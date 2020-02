LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 8 febbraio, la finale! Favoriti Gabbani e Diodato. Ospite Biagio Antonacci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VIDEO: IL LITIGIO TRA MORGAN E BUGO. CHE FIGURA SUL PALCO DI SANREMO 2020

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La classifica dopo prima serata del Festival – Le pagelle della prima serata del Festival – La cronaca della seconda serata del Festival – Le pagelle della seconda serata del festival – La classifica dopo la seconda serata del festival – Le pagelle dei look della seconda serata del Festival – La cronaca della terza serata del Festival – Le pagelle della terza serata del Festival – La classifica della terza serata del Festival – Le pagelle dei look della terza serata del Festival – La cronaca della quarta serata del Festival – Le pagelle della quarta serata del Festival – La classifica della quarta serata del Festival – Le pagelle dei look della quarta serata del Festival – La lite sul palco fra Bugo e Morgan – Il programma della serata finale del Festival – Mia Martini vince il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” con “Almeno tu nell’universo”

Loading...

Loading...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della serata finale della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport sta seguendo minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi hanno dato e daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi raccontiamo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2020 al termine di questa serata emozionante.

Esaurite le prime quattro serate con la proclamazione ieri del vincitore della categoria Giovani, oggi sul palco dell’Ariston si assegna premio più ambito della edizione 2020, quello della categoria Big: i 23 artisti in gara (Bugo e Morgan non ci saranno perchè squalificati) riproporranno per la terza volta il loro brano (che ormai sta girando da qualche giorno sulle radio nazionali e dunque inizia ad essere familiare all’ascolto) sul palco dell’Ariston. In questa serata, al termine della quale verrà decretato il vincitore, tornano in scena la Giuria Demoscopica e quella della Sala Stampa e Tv. Ci sarà, per la prima volta nell’edizione 2020, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente avranno un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Il televoto risulta dunque importante, ma non decisivo. I voti di questa sera andranno ad aggiungersi a quelli delle quattro sere precedenti per formare la classifica finale del Festival. Nel corso della serata verranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti: Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale.

Il conduttore del festival (che sta battendo tutti i record di ascolto degli ultimi 20 anni), Amadeus sarà affiancato alla presentazione dalla fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, alla seconda serata di conduzione come Sabrina Salerno e Diletta Leotta, mentre sarà al debutto in questo ruolo la “regina della domenica” Mara Venier. Gli ospiti annunciati al momento sono tutti cinematografici: il cast del film “La Mia Banda Suona Il Pop” di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro ma non sono escluse sorprese musicali dell’ultima ora (LP?)

Questi i big in gara: Alberto Urso – Il sole ad est. Tosca – Ho amato tutto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Piero Pelù – Gigante. Elodie – Andromeda. Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi. Rancore – Eden. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare). Marco Masini – Il confronto. Levante – Tikibombom. Achille Lauro – Me ne frego. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango. Raphael Gualazzi – Carioca. Giordana Angi – Come mia madre. Diodato – Fai rumore. Anastasio – Rosso di rabbia. Enrico Nigiotti – Baciami adesso. Irene Grandi – Finalmente io. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr. Francesco Gabbani – Viceversa. Junior Cally – No grazie

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.50 circa. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse