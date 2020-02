Short track, Coppa del Mondo 2020: primo appuntamento europeo a Dresda. L’Italia si affida a Martina Valcepina

Primo appuntamento europeo per la Coppa del Mondo di short track. Nel fine settimana si gareggia in Germania a Dresda per la quinta tappa del circuito mondiale, in quello che è il primo test in vista della rassega iridata che si terrà a metà marzo a Seoul.

E’ un’Italia che si presenta a Dresda senza Arianna Fontana. La valtellinese non gareggerà in questo fine settimana, prendendosi un periodo di riposo dopo un Campionato Europeo che l’ha vista chiudere al secondo posto della classifica Overall, con al collo anche le medaglia d’argento nei 1500 metri e nella staffetta. Una rassegna continentale che ha visto, invece, Martina Valcepina chiudere al secondo posto nei 500 metri e al terzo nella Overall. Valcepina sarà la punta di diamante dell’Italia a Dresda e punta a conquistare la vittoria proprio nella distanza più breve, dove è assolutamente tra le grandi favorite.

Chi ha dominato gli Europei di Debrecen è stata Suzanne Schulting. L’olandese ha compiuto il Grande Slam, conquistando la medaglia d’oro in tutte le distanze, vincendo il titolo Overall e anche quello con la staffetta. Davvero una supremazia schiacciata per Schulting che si presenta a Dresda in grandissima fiducia. Tanta attesa per l’eventuale scontro sul ghiaccio con la sudcoreana Choi Minjeong e soprattutto la canadese Kim Boutin, che deve ritrovare la forma migliore in vista dei Mondiali dopo lo stop per infortunio dei mesi scorsi.

In campo maschile attesa sicuramente per i due fratelli ungheresi Liu Shaoang e Liu Shoaolin Sandor, che si sono suddivisi i titoli nell’ultimo Europeo casalingo. A Dresda, però, c’è una Corea del Sud che si presenta con uno squadrone capeggiato dal numero uno del mondo Park Ji Won e che vede la presenza anche di Lee June Seo e Hwang Dae Heon: Non mancheranno poi il russo Semen Elistratov e l’olandese Sjinkie Knegt, che ritorna sul ghiaccio dopo aver saltato gli Europei per infortunio.

Loading...

Loading...

In casa Italia obiettivo fare bene nei 1500 metri per Yuri Confortola e Tommaso Dotti. Attesa anche per la staffetta, reduce da un bel bronzo continentale e a caccia di conferme. Tornando al femminile, parlando sempre di staffetta, l’assenza di Arianna Fontana pesa moltissimo sulle ambizioni del quartetto azzurro.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse