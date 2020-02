LIVE Sport, DIRETTA 13 febbraio: Sinner in campo contro Goffin, Moschetti ricomincia ad allenarsi a fine maggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi di giovedì 13 febbraio: orari e programma

10.00 TENNIS – La presentazione della sfida tra Jannik Sinner e David Goffin, valevole per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Rotterdam: azzurrino a caccia dell’impresa contro il numero 10 del mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.30 CICLISMO – Diagnosticati a Matteo Moschetti infortuni aggiuntivi dopo l’operazione all’anca: rientro previsto tra metà e fine maggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

9.20 VELA – Austria e Gran Bretagna in testa nei Mondiali 49er e 49erFX 2020, Omari-Distefano 22me in Gold Fleet. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.45 VELA – Coccoluto, Spadoni e Planchestainer si qualificano per la Gold Fleet ai Mondiali Laser Standard 2020, in testa la Germania. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 TENNIS – Ecco i risultati dei primi ottavi di finale del torneo ATP 250 di New York (Usa). Avanzano Andreas Seppi e Ugo Humbert, fuori Paolo Lorenzi e Milos Raonic, CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.38 TENNIS – Ecco i risultati dei primi ottavi di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires (Argentina). Passano il turno Dusan Lajovic e Casper Ruud, eliminato Borna Coric. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 BASKET – Ecco i risultati della notte NBA: i Lakers piegano i Nuggets all’overtime, ritorno in campo da protagonista per Luka Doncic, cadono Toronto e Milwaukee. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 VELA – Bissaro-Frascari si confermano in quarta piazza al Mondiale Nacra 17 2020, Tita-Banti non ingranano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Sarà una giornata ricca di appuntamenti su tantissimi fronti: qui avrete cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Sarà una giornata ricca di appuntamenti su tantissimi fronti: protagonisti gli sport invernali, ma ci sarà da divertirsi anche per gli appassionati di basket, calcio, tennis e volley.

In copertina, fremente attesa per l’inizio dei Mondiali di biathlon ad Anterselva: si comincia con la staffetta mista dove l’Italia punta al podio. Per quanto riguarda gli sport invernali, da segnalare la prima giornata dei Mondiali di speed skating a Salt Lake City, la discesa di sci alpino a Saalbach e le gare di Coppa del Mondo di snowboard. Giornata da seguire con attenzione anche per gli appassionati di basket, dal momento che a Pesaro iniziano le Final Eight di Coppa Italia con i primi due quarti di finale; serata intensa pure per il volley maschile con le italiane impegnate in Champions League, mentre San Siro sarà illuminato dal match d’andata della semifinale di Coppa Italia di calcio tra Milan e Juventus. Inoltre, proseguono gli Europei di lotta a Roma e i tornei di tennis della settimana, con particolare focus sull’incontro di Jannik Sinner contro David Goffin a Rotterdam.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse