribile, tragico errore” nella gestione della pandemia di coronavirus o forse sapevano cosa stava succedendo”. Donald Trump rilancia il suo attacco contro l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dopo aver sospeso i finanziamenti in attesa dall’esito dell’inchiesta Usa sulla risposta dell’agenzia Onu al coronavirus. “Hanno trattato gli Usa molto male a favore della Cina”, ha aggiunto.

06.48: Il patron di Amazon, Jeff Bezos, e l’a.d. di Facebook Mark Zuckerberg hanno partecipato a una delle conference call della Casa Bianca su come riaprire l’economia Usa nella crisi coronavirus. Tra i manageranche il ceo di Apple, Tim Cook, e il presidente di Jp Morgan, Jamie Dimon. Regista dei colloqui il presidente Donald Trump, che ha voluto sentire i pareri dei rappresentanti di tutte le categorie economiche, compresa l’industria dello sport.

06.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domani con la nostra DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus.

23.57 Per quanto riguarda lo sport: Tour de France rinviato dal 29 agosto al 20 settembre, Giro d’Italia forse dal 3 al 25 ottobre. La Serie A di calcio potrebbe ripartire il 31 maggio!

23.54 Il Governo sta vagliando anche la nuova manovra economica per il mese di aprile, dovrebbe essere da 30 miliardi di euro.

23.51 Sono partiti i bonifici dei bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

23.48 La Lombardia ha chiesto al Governo di dare il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio, rispettando tutte le norme di sicurezza.

23.45 Nel mondo si sono superati i due milioni di contagi, la metà si trova in Europa.

23.42 Intanto le perdite del PIL mondiale ammontano a 9000 miliardi di dollari, arretrano tutte le economie.

23.39 In Italia il lockdown andrà avanti fino al 3 maggio, la task force presieduta da Colao sta valutando come entrare nella fase 2 e cosa potrà riaprire dopo quella data.

23.36 Donald Trump ha sospeso i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus e i

suoi ritardi sono costati vite umane. La pandemia poteva essere contenuta”.

23.33 Continua a calare il numero delle terapie intensive e dei ricoverati in ospedali, purtroppo ci sono ancora tanti malati. Costante il numero dei guariti ma ancora diversi nuovi ammalati.

23.30 Ricordiamo i numeri di oggi in Italia:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 165.155 (oggi 2.667): 105.418 ammalati, 38.092 guariti, 21.645 morti

TOTALE MALATI: 105.418 (oggi 1127) di cui: 3.186 in terapia intensiva, 28.011 ricoverati con sintomi, 73.094 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 21.645 (oggi 578)

TOTALE GUARITI: 38.092 (oggi 962)

23.00 Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno offerto un piccolo ruolo nel loro prossimo film come incentivo per i fan a donare a una raccolta fondi contro l’emergenza Covid-19.

22.30 Luca Zaia, Governatore di Regione Lombardia, boccia l’idea dei plexiglass in spiaggia: “Inquietante”.

22.20 A Washington restrizioni fino al 15 maggio.

22.10 La Francia ritiene che la stessa Oms abbia mostrato delle “mancanze” nell’affrontare l’epidemia da coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian

22.00 Attilio Fontana a Stasera Italia: “‘Non ragionar di loro ma guarda passa. E’ l’unica cosa da dire a chi vuole speculare, nel momento in cui siamo ancora concentrati nella lotta al coronavirus. Sono speculazioni politiche che mi lasciano del tutto indifferente”.

21.50 Si riunirà di nuovo domani pomeriggio intorno alle 15, la task force presieduta da Vittorio Colao per la fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus.

21.40 Giuseppe Conte sempre sul Mes: “Un dibattito che rischia di dividere l’intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizioni”.

21.30 Giuseppe Conte: “Questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola. Prima di allora potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente. Io, e qui parlo da Premier e da avvocato, prima di dire se un finanziamento conviene o meno al mio Paese voglio prima battermi perché non abbia, in linea di principio, condizioni vessatorie di alcun tipo. Dopodichè voglio leggere e studiare con attenzione il regolamento contrattuale che condiziona l’erogazione delle somme. Solo allora mi sentirò sicuro di poter esprimere, agli occhi del Paese, una valutazione compiuta e avveduta”.

