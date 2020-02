LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: i Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl. Al via i tornei Atp di Montpellier, Pune e Cordoba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.30 MOTOMONDIALE – Dal 7 al 9 febbraio il circuito di Sepang (Malesia) sarà teatro dei test 2020 di MotoGP. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

09.10 TENNIS – Barty rimane in vetta al Ranking WTA dopo gli Australian Open, alle sue spalle sale Simona Halep. La sorpresa più importante è l’americana Sofia Kenin che scala otto posizioni. Due azzurre nella top-100. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA.

08.55 TENNIS – Si è da poco concluso il primo Slam della stagione che ha ridisegnato il Ranking ATP. La vittoria degli Australian Open ha consentito a Novak Djokovic di scavalcare in testa alla classifica mondiale Rafael Nadal. Matteo Berrettini il migliore degli azzurri 8°. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

08.40 FOOTBALL AMERICANO – I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 contro i San Francisco 49ers per 31-20. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

Al via i tornei Atp di Montpellier, Pune e Cordoba. Per quanto concerne i colori azzurri scenderà in campo nella competizione francese Lorenzo Sonego che affronterà l’ungherese Attila Balazs. Thomas Fabbiano sarà impegnato in India contro il giapponese Yuichi Sugita. In serata spazio al calcio con i posticipi di Serie A e Serie B: Sampdoria-Napoli e Pescara-Cosenza.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 3 Febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

