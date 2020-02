LIVE Speed skating, Mondiali 2020 in DIRETTA: 15 febbraio, l’Italia si gioca la carta del team pursuit maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il medagliere dei Mondiali

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della terza giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di speed skating in programma a Salt Lake City, Utah, USA: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 20.30 scatteranno le gare, ma l’attesa in casa Italia è tutta per il team pursuit maschile, a caccia di una medaglia nella prova che partirà alle ore 23.09 italiane.

Alle ore 20.30 si inizierà con i 5000 metri femminili, poi alle ore 21.35 sarà la volta dei 1000 metri maschili, poi alle ore 22.22 toccherà ai 1000 metri femminili, ed infine, come detto, alle ore 23.09 sarà la volta del team pursuit maschile, con l’Italia che schiererà Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Michele Malfatti, con Francesco Betti come riserva.

Dopo due giornate di gare comandano nel medagliere i Paesi Bassi, con due ori e tre argenti, davanti al Canada, secondo con due ori, un argento e due bronzi, mentre è terzo il Giappone, con due ori ed un bronzo. L’Italia, a metà della rassegna iridata è ancora a secco di podi conquistati.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Alexey Kartsev / Shutterstock