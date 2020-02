LIVE Sport, DIRETTA 17 febbraio: Team LeBron vince l’All Star Game, balzi in avanti di Sinner e Seppi nel ranking ATP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 17 febbraio: orari e programma

9.35 TENNIS – Ecco il ranking WTA aggiornato: Barty leader, Bencic e Andreescu guadagnano una posizione; Jasmine Paolini n.1 azzurra. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.10 TENNIS – Ecco il ranking ATP aggiornato: Djokovic guida la classifica, balzo in avanti di Jannik Sinner e Andreas Seppi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

9.00 VOLLEY – Ecco i migliori italiani della 21ma giornata: Juantorena, Lavia e Russo sugli scudi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 CICLISMO – I promossi e i rimandati della settimana: in spolvero Giulio Ciccone e Nairo Quintana, da rivedere Julian Alaphippe. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 NBA – La notte dell’All Star Game: a Chicago Team LeBron rimonta e batte Team Giannis. Il premio di Kobe Bryant MVP Award va a Kawhi Leonard. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 RUGBY – L’Italia del rugby a sette perde sorprendentemente in Cile contro l’Uruguay ed è undicesima. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2020. Gli sport protagonisti nella giornata odierna saranno principalmente il tennis e il calcio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2020. Gli sport protagonisti nella giornata odierna saranno principalmente il tennis e il calcio.

Per quanto riguarda il tennis, prendono il via i tornei di Marsiglia (Francia), Rio De Janeiro (Brasile) e Delray Beach (Usa) a livello maschile e la rassegna di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a livello femminile. Per quanto concerne il calcio, invece, spicca il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Torino. In programma anche la presentazione delle monoposto di F1 di Williams e Racing Point.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 17 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse