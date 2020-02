LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 7 febbraio. LEO GASSMANN TRIONFA nella categoria Giovani, cantano tutti i big. C’è la fidanzata di Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.21: Antonella Clerici enuncia le regole del Festival di Sanremo dopo Amadeus, prendendolo in giro

22.18: Antonella Clerici fa il suo ritorno sul palco dell’Ariston, abito classico alla Clerici, tanto, pure troppo…

22.17: Il duetto Fiorello-Tiziano Ferro si chiude con un bacio appassionato e con Fiorello che saluta Victor, compagno di Ferro, che tradisce una grande vergogna

Loading...

Loading...

22.15: Tiziano Ferro e Fiorello assieme con Amadeus sul palco e racconta di avere vinto un’autoradio cantando Finalmente tu di Fiorello. Si può dire che la polemica è chiusa

22.14: L’ovazione dell’Ariston anche per Tiziano Ferro

22.13: Si lascia andare Tiziano… grande emozione anche per lui

22.10: Non ci pare abbia stonato stasera… adesso Ti scatterò una foto

22.07: C’è Tiziano Ferro con L’ultima notte al mondo, Ti scatterò una foto e L’amore è una cosa semplice

22.04: Arrangiamento un po’ retrò ma l’intensità c’è. Il pezzo comunque è intenso, il testo è dolcissimo, una poesia rivolta alla figlia, alla paura dell’abbandono

22.03: Quasi impressionante la somiglianza con il padre Enzo

22.02: PAOLO JANNACCI

Nato a Milano, 5 settembre 1972, è figlio di un’icona della musica italiana, Enzo Jannacci. Per Paolo Jannacci, jazzista che non ha nelle doti canore il suo punto forte, si tratta di un esordio sul palco dell’Ariston. Il brano con cui proverà a non soccombere all’inevitabile confronto con il padre si intitola “Vorrei parlarti adesso”. Su Spotify il suo miglior risultato lo detiene il brano “Canterò” con soli 5 mila streaming. Suona jazz attivamente con il suo trio (Marco Ricci e Stefano Bagnoli), con i suoi duo: (1 con Daniele Moretto alla tromba e flicorno) (2 con Luca Meneghello alla chitarra acustica ed elettrica) e con il suo quartetto: (Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele Moretto), e “In Concerto Con Enzo” (esecuzione di brani jazz e canzoni del padre). Non ha dischi suoi all’attivo.

Il significato di “Voglio parlarti adesso” di Paolo Jannacci

Le parole di un bambino-uomo (“Che sono nato adesso amore mio”) che ammette la propria difficoltà a gestire la paura. Quella dei giorni nostri (“Là fuori c’è la guerra e dormi”) e quella di sempre, di un uomo che vuole uscire fuori da quel malesse fatto, spesso, di incomunicabilità. E allora parlarsi adesso è meglio, è giusto (“Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me”) in un carpe diem musicale portato in scena dal musicista, colto, del Festival di Sanremo. La sua storia, e quella di suo papà, oggi vengono regalati al grande pubblico.

22.00: Si riparte con Fiorello e Amadeus sul palco per presentare la prima canzone in gara. Abbiamo utilizzato i pezzi usciti su Il Messaggero per raccontarvi le canzoni in gara

21.53: Un successo meritato per Leo Gassmann, vocalmente bravo, dotato. La strofa è piuttosto evanescente, nell’inciso esce bene. Il brano è orecchiabile e radiofonico

21.52: La vittoria nella categoria Giovani con il 52.5% va a LEO GASSMANN

21.51: Il presidente della Regione Liguria Toti premierà il vincitore della categoria Giovani

21.50: Il premio Lucio Dalla va a Tecla

21.49: Il premio critica nuove proposte va a Eugenio in via di Gioia

21.48: Ovazione dell’Ariston per Fiorello, è il momento della proclamazione della categoria Giovani

21.46: Ora l’esercizio musicale di Fiorello, mentre c’è lo stop del televoto: Montagne verdi di Marcella su musica di Generale di Francesco de Gregori

21.45: Amadeus sta cercando di baciare Fiorello

21.41: C’è complicità tra Fiorello ed Amadeus sul palco, nonostante le polemiche di ieri con Tiziano Ferro

21.39: Ancora il travestimento da Maria De Filippi per Fiorello ma stavolta è in smoking. “Assomiglio a Caniggia”

21.38: La presa in giro di Milly Carlucci e del Cantante Mascherato, programma un filo trash di Raiuno

21.37: Si riparte e c’è Fiorello che balla con un mega mascherone da coniglio

21.30: C’è Fiorello, ma si va in pubblicità

21.29: In onda i due spezzoni delle canzoni finalista. Tra 15′ sarà chiuso il televoto

21.27: Subito la finale tra Tecla e Gassmann, aperto il televoto

21,25; Con il 50.1% va in finale Leo Gassmann

21.23: Chi sarà il secondo finalista?

21.21: C’è un po’ di Tha Supreme in Fasma, il modello è Post Malone, l’intro del pezzo richiama Hold back the river di James Baj

21.19: Chi è Fasma

All’anagrafe Fasma è in realtà Tiberio Fazioli, nato a Roma nel 1996, ha quindi 23 anni, ma è appassionato di musica da sempre, quando aveva tredici anni si è cimentato nella scrittura, un modo descrivere il mondo che lo circonda e le storie di vita di una città difficile e affascinante come quella in cui è cresciuto. Dai suoi testi si evince che le sue ispirazioni si rifanno al rap classico di Eminem, senza disdegnare gli artisti contemporanei come XXXTentacion e Post Malone. Quando è ancora giovanissimo, a soli 20 anni è il fondatore della crew WFK insieme al produttore Luigi Zammarano, in arte GG, che sarà cui anche al Festival suonando il pianoforte. Membro della crew è anche il manager Tommy, un trio che collabora ormai già da tre anni, precisamente dal 2016. Nel 2017 escono i primi singoli: Marylin M. che ha guadagnato il disco d’oro, oltre che milioni di visualizzazioni e ascolti sulle piattaforme streaming musicali, seguito da altri due singoli Lady D e Monnalisa. Il 2 novembre 2018 viene pubblicato il primo album di Fasma, dal titolo Moriresti per vivere con me, con il quale viene confermato il successo degli inizi.

PER SENTIRMI VIVO – Fasma

Non ti voglio più scrivere

dirti come vivere

per non farti piangere

ho fatto l’impossibile

pensi non sia fragile

pensi sia incredibile

perchè non scendon lacrime

quando scendono a te

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

oggi non mi parli perchè infondo ti uccido

perchè infondo mi uccidi

perchè infondo mi uccidi

siamo uguali opposti con i cuori divisi

oggi dove sei non lo so

ieri eri tutto ciò che avevo io

oggi chi sei non lo so

abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

tu mi hai detto resta

e vola via ma fallo con me

io ti ho detto basta

dai ti prego scappa

ma fallo lontano da me

21.18: Un finale alla “Re Leone” stile Hakuna Matata per Leo (Leone?) Gassmann

21.16: E’ orecchiabile il pezzo di Gassmann, arrangiamento di livello dice il maestro Gabriele Bertozzi, ospite qui nel gruppo di ascolto. Confermiamo la somiglianza con La notte di Arisa

21.14: Chi è Leo Gassman

Vent’anni e una grande passione per la musica, talmente forte da partecipare alle selezioni di X Factor senza dirlo a nessuno. È così che abbiamo sentito parlare per la prima volta di Leo Gassmann, che si è presentato alle audizioni per la dodicesima edizione del talent condotto da Alessandro Cattelan, dichiarando che per pudore non ha rivelato questo suo desiderio, nonostante il padre non gli abbia mai impedito di seguire i sui sogni. Eppure la passione per la musica è nata fin da bambino, quando sua madre, Sabrina Knaflitz, all’età di sei anni lo ha convinto, avendo percepito in lui del talento, a tentare i provini per entrare al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma.

VAI BENE COSI’ – Leo Gassmann

Solo tu sai quanto fa male sentirsi

l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte

per poi svegliarsi di notte

svegliarsi in un mare di lacrime

abitato dalla peggiore delle anime

che ti ricordano quante volte

ti sei già svegliato

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perchè per me tu

lo sai

vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Solo tu sai quanto fa male arrivare

così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi

svegliarsi di notte

svegliarsi per le mille domande

alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso

ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così

e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare

per ciò che non sai dare

perchè per me tu

lo sai

vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori

e crollare fa male

ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino

che non vuole mollare

non bisogna affogare

in ciò che non sai fare

che vai bene così

Perchè sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

ma sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri

Che la vita la fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non le importa dei tuoi errori

21.14: Ora la seconda semifinale dei Giovani: Leo Gassman contro Fasma

21.12: Con il 55% delle preferenze sarà Tecla la finalista della gara dei Giovani

21.10: E’ il momento del primo verdetto. Chi sarà la prima finalista?

21.04: In realtà il suo è un nome d’arte, all’anagrafe Marco Sentieri è conosciuto come Pasquale Mennillo, nato a Caserta 34 anni fa e già conosciuto negli ambienti musicali italiani e stranieri. La passione per la musica è nata in età adolescenziale, infatti a 16 anni si è trasferito a Roma per potersi dedicare unicamente alla musica, e per un certo periodo si è esibito al fianco di un gruppo noto nella Capitale, i Quarto Senso, con i quali ha partecipato anche a Sanremo Giovani Rock. I suoi gusti musicale spaziano dalla musica rap, al rock fino alla più diffusa musica pop e nel corso della sua lunga gavetta ha avuto l’opportunità di esibirsi con personalità già affermate nel panorama musicale italiano, come Clementino, Rocco Hunt e i Gemelli Diversi. Il suo trampolino di lancio, strano a dirsi, è stata la Romania. Lì, infatti, ha partecipato a due Festival importanti che gli hanno consentito di essere conosciuto e apprezzato e arrivare alla anche alle selezioni dei bootcamp di X Factor. Da qualche anno è tornato in Italia, a Napoli, dove attualmente vive con la sua famiglia: sua moglie e due bellissimi bambini, la piccola Gaia e Umberto nato la scorsa estate.

BILLY BLU – Marco Sentieri

E’ stato Billy, già

proprio Billy

non è incredibile?

E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

dico sul serio

Magro come un chiodo

occhiali spessi un dito

sopra occhiaie da malato

di un bluastro scolorito

fragile dimesso timido educato

era il più bravo della classe

perciò l’hai sempre odiato

con lui facevi il bullo

perchè tu nato nell’oro

gli scaricavi addosso

l’invidia del somaro

E lo chiamavi Billy Blu

pupazzetto animale

e gli sputavi tra i quaderni

lo spingevi per le scale

lui cadeva e tu ridevi

come ride un deficiente

si rialzava e sorrideva

ma non diceva niente

perchè lui era più forte

dei tuoi muscoli di cera

e tutta la sua forza l’hai scoperta l’altra sera

sì perchè

E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

Billy Blu, ma

Ma la vita è un giustiziere

tutti i bulli adolescenti

poi diventano quegli uomini

dai mille fallimenti

e tu fallito e solo

appena uscito da galera

volevi liberarti da te stesso l’altra sera

e hai bevuto e hai camminato fino all’alba

lungo il fiume senza ne meta ne pace

poi sei salito su quel ponte

un bel segno della croce

ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce

“hey, ti ricordi di me”

così ti sei voltato

la luce della luna illuminava uno magro

ma l’hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso

e ti ha detto “ti aiuto”

Ed era Billy Blu, Billy Blu, Billy Blu

“e dai abbracciami”

E così è stato Billy a salvarti la pelle

quel ragazzo magro magro

che ti stava sulle palle

no ma quale odio

non ho nessun rancore

eri tu quello più debole

tu dentro stavi male

perciò venivi a scuola e scaricavi sul mio banco

veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco

ma adesso l’hai capito

lo vedo dal tuo viso

la forza del più forte

è rinchiusa in un sorriso

“ti ricordi di me”

