Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: a Chamonix riparte il duello tra Kristoffersen e Pinturault

Nuovo capitolo del duello tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. Chamonix è il luogo dell’ennesimo scontro tra i due che occupano le prime posizioni della classifica generale di Coppa del Mondo e che restano i favoriti per alzare al cielo la sfera di cristallo più importante. Sul suolo francese si disputeranno, infatti, uno slalom (sabato) ed il secondo gigante parallelo della stagione (domenica).

Nell’ultimo slalom di Schladming è arrivata la vittoria di Kristoffersen, ma il norvegese ha poi sprecato tutto il buon vantaggio che aveva con una disastrosa prestazione nel gigante di Garmisch. Adesso Kristoffersen ha 55 punti di vantaggio su Pinturault (877 contro 822) e sicuramente ha l’occasione di incrementare il distacco in slalom, specialità dove va più forte del transalpino.

La concorrenza, però, è serrata in slalom dove sono molti i possibili vincitori. Lo svizzero Daniel Yule e soprattutto il francese Clement Noel sono i principali avversari di Kristoffersen sia nella gara di domani sia nella classifica di specialità. Fari puntati anche sullo svizzero Ramon Zenhaeusern e sull’austriaco Marco Schwarz, quest’ultimo apparso in ottima forma nelle ultime gare.

Domenica, come detto, ci sarà il gigante parallelo. Una gara che ha sempre regalato grandissime sorprese come dimostra la vittoria del norvegese Rasmus Windingstad in Alta Badia davanti al tedesco Stefan Luitz e dell’austriaco Roland Leitinger. Un parallelo nel quale correrà anche Aleksander Aamodt Kilde, che proverà a sfruttare la sua ottima qualità in questa specialità per restare in piena corsa per la Coppa del Mondo.

Capitolo Italia. In slalom Simon Maurberger ed Alex Vinatzer sono reduci da una bella prestazione a Schladming, dove hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. L’obiettivo per i due giovani azzurri è quello di confermarsi anche a Chamonix. Per quanto riguarda il parallelo l’Italia non ha mai mostrato un grande feeling con questa gara, ma gli azzurri sono pronti a sorprendere.