21.20 Giuseppe Conte: “La mia posizione è stata molto chiara sin dall’inizio: il Mes è un meccanismo inadeguato e anche insufficiente per reagire a questa sfida epocale”.

21.10 Ricordiamo che il pagamento di bolli auto e assicurazione delle macchine è prorogato fino al 30 luglio.

21.00 A breve in Italia verranno avviati test sierologici su un campione di 150mila persone.

20.50 Petrolio ai minimi storici: sotto i 20 dollari al barile, non era mai successo nel nuovo Millennio.

20.40 Il commissario Domenico Arcuri rassicura sull’approvigionamento di mascherine a Canale 5: “Le regioni ci chiedono un fabbisogno di 3,5 milioni di mascherine al giorno. Nell’ultima settimana ne abbiamo distribuite una media di 5,1 milioni al giorno e dunque abbiamo finalmente una capacità di risposta che è superiore al fabbisogno delle Regioni”.

20.30 La Lombardia chiede la riaperture delle attività a partire dal 4 maggio.

20.15 Deputati Cinque Stelle: “Siamo orgogliosi di aver contribuito, con il nostro impegno, a dare sostegno a tutti quei professionisti che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano a vivere un momento di grande difficoltà economica. Il bonus da 600 euro che è stato erogato fino ad oggi rappresenta un aiuto concreto per tanti professionisti, perché nessuno deve essere abbandonato, men che meno in questi giorni. Si è trattato di uno sforzo doveroso e siamo intenzionati a sostenere anche il prossimo passo, portando il bonus a 800 euro. Per superare la crisi è necessario restare uniti e impegnarci tutti, ogni giorno di più, per aiutare tutti coloro che si trovano in difficoltà. Siamo vicini agli avvocati, ai notai, agli ingegneri, ai commercialisti, alle partite Iva e a ogni singolo professionista che sta soffrendo le conseguenze della crisi sanitaria”

20.05 L’epidemia di nuovo coronavirus ha provocato almeno 17.167 vittime dall’inizio di marzo in Francia.

19.55 Il governatore di New York ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo che obbliga tutti gli abitanti ad indossare una mascherina o una copertura per naso e bocca

19.45 L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha autorizzato uno studio multicentrico italiano sulla colchicina attualmente indicato per i disturbi su base auto-infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da COVID-19

19.35 Prosegue il pagamento delle indennita’ 600 euro, nella giornata di domani (16 aprile) saranno accreditati pagamenti per altri 700.000 lavoratori. Avviati anche i pagamenti per i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Lo comunica l’Inps

19.25 Già il prossimo autunno, un vaccino sperimentale contro il covid-19 potrebbe essere messo a disposizione del personale di emergenza al lavoro negli Usa e a rischio di essere esposto al virus costantemente: ad annunciarlo, in una intervista alla rete tv Cnn, è stata Kizzmekia Corbett.

18.55 RICORDIAMO I NUMERI DI OGGI IN ITALIA:

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 165.155 (oggi 2.667): 105.418 ammalati, 38.092 guariti, 21.645 morti

TOTALE MALATI: 105.418 (oggi 1127) di cui: 3.186 in terapia intensiva, 28.011 ricoverati con sintomi, 73.094 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 21.645 (oggi 578)

TOTALE GUARITI: 38.092 (oggi 962)

18.50 CONCLUSA LA CONFERENZA STAMPA.

18.45 Guerra: “La Lombardia è una Regione ad alta mobilità. Difficile chiudere il polmone di una Regione che alimenta anche le attività essenziali stabilite dal Governo”.

18.40 Guerra sulle minaccie di Trump di togliere i fondi all’OMS: “Bisogna vedere cosa farà davvero”.

18.35 Guerra: “Rafforzando le misure potremmo contenere il contagio, l’ospedale è la seconda linea e non la prima”.

18.32 Guerra si sofferma sulle RSA e ha dichiarato di non contestare il taglio dei posti letto in Italia.

18.24 Guerra: “I test sierologici ci permetteranno di capire come il virus è circolato nelle nostre comunità, di gruppi di età, sesso e tipologia di occupazione. Il campione che è stato selezionato ha tenuto conto di questi settori di stratificazione, anche per differenza geografica”.

18.22 Guerra sui test sierologici: “Dal mio punto di vista i livelli di massima sicurezza per i lavoratori devono prevedere una valutazione dello stato immunitario. Non soltanto il test sierologico ma anche il monitoraggio dell’andamento del contagio con tamponi periodici”.

18.20 Guerra sul numero di guariti: “Quanto sia relazionabile il dato dei guariti con le patologie croniche delle persone è un discorso. Questo virus ha colpito duri alcune classe di età e quindi la revisione analitica di quanto sta succedendo deve tenere conto di questo”.

18.16 Guerra: “La Cina ha fatto capire che la soluzione alla crisi si ha con distanziamento e quarantena”.

18.13 Guerra: “Nel 1600 durante l’epidemia di Peste si teneva chiuso sei mesi. Ovviamente i tempi cambiano. Dobbiamo capire quali sono i prerequisiti per riaprire: non è che si apre perché è vitale per la struttura economica del Paese, bisogna capire come mitigare il rischio”.

18.11 Guerra “La quantità degli approvvigionamenti delle mascherine dipende da quando si vorrà riaprire”.

18.09 Guerra “Bisogna garantire la sicurezza delle persone in contesto lavorativo e familiare”.

18.07 Il numero dei guariti è di 962.

18.06 Oggi ci sono stati 578 deceduti.

18.05 TOTALE POSITIVI. 105.418, incremento di 1127 rispetto a ieri. -107 in terapia in terapia intensiva, -368 ricoverati rispetto a ieri, il 71% è invece in isolamento domiciliare.

18.04 INIZIA LA CONFERENZA STAMPA

18.00 Vi anticipiamo i numeri di oggi.

TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 165.155 (oggi 2.667): 105.418 ammalati, 38.092 guariti, 21.645 morti

TOTALE MALATI: 105.418 (oggi 1127) di cui: 3.186 in terapia intensiva, 28.011 ricoverati con sintomi, 73.094 in isolamento domiciliare.

TOTALE MORTI: 21.645 (oggi 578)

TOTALE GUARITI: 38.092 (oggi 962)

17.58 In Lombardia 235 morti, 827 nuovi positivi. Tra poco il dato nazionale.

17.55 Tra pochi minuti la conferenza stampa di Angelo Borrelli.

17.50 “Tre vaccini sono già nella fase dei test clinici, altri 70 invece sono in fase di sviluppo e stiamo lavorando con partner per accelerarne lo sviluppo, la produzione e la distribuzione”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus,

17.40 Alle ore 18.00 la conferenza stampa della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti.

17.35 Stato e Laender in Germania si sono accordati sulla decisione di prorogare il divieto di contatto fino al 3 maggio.

17.25 “L’Europa è particolarmente colpita. Questo è il momento per una solidarietà europea, ed è quello che i cittadini dell’Europa si attendono dai loro governi e dalle loro istituzioni”. Lo afferma il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva,

17.15 “La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la Regione – si legge in una nota – chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle ‘Quattro D’: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)

17.05 Dalla Bild: in Germania le grandi manifestazioni resteranno proibite almeno fino al 31 agosto. E’ quello che trapela dalla Conferenza Stato – Regioni in corso in Germania.

16.55 I casi di coronavirus nel mondo hanno superato i 2 milioni, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University

16.45 Nel carcere milanese di San Vittore sono 11 i detenuti risultati positivi al coronavirus: dieci sono tenuti in isolamento, uno è in ospedale.

16.35 Secondo fonti riportate da Ansa, il Governo starebbe valutando la possibilità di variare gli orari di entrata e d’uscita a partire dal 3 maggio. Eventualità che alleggerirebbe la pressione sui trasporti, che sarebbero comunque soggetti a regole.

16.25 Vincenzo Spadafora: “Approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari la Legge di conversione del Decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sulle Finali ATP di Torino e contro la pubblicizzazione parassitaria”.

16.15 Sale a 120 il numero dei medici morti a causa del coronavirus, deceduto un chirurgo a Sassari.

16.05 Papa Francesco ha istituito una task force per gestire in Vaticano la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza. Il Papa, spiega una nota, ha chiesto al Dicastero lo Sviluppo umano integrale “di creare una Commissione, in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana, per esprimere la sollecitudine e l’amore della Chiesa per l’intera famiglia umana di fronte alla pandemia di Covid-19, soprattutto mediante l’analisi e la riflessione sulle sfide socioeconomiche e culturali del futuro e la proposta di linee guida per affrontarle”.

15.55 “Non c’è tempo da perdere. Il primo obiettivo dell’Oms è lavorare per salvare vite e fermare la pandemia di coronavirus”. Lo ha detto il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus.

15.45 In India, dal 20 aprile, potranno riprendere le attività nel settore agricolo, bancario e i lavori pubblici, mentre tutte le altre rimarranno ferme per altre due settimane, inclusi i trasporti pubblici.

15.35 Le Residenze sanitarie per disabili (Rsd) sono il “nuovo fronte dimenticato di diffusione del SarsCov2”. E’ la denuncia all’agenzia Ansa del presidente della Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi (Anffas) Roberto Speziale.

15.25 Stando a quanto riportato da Ansa, il governo starebbe valutando la possibilità di differenziare gli orari di entrata e d’uscita a partire dal 3 maggio. Una decisione che alleggerirebbe la pressione sui trasporti, che dovrebbero comunque comunque essere soggetti a regole.

15.15 Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato “un piano regionale per lo screening di massa in Campania”: è questa l’idea per la ripartenza dopo il lockdown.

15.04 La Campania, rassicurata dai soli 38 casi di contagio riscontrati nella giornata di ieri, lavora per la fase 2 dell’emergenza coronavirus: massima attenzione alla questione sanitaria, che resta prioritaria ma, allo stesso tempo, programmazione della ripartenza economica, attraverso l’erogazione delle risorse per le categorie produttive e l’avvio delle interlocuzioni con alcuni settori, a cominciare da cantieristica, costruzioni e comparto turistico-balneare.

14.55 La Lega attacca ancora il governo sul Mes. A farlo è il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che parla di un “bavaglio al Parlamento” e afferma: “Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo”.

14.45 Nella mattinata il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti, raccomandandosi che nei negozi vengano rispettate le precauzioni fondamentali per evitare nuovi contagi. “Assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni”.

14.35 In occasione della terza giornata dedicata alla Ricerca Italiana nel mondo, il presidente del Senato, Elisabetta Caselllati, si è così espressa: “Nella giornata che celebra la ricerca italiana nel mondo, voglio ringraziare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori. Con il loro prezioso lavoro offrono un contributo fondamentale al progresso dell’umanità in ogni articolazione del sapere e sono motivo di orgoglio per il nostro Paese. Un capitale umano di talenti e competenze che anche in questa difficile emergenza sanitaria ha dato concreti risultati”.

14.24 Salvare vite è “l’unica preoccupazione” dell’Organizzazione mondiale della sanità. A parlare è il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus all’indomani della decisione del presidente americano, Donald Trump, di sospendere i fondi all’organizzazione, accusata di essere filo-cinese e di aver gestito male la pandemia di coronavirus.

14.14 Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue, critica gli Usa per il taglio dei fondi all’OMS in un momento cruciale: “Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all’Organizzazione mondiale della sanità. Non c’è ragione che giustifichi questa mossa, in un momento in cui gli sforzi sono necessari più di sempre, per contribuire a contenere e mitigare la pandemia da coronavirus”.

14.06 Il responsabile del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale: “Sta alla politica italiana decidere se usare il Mes. Sosteniamo con forza le azioni della Bce, è importante un sostegno supplementare agli sforzi nazionali”.

13.56 La Russia registra l’ennesima giornata record di contagi da coronavirus: sono stati comunicati 3.388 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando a 24.490 il numero totale delle persone positive. Il numero dei decessi, invece, è salito a 198.

13.45 Dopo oltre due mesi di lockdown Wuhan, focolaio della pandemia, ritorna alla normalità: i negozi sono aperti, la gente passeggia e le macchine tornano a riempire le strade.

