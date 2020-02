LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Al Bano e Romina infiammano l’Ariston! Diodato emoziona, Achille Lauro dà scandalo! Le lacrime di Tiziano Ferro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.38: Un pezzo sul solco della tradizione del bel canto italiano che, al momento, non decolla più di tanto. Ci sono crossover sicuramente più efficaci. Aspettiamo gli acuti

0.37:

IL SOLE AD EST – Alberto Urso

Di P. Romitelli – G. Pulli

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Giamaica/Impatto – Milano – Bologna

Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

0.36: ALBERTO URSO

La voce e il “bel canto” sono le armi di Alberto Urso, nato a Messina il 23 luglio 1997, cantante, tenore e polistrumentista italiano, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Proprio come “Il volo” che a Sanremo ha trionfato ed è salito sul podio un anno fa, Urso è stato lanciato da Antonella Clerici nella trasmissione “Ti lascio una canzone”, Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio Solo, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. “Il sole ad est” è il titolo del suo ultimo album e anche del brano selezionato da Amadeus e scritto da due altri protagonisti de filippiani, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. “Indispensabile” con oltre 2 milioni ascolti è il suo brano più ascoltato su Spotify.

Album in studio

2019 – Solo

2019 – Il sole ad est –

2019 – Il Sole ad Est (Sanremo Edition) – uscirà il 7 febbraio

0.35: Abbiamo seguito la camminata di Amadeus che ha accompagnato Emma sul palco di Piazza Colombodove proseguirà il concerto della cantante pugliese. Ci sono Diletta Leotta e Rula Jebreal sul palco a presentare Alberto Urso

0.33:

0.30: Mancano ancora tre concorrenti alla fine della prima parte di gara

0.27: Emma e Amadeus escono dall’Ariston in diretta Tv “per la prima volta in 69 anni” dice Amadeus. Dopo la pubblicità capiremo di cosa si tratta

0.25: Sta cantando “Fortuna” dal vivo. Trascinante Emma. per lei una vera e propria consacrazione a superstar della musica italiana. Vendite e concerti dicono questo

0.23: A seguire “Amami” prodotta da Fabrizio Ferraguzzo

0.21: Emma Marrone canta “Non è l’inferno”, che nel 2012 ha vinto Sanremo

0.20: Emma ringrazia i musicisti senza cui “non saremo niente”

0.18: Applausi per Emma Marrone che il Festival di Sanremo lo ha vinto e lo ha presentato

0.16: Canta dal vivo con l’orchestra Emma Marrone. Bella la sua performance in parte in acustico

0.14: Emma Marrone presenta il suo ultimo singolo “Stupida allegria”

0.13: Il bongo ad accompagnare l’ingresso sul palco dell’Ariston di Emma Marrone

0.11: Torna Emma per cantare

0.09: Ci hanno svegliatoMorgan e Bugo! Stavolta Sanremo potrebbe regalargli un buon successo. Anche questo è un brano radiofonico

0.07: C’è tanto Battiato al primo ascolto, c’è la battuta anni ’80, il pezzo si lascia ascoltare… Un po’ Level 42, un po’ Baustelle, con un testo interessante

0.06:

SINCERO – Bugo e Morgan

di A. Bonomo – M. Castoldi – C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti

Ed. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia

Milano – Nizza Monferrato (AT)

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

E anche se affoghi rispondi sempre

“Tutto alla grande”

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Non ti piace più

Non ti piace

0.06: BUGO & MORGAN

Morgan, vero nome Marco Castoldi è nato a Milano il 23 dicembre 1972: cantautore, polistrumentista, compositore, scrittore e personaggio televisivo italiano, fondatore dei Bluvertigo. Altrove, sua composizione, è stata considerata la migliore canzone italiana del millennio dalla rivista musicale Rolling Stone, da solista ha vinto per due volte la Targa Tenco e il Premio Lunezia. Grazie alla sua partecipazione al talent show X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo. E’ alla quarta partecipazione in gara a Sanremo, la prima da solista, dopo la tripla esperienza con i Bluvertigo, 1994 tra i giovani, 1995 nei big e poi da solista con “Semplicemente”, il brano passato inosservato a Sanremo 2016, sempre in modalità Bluvertigo. Lo scorso anno accompagnò Achille Lauro sul palco nella serata dei duetti.

Discografia Solista

Album

2003 – Canzoni dell’appartamento

2005 – Non al denaro non all’amore nè al cielo

2007 – Da A ad A

2009 – Italian Songbook: Volume 1

2012 – Italian Songbook: Volume 2

Colonne sonore

2004 – Il suono della vanità

Raccolte

2008 – È successo a Morgan

2010 – Morganicomio – Morgan al suo meglio

2014 – Destini Cattivi

Morgan ci riprova in coppia con un rapper, Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, nato a Rho il 2 agosto 1973, è un cantautore, artista e attore italiano. Dall’inizio della sua carriera (dal 2000) ha pubblicato 9 album. è al suo esordio sanremese. Nel 2012 il giornale britannico The Guardian inserisce Bugo in un articolo sulla musica italiana attuale. Nel 2015 la rivista Rolling Stone lo inserisce tra le 100 facce della musica italiana. Il brano a suo nome più ascoltato su Spotify è “Mi rompo i coglioni” (quasi 250 mila ascolti).

Discografia

Album

2000 – La prima gratta

2001 – Sentimento westernato

2002 – Dal lofai al cisei

2004 – Golia & Melchiorre

2006 – Sguardo contemporaneo

2008 – Contatti

2011 – Nuovi rimedi per la miopia

2016 – Nessuna scala da salire

2018 – RockBugo

EP

2002 – Ne vale la pena?

2002 – Casalingo

2003 – Io mi rompo i coglioni

2006 – Che lavoro fai

2015 – Arrivano i nostri

0.06: E’ il momento di Morgan e Bugo

0.04: Riparte la gara con Amadeus sul palco, che presenta Diletta Leotta in nero, abito lungo con strascico e spacco davanti e interno blù

23.59: In piedi il pubblico dell’Ariston, applausi per Rula Jebreal, chiusura con la base di Caruso di Lucio Dalla

23.54: La giornalista recita il testo di Sally di Vasco Rossi, un pezzo sulla violenza sessuale

23.52: Ruta Jebreal racconta la storia della sua mamma che si è suicidata dopo aver subito violenza quando lei aveva 5 anni

23.48: Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza sulle donne

23.46: Vedremmo bene le suore di clausura di The New Pope ballare il pezzo di Elodie, magari nella prossima serie. Il pezo è trascinante, radiofonico e ballabilissimo. Ce lo porteremo fino all’ombrellone

23.45: Come tutte le canzoni di Mahmoud non è immediata ma il ritmo è trascinante, la prova vocale non è impeccabile… E’ la Sofi Tucker italiana!

23.44:

ANDROMEDA – Elodie

di A. Mahmoud – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi – Milano

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sarai mio marito mio marito no

Me ne vado a Paris vado a Paris però

Ti prego giurami tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

23.44: ELODIE

Elodie Di Patrizi, in arte Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. Si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il successo è arrivato con dei singoli estivi di successo, in modalità duetto. L’ultimo con Marracash (“Margarita”) ha totalizzato 35 milioni di streaming Spotify, conquistando il doppio disco di platino. Per il primo Sanremo si giocò il pezzo firmato anche da Emma, “Tutta colpa mia”, per il secondo può contare sull’accoppiata del momento: Mahmood e Dardust, vincitori uscenti di Sanremo 2019 con “Soldi”. Elodie-Mahmood-Dardust è un trio che promette scintille. Titolo del brano: “Andromeda”.

Discografia

Album

2016 – Un’altra vita

2017 – Tutta colpa mia

2020 – This Is Elodie

23.43: Minigonna mozzafiato pee Elodie che è la ottava artista in gara

23.41: Completo lungo in paillette color carne Armani privèe per Rula Jebreal. Ora serve accelerare sulla gara perchè mancano ancora 5 artisti

23.38: C’è Gabriele Muccino sul palco, regista del film “Gli anni più belli”

23.37: I quattro attori ed Emma cantano Tu come stai di Claudio Baglioni che torna virtualmente sul Palco dell’Ariston che lo ha visto protagonista negli ultimi due anni

23.26: Entra in scena anche Emma Marrone, anche lei nel film di Muccino

23.25: I tre attori dialogano con tre giovanissimi attori che impersonificano loro tre da 16enni. Entra in scena anche Micaela Ramazzotti

23.34: Sul palco c’è un tiratissimo Kim Rossi Stuart

23.32: Entra in scena Pierfrancesco Favino. Smoking nero a scacchi, molto elegante, in raso. Entra anche Claudio Santamaria

23.30: Lunga pausa pubblicitaria

23.25:

23.23: Un monologo sul tempo che passa, con l’immagine di come sarà Diletta Leotta nel 2076. La protagonista è la nonna

23.20: Il monologo di Diletta Leotta, sciolta e disinvolta che presenta l’ottantacinquenne nonna Elena

23.18: “Sei bellissima!” Di Amadeus a Diletta Leotta… e lei risponde “La bellezza capita, non è un merito. Quando capita è un vantaggio, col cavolo che sarei qui”

23.15: Le lacrime di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston lasciano intendere tutta l’emozione che può dare un pezzo del genere in questo posto, adesso. “E’ la prima volta che un uomo canta stavolta”

23.12: Anastasio:

23.11: Total black, come da tradizione, con riflessi viola/bordeaux per un Tiziano Ferro in gran forma vocalmente, sta mettendo tutto sul palco Tiziano….

23.10: Momento clou della serata. Tiziano Ferro che canta Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”, Brividi

23.08: E’ tornato anche l’assolo di chitarra! Bravo Anastasio, il mix piace. Oggettivamente non c’è ancora un pezzo che ha deluso questa sera

23.07: Chitarre rock, Rage Against the Machine, blues a go go e rap incalzante in stile Anastasio. Non può non essere un pezzo di successo. C’è anche la parte cantata, non può che accontentare tutti.

23.06:

ROSSO DI RABBIA – Anastasio

di M. Anastasio – Stabber – M. A. Azara – L. Serventi

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Sugarmusic/Me Next/Brioche Ed. Mus. – Milano – Olbia – Milano

E voi volete sapere dei miei fantasmi

C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi

E fino al sole voglio sollevarmi

Ma non so levarmi sta melma di dosso

Io vorrei farlo e non posso

Non è roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato

Come ti senti?

Disinnescato

Ma dimmi come posso io

Che sono una bomba a orologeria

Sentire fermarsi quel ticchettio

Se muore la minaccia, muore pure la magia

E non conviene mica

Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica

Aspetto sto momento da un’intera vita

Sono nato per esplodere

Comincia a correre

Se non sento la paura, cosa vuoi che dica?

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Non l’avresti detto tu

Che questo attentato sarebbe fallito

Soffocato dagli scrosci degli applausi

Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video

Ma ciò che mi rattrista è il terrorista

Esposto al pubblico ludibrio

La sua bomba era una farsa dal principio

Amico, non ti invidio

Dispiace, ma è la prassi

Il sabotatore sai che deve sabotarsi

E allora, allora giù le mani

La condanna è la mia

Nessuno di voi umani può portarmela via

Voi scrocconi di emozioni

Sempre in cerca di attenzioni

Prosciugate le canzoni della loro magia

Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto

Ma se davvero hai capito cos’ho detto

Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

23.05: ANASTASIO

Anastasio, all’anagrafe Marco Anastasio è nato a Meta, 13 maggio 1997 ed è stato il trionfatore dell’edizione numero 12 di X Factor. Ha totalizzato 30 milioni gli streaming su Spotify per “La fine del mondo”, suo maggiore successo certificato doppio platino. Il rapper campano aveva già calcato il palco del Teatro Ariston in qualità di ospite per cantare il nuovo singolo “Correre”. Lanciato da Mara Maionchi a X Factor 12, è stato additato per i vari “Mi piace” messi alle pagine di CasaPound, Matteo Salvini, Lorenzo Fontana e Donald Trump. Due mesi fa ha pubblicato lo struggente “Il fattaccio del vicolo del Moro”, brano basato sul monologo “Er fattaccio di Americo Giuliani”. “Rosso di rabbia” è il titolo del brano con cui Anastasio debutterà a Sanremo 2020.

Discografia

Album

2020 – Atto zero

EP

2015 – Disciplina sperimentale (come Nasta mc)

2018 – La fine del mondo

23.03: Wow, Diletta Leotta presenta Anastasio con una scollatura mozzafiato

23.02: Ci sono Fiorello e Amadeus sul palco. Fiorello chiede ad Amadeus di fare l’imitazione di Sandy Marton

23.00: Alla ripresa entra in gara il grande favorito del Festival, il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio

22.59:

22.55: Applausi per Al Bano e Romina Power. Il pezzo non è certo indimenticabile ma fa bene vederli assieme sul palco dell’Ariston

22.53: C’è il Mediterraneo nel pezzo di Malgioglio. Potrebbe avere molto successo anche fuori dai confini italici

22.51: Ritmo reggaeton, suoni orientaleggianti. Purtroppo stanno cantando in playbackj ma avremo tempo di sentirli dal vivo

22.50: E’ arrivato il momento dell’inedito, scritto da Cristiano Malgioglio, “Raccogli l’attimo”

22.48: L’Ariston in piedi per Al Bano che intonano il loro inno: Felicità!

22.47: Adesso si attende Felicità

22.46: L’Ariston sta cantando con Al Bano e Romina.

22.45: Ora gli acuti di Al Bano, poi si riparte con Ci sarà

22.43: Inizia il medley! Si parte con Nostalgia Canaglia

22.41: Ci siamo! Al Bano e Romina hanno sceso le scale, lei in caftano bianco e lui giacca con pashmina e il panama bianco

22.40: Sarà Romina Carrisi, la figlia a presentare papà e mamma sul palco dell’Ariston

22.39: CI SIAMO! AL BANO E ROMINA POWER STANNO PER RISALIRE SUL PALCO DELL’ARISTON

22.37: Ora la telecronaca di Diletta Leotta per presentare un Amadeus che finge di ascoltare dietro l’angolo…, Battute sulle caratteristiche fisiche di Amadeus/Amadinho

22.35: Pezzo classico de Le Vibrazioni, molto sanremese, bello quando decolla nel ritornello. Applausi. Il livello sembra piuttosto elevato quest’anno

22.35: Bella l’idea di cantare con il linguaggio dei segni alle spalle. Bella performance di Sarcina

DOV’È – Le Vibrazioni

di R. Casalino – D. Simonetta – F. Sarcina – R. Casalino

Ed. Music Union/Eclectic Music Group/Casakiller/Nelida Music – Milano – Latina – Milano

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

E ho creduto fosse neve

E non mi sento contento

Chissà se poi sono io

Quello allo specchio.

Cerco dai vicini

La mia dose giornaliera

Di sorrisi ricambiati

Per potermi poi sentire

Socialmente in pace

Con il mondo e con il mio quartiere.

Chiedimi se dove sto

Sto bene

Se sono felice

Chiedimi qualsiasi cosa

Basta che mi dici

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di sentire quello

Che non so vedere

La mia solitudine

È sul fondo di un bicchiere

D’acqua che m’inviti a bere

Ho sete di stupore

Mi puoi accontentare?

Chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

E rimango già qui, rimango così e

E non ci penso più

Ho una clessidra ferma al posto del cuore

E un piano alto dove puoi vedere tutto

Rimango così, rimango così e

E non ci penso più

E allora chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

Eppure sembra neve

22.34: OVAZIONE PER BEPPE VESSICCHIO,. IL RITORNO! Il pubblico in delirio

22.33: LE VIBRAZIONI

Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. Una delle due band in gara è quella di Francesco Sarcina, che a Sanremo ha partecipato anche da solista nel 2014 con una doppietta passata ai più inosservata: “Nel tuo sorriso” e “In questa città”. Per la loro è la terza partecipazione, dopo l’edizione 2005 con la canzone “Ovunque andrò” che riscuote grande successo di vendite e “Così sbagliato” di Sanremo 2018. Le Vibrazioni, in tour con Peppe Vessicchio, puntano in alto con “Dov’è”, scritta da Sarcina con l’aiuto di Rocco Casalino e Davide Simonetta, entrambi specializzati in canzoni immediate e radiofoniche. Per ora il loro maggior successo rimane “Dedicato a te” del 2003: 14 milioni di streaming Spotify e disco di platino.

Discografia

Album in studio

2003 – Le Vibrazioni

2005 – Le Vibrazioni II

2006 – Officine meccaniche

2010 – Le strade del tempo

2018 – V

Album dal vivo

2008 – En vivo

Raccolte

2011 – Come far nascere un fiore

22.31: Dopo la pubblicità si riparte per la gara con Le Vibrazioni. Ci sarà Beppe Vessicchio a dirigere l’orchestra?

22.28:

🎶 Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale 🎵#FaiRumore – @DiodatoMusic#sanremo2020 #sanremo70 pic.twitter.com/KRSNL7Tv0l — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2020

22.26: C’è una vaga somiglianza con “Se io se lei” di Biagio Antonacci ma è tutto sommato perdonabile questa assonanza

22.25: E’ originale, emozionante. Qua solo applausi per Diodato e anche l’Ariston si esalta per questo cantautore, lo ripetiamo cantautore!!! Bravissimo. Per ora voto altissimo per lui

22.23: Emozionante la performance di Diodato, il pezzo decolla subito, struggente e la voce del cantante di “Che vita meravigliosa” è splendida e penetrante

22.23:

FAI RUMORE – Diodato

di A. Diodato – E. Roberts – A. Diodato

Ed. Carosello C.E.M.E.D./Music Union/Starpoint International

Milano – Roma

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.

22.22: DIODATO

Nato ad Aosta, è di origine pugliese, in particolare di Taranto, città dove è cresciuto, e romano d’adozione: cittadino d’Italia Antonio Diodato, per tutti Diodato, nato il 30 agosto 1981. E’ al suo 3° Sanremo, dopo l’esordio nella categoria “Nuove Proposte” del 2014 con “Babilonia”, pezzo apprezzato pubblicamente anche da Mina, e dopo “Adesso”, il suo brano di maggior successo con quasi 3 milioni di streaming su Spotify. Il suo ultimo singolo “Che vita meravigliosa” fa da colonna sonora al film di Ferzan Ozpetek, “La Dea Fortuna” ed è un grande successo, on air proprio in questi giorni sulle più importanti radio nazionali.

Discografia

Album

2013 – E forse sono pazzo

2014 – A ritrovar bellezza

2017 – Cosa siamo diventati

22.21: Tocca ora a Diodato, attenzione perchè potrebbe essere una delle sorprese

22.20:

22.19: E’ un pezzo assolutamente orecchiabile, una Rolls Royce un anno dopo. Fiorello vuole la foto con Achille Lauro

22.17: Un pezzo che strizza l’occhio a Rolls Royce, a Renato Zero come look e a Vasco Rossi, come nei pezzi precedenti di Achille Lauro. Nonostante tutto lo ascolteremo nelle radio.

22.16: Si è tolto la palandrana!!! E’ rimasto praticamente nudo sul palco dell’Ariston, con una tutina aderentissima…

22.15:

ME NE FREGO – Achille Lauro

Di L. De Marinis – D. Petrella – E. Manozzi – M. Ciceroni – L. De Marinis – D. Dezi – D. Mungai. Ed. De Marinis/Boss Doms Music/Brioche Ed. Mus./Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/YF1

Roma – Milano

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è così

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora

22.14: ACHILLE LAURO

Pseudonimo di Lauro De Marinis, nato a Verona l’11 luglio 1990, è al suo secondo Festival. Dopo l’exploit dello scorso anno con il brano “Rolls Roys”, certificato disco di platino. C’è grande attesa per la sua apparizione sul palco dell’Ariston, che potrebbe essere all’insegna, come è stato per l’XTra Factor, che ha presentato, all’insegna della “fluidità” del nuovo orientamento sessuale. L’ultimo singolo è “1990”, costruito sulla hit “Be my lover” di La Bouche. Il brano con cui gareggerà si intitola “Me ne frego” , mentre quello con più streaming su Spotify (più di 34 milioni) è “Thoiry Remix” (vincitore del doppio platino).

Album in studio

2014 – Achille Idol Immortale

2015 – Dio c’è

2016 – Ragazzi madre

2018 – Pour l’amour

2019 – 1969

22.13: E’ il momento di Achille Lauro, che sembra un santone indiano, un po’ Mago Otelma

22,12: “Le scale più belle sono quelle che ho sceso dall’aereo per entrare in Italia” dice Rula

22.11: E’ il momento di Rula Jebreal, in lungo, argento, un Armani privèe. E’ molto elegante e bella

22.10: https://twitter.com/SanremoRai/status/1224801979953709058

22.09: La carica c’è, non c’è alcun dubbio. Encomiabile Rita Pavone. Siamo curiosi di ascoltarla nel disco. Adesso sta risultando sguaiata e poco intonata. Il pubblico ha gradito tantissimo e si alza in piedi!

22.07: E’ una Rita Pavone un po’ rock, ricorda un po’ Loredana Bertè. Apprezziamo lo sforzo ma la voce dov’è? Alla sua età un pezzo alla Bruce Springsteen non ci sta tanto

22.06:

NIENTE (RESILIENZA 74) – Rita Pavone

di G. Merk

Ed. BMG Rights Management (Italy)/

Nel mio piccolo di Rita Pavone – Milano – Morbio Superiore

Niente, qui non succede proprio niente

E intanto il tempo passa e se ne va

Meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà

Niente, adesso non ricordo niente

Fammi sentire che sapore ha

E la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa

Male fa, male fa (and I like it, I like it)

Male fa, male fa (yes I like it, I like it)

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente

Pensavo

Che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto

Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto

Che la parola di un uomo valesse oro e invece

Trova un amico ma non toccargli il tesoro

Niente, non ci ho capito proprio niente

Ma anche l’orgoglio si rimargina

Picchia più forte, non lo vedi che sto in piedi

Non ti accorgi che non servirà

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

I love you, I love you, I love you, I love you, I love you

I love you.

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Mai più

Il vento non mi piegherà mai più

Il vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente

22.05: RITA PAVONEUltima arrivata, è il colpo di scena di Amadeus per i 70 anni di Festival. Lei di anni ne ha 5 in più, essendo nata a Torino il 23 agosto 1945 ma la grinta è quella di sempre. A Sanremo non ha mai avuto fortuna, nonostante un inizio carriera con milioni di dischi venduti anche nel Regno Unito, in Giappone, Francia, Germania, Stati Uniti e Sud America. Gli anni ’60 sono stati i suoi anni d’oro, poi il debutto a Sanremo nel ’69 con “Zucchero” senza particolari successi. “Niente (Resilienza 74)” è il brano con cui ritorna a mettersi in discussione sul palco dell’Ariston per la quarta volta, dopo aver ritirato nel Sanremo 2017 il Premio alla Carriera. Su Spotify i 2 milioni di streaming sono per “Datemi un martello” e “Il ballo del mattone”, veri must della musica italiana.

Discografia

Album

1963: Rita Pavone (RCA Italiana, PML 10350)

1964: Non è facile avere 18 anni (RCA Italiana, PML 10360)

1965: Gian Burrasca (RCA Italiana, PML 10380) – colonna sonora

1965: Stasera Rita (RCA Italiana, PML 10404)

1966: La “Vostra„ Rita (RCA Italiana, serie Special, S 10)

1966: È nata una stella (RCA Italiana, serie Special, S 20)

1967: Ci vuole poco… (RCA Italiana, serie Special, S 24)

1967: Little Rita nel West (RCA Italiana, PML 10427) – colonna sonora

1968: Viaggio a Ritaland (Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1001)

1969: Rita Pavone presenta Pierino e il lupo/Storia di Babar l’elefantino (Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1002) – Audiolibro, fiaba sonora

1969: Rita (Dischi Ricordi, SMRL 6067)

1970: Gli italiani vogliono cantare (RCA Italiana, PSL 10489) – colonna sonora

1971: Ciao Rita (RCA Italiana, LP8S 21166) – (stampato solo su formato Musicassetta e Stereo 8 e ristampato in vinile in edizione limitata nel 2011 con codice PSL 21166)

1975: Rita per tutti (RCA Italiana, TPL1 1164) – album di cover

1977: Rita ed io (RCA Italiana, PL 31201)

1979: Rita e l’anonima ragazzi (RCA Italiana, PL 31439)

1979: R. P. ’80 (RCA Italiana, PL 31488)

1985: Dimensione donna (Ros Record, RRLP 1172)

1989: Gemma e le altre (“21” Compagnia Generale Dello Spettacolo, RP 30)

1993: Rita is magic (Discomagic Records, CD/809) – Album live

1997: Nonsolonostalgia (Joker, CD 22153) – Raccolta di nuove registrazioni e remix

2013: Masters (doppio CD) (Sony Music) – album di cover

22.03: Si siede in chiusura sul palco dell’Ariston un Masini coinvolgente in questo pezzo introspettivo

22.01: E’ lui, secondo Ruggero si merita il podio questo pezzo che arriva subito. E’ il classico Masini, che decolla nel ritornello ed emoziona. Non sempre preciso nelle note alte, forse serviva un tono più basso

22.00:

IL CONFRONTO – Marco Masini

di M. Masini – F. Camba – D. Coro

Ed. Warner Chappell Music Italiana – Milano

E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso

di parlarti davvero e accettare me stesso.

21.59: MARCO MASINI

Marco Masini, nato a Firenze il 18 settembre 1964, è uno dei due cantanti che il Festival lo ha già vinto in entrambe le sezioni: tra i giovani nel 1990 con “Disperato” e nel 2004 con “L’uomo volante” nella categoria big. In mezzo tante hit di grande successo e un percorso non di granmde continuità ma di ottimo livello. Per il suo nono Festival Masini si è affidato alla coppia d’autori Federica Camba e Daniele Coro. Con 8 milioni di streaming su Spotify la carriera di Masini è ferma alla “Bella Stronza” degli anni ’90. Ultimo disco d’oro raggiunto o “Il confronto” – questo il titolo del nuovo brano sanremese – aggiornerà il successo?

Discografia

Album

1990 – Marco Masini

1991 – Malinconoia

1993 – T’innamorerai

1995 – Il cielo della vergine

1998 – Scimmie

2000 – Raccontami di te

2001 – Uscita di sicurezza

2005 – Il giardino delle api

2009 – L’Italia… e altre storie

2011 – Niente d’importante

2017 – Spostato di un secondo

21.58: Marco Masini entra sul palco dcell’Ariston

21.55: E’ entrata Diletta Leotta, vestita Etro color giallo oro, molto elegante e disinvolta, vagamente signora “Ferrero Rocher”… e Amadeus è il suo Ambrogio?

21.52: Al rientro dalla pubblicità toccherà a Marco Masini, uno dei due che possono puntare

21.48: E’ un pezzo che presuppone anche doti vocali importanti, non decolla particolarmente ma al primo ascolto non è male

21.46: Il pezzo è orecchiabile, si sente la mano dell’ultimo Vasco. Se vuoi fare sesso, facciamolo adesso… un po’ scontata…

21.45: Il testo:

FINALMENTE IO – Irene Grandi

di V. Rossi – R. Casini – A. Righi –

V. Rossi – G. Curreri – R. Casini – A. Righi

Ed. Star/Giamaica – Milano – Bologna

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

21.44: IRENE GRANDI

Irene Grandi è nata a (Firenze il 6 dicembre 1969. L’ultimo successo radiofonico e discografico di Irene Grandi risale proprio alla sua ultima partecipazione al Festival nel 2010 con “La cometa di Halley”, brano firmato Francesco Bianconi con cui ha vinto il disco d’oro. Ora per il suo quinto Festival rispolvera la carta Vasco Rossi, che nel 2000 con “La tua ragazza sempre” le aveva regalato il secondo posto alle spalle di Sentimento, premiato dalla giuria di qualità capitanata da Mike Bongiorno. Prova a risalire la china dopo un periodo buio della carriera (impalpabile la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015, con il brano “Un vento senza nome”), per rilanciare l’ennesima raccolta “Grandissimo” con “Finalmente tu”. Spotify indica come sua hit più ascoltata “Se mi vuoi” (più di 3 milioni e mezzo di streaming) in duetto con la voce sempre viva di Pino Daniele ma sono tantissime le sue hit indimenticabili.

21.42: Dopo l’ottima esibizione di Tiziano Ferro inizia la gara: tocca ad Irene Grandi

21.37: Versione swing alla Michael Bublè di Tiziano Ferro

21.34 Tiziano Ferro attacca Nel blù dipinto di blù. Doppio petto nero per lui di raso, molto elegante

21.32: E’ il momento di Tiziano Ferro,. La prima delle cinque apparizioni. Sarà un momento di grande emozione la sua

21.30: Subito emozioni a Sanremo. Supera il turno Leo Gassmann assieme a Tecla

21.29; Con il 54% Leo Gassmann supera il turno ai danni di Fadi

21.27:Il pezzo nel ritornello un po’ richiama La Notte di Arisa. Tra poco l’esito della sfida

21.26: Bella voce, graffiante, quella che ricordavamo da X Factor. E’ difficile trovare un figlio d’arte bravo ma lui lo è, non c’è dubbio e il pezzo è radiofonico

21.25: Il direttore è Matteo Costanzo, produttore di Ultimo

21.24: Chiusa la esibizione di Fadi, ora tocca a Leo Gassmann, propdtto di X Factor e vestito Gai Mattiolo, titolo “Vai bene così”

21.23: Romagnolo, voce profonda per Fadi, pezzo alla Grignani, coinvolgente. Parla delle strade di Bologna

21.22: “Due noi” è il titolo della canzone di Fadi, per cui noi facciamo il tifo perchè ha presenziato alla presentazione di OA Plus

21.21: Abbiamo capito dove tira il vento. Sarà un Festival tradizionale? Ora tocca a Fadi contro Leo Gassmann

21.20: Duello serrato con il 50.6% e passa il turno una sanremese Tecla. Già prime polemiche qui nel nostro gruppo di ascolto

21.19: Vediamo chi vince la sfida diretta tra Eugenio in via di Gioia e Tecla

21.18: Assomiglia molto a “Che sia Benedetta” di Fiorella Mannoia questo pezzo

21.17: C’è un mix di Anna Tatangelo, Arisa e Alessandra Amoroso nel pezzo non troppo originale. Molto giovane ma che pesca nella tradizione. Un pezzo citofonato…

21.15: Sul Palco una Tecla Insolia molto Sanremese con 8 marzo

21.13: Pezzo notevole per il vocal coach Ruggero Ricci, che è qui con noi, c’è il groove giusto. Si sono esibiti con grande nonchalance, aprendo il Festival gli Eugenio in Via di Gioia

21.10: Sono gli Eugenio in Via di Gioia ad aprire il Festival con Tsunami. Ritmo tribale e suoni da tormentone estivo con un pizzico di etno rock

21.05: La prima sfida del Sanremo Giovani è tra Eugenio in via di Gioia e Tecla Insolia

21.02: Amadeus racconta il suo sogno, la sua storia e la sua vita e ringrazia Fiorello

21.00: Scenografia futuristica e tecnologica. Gioco di luci sull’azzurro, l’orchestra è divisa in due parti ai lati della scala. Ricorda un juke box. Palco da Eurofestival o da Grammy Awards. Amadeus saluta e ringrazxia. Non si sa chi, visto che lo hanno criticato praticamente tutti

20.57: Canzone classica della tradizione cattolica per presentare Amadeus. Esilarante l’inizio di Fiorello!

20.54: “Il virus, la guerra, Sanremo: abbiamo scampato diverse disgrazie”

20.53: “Scambiatevi un segno di pace” dice Fiorello agli spettatori della prima fila

20.51: E’ Don Fiorello ad aprire il Festival. Vestito da prete lo showman inizierà con un suo monologo, con tanto di selfie con il pubblico

20.50: Si stanno esaurendo le ultime pubblicità, l’attesa è tutta per il palco disegnato da Gaetano Castelli

20.45: Ci siamo! Tra pochissimo inizierà la 70ma edizione del Festival di Sanremo!

20.41: C’è grande curiosità anche per la presenza di Fiorello che sarà un po’ una mina vagante, farà da “badante” ad Amadeus come ha detto a Mollica?

20.38: Mancano 8 minuti all’inizio della diretta. Sui Raiuno in onda il pre-festival che ospita Nicola Savino, presentatore del dopo-festival

20.35: Gli ospiti musicali saranno Al Bano e Romina Power, che tornano a cantare assieme in un singolo inedito con la firma di Cristiano Malgioglio

20.32: C’è grande attesa anche per gli ospiti d’onore che sono questa sera divisi tra musica e cinema: il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, con Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria, assieme a Emma Marrone

20.28: Il presentatore del Festival è Amadeus. Ecco la storia del conduttore che per la prima volta sale sul palco dell’Ariston come timoniere:

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna il 4 settembre 1962, ed è alla sua prima presentazione al Festival di Sanremo.

Debuttante negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, si è successivamente affermato come conduttore televisivo a partire dagli anni ’90, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset.

Debutta in tv nel 1988 partecipando a 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1, programma condotto dal collega toscano.Successivamente conduce i programmi musicali DeeJay Television e Deejay Beach su Italia 1, al fianco degli amici di lunga data Jovanotti, Fiorello e Leonardo Pieraccioni.

Dopo la fortunata esperienza con DeeJay Television, nel 1993 viene chiamato da Vittorio Salvetti a condurre il Festivalbar insieme a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci su Italia 1.

Ben presto però diventa il “signore del pre-serale”: Nell’autunno del 2000 conduce l’ultima edizione di In bocca al lupo!, programma ereditato da Carlo Conti, e poi il nuovo quiz di Rai 1 Quiz Show. Il gioco è andato in onda con successo per due edizioni fino al 5 gennaio 2002. Il 29 luglio dello stesso anno ha portato al debutto il gioco L’eredità, ideato da lui stesso con Stefano Santucci.

Il 19 maggio 2006 viene ufficializzato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset, con un contratto milionario che lo terrà legato all’azienda di Cologno Monzese per due anni: dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2008.

Il 7 giugno 2009 viene ufficializzato il suo passaggio in RAI. L’autunno del 2009 segna il ritorno di Amadeus alla conduzione di programmi per la Rai, con un contratto che lo lega all’azienda fino al 31 marzo 2012. Il ritorno è segnato il 3 ottobre quando conduce su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione del programma Mezzogiorno in famiglia affiancato da Laura Barriales e Sergio Friscia.

A partire dal 13 settembre 2013 fa parte in qualità di concorrente del programma Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Questo programma gli fa riconquistare il gradimento del pubblico, grazie alla grande grinta e energia manifestata in tutte le esibizioni.

Il 16 dicembre ritorna nella prima serata di Rai 1 con lo show Music Quiz, un varietà di 7 puntate in onda sino a febbraio 2017. La sera del 31 dicembre 2016 è inoltre il conduttore, con Teo Teocoli, de L’anno che verrà, veglione di Capodanno di Rai1 in diretta da Potenza. Dal 20 marzo 2017 debutta nell’access prime time di Rai 1 con il game-show Soliti ignoti – Il ritorno. Il programma, terminato il 2 giugno successivo, ottiene un buon successo di pubblico e viene riconfermato nella stagione successiva. Dal 5 giugno 2017, e per tutta l’estate, conduce per il quarto ed ultimo anno Reazione a catena – L’intesa vincente, promosso anche in prima serata con alcuni appuntamenti speciali, come accaduto anche nell’estate precedente. Nella stagione 2017/2018 torna in onda con una nuova stagione di Soliti Ignoti – Il ritorno, che dal 29 ottobre va in onda anche nella fascia preserale alla domenica con una durata leggermente maggiore e il titolo provvisorio InSoliti Ignoti.

Il 2 agosto 2019 viene annunciato dalla Rai come nuovo conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio.[55]

Il 19 dicembre 2019 ha condotto in prima serata Sanremo Giovani.

È stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino: il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997.

Durante la conduzione del programma L’eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, con la quale, nel 2003, ha iniziato una relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto, e nel luglio dello stesso anno i due sono convolati a nozze con rito civile. L’11 luglio 2019, invece, i due si sono sposati in chiesa. È grande amico di Fiorello e Jovanotti, esordienti insieme a lui a Radio Deejay

20.25: In collegamento dal balconcino del Festival su Raiuno ci sono Vincenzo Mollica, Fiorello e Amadeus. Cresce l’attesa

20.22: La caratteristica del Festival 2020 è che ogni serata cambieranno le presentatrici. Questa sera saranno Diletta Leotta e Ruta Jebreal

20.19: La serata si aprirà con la gara dei giovani: i primi due quarti di finale: Eugenio in Via Di Gioa sfideranno Tecla, mentre Fadi affronterà Leo Gassmann.

20.16: Oggi sono in gara i primi 12 big, Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Anastasio – Rosso di rabbia. Achille Lauro – Me ne frego. Diodato – Fai rumore. Elodie – Andromeda. Irene Grandi – Finalmente io. Raphael Gualazzi – Carioca. Marco Masini – Il confronto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi

20.13: E’ la prima serata del Festival! Le grandi polemiche che hanno accompagnato la 70ma edizione della kermesse canora sembrano essersi placate ed è tutto pronto per il via del Festival

20.10: Buonasera e benvenuti alla diretta live della prima serata del Festival di Sanremo 2020

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Le quote dei bookmakers: chi sono i super favoriti per vincere il Festival? – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2020 al termine della serata finale di sabato 8 febbraio.

Saranno cinque serate piene di musica. nelle prime due si esibiranno 12 dei 24 big e 4 degli 8 giovani in gara e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi, tenendo conto che al primo ascolto non sempre la canzone riesce ad avere il giusto riscontro su chi ascolta. Nelle prime due serate la classifica dei brani sarà stilata in base ai voti della Giuria Demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che esprimeranno il loro giudizio da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi. Nella categoria big non ci saranno eliminazioni, mentre tra i giovani solo due dei quattro artisti in gara oggi si qualificheranno per la “final four” di venerdì sera. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Diletta Leotta e Rula Jebreal, mentre gli ospiti (oggi tutti italiani) saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle prossime quattro serate), Claudio Santamaria, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino, Al Bano e Romina Power che presenteranno il loro nuovo inedito.

Questi i Big in gara oggi: Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Anastasio – Rosso di rabbia. Achille Lauro – Me ne frego. Diodato – Fai rumore. Elodie – Andromeda. Irene Grandi – Finalmente io. Raphael Gualazzi – Carioca. Marco Masini – Il confronto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi

Questi i giovani in gara oggi: Leo Gassmann – Va bene così contro Fadi – Due noi. Eugenio in via di Gioia – Tsunami contro Tecla Insolia – 8 marzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

