LIVE Volta ao Algarve 2020, Prima tappa in DIRETTA: 100 chilometri al traguardo. Il gruppo con Nibali insegue i tre battistrada a 1’35”

15.57 Mancano ancora più di 100 chilometri al traguardo. Il gruppo è in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia.

15.52 Al termine della tappa Diego López (Fundación-Orbea) indosserà la maglia di leader dei gran premi della montagna.

15.47 Ecco i passaggi sul secondo e ultimo GPM di giornata:

km 78,2:

4th category climb Santa Luzia Alvaro Trueba (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)

Diego López /Fundación-Orbea)

Pedro Paulinho (Efapel) #VAlgarve2020 — Volta ao Algarve (@VAlgarve2020) February 19, 2020

15.42 Ricordiamo che la parte finale della tappa presenta un piccolo saliscendi tra i 3000 e i 2000 metri al traguardo, mentre l’ultimo chilometro è completamente pianeggiante.

15.38 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 1’35”. Sia il terzetto al comando, che il gruppo, stanno affrontando il GPM di Santa Luzia.

15.35 Vincenzo e Antonio Nibali, assieme a tutta la Trek-Segafredo, questa mattina sul palco di Portimão:

Sun is shining in Portugal 🇵🇹

Ready for stage 1 @VAlgarve2020👊 pic.twitter.com/hPpHsOuKDU — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 19, 2020

15.30 Ecco i risultati del traguardo volante di Loulé (km 74): 1° Pedro Paulinho, 2° Diego López, 3° Alvaro Trueba.

15.25 Il vantaggio dei tre fuggitivi è sceso a soli 2′ grazie al forcing della Deceuninck-Quick Step.

15.20 Il passaggio in cima al primo GPM di giornata di Picota (3^ categoria): 1.º Diego López (Fundación-Orbea), 2º Alvaro Trueba (Atum General), 3º Pedro Paulinho (Efapel).

15.15 La prima ora di gara è stata affrontata con una media di 40,2 km/h.

15.10 Alle loro spalle Astana e Deceuncink-Quick Step si impegnano nell’inseguimento.

15.05 Il gruppo ha lasciato andare il terzetto che ha subito guadagnato 3’50” dopo soli 20 chilometri.

15.00 Dopo 5 chilometri dalla partenza si è registrato l’attacco di Diego López (Fundación-Orbea), Alvaro Trueba (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e Pedro Paulinho (Efapel).

14.55 Segnaliamo che Kennet Vanbilsen (Cofidis) e Dylan van Baarle (Team INEOS) non hanno preso il via della tappa.

14.50 Questa è l’altimetria della prima tappa:

14.48 Saranno 195,6 i chilometri che caratterizzeranno la frazione odierna da Portimão a Lagos. Il finale si presta ad una volata di gruppo.

14.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta ao Algarve 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa della Volta ao Algarve 2020 da Portimão a Lagos, di 195,6 chilometri. Sono presenti al via tantissimi big del circuito internazionale, compreso Vincenzo Nibali, al suo debutto stagionale con la sua nuova squadra, la Trek-Segafredo. Il messinese è attesissimo all’appello per i primi riscontri dopo la lunga preparazione invernale, in questa stagione dove gli obiettivi saranno veramente tanti: Giro d’Italia, Olimpiadi di Tokyo, Mondiali di Martigny su tutti. Oltre al siciliano, la formazione statunitense schiererà al via Bauke Mollema come seconda punta. Troviamo poi Miguel Angel Lopez, il recente vincitore della Vuelta a San Juan Remco Evenepoel, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Alberto Rui Costa, e Maximilian Schachmann.

Quella che verrà affrontata quest’oggi sarà una frazione mossa e caratterizzata da due GPM, ma con un ipotetico finale dedicato ai velocisti. Le due ascese di giornata sono presenti nella prima parte della tappa: il GPM di 3^ categoria di Picota, e quello du Santa Luzia di 4^ categoria. Le prime schermaglie tra i velocisti potrebbero avvenire ai traguardi volanti. La parte finale della tappa presenta un piccolo saliscendi tra i 3000 e i 2000 metri al traguardo, mentre l’ultimo chilometro è completamente pianeggiante.

Data la possibile lotta tra gli sprinter, l’Italia potrebbe giocarsi la carta Elia Viviani. Il campione europeo verrà supportato dai fedelissimi Fabio Sabatini e Simone Consonni. Inoltre ci saranno anche il vicecampione del mondo Matteo Trentin, Davide Cimolai, Sacha Modolo, Kristian Sbaragli, e Matteo Malucelli. Ma attenzione agli avversari, su tutti Fabio Jakobsen, Mathieu Van der Poel, Alexander Kristoff e Philippe Gilbert.

OA Sport vi propone la Diretta Live della prima tappa della Volta ao Algarve 2020 con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, per non perdervi davvero nulla della breve corsa a tappe portoghese. Buon divertimento!