13.35 Deceduti altri due infermieri a causa del Covid-19: il totale sale a 30 in Italia.

13.22 Papa Francesco ha chiamato L’Eco di Bergamo per testimoniare la propria vicinanza ai giornalisti che ogni giorno testimoniano il dramma del Coronavirus sul territorio più colpito della penisola. Il Pontefice ha invitato il direttore del quotidiano a “dare i nomi alla gente che muore e raccontare le loro storie e’ un’opera di carità molto grande per la quale vi ringrazio davvero tanto”. “La situazione è molto triste – ha detto il Papa – e credo che questo renda ancora piu’ difficile il lavoro dei giornalisti, ma credo anche lo impreziosisca ancor di più. E proprio per questo torno a ringraziare tutto il giornale, per la grande, grande opera di carità che fate tutti i giorni”.

13.12 L’Umbria pare sempre più vicina alla fatidica quota di zero nuovi contagi. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, è registrato un solo nuovo caso in 24 ore: se a Pasqua e Pasquetta il numero di tamponi effettuati era stato piuttosto basso (rispettivamente, 68 e 215), ieri ne sono stati eseguiti ben 1300.

13.01 L’Associated Press accusa il governo cinese di aver lanciato l’allarme per il Covid-19 con sei giorni di ritardo, favorendo così la diffusione del contagio. Secondo l’agenzia di stampa internazionale, infatti, nonostante il 14 gennaio una riunione della leadership di Pechino avesse determinato il profilarsi di un’epidemia, le autorità cinesi non lanciarono alcun’allerta. E così milioni di abitanti viaggiarono in vista del Capodanno lunare e Wuhan tenne banchetti e feste di massa. Solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping emise un avviso pubblico per l’emergenza coronavirus.

12.51 Il prossimo 24 aprile la Camera voterà la Relazione sulla autorizzazione allo scostamento di bilancio propedeutica al varo degli ulteriori provvedimenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

12.41 Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ammette che che nella sua regione “la medicina territoriale ha delle falle”. E continua: “Ero presidente da 7 mesi quando è iniziata l’emergenza e ho preso la sanità che c’era, con eccellenze ma anche gravi carenze. Tra queste la medicina del territorio, figlia di investimenti che non sono stati fatti, che non ha filtrato a sufficienza”.

12.30 L’emergenza coronavirus impedisce a molti automobilisti di provvedere al rinnovo dei vari documenti indispensabili per guidare. Il governo e le singole Regioni hanno stabilito delle proroghe per agevolarli.

12.19 L’Aifa ha approvato la sperimentazione del farmaco anticoagulante eparina per combattere il Covid-19: sebbene al momento non ci siano evidenze scientifiche della sua efficacia, i risultati positivi emersi in Cina lasciano ben sperare.

12.10 Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha detto la propria in merito ai test sierologici: “Ieri la Regione ha chiarito che partirà’ da altre province e non discuto, però fermo non voglio stare per cui ho raggiunto un accordo con il Sacco e il professor Galli: noi sottoporremo a test i 4mila conducenti dei mezzi pubblici di Atm in accordo con sindacati. Partiamo da lì perché bisognerà andare avanti da questo punto di vista”.

11.59 All’ospedale Sacco di Milano nascerà una banca biologica che raccoglierà e conserverà tutti i campioni biologici, ematici e tessutali, relativi al Covid -19, che potranno rivelarsi degli elementi preziosi per lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche e per la realizzazione di un vaccino.

11.49 Si aggiungono altri quattro nomi alla drammatica lista dei medici deceduti a causa del Covid-19: ora il totale ammonta a 120. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

11.40 La Danimarca è il primo Paese europeo a riaprire le scuole. Dopo un mese di lockdown per la pandemia da Coronavirus, oggi hanno riaperto asili nido, scuole materne ed elementari. Medie e licei invece riapriranno il 10 maggio, ad eccezione degli ultimi due anni di corso.