io sono solo uno

dei tanti Billy Blu

quelle vittime di un bullo

che ogni giorno li tormenta

ma bulli non si nasce, no

lo si diventa

quando hai una famiglia distratta e disattenta

E allora come hai pianto,

hai pianto e hai chiesto scusa

poi siete andati al mare

due birre e una gazosa

e finalmente hai vomitato

i fantasmi dell’infanzia

tuo padre che non c’era

tua madre piena d’ansia

che ti dava sempre ragione

anche quando avevi torto

tutti i tuoi casini

sono il frutto di quell’orto

non hanno mai capito che per non farti del male

servivano carezze si, ma all’occasione

due schiaffi d’amore

21.03: E’ il momento di Marco sentire con la sua Billy Blù

20.58: TECLA

Nata a Varese il 13 gennaio del 2004, Tecla Insolia è una delle più giovani partecipanti della competizione canora di Rai1. Pur essendo nata in Lombardia, gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza, Tecla l’ha trascorsa in provincia di Livorno, precisamente a Piombino dove si è trasferita insieme ai suoi fratelli più piccoli Gioele e Santiago, dopo che i genitori hanno dovuto cambiare città per questioni di carattere lavorativo. La passione per il canto nasce fin da bambina tanto che Tecla, assecondata dai genitori, ha iniziato a seguire delle lezioni di recitazione e di canto. Non è però la prima volta che la giovanissima cantante si rapporta con il mondo della tv, infatti poco più che una bambina ha partecipato a Pequeños Gigantes, il talent show per bambini, condotto da Belen Rodriguez, su Canale 5. Oltre a questa partecipazione, può vantare nella sua carriera, ancora agli albori, anche un piccolo ruolo nella fiction Rai, L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

8 MARZO – Tecla

In fin dei conti la vita è come un viaggio

comincia con un pianto dopo l’atterraggio

facciamo giri immensi ed ogni coincidenza che perdiamo

è un nuovo punto di partenza

in fin dei conti noi siamo di passaggio

come le rondini, come l’8 marzo

e non basta ricordare di una festa con un fiore

se qualcuno lo calpesta

e nelle vene gli anticorpi alla paura

i silenzi che ci fanno da armatura

è resilienza, io so la differenza

tra uno schiaffo e una carezza

Siamo petali di vita che hanno fatto

un giorno la rivoluzione

respiriamo su un pianeta senza aria

perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque dal dolore

si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita

La verità

siamo candele nella notte

a illuminare mentre la gente chiude porte

nei maglioni lunghi e a nascondersi nel niente

dagli sguardi di chi resta indifferente

Abbiamo dato e troppo poco ci è concesso

certe lacrime non chiedono permesso

e nello specchio, negando l’evidenza

chiamarlo amore quando è solo dipendenza

Siamo petali di vita

che faranno un giorno la rivoluzione

respiriamo su un pianeta senza aria

perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque

dal dolore si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita

Se ci crolla il mondo addosso

come sempre ci rialziamo

nonostante a volte uomo non vuol dire essere umano

per tutto il sangue che è stato versato

Siamo petali di vita e la violenza non ha giustificazione

respiriamo su un pianeta senza aria perché il buio non ha un nome

hai capito che comunque dal dolore

si può trarre una lezione

ci vuole forza e coraggio

lo sto imparando vivendo

ogni giorno questa vita

In fin dei conti noi siamo di passaggio

come le rondini, come l’8 marzo

e non basta ricordare di una festa con un fiore

se qualcuno ci calpesta

20.57: Inizia la gara dei giovani con Tecla

20.55: Amadeus comunica la classifica provvisoria dopo le prime tre serate: 1) Gabbani, 2) Vibrazioni, 3) Pelù, 4) Tosca, 5) Pinguini Tattici Nucleari, 6) Diodato, 7) Elodie, 8) Masini, 9) Grandi, 10) Zarrillo, 11) Levante, 12) Anastasio, 13) Urso, 14), Gualazzi, 15) Jannacci, 16) Nigiotti, 17) Angi, 18) Lauro, 19) Pavone, 20) Rancore, 21) Riki, 22) Lamborghini, 23) Junior Cally, 24) Bugo e Morgan

20.53: E’ Amadeus sul palco dell’Ariston in giacca grigio argentato

20.52: Inizia la quarta serata del Festival

20.48: Si partirà con la gara dei giovani. Queste le semifinali: Leo Gassmann contro Fasma nella prima, e a seguire Tecla contro Marco Sentieri.

20.45 Questi i giovani in gara: Fasma, Marco Sentieri, Tecla Insolia e Leo Gassmann. Questi invece i big in gara: Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Tosca – Ho amato tutto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Piero Pelù – Gigante. Elodie – Andromeda. Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi. Rancore – Eden. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare). Marco Masini – Il confronto. Levante – Tikibombom. Achille Lauro – Me ne frego. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango. Raphael Gualazzi – Carioca. Giordana Angi – Come mia madre. Diodato – Fai rumore. Anastasio – Rosso di rabbia. Enrico Nigiotti – Baciami adesso. Irene Grandi – Finalmente io. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr. Francesco Gabbani – Viceversa. Junior Cally – No grazie.

20.40 Il conduttore del festival (che rischia di essere il più visto degli ultimi 20 anni), Amadeus sarà affiancato alla presentazione dalla fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello e dalla presentatrice Tv, già a Sanremo nelle vesti di conduttrice nel 2010, Antonella Clerici, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle altre quattro serate), Gianna Nannini e Coez (assieme sul palco), Tony Renis, Johnny Dorelli, il rapper Ghali e la popstar Dua Lipa.

20.30 Esaurite le prime tre serate con le esibizioni dei 24 Big e degli 8 giovani (con le quattro eliminazioni), oggi sul palco dell’Ariston si assegna il primo premio della edizione 2020, quello della categoria Giovani con le semifinali e la finale a scontro diretto fra i 4 concorrenti rimasti in gara. In programma anche l’esibizione dei 24 big in gara che riproporranno per la seconda volta il loro brano inedito sul palco dell’Ariston. Questa è la serata in cui a decidere la classifica sarà la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), che voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston. I voti della Giuria della Sala Stampa andranno ad aggiungersi a quelli delle tre sere precedenti.

20.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport sta seguendo minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2020 al termine della serata finale di domani, sabato 8 febbraio.

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La classifica dopo prima serata del Festival – Le pagelle della prima serata del Festival – La cronaca della seconda serata del Festival – Le pagelle della seconda serata del festival – La classifica dopo la seconda serata del festival – Le pagelle dei look della seconda serata del Festival – La cronaca della terza serata del Festival – Le pagelle della terza serata del Festival – La classifica dopo la terza serata del Festival – Le pagelle dei look della terza serata del Festival – Il programma della quarta serata

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport sta seguendo minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2020 al termine della serata finale di domani, sabato 8 febbraio.

Esaurite le prime tre serate con le esibizioni dei 24 Big e degli 8 giovani (con le quattro eliminazioni), oggi sul palco dell’Ariston si assegna il primo premio della edizione 2020, quello della categoria Giovani con le semifinali e la finale a scontro diretto fra i 4 concorrenti rimasti in gara. In programma anche l’esibizione dei 24 big in gara che riproporranno per la seconda volta il loro brano inedito sul palco dell’Ariston. Questa è la serata in cui a decidere la classifica sarà la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), che voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston. I voti della Giuria della Sala Stampa andranno ad aggiungersi a quelli delle tre sere precedenti.

Il conduttore del festival (che rischia di essere il più visto degli ultimi 20 anni), Amadeus sarà affiancato alla presentazione dalla fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello e dalla presentatrice Tv, già a Sanremo nelle vesti di conduttrice nel 2010, Antonella Clerici, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle altre quattro serate), Gianna Nannini e Coez (assieme sul palco), Tony Renis, Johnny Dorelli, il rapper Ghali e la popstar Dua Lipa.

Questi i giovani in gara: Fasma, Marco Sentieri, Tecla Insolia e Leo Gassmann

Questi i big in gara: Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Tosca – Ho amato tutto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Piero Pelù – Gigante. Elodie – Andromeda. Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi. Rancore – Eden. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare). Marco Masini – Il confronto. Levante – Tikibombom. Achille Lauro – Me ne frego. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango. Raphael Gualazzi – Carioca. Giordana Angi – Come mia madre. Diodato – Fai rumore. Anastasio – Rosso di rabbia. Enrico Nigiotti – Baciami adesso. Irene Grandi – Finalmente io. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr. Francesco Gabbani – Viceversa. Junior Cally – No grazie

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse