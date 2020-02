Volta a la Comunitat Valenciana 2020: tutti gli italiani in gara. Spiccano Filippo Ganna e Matteo Trentin

La stagione di ciclismo su strada entra sempre più nel vivo. Dal 5 al 9 febbraio è in programma infatti la Volta a la Comunitat Valenciana 2020, corsa a tappe in terra iberica che sarà un appuntamento fondamentale in questo inizio di stagione per tanti dei corridori del massimo circuito internazionale. Sarà la settantunesima edizione della corsa e sarà la seconda prova dell’UCI ProSeries 2020. Il percorso sarà di 803,3 km, con partenza da Castellón de la Plana e arrivo a Valencia, in Spagna. Tanti i big presenti e c’è anche molta curiosità intorno ai numerosi italiani: su tutti spiccano Filippo Ganna e Matteo Trentin, entrambi all’esordio stagionale.

LISTA ITALIANI IN GARA

CATALDO Dario (Movistar)

BALLERINI Davide (Deceuninck QuickStep)

GANNA Filippo (Team Ineos)

MOSCON Gianni (Team Ineos)

PUCCIO Salvatore (Team Ineos)

DE MARCHI Alessandro (CCC Team)

CIMOLAI Davide (Israel Start-Up Nation)

Team Bardiani -CSF-Faizané

ALBANESE Vincenzo

CARBONI Giovanni

COVILI Luca

FIORELLI Filippo

ORSINI Umberto

ROMANO Francesco

ZANA Filippo

CANOLA Marco (Gazprom-Rusvelo)

VELASCO Simone (Gazprom-Rusvelo)

FANCELLU Alessandro (Kometa)

PUPPIO Antonio (Kometa)

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com