LIVE Slittino, Sprint Mondiali 2020 in DIRETTA: Dominik Fischnaller e Rieder-Kainzwaldner ci provano per la medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di slittino 2020 di Sochi (Russia). Sul budello dove nel 2014 andarono in scena le prove dei Giochi Olimpici, si incomincerà con le prove sprint, in questo caso tutte e tre, per emozioni a non finire in una manche unica nella quale non si può sbagliare una virgola.

Si inizierà con il programma con la prova di doppio alle ore 11.30 italiane, quindi alle ore 12.25 toccherà alle donne, mentre chiuderà la giornata la prova maschile alle ore 13.20. Si parte subito con un venerdì davvero interessante per la kermesse iridata e, soprattutto, con le prime speranze concrete di medaglia per i colori azzurri. Nella prova di singolo uomini, per esempio, il nostro Dominik Fischnaller è pronto a puntare in alto dopo una stagione che lo ha visto, e lo sta vedendo grande protagonista. Discorso simile per la coppia composta da Ludwig Rieder e Simon Kainzwaldner che, da quando si sono rimessi in carreggiata, hanno centrato sempre ottimi risultati. Tra le donne, infine, mai sottovalutare Andrea Voetter, che è sempre pronta alla giusta zampata.

Si annuncia una vera e propria battaglia sulla pista di Sochi, con i padroni di casa russi che vogliono dominare la scena. Tra gli uomini, per esempio, Semen Pavlichenko e Roman Repilov partono con i favori del pronostico, mentre tra le donne attenzione a Tatyana Ivanona e Viktoriia Demchenko. Uscendo dai confini della Russia bisognerà fare attenzione a David Gleirscher e Felix Loch tra gli uomini, Julia Taubitz e Summer Britcher tra le donne, mentre nel doppio tutto sembra spianato per la solita coppia Eggert/Benecken.

Le gare sprint dei Mondiali di slittino 2020 inizieranno alle ore 11.30 italiane. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle tre prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo sulla pista di Sochi.

Foto: Lapresse