11.31 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha elogiato i propri concittadini in un video messaggio postato su Facebook, in cui ha fatto riferimento a una speciale classifica stilata dall’Economist in relazione al rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19, nella quale il capoluogo lombardo figura al primo posto: “Ieri sottolineavo come a mio giudizio, dai dati che abbiamo i milanesi si stanno comportando bene in questa crisi. E proprio ieri l’Economist pubblica una classifica che mira a definire quanto i cittadini nel mondo rispettano il divieto di muoversi. La città che è in testa alla classifica nel mondo è Milano”.

11.21: La cancelliera tedesca Angela Merkel proporrà ai ministri-presidenti dei Laender di prolungare le misure di divieto di contatto a causa del coronavirus almeno fino al 3 maggio.

11.09: Fino all’8 aprile le prefetture hanno ricevuto 105.727 comunicazioni di prosecuzione di attività da parte delle imprese in seguito al lockdown del Covid-19; per 38.534 è in corso l’istruttoria; per 2.296 è stato adottato il provvedimento di sospensione.

11.00: È atterrato a Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale partito da Pechino nell`ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall`Ambasciata d`Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Cina. A bordo del velivolo sono state imbarcate un milione di mascherine, oltre a 120 ventilatori polmonari, 9mila tute protettive e altro materiale medico-sanitario.

10.56: “La parola d’ordine è gradualità: a Wuhan si era tornati a contagi zero, ma appena hanno riaperto sono tornati i contagi. Una ricaduta sarebbe terribile”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, Rai Radio 1. “Nel momento in cui si riaprirà – ha detto ancora – serviranno gradualità e prudenza: non si pensi che il 4 maggio andremo tutti in strada”.

10.48: Il cantiere è in attesa per via della crisi sanitaria dovuta alla pandemia. Era stato interrotto dal 16 marzo per evitare rischi agli operai.

10.40: Botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sul Mes. Il leader di Forza Italia: “Non si può rinunciare ad utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere, senza condizioni, per consolidare il nostro sistema sanitario”. Il capo del Carroccio: “Ciò che si chiede va restituito e il problema sono le condizionalità”

10.25: Prosegue l’emergenza in Germania: secondo i dati divulgati dalla Johns Hopkins University, sono 132.210 i casi di contagio registrati. Il bilancio delle vittime è salito a 3.495, mentre 72.600 sono i pazienti guariti.

10.13: “L’Italia non ha colpe, l’Ue deve capirlo. Il piano Sure e la linea Bei sono passi avanti, ma la vera domanda è: bastano i soldi messi sul piatto?”. E’ quanto scrive sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. invitando il governo italiano a sedersi al tavolo ma senza abbassare il capo. “Bastano 100-200 miliardi messi in campo dall’Europa di fronte ai 2mila messi dagli Usa? Dobbiamo raggiungere un accordo, non accettare qualsiasi compromesso”.

10.06: Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, su oltre 600 Rsa, centri di riabilitazione e lungodegenza e case di riposo controllati dai carabinieri del Nas, il 17% presentava irregolarità relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività per il Covid-19 o alla formazione di operatori e la dotazione di dispositivi protettivi.

09.53: I casi di coronavirus in Russia sono aumentati di 3.388 unità nel corso delle ultime 24 ore arrivando a toccare quota 24.490. I casi confermati a Mosca sono saliti a 14.776. I morti sono arrivati a 198, ovvero più 28 in un giorno solo. Il trend si conferma dunque in ascesa.

09.46: “Sulla base di nostre valutazioni a marzo la produzione industriale avrebbe subito una contrazione pari a circa il 15 per cento”. E’ quanto si legge nella relazione del Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria di Bankitalia.

09.39: In tutti i Paesi si stanno studiando soluzioni valide per cercare di contenere l’emergenza sanitaria di queste ultime settimane. Uno degli aspetti fondamentali è quello di ricostruire tutti i suoi spostamenti ma il sistema non è certo efficace al cento per cento e, soprattutto, non riesce a individuare gli incontri “casuali” al bar o in metropolitana. Apple e Google stanno lavorando alacremente a un sistema più efficace.

09.33: Il Mes “non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo, il problema sono le condizionalità”. E’ la replica di Matteo Salvini alle aperture di Silvio Berlusconi nei confronti del Mes. “Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni”, ha aggiunto il leader della Lega.

09.24: La Cina ha avuto martedì 46 nuovi casi di infezioni da Covid-19, di cui 36 importati e 10 interni, relativi alle province di Heilongjiang (8) e Guangdong (2). La Commissione sanitaria nazionale (Nhc), negli aggiornamenti quotidiani, ha segnalato anche un nuovo decesso nell’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, per un totale di 3.342. I casi importati sono saliti a 1.500 unità, di cui 596 già guariti.

09.14: I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei due milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato del sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ricercatori e sviluppatori internazionale.

09.07: Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in rialzo a 220 punti, dopo la chiusura di ieri a 216. Il rendimento dei titoli italiani schizza all’1,796%.

08.58: La zona rossa in vigore nel comune di Ariano Irpino (Avellino), istituita per l’emergenza Covid-19, è stata prorogata fino al 20 aprile. Lo ha deciso presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha firmato l’ordinanza.

08.53: Il presidente USA apre anche a tre proprietari (Mark Cuban dei Dallas Mavs, Jerry Jones dei Dallas Cowboys e Robert Kraft dei New England Patriots) una nuova consultazione telefonica con tutti i n°1 degli sport USA per dare la spinta decisiva al ritorno in campo.

08.46: Riaprono le scuole in Danimarca, chiuse dallo scorso 12 marzo, ma ancora timidamente. Il regno scandinavo è il primo Paese europeo a riaprire i suoi asili nido, le scuole materne e le scuole primarie ma le lezioni sono riprese soltanto in metà dei comuni danesi e nel 35% degli istituti a Copenaghen, perché molte strutture hanno chiesto più tempo per adattarsi alle nuove norme di sicurezza sanitaria.

08.39: Le vendite al dettaglio in Francia sono scese del 24% a marzo rispetto a febbraio, in un periodo che include l’inizio delle misure anti-coronavirus e la chiusura di alcuni negozi e attività produttive nelle ultime due settimane del mese.

08.33: Stipendi tagliati del 20% per la durata di un anno per i parlamentari giapponesi a fronte degli sforzi sostenuti dall’intera collettività contro la pandemia del coronavirus.

08.27: Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa: “Prenotare vacanze? La task force sta lavorando con grande impegno ma non posso dire alcunché, non sarebbe corretto, sarà il presidente della task force decidere quando e come dire qualcosa”.

08.21: Oltre la metà dei lavoratori dell’industria e dei servizi privati (credito escluso) va a lavorare anche in tempo di lockdown. Si tratta del 55,7%. A stimarlo è l’Istat, che traccia una mappa delle attività “sospese” e “attive”, senza considerare lo smart working. In “molte Regioni del Mezzogiorno oltre la metà dei comuni fanno registrare una quota di addetti appartenenti ai settori aperti superiore al valore medio nazionale”.

08.07: Secondo uno studio pubblicato su Science dalla Scuola di salute pubblica T. H. Chan dell’Università di Harvard, la quarantena durerà, a singhiozzo, fino al 2022, così come le misure di distanziamento sociale. Senza farmaci specifici e vaccini, con l’allentamento delle restrizioni il Covid-19 tornerà periodicamente fino al 2025.

08.00: Il governatore di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha annunciato in un video su Twitter di essere positivo al coronavirus. “Sono sicuro che supererò questo momento, potete contare su di me. Continuerò a lavorare”

07.52: Una taglia di 10 milioni di dollari statunitensi a chi offre informazioni sulle attività finanziarie delle milizie sciite libanesi dei Hezbollah. L’offerta arriva da Washington ed è stata pubblicata da “UsabilAraby”, il sito online in lingua araba del ministero degli Esteri americano che dà la caccia alla rete gestita in particolare dal “comandante militare di alto profilo del Partito di Dio, Mohammed Kawtharani”.

07.41: “L’Italia non farà mai ricorso al Mes: noi Cinque Stelle non potremo mai accettarlo. Renzi e il Pd mettono in discussione la linea del governo e del presidente del consiglio Conte”. Il capo politico reggente dei Cinque Stelle, Vito Crimi, mette in guardia gli alleati di maggioranza Pd e Italia Viva scesi in trincea per rimuovere il no del presidente del Consiglio all’accesso al Mes. “Per noi il Mes rimane una fregatura”, ha aggiunto Crimi.

07.33: “In una condizione di assoluta emergenza, un’opposizione responsabile non fa ostruzionismo anzi si stringe intorno alle istituzioni. Ed è quello che noi stiamo facendo. Siamo critici con il governo ma non è questo il momento della polemica politica”. Sono le parole di Silvio Berlusconi in una intervento su Il Giornale in cui invita a “non demonizzare il Mes e sarebbe assurdo non utilizzarlo in un momento come questo”.

07.26: “Preghiamo oggi per gli anziani specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo. Loro hanno paura. Paura di morire da soli”. Lo ha detto Papa Francesco prima di presiedere la Messa a Casa Santa Marta.

07.18: Sono 162.488 i contagiati attuali in Italia, secondo l’ultimo bollettino della protezione civile. 37.130 i guariti (con un aumento di 1.695 nelle ultime 24 ore). Le persone in terapia intensiva sono 3.186, con un calo di 74 unità rispetto al 13 aprile. Diminuiscono anche notevolmente i tamponi: oggi sono 26.779, mentre lunedì erano 36.717. 21.067 le vittime, con un aumento di 602.

07.15: La Corea del Sud è impegnata oggi nella tornata elettorale di rinnovo dei 300 seggi dell’Assemblea nazionale, il parlamento monocamerale, come primo grande Paese che si reca alle urne sfidando la pandemia del coronavirus.

07.08: Allarme del Fmi: le perdite del pil mondiale per Covid-19 ammontano a quasi 9.000 miliardi di dollari fra il 2020 e il 2021, più delle economie di Giappone e Germania messe insieme. Per la prima volta dalla Grande Depressione sono in recessione sia le economie avanzate sia quelle in via di sviluppo.

07.00: Non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell’Oms o di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la sospensione dei fondi all’agenzia delle Nazioni Unite.

06.56: La Banca centrale cinese (Pboc) ha tagliato ai minimi record i tassi d’interesse sui finanziamenti di medio termine, per sostenere l’economia nella pandemia del Covid-19. Il tasso sulla ‘medium-term lending facility’ (Mlf) a un anno scende dal 3,15% al 2,95%, ai livelli più bassi dall’introduzione di tali strumenti dal 2014. La Pboc ha anche effettuato una prima iniezione di liquidita’ da 100 miliardi di yuan (14,19 miliardi di dollari).

06.52: Il segretario dell’Onu Antonio Guterres lancia un monito contro “la pericolosa pandemia di disinformazione” che si sta accompagnando alla battaglia contro il coronavirus. “Questo è un momento per la scienza e la solidarietà – ha detto in un videomessaggio – tuttavia stanno proliferando consigli dannosi sulla salute e soluzioni ‘olio di serpente'”.

06.48: Donald Trump sospende i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo annuncia lo stesso presidente americano criticando duramente l’Organizzazione che ha “fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus”. Secondo Trump l’Oms ha “gestito male e insabbiato” la diffusione del coronavirus. “I loro errori – ha detto ancora il tycoon – sono costati vite umane”. Nel frattempo gli Usa registrano altre 2.228 vittime da Covid-19.

06.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE sull’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE con tutte le notizie sul coronavirus: in tempo reale vi informeremo sull’allarme che è divampato in Italia nella giornata di ieri per questo virus esploso in Cina più di un mese fa e arrivato anche nel nostro Paese. Il primo contagiato è un 38enne di Codogno, un piccolo comune in provincia di Lodi, che avrebbe contratto il virus dopo essere stato a contatto con un collega di lavoro rientrato di recente dalla Cina. Quest’uomo ha una vita sociale molto attiva, pratica sport e frequenta molte persone: il virus si è così diffuso rapidamente.

Nella tarda serata di ieri è giunta anche la notizia del primo decesso, un 78enne in provincia di Padova. Al momento si segnalano 20 contagi: 16 in Lombardia, 1 in Veneto, 3 nel Lazio ma purtroppo il numero è destinato a salire. Bisogna prestare molta attenzione ma è altrettanto importante non farsi prendere dal panico, la preoccupazione è legittima e cresce ora dopo ora. Di seguito la nostra DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